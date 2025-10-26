Salonul Național de Artă Contemporană, inaugurat la galeria „Constantin Brâncuși”

22:00

Anxietatea se manifestă prin stări de neliniște care ajung să cuprindă tot corpul. Inima începe să bată cu putere, respirația devine fie sacadată, fie mult prea accelerată, mușchii se încordează, apare senzația de gol în stomac, dar și transpirația abundentă sau oboseala cronică.Este o problemă tot mai des întîlnită, iar specialiștii au încercat să determine cauzele care duc la apariția aceste