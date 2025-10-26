Un acord de pace între Thailanda și Cambodgia a fost semnat în prezența lui Donald Trump
Noi.md, 26 octombrie 2025 17:30
Prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul și premierul cambodgian Hun Manet au semnat un „acord de pace” comun, duminică dimineață, 26 octombrie, în prezența președintelui american Donald Trump, informează BBC.După cum remarcă corespondenții BBC, înainte de semnarea documentului, liderii Thailandei și Cambodgiei preferau să nu-l numească „acord de pace”. Denumirea oficială a documentului
Acum 10 minute
18:00
În nordul R. Moldova, o clădire veche de aproape un secol ascunde comori istorice care așteaptă să fie descoperite. Edificiul găzduiește Muzeul Ținutului Edineț. Acesta păstrează circa 27 de mii de exponate, iar vizitatorii se lasă captivați de dialogul fascinant dintre trecut și prezent.Clădirea muzeului a fost construită în anul 1924, de către familia evreilor Șmil și Hova Loibman. Spațiul m
Acum o oră
17:30
17:30
La galeria „Constantin Brîncuși” a fost inaugurat Salonul Național de Artă Contemporană, eveniment care aduce în prim-plan diversitatea și vitalitatea artei plastice din Republica Moldova.Organizat de Uniunea Artiștilor Plastici (UAP), salonul reunește creațiile a 83 de artiști din diferite generații și domenii ale expresiei vizuale, oferind publicului o perspectivă amplă asupra fenomenului ar
Acum 2 ore
17:00
Cele șase persoane acuzate de implicare în schema de contrabandă de la Lipcani au primit mandate de arest preventiv pentru 30 de zile, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), transmite IPN.Potrivit PCCOCS, două autocamioane care, conform actelor de însoțire, transportau puieți decorativi spre București, erau ticsite, de fapt, cu țig
16:30
Alexandr Stoianoglo: „Munteanu nu face parte dintr-o tabără politică, dar riscul dependenței de PAS rămîne” # Noi.md
Fostul procuror general al Republicii Moldova și deputat în Parlament, Alexandr Stoianoglo, a comentat în cadrul emisiunii „7 zile” candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru, menționînd atît punctele forte, cît și riscurile potențiale ale acestei numiri.„Nu există candidați ideali. Este un aspect pozitiv faptul că domnul Munteanu nu provine dintr-o „camarilă” politică și
16:30
Panica de la cel mai vizitat muzeu din lume nu s-a încheiat. După spectaculosul jaf de la Muzeul Luvru, autoritățile franceze au decis să mute o parte din bijuteriile coroanei în seiful ultra-securizat al Băncii Franței.Transferul, efectuat vineri, 25 octombrie, a fost realizat sub escorta poliției , în condiții stricte de securitate, și vizează obiecte de o valoare inestimabilă din galeria Ap
Acum 4 ore
16:00
Trump și premierul Malaeziei au semnat un acord comercial și un pact privind mineralele strategice # Noi.md
În cadrul acordului, Malaezia va oferi „acces preferențial semnificativ pe piață” pentru produsele chimice americane, mașini și echipamente electrice, metale, autoturisme, precum și pentru produsele agricole.Țara s-a angajat, de asemenea, să elimine barierele care afectează comerțul digital, serviciile și investițiile.Malaezia nu va introduce interdicții sau cote de export către SUA pentru
15:30
Emil Ceban și Cristian Jardan au acceptat să facă parte din noul Guvern, a anunțat duminică premierul desemnat, Alexandru Munteanu.Profesorul universitar Emil Ceban, rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, va prelua conducerea Ministerului Sănătății.{{844404}}Jurnalistul și managerul media Cristian Jardan, care a deținut funcția de consilier politic î
15:30
Alegeri prezidențiale în Irlanda: candidata independentă de stînga Connolly a cîștigat detașat # Noi.md
Catherine Connolly, candidată independentă cu viziuni politice de stînga, a înregistrat o victorie clară la alegerile prezidențiale din Irlanda. Ea a obținut 63,4% din voturi, față de 29,5% ale singurei sale contracandidate, Heather Humphreys.Connolly, în vîrstă de 68 de ani, din 2016, a fost membră a parlamentului irlandez, iar înainte de aceasta a lucrat ca avocat și a făcut parte timp de 17
15:30
O operațiune de urgență a fost lansată sîmbătă seara, în cadrul anchetei privind spargerea istorică de la celebrul muzeu parizian și dispariția unor bijuterii regale de o valoare inestimabilă. Doi bărbați au fost reținuți de poliția judiciară, potrivit presei franceze.Unul dintre suspecți a fost reținut sîmbătă, în jurul orei 22:00, la aeroportul Paris-Charles de Gaulle, în timp ce se pregătea
15:30
A început vacanța, iar excursiile și călătoriile peste hotare sînt în toi! Pentru ca aventura să fie una plăcută și fără emoții la punctul de trecere, Poliția de Frontieră reamintește părinților și însoțitorilor minorilor care ies din țară cîteva reguli simple, dar esențiale.Cine poate însoți un minor? Unul dintre părinți; O altă persoană, de exemplu: profesoara, bunica, antrenorul,
15:00
Ministrul în exercițiu al Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a declarat că lipsa progresului înseamnă, inevitabil, regres, subliniind necesitatea continuării reformelor sociale începute în ultimii ani.Afirmația a fost făcută în cadrul unei emisiuni la „Vocea Basarabiei”, unde oficialul a vorbit despre principalele realizări și provocări de la finalul mandatului său.„În Republica Mo
14:30
Serviciul Vamal și OIM consolidează parteneriatul pentru o frontieră mai sigură și mai eficientă # Noi.md
Directorul Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a avut o întrevedere de lucru cu reprezentanții Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM) în Republica Moldova, în cadrul căreia au fost discutate perspectivele de extindere a cooperării bilaterale.Pe agenda discuțiilor s-au regăsit stadiul actual al colaborării, proiectele implementate cu sprijinul OIM, precum și inițiativele comune de de
14:30
Avertisment al Poliției: mesaje false trimise în numele IGP. Cetățenii, îndemnați să nu răspundă și să nu ofere date personale # Noi.md
Inspectoratul General al Poliției (IGP) atenționează populația cu privire la o nouă tentativă de înșelăciune online, după ce mai mulți cetățeni au semnalat primirea unor mesaje electronice false transmise în numele instituției.Potrivit IGP, autorii acestor mesaje folosesc logouri oficiale și numele unor conducători din sistem, pentru a crea impresia că mesajele provin de la Poliție.În co
Acum 6 ore
14:00
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, i-a felicitat pe Nichifor și Elena Mîțu, un cuplu de chișinăuieni care, după 10 ani petrecuți în Germania, au decis să se implice activ în reabilitarea Izvorului „Prieteniei” de pe șoseaua Balcani.Locul are o semnificație aparte pentru capitală — a fost amenajat în 1996 de către Vasile Chirioglo, ca simbol al prieteniei dintre popoarele car
13:30
Actrița June Lochkart, mama din serialele TV „Lassie” și „Lost in Space”, a murit la 100 de ani # Noi.md
June Lockhart, cunoscută pentru rolurile celebre din „Lassie” și „Lost in Space”, a murit la 100 de ani, lăsînd în urmă roluri memorabile care au marcat generații.Lockhart a decedat joi, din cauze naturale, la locuința sa din Santa Monica, a declarat sîmbătă purtătorul de cuvînt al familiei, Lyle Gregory, un prieten de 40 de ani, potrivit CNN.„A fost foarte fericită pînă în ultima clipă, c
13:30
Moment neobișnuit la sosirea lui Donald Trump în Malaezia. Președintele a dansat alături de localnici pe aeroport # Noi.md
Donald Trump a sosit duminică în Malaezia pentru summitul ASEAN, unde va superviza semnarea unui acord de încetare a focului între Thailanda și Cambodgia.Acest acord ar trebui să consolideze armistiţiul încheiat în urmă cu trei luni, în urma negocierilor dintre cele două state vecine din Asia de Sud-Est.Ostilităţile care au izbucnit în iulie între Thailanda şi Cambodgia, devenind cel mai s
13:00
Kamala Harris, care l-a înlocuit pe Joe Biden în poziţia de candidat democrat la preşedinţie în alegerile din 2024, dar a fost învinsă de Donald Trump, a declarat pentru BBC că nu a decis încă dacă va candida din nou la Casa Albă.Însă fosta senatoare în vârstă de 61 de ani a insistat că "nu şi-a terminat" cariera politică şi că tinerele sale strănepoate vor vedea o femeie preşedinte în Biroul
12:30
„Părinții sînt cei care te cresc” — Natalia Barbu, mărturisiri emoționante despre copilărie și figura paternă # Noi.md
Interpreta Natalia Barbu a vorbit cu sinceritate despre tatăl său biologic și momentul neașteptat în care acesta a reapărut în viața ei, la mai bine de trei decenii de la despărțirea părinților. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Iubește Viața”, difuzată la TV8.„La început am fost bulversată de apariția lui. Mi s-a părut cam tîrziu, după treizeci și un pic de ani nu cred că se ma
12:30
Două turnuri de răcire ale unei foste centrale nucleare din Germania, doborîte în doar cîteva secunde # Noi.md
Două turnuri de răcire de la o fostă centrală nucleară din Germania au fost puse la pămînt în doar 15 secunde.Construcțiile, înalte de 161 de metri, au fost demolate pentru eliberarea locului, după desființarea instalației.Operațiunea a inclus trei explozii, și nu doar două, cîte una pentru fiecare turn.Prima deflagrație a trebuit să sperie animalele care și-au făcut casă în preajmă și
Acum 8 ore
12:00
În ultimele 24 de ore, fluxul total al persoanelor care au traversat frontiera de stat a Republicii Moldova a constituit 78.940 de treceri, potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră.Cele mai aglomerate puncte de trecere rămîn: Aeroportul Internațional Chișinău – 20.512 traversări persoane; Leușeni – 12.742 traversări; Sculeni – 11.269 traversări; Palanca – 6.099 traversăr
11:30
Astăzi comemorăm 528 ani de la bătălia din Codrul Cosminului, în care s-au confruntat oastea Moldovei condusă de Ștefan Cel Mare și armata polonă a regelui Ioan Albert.Сampania polonă împotriva Moldovei începe în vara anului 1497 cînd regele polon Ioan Albert, în fruntea unei armate de aproape 100.000 de oşteni, trece Nistrul pe la Mihălceni (9 august) şi înaintează pînă la Coţmani. Solii Mold
11:30
Ukrainska Pravda relatează că cel puțin 250 de soldați ruși se află în Pokrovsk – aceștia poartă schimburi de focuri și ucid soldați ucraineni, în special operatori de drone, la pozițiile lor.Logistica în oraș este controlată complet de drone rusești, obligînd soldații ucraineni să parcurgă 10-15 km pe jos pentru a ajunge la pozițiile lor. Situația este extrem de critică, conform sursei ci
11:30
Instruit la Academia Federală de Investigații a FBI (Statele Unite ale Americii), Vladislav Cojuhari va migra din funcția de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne în cea de ministru al Justiției, în viitorul Guvern condus de Alexandru Munteanu. Informația a fost oferită de surse ale Ziarului de Gardă.Absolvent al Academiei Federale de Investigații a FBI Licențiat în drept
11:00
Atac cu drone asupra rafinăriei Riazan: Rusia confirmă oprirea parțială a producției, Kievul invocă ținte militare # Noi.md
Rafinăria de petrol Riazan, una dintre cele mai mari din Federația Rusă și un activ important al companiei Rosneft, a fost afectată de un incendiu în urma unui atac cu drone, potrivit informațiilor preliminare citate de agenția Reuters.Surse din industrie afirmă că una dintre principalele unități de distilare, CDU-4, care prelucrează circa 4 milioane de tone de țiței anual (aproximativ 80.000
10:30
Au fost descoperite noi scurgeri de gaze în zona blocului explodat din Rahova. Sîmbătă ar fi trebuit să fie reluată alimentarea cu gaze, însă a fost pus, din nou, sigiliu. Aproximativ 1.000 de oameni au rămas fără gaze.Cei de la Distrigaz Rețele au venit în această dimineață și au încercat să măsoare nivelul de gaz la fiecare în scară în parte, pentru a reuşi, în cît mai scurt cu putință, să r
10:30
Peste 50.000 de persoane au ieșit sîmbătă pe străzile orașului Valencia, în estul Spaniei, pentru a marca un an de la inundațiile catastrofale din 2024 și pentru a denunța modul în care autoritățile au gestionat criza.Manifestanții, mulți dintre ei purtînd fotografii ale victimelor, au cerut demisia liderului regional Carlos Mazón, acuzat de neglijență și reacție întîrziată în fața unuia din
Acum 12 ore
10:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, întreprinde duminică, 26 octombrie, o vizită oficială în România, anunță Președinția.Șefa statului va participa la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, la invitația Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.În cadrul vizitei, Maia Sandu va avea și o întrevedere cu Președintele României, Nicuș
09:30
Astăzi, în Moldova va fi cer variabil, în general fără precipitații.Totuși, în nordul țării sînt posibile averse de scurtă durată.Vîntul va fi de sud-est, slab pînă la moderat, cu o viteză de aproximativ 18 km/h.În timpul zilei, în sudul țării, temperatura va ajunge la +16...+18 °C, în regiunile din centru va fi de +14...+16 °C, iar în nord va fi de aproximativ +11...+13 °C.
09:30
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:26 octombrie — a 299-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 66 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Mc. Carp, Papil, Agathodor şi AgathonicaCe se sărbătorește în lume:
08:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: COLECȚIE DE IMPRO RITUALURI NR.1 - Spectacol interactiv - 26 Octombrie 2025, 16:00 - 18:00, Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău VADUL-RAȘCOV: drumeție de-a lungul Nistrului - 26 Octombrie
07:30
Sportivii moldoveni Maxim Carp și Iana Prituliac au avut evoluții remarcabile la Cupa Europei la judo pentru cadeți, desfășurată în perioada 18–19 octombrie la Riga, capitala Letoniei.Iana Prituliac a cucerit medalia de argint la categoria de greutate pînă la 48 kg. În cadrul competiției, ea le-a învins pe adversarele din Țările de Jos, Israel și Polonia, cedînd doar în finală unei alte sporti
06:30
Alexandru Muravschi: „Pentru a-și dubla PIB-ul în 10 ani, Moldova trebuie să înregistreze în fiecare an o creștere economică de minimum 7%” # Noi.md
Pentru a îndeplini obiectivele partidului de guvernămînt de a dubla produsul intern brut în 10 ani, Moldova trebuie să înregistreze o creștere economică de minimum 7% în fiecare an.Această opinie a fost exprimată de expertul independent, fostul viceprim-ministru, ex-ministru al economiei Moldovei, Alexandru Muravschi, în cadrul emisiunii „Фёдорова Show”. El a menționat că, în cazul în care
06:00
Construirea imunității organismului implică o protecție împotriva bolilor și a virușilor, o sănătate mai bună și mult mai mult potențial natural pentru lupta împotriva infecțiilor. În general, imunitatea este dată de alimentație și de ceea ce consumăm.Cu cît alimentația noastră este mai sănătoasă, cu atît mai puternic devine organismul nostru. De aceea, combinarea ingredientelor și introducere
05:30
Un vortex polar atipic, care continuă să se dezvolte în stratosferă și care a atins deja o dimensiune considerabilă, provoacă schimbări climatice, avertizează experții de la sever-weather.eu. La aproximativ 30 km altitudine, el arată deja ca un „ciclon” cu un nucleu rece în centru. Fenomenul, observat de sateliții meteorologici deasupra Polului Nord, este neobișnuit de timpuriu și amenință să decl
Acum 24 ore
05:00
Stilul de viață este mai important chiar și decît genele pe care le moștenim atunci cînd vorbim despre cum să trăim mai mult și mai bine.Un cîine, o căsnicie fericită și mulți prieteni buni sînt ingredientele necesare pentru a avea o viață lungă, potrivit unui studiu recent care subliniază că acestea sînt mai importante decît locul unde te-ai născut, decît starea financiară a familiei sau clas
04:30
Fosta vicepreședintă a SUA, Kamala Harris, a declarat pentru BBC că ar putea candida din nou la Casa Albă.Harris a respins sondajele care o plasează ca outsider în cursa pentru candidatul democraților la următoarele alegeri și nu exclude posibilitatea să candideze în 2028, după ce a pierdut în fața lui Donald Trump anul trecut, informează Noi.md cu referire la Mediafax. În cadrul emisiunii
03:00
Experţii au întocmit o listă de obiceiuri sănătoase, cu care degeaba ne pierdem timpul.Printre obișnuințele zadarnice cercetătorii au identificat vizitarea dentistului de două ori pe an. După cum s-a dovedit, iniţial sfatul a venit de la publicitate pastei de dinți și nu este confirmat de cercetările științifice. Puteţi vizita dentistul și o dată pe an, dacă aveți dinţii şi gingiile sănătoase.
03:00
Un bărbat de 64 de ani din provincia Lucca, Italia, a descoperit că autoritățile i-au blocat contul bancar din cauza unei erori, confundîndu-l cu un omonim din al oraș care decedase. Totul a început pe 14 octombrie, cînd soția sa nu a reușit să plătească într-un magazin, iar banca i-a spus că „soțul dumneavoastră a decedat”.După cum transmite Noi.md cu referire la TV8, Enrico Casella, fost fer
03:00
Nu poţi să-l vezi sau să îl miroşi, însă ar putea apărea la tine în casă şi să fie exact motivul pentru care te simţi rău.Intoxicaţia cu mucegai este foarte periculoasă.Mucegaiul este format din mai multe tipuri de ciuperci care cresc în filamente şi care se reproduc prin spori mici care sînt invizibili ochiului uman.Apare în locuri umede şi calde. Mucegaiul poate apărea în baie, în ca
02:30
Un tablou de Picasso, recent descoperit, a fost vîndut la Paris pentru 32 de milioane de euro # Noi.md
Un portret viu colorat al Dorei Maar, muza și partenera lui Picasso, care a rămas ascuns timp de mai bine de opt decenii, s-a vândut vineri la licitație pentru 32 de milioane de euro, potrivit AP.Pictat în iulie 1943, „Bustul unei femei cu pălărie înflorată (Dora Maar)” o înfățișează pe partenera și muza lui Picasso timp de aproximativ șapte ani, în momentul în care relația se apropia de un sf
02:00
Știi cît de important este să bei suficient de multă apa zilnic pentru a te menține sănătos și în formă.Și, cu cît te străduiești mai mult, cu atăt parcă îți este mai greu să reușești să bei. Potrivit statisticilor din Statele Unite, 43% dintre adulți beau mai puțin de patru pahare de apă.Hidratarea este esențială pentru detoxifierea organismului, pentru menținerea unui nivel înalt al ener
01:30
În Argentina a fost descoperit un ou de dinozaur perfect conservat, vechi de 70 de milioane de ani # Noi.md
Descoperire uluitoare în lumea științei: cercetători din Argentina au găsit, în stare perfectă de conservare, un ou de dinozaur vechi de 70 de milioane de ani. Publicația Daily Mail scrie că există șanse ca fosila să conțină chiar material genetic.Arată ca și cum a fost depus ieri, dar oul de dinozaur descoperit recent în Argentina are o vechime de 70 de milioane de ani. A fost găsit în regiun
01:00
Nu toate legumele sînt la fel de folositoare în stare proaspătă. De exemplu, țelina, morcovul, roșiile și mazărea verde, înainte de a fi consumate, este mai bine să fie prelucrate termic, pentru că, după tratamentul termic sînt mai bine assimilate de organism, transmite ecology.md.La această concluzie au ajuns specialiștii care, în cursul experimentelor au încercat să clarifice care legume ar
00:30
Control non-intruziv: funcționarii vamali instruiți în utilizarea sistemelor moderne de scanare # Noi.md
Cincisprezece funcționari vamali din Aparatul central și birourile teritoriale ale Serviciului Vamal au participat, în perioada 21–23 octombrie, la un curs de instruire teoretico-practic dedicat operării sistemelor de scanare cu raze X și analizei imaginilor generate, transmite Noi.md.Exercițiile practice au avut loc la postul vamal Palanca, unde participanții au aplicat metode de interpretare
00:00
Multi oameni au inteles importanta ritualului de dimineata. Totusi, dimineata incepe in noaptea care o precede. Cu alte cuvinte, modul in care se incheie o zi influenteaza cum vei incepe ziua urmatoare. Foloseste aceste trucuri pentru a-ti pregati mintea si trupul pentru o noapte relaxanta, fara niciun stres.1. Practica meditatia si vizualizareaRezerva in fiecare seara cel putin cinci minu
25 octombrie 2025
23:30
Cetățenii ucraineni care locuiesc în Republica Moldova vor putea solicita un nou pașaport, carte de identitate sau schimba documente la punctele mobile din Chișinău sub forma unor microbuze albe special echipate cu simbolurile "Passportniy Servis".„Serviciul de Stat pentru Migrație, în strînsă cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei, a inițiat funcționarea filialei sale separate
23:00
Să vorbim astazi despre... îmbunătăţirea memoriei. Mai ales de cînd în grădinile noastre cresc legume şi fructe care copntribuie la o memorare mai bună. şi în magazine se regăseşte o gamă largă de produse utile ca cerealele integrale, nucile, legumele cu frunze verzi, rosiile, coacăza neagră, salvia, broccoli, seminţele de floarea soarelui şi de dovleac, orezul brun si multe altele.Mai des fol
22:30
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) al MAI a desfășurat la 24 octombrie 2025 în Găgăuzia aplicații tactice complexe, menite să testeze reacția instituțiilor în caz de cutremur major, transmite Noi.md.Scenariul a presupus producerea unui seism de 7 grade pe scara de 12, cu epicentrul în zona Vrancea, care ar fi provocat distrugeri semnificative în localitățile din autonomie.
22:00
Anxietatea se manifestă prin stări de neliniște care ajung să cuprindă tot corpul. Inima începe să bată cu putere, respirația devine fie sacadată, fie mult prea accelerată, mușchii se încordează, apare senzația de gol în stomac, dar și transpirația abundentă sau oboseala cronică.Este o problemă tot mai des întîlnită, iar specialiștii au încercat să determine cauzele care duc la apariția aceste
