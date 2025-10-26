Asfalt nou la Congazcic: trei străzi din sat intră în reparație
Radio Moldova, 26 octombrie 2025 13:20
Drumuri mai bune pentru locuitorii din satul Congazcic. În localitate se desfășoară lucrări de reparație pe trei sectoare - strada care duce spre grădiniță și alte două porțiuni din cartierele de locuit. Autoritățile locale planifică să continue reparațiile pe drumurile aflate în gestiunea primăriei, pentru a facilita deplasarea locuitorilor și a mijloacelor de transport.
Prepararea de bucate pe baza unor rețete vechi și împletitul în fibre. Ce activități pot face vizitatorii celui mai mic muzeu din R. Moldova # Radio Moldova
Cel mai mic muzeu din Republica Moldova este complexul cultural „Vatra Dumeniului”, se află în satul Vorniceni, raionul Strășeni, și este gestionat de Elena Lazarev. Locația oferă vizitatorilor posibilitatea să facă și drumeții, masterclassuri în domeniul culinar, precum și în domeniul fibrei ecologice.
The heads of the National Anti-Corruption Center (CNA) were conferred the special ranks of general-lieutenant and general-major by the President of the Republic of Moldova, Maia Sandu.
Cel de-al doilea radar cumpărat cu sprijinul UE va ajunge în R. Moldova în 2026, susține ministrul Apărării # Radio Moldova
Cel de-al doilea radar cumpărat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene va ajunge în Republica Moldova în anul 2026, iar în primul semestru va deveni funcțional, a declarat ministrul Apărării în exercițiu, Anatollie Nosatîi. Potrivit oficialului, acesta va fi unul complementar sistemului actual de monitorizare a spațiului aerian și va asigura detectarea unor eventuale pericole.
Grade de general-locotenent și general-maior pentru șefii CNA, acordate de președinta Maia Sandu # Radio Moldova
Grade de general-locotenent și general-maior au fost acordate de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru șefii de la Centrul Național Anticorupție (CNA).
In northern Moldova, the nearly century-old Edineț Museum holds historical treasures waiting to be discovered.
Președinta Maia Sandu a conferit distincții de stat pentru scriitori și critici literari # Radio Moldova
Mai multe persoane din domeniul literaturii au primit distincții de stat, pentru merite deosebite în dezvoltarea literaturii, succese remarcabile în activitatea de creație și contribuție la promovarea valorilor.
Catedrala Națională din București, sfințită. Mii de oameni prezenți la eveniment, participă și Maia Sandu # Radio Moldova
Catedrala Națională din România, cunoscută și sub numele de Catedrala Mântuirii Neamului, este sfințită duminică, 26 octombrie, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului României Daniel. La slujbă asistă mii de credincioși, președintele român Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, alături de numeroși oficiali și demnitari, printre care și președinta R. Moldova, Maia Sandu, scrie Hotnews.
Un acord de pace între Thailanda și Cambodgia a fost semnat în prezența lui Donald Trump # Radio Moldova
Prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul și premierul cambodgian Hun Manet au semnat un „acord de pace” comun, duminică dimineață, 26 octombrie, în prezența președintelui american Donald Trump, informează BBC.
În nordul țării, un muzeu care poartă amprenta timpurilor - de la paleolitic până azi # Radio Moldova
În nordul R. Moldova, o clădire veche de aproape un secol ascunde comori istorice care așteaptă să fie descoperite. Edificiul găzduiește Muzeul Ținutului Edineț. Acesta păstrează circa 27 de mii de exponate, iar vizitatorii se lasă captivați de dialogul fascinant dintre trecut și prezent.
„Misterele Țipovei: între cer și pământ”, documentar dedicat uneia dintre cele mai spectaculoase vetre de credință din spațiul românesc # Radio Moldova
„Misterele Țipovei: între cer și pământ” - este titlul unui documentar care a fost lansat la Țipova, raionul Rezina. Documentarul este dedicat uneia dintre cele mai spectaculoase vetre de credință din spațiul românesc, mănăstirea rupestră „Adormirea Maicii Domnului” din Țipova.
Sectorul apărării din Rusia arată semne de încetinire după trei ani de creștere puternică alimentată de războiul din Ucraina, potrivit unui raport, informează Kyiv Post.
