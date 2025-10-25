PeScurt // Evacuați. Patru palestinieni, membri de familie a unor cetățeni moldoveni, au fost evacuați din Fâșia Gaza și au ajuns în siguranță pe teritoriul Republicii Moldova.
Agora.md, 25 octombrie 2025 13:00
PeScurt // Evacuați. Patru palestinieni, membri de familie a unor cetățeni moldoveni, au fost evacuați din Fâșia Gaza și au ajuns în siguranță pe teritoriul Republicii Moldova.
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 10 minute
13:20
Acum 30 minute
13:00
13:00
Acum o oră
12:50
12:30
Acum 2 ore
12:10
11:30
Acum 4 ore
10:20
09:30
Acum 6 ore
Acum 24 ore
23:00
21:50
21:50
21:30
20:00
19:30
19:20
19:10
18:20
18:10
17:40
17:40
17:30
17:10
16:40
16:30
15:50
15:50
15:40
15:40
15:20
15:10
15:10
15:00
14:50
14:40
14:10
13:40
13:30
Ieri
13:20
13:10
12:40
12:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.