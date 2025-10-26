Maia Sandu se află într-o vizită în România

13:30

Cînd o țară rămîne mult timp într-o stare de modestie, începe să uite cum a fost. Dar din această țară au ieșit nouă laureați ai Premiului Nobel, douăzeci și patru de miliardari și sute de oameni care au format lumea modernă.Denis Roșca este omul care i-a găsit pe toți și i-a adunat într-o singură carte. Cine sînt acești oameni și de ce Moldova ar trebui să vorbească din nou despre ei, a poves