A surprising result emerged in the Moldova National Football Championship. Spartanii-Sportul Selemet secured a stunning 2-0 victory over CSF Bălți in a thrilling match of the 17th stage.
La Sadova, roșiile se coc și în octombrie - datorită investițiilor în sere performante # Radio Moldova
La final de octombrie, Gheorghe Rusu, agricultor din Sadova, raionul Călărași, continuă să culeagă roșii. Datorită serelor moderne pe care le-a amenajat, antreprenorul reușește să obțină mai multe recolte pe parcursul unui an. Această reușită a fost posibilă datorită investițiilor, fondurilor obținute și implementării tehnologiilor moderne.
Trei persoane au fost ucise și alte cel puțin 29 rănite, inclusiv șapte copii, după ce Rusia a lansat un atac cu drone asupra Kievului în noaptea de 26 octombrie, informează The Kyiv Independent.
Peste 50.000 de persoane au ieșit pe străzile orașului Valencia din estul Spaniei sâmbătă, pentru a marca un an de la inundațiile mortale și pentru a denunța modul în care autoritățile au gestionat dezastrul. Protestatarii, mulți purtând fotografii ale victimelor, au cerut demisia liderului regional, Carlos Mazón, pe care îl acuză de răspunsul lent la una dintre cele mai mortale dezastre naturale din Europa din ultimele decenii, notează The Guardian.
Un nivel crescut de umiditate favorizează apariția mucegaiului și a bacteriilor. Medicul ftiziopneumolog Rodica Corcodel a spus la emisiunea „Dimineața cu Radio Moldova” că aerul umed afectează direct sistemul respirator și imunitar.
Un dialog viu între tradiție și inovație a prins contur la galeria „Constantin Brâncuși”, unde a fost inaugurat Salonul Național de Artă Contemporană. Evenimentul, organizat de Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova, oferă o imagine amplă asupra fenomenului artistic autohton și reunește creațiile a 83 de artiști din diverse generații și forme de expresie vizuală.
Cahul: Dragoste pentru animale și afaceri rurale. Cum au construit soții Țiganiuc o mini-fermă de succes # Radio Moldova
La Slobozia Mare, Cahul, visul unei familii s-a transformat în realitate: soții Alina și Mihai Țiganiuc au pus bazele unei ferme de capre care numără astăzi peste 150 de animale. Povestea lor este una despre curaj, muncă asiduă și dragoste pentru natură. De la începuturile modeste, cu doar câteva capre, cei doi au învățat să gestioneze o afacere rurală și să aducă pe mesele consumatorilor produse de calitate, demonstrând că perseverența și respectul reciproc sunt cheia succesului în mediul rural.
În noaptea de sâmbătă spre duminică, Republica Moldova va trece la ora de iarnă. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel încât ora 4:00 va deveni ora 3:00. Medicii atrag atenția că această modificare, deși pare minoră, poate influența somnul, starea de spirit și nivelul de energie. Totuși, mulți spun că nu resimt nicio schimbare și consideră trecerea la ora de iarnă un simplu detaliu de rutină.
Psiholog: „Supravegherea copiilor trebuie făcută cu grijă, dar fără control excesiv” # Radio Moldova
Copiii trebuie supravegheați cu grijă, dar fără ca libertatea lor să fie limitată - este recomandarea psihologului Mihai Bologan pentru părinții care își petrec vacanța de toamnă alături de cei mici. Specialistul consideră că încrederea, libertatea controlată și activitățile adaptate personalității copilului contribuie la o relație sănătoasă între generații și la dezvoltarea autonomiei celor mici.
Ziua Armatei Române, celebrată în principalele garnizoane. Nicușor Dan: „Modernizarea rămâne o prioritate” # Radio Moldova
Ziua Armatei Române a fost sărbătorită astăzi printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane din dreapta Prutului. Ceremonii speciale au avut loc și la București, la Monumentul Eroilor Necunoscuți, dar și la Iași, unde președintele României, Nicușor Dan, s-a alăturat soldaților Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt”. Modernizarea Armatei Române este o prioritate, a transmis oficialul.
