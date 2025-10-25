Legumele: prelucrate termic sau crude?

19:00

Mod de preparare:Crapul curăţat de solzi se taie din ambele părţi de-a lungul coloanei vertebrale, de la cap pînă la coadă. Se înlătură atent oasele şi măruntaiele, se taie capul şi se spală. Fileul se pune cu pielea în jos, se presară cu sare şi piper, se stropeşte cu zeama de lămîie, se adaugă foi de dafin şi se pune pentru o oră la rece, la marinat. Ardeiul gras se taie fidea, ciupercii – f