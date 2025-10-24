Meta, sub lupa UE: Instagram și Facebook, acuzate că împiedică raportarea conținutului ilegal

Agora.md, 24 octombrie 2025 21:30

Meta, sub lupa UE: Instagram și Facebook, acuzate că împiedică raportarea conținutului ilegal

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 5 minute
21:50
„Nu ne așteptăm la un deficit” și „Scade riscul scumpirilor majore”. Experți energetici, despre impactul sancțiunilor SUA asupra pieței carburanților din Moldova Agora.md
21:50
Buiucani: Pană de curent la mai multe adrese. Specialiștii au intervenit la fața locului Agora.md
Acum 30 minute
21:30
Meta, sub lupa UE: Instagram și Facebook, acuzate că împiedică raportarea conținutului ilegal Agora.md
Acum 2 ore
20:10
Accident pe str. Pelivan: Un SUV a ajuns în pilonii din marginea carosabilului Agora.md
20:00
Citații false pe adresa electronică. Poliția atenționează cetățenii să nu ofere date personale Agora.md
Acum 4 ore
19:30
Cu exces de viteză, permis de conducere fals și 200 de euro mită pentru polițiști: Un tânăr ajunge în vizorul oamenilor legii Agora.md
19:20
PeScurt // Trafic aglomerat la frontiera Palanca–Maiaki–UdobnoeFluxul este intens pe ambele sensuri. Se lucrează la capacitate maximă pentru fluidizarea circulației, comunică Poliția de Frontieră. Agora.md
19:10
Moldova evacuează patru palestinieni din Fâșia Gaza. Sunt membri de familie a cetățenilor moldoveni Agora.md
18:20
Chișinău: Accident cu implicarea unui echipaj de poliție. Trei mașini au fost avariate (VIDEO) Agora.md
18:10
Chișinău: Un automobil, în flăcări. O persoană a suferit intoxicație și arsuri Agora.md
18:10
Un deținut costă statul 410 lei pe zi, dublu față de acum cinci ani Agora.md
18:10
Bălți: O minoră ar fi fost agresată sexual de un alt minor. Avocatul Poporului pentru drepturile copilului s-a autosesizat Agora.md
Acum 6 ore
17:50
Recomandările culturale și de divertisment – ultimul weekendul din octombrie 2025 Agora.md
17:40
„Nu ne așteptăm la un deficit” și „Scade riscul scumpirilor majore”. Experți energetici, despre impactul sancțiunilor SUA asupra piaței carburanților din Moldova Agora.md
17:40
Parlamentul Bulgariei impune control asupra vânzării activelor Lukoil: Doar cu autorizații de la Agenția de Stat pentru Securitate Agora.md
17:30
„Nu ne așteptăm la un deficit” și „Scade riscul unor scumpiri majore”. Experți energetici, despre impactul sancțiunilor SUA asupra piaței carburanților din Moldova Agora.md
17:10
De la 26 la 84 de ani. Vârsta medie a deputaților noului Parlament este 48 de ani (FOTO) Agora.md
16:40
Pistol cu 13 cartușe, depistat de vameși la Sculeni într-un automobil condus de un cetățean străin (VIDEO) Agora.md
16:30
Veronica Mihailov-Moraru, numită în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției Agora.md
Acum 8 ore
15:50
Consiliul European și-a reafirmat sprijinul pentru R. Moldova, dar lasă deschiderea negocierilor în suspans Agora.md
15:50
Moldova DevCon 2025: cum a avut loc întâlnirea programatorilor Agora.md
15:50
Mașinile miniștrilor și deputaților, asigurate cu carburanți de la Lukoil-Moldova. Compania, câștigătoare la licitații de milioane Agora.md
15:40
Directorul CNA și adjunctul acestuia, avansați în grad Agora.md
15:40
Contrabandă cu 1,8 milioane de țigări, descoperită la Lipcani – Rădăuți. Șase persoane, reținute (VIDEO) Agora.md
15:40
Șeful oficiului din Bălți al blocului „Victorie”, reținut. Este bănuit de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală Agora.md
15:20
Escrocherii cu date bancare și prejudicii de peste 160 de mii de lei. Un tânăr, plasat în arest preventiv Agora.md
15:20
Agricultura Moldovei, în criză? În timp ce importurile cresc, exporturile scad Agora.md
15:10
Un cuplu din Bălți ar fi implicat în trafic de droguri în valoare de peste 1,2 milioane de lei Agora.md
15:10
George Simion pierde și apelul în procesul cu Anatol Șalaru. Decizia primei instanțe, menținută Agora.md
15:00
Rusia, condamnată la CtEDO pentru abuzuri grave în stânga Nistrului. Despăgubiri de peste 100.000 de euro pentru cinci victime ale regimului de la Tiraspol Agora.md
14:50
Compania care i-a oferit lui Costiuc un autocar în campanie, ținta unui control vamal amănunțit. Liderul PDA: „Abuz al puterii”. Reacția Serviciului Vamal Agora.md
14:40
Compania care i-a oferit lui Costiuc un autocar în campanie, ținta unui control vamal amănunțit. Costiuc: „Abuz al puterii”. Reacția Serviciului Vamal Agora.md
14:10
Cuplu din Bălți ar fi implicat în trafic de droguri în valoare de peste 1,2 milioane de lei Agora.md
Acum 12 ore
13:40
„Aici camere nu-s”. O adolescentă povestește cum a fost tratată într-un centru de plasament temporar Agora.md
13:30
„Republica Moldova are astăzi mai mulți prieteni ca niciodată”. Mihai Popșoi și-a prezentat bilanțul activității la MAE Agora.md
13:20
Accident pe un șantier din mun. Chișinău. Un muncitor a decedat, în timpul lucrărilor lângă rețelele electrice Agora.md
13:10
ANRE: Scăderea prețurilor la carburanți, întreruptă de sancțiunile SUA împotriva companiilor petroliere ruse Agora.md
12:40
„Investiții semnificative în drumuri, apă și canalizare”. Ministrul Bolea prezintă realizările Ministerului Infrastructurii din ultimii patru ani Agora.md
12:30
Schimbări la vârful Procuraturii Anticorupție: Trei noi adjuncți pentru procurorul-șef, aprobați de CSP Agora.md
12:10
Își încheie cariera de ministru al Mediului și o începe pe cea de deputat. Lazarencu: „Va fi o continuare a eforturilor depuse la minister” Agora.md
11:50
Aur pentru Moldova: Divinurile Cuza Vodă, premiate la Concours Mondial de Bruxelles 2025 Agora.md
11:30
Alexandrin Guțu, campion mondial U23 pentru a treia oară consecutiv Agora.md
11:30
„Este nevoie de îmbunătățirea mecanismelor de control”. Ce crede șefa de la Justiție despre vettingul pentru avocați Agora.md
11:10
De la 26 la 84 de ani: vârsta medie a deputaților noului Parlament este 48 (FOTO) Agora.md
11:00
Șefa statului l-a desemnat pe Alexandru Munteanu la funcția de premier. Decretul a fost semnat Agora.md
11:00
De la 26 la 84 de ani: vârsta medie a deputaților noului Parlament este 48 Agora.md
11:00
Mihailov-Moraru: „Am resetat și consolidat sistemul de justiție”. Bilanțul activității din mandat, prezentat de ministra Justiției Agora.md
10:50
Un weekend plin de emoție, comedie și reflecție la Teatrul Național „Eugène Ionesco” Agora.md
10:40
Alexandrin Guțu, campion mondial U23 pentru a 3-a oară consecutiv Agora.md
10:40
PAS, după consultările cu președinta: „Am înaintat candidatura lui Munteanu. Șefa statului va semna decretul și începe procesul” Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.