Tradițiile pastorale și meșteșugurile autohtone au prins viață la Cimișlia, unde s-a desfășurat Festivalul Internațional „Miorița - Laie, Laie, Bucălaie”. Evenimentul a reunit zeci de fermieri, meșteșugari și iubitori ai tradițiilor, care au expus peste 80 de oi și capre de rasă, produse locale și creații populare. Festivalul promovează valorile pastorale și sprijină comunitățile agricole, prin expoziții, târguri, competiții și un amplu program folcloric.
Surpriză în campionatul național de fotbal, furnizată de echipa Spartanii-Sportul Selemt # Radio Moldova
Surpriză în campionatul național de fotbal al Republicii Moldova. Spartanii-Sportul Selemet a învins pe CSF Bălți cu 2-0 într-un meci al etapei a 17-a.
Cooperare economică în creștere: 70 de companii din R. Moldova și Japonia discută proiecte comune # Radio Moldova
Republica Moldova și Japonia își consolidează relațiile economice. După participarea Republicii Moldova la Expoziția de la Osaka, la Chișinău a avut loc Forumul de Afaceri și întrevederi bilaterale, desfășurat la Chișinău. Evenimentul a confirmat interesul ambelor țări pentru aprofundarea cooperării economice și investiționale. La forum au participat 50 de antreprenori moldoveni din domeniile IT, agricultură, procesare și industrie, și 20 de reprezentanți ai companiilor japoneze.
Kiev: Ministrul german al economiei s-a adăpostit într-un buncăr în timpul atacului nocturn asupra capitalei ucrainene # Radio Moldova
Ministrul german al economiei, Katherina Reiche, aflată într-o vizită în Ucraina, a fost nevoit să se adăpostească într-un buncăr în timpul atacului aerian asupra Kievului, transmite DW, cu referire la un comunicat emis de serviciul de presă al demnitarului german.
Peste 40 de meșteri din România și Republica Moldova aduc la Iași farmecul tradițiilor populare # Radio Moldova
Tradițiile au prins viață la Iași! În acest sfârșit de săptămână, Esplanada Palatului Culturii s-a transformat într-un veritabil spațiu al meșteșugurilor autentice, unde meșteri populari din România și Republica Moldova pun în valoare arta, creativitatea și spiritul Moldovei de pe ambele maluri ale Prutului. Sub genericul „Patrimoniul Cultural Imaterial fără frontiere”, evenimentul reunește peste 40 de meșteri din Suceava, Iași, Neamț, dar și din diverse raioane ale Republicii Moldova.
Reuters: SUA pregătesc noi sancțiuni împotriva Rusiei, dar aplicarea lor rămâne incertă # Radio Moldova
Administrația președintelui SUA, Donald Trump, a elaborat un nou pachet de sancțiuni care ar putea fi aplicat sectoarelor-cheie ale economiei ruse, în cazul în care președintele Vladimir Putin va continua să amâne încetarea războiului purtat de Moscova în Ucraina, scrie BBC News, cu referire la Reuters, care citează surse proprii.
Echipa națională de fotbal feminin a Spaniei, campioană mondială en-titre, atacă un nou trofeu. „La Roja” a învins reprezentativa Suediei cu 4-0 în prima manșă a semifinalelor Ligii Națiunilor UEFA.
Perdelele forestiere îmbătrânite nu mai protejează culturile - ce soluții propun specialiștii # Radio Moldova
Pentru a proteja terenurile agricole de secetă și degradare, Republica Moldova trebuie să tripleze suprafața perdelelor forestiere, susține directorul interimar al Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, Ion Talmaci. În prezent, fâșiile de protecție reprezintă doar 1.2% din suprafața terenurilor agricole, deși norma recomandată este de cel puțin 4%. În plus, o pătrime dintre perdelele existente sunt deja deteriorate și nu își mai îndeplinesc rolul.
Tenismena elvețiană Belinda Bencic a revenit în finala turneului WTA de la Tokyo după o pauză de 10 ani. Ea a învins-o în semifinale pe americanca Sofia Kenin cu 7-6, 3-6, 6-2. Partida a durat 2 ore și 15 minute. Bencic a reușit 10 ași și a câștigat 74 la sută din punctele jucate cu primul serviciu.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că, în timpul viitoarei sale întâlniri cu liderul Chