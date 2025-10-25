Explozie într-un apartament din Florești: Două persoane, rănite. 51 de persoane, evacuate
Agora.md, 25 octombrie 2025 11:30
Explozie într-un apartament din Florești: Două persoane, rănite. 51 de persoane, evacuate
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 30 minute
11:30
Acum 2 ore
10:20
Acum 4 ore
09:30
Acum 12 ore
23:00
Acum 24 ore
21:50
21:50
21:30
20:00
19:30
19:20
19:10
18:20
18:10
17:40
17:40
17:30
17:10
16:40
16:30
15:50
15:50
15:40
15:40
15:20
15:10
15:10
15:00
14:50
14:40
14:10
13:40
13:30
13:20
13:10
12:40
12:30
12:10
Ieri
11:50
11:30
11:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.