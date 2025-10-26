Soldaţi ruşi au pătruns în oraşul ucrainean Pokrovsk şi atacă poziţiile militare

14:30

"Am avut o copilărie fericită, dar cu anumite responsabilități. Eu cred că fiecare copil le-a avut: cineva mai mult, cineva mai puțin. Pot să mă consider fericit, pentru că părinții mei au desoperit în mine atracția față de muzică". Declarația a fost făcută de către interpretul Adrian Ursu în cadrul podcastului realizat de Bandstage."Am mai povestit acest lucru, tata mi-a făcut cadou un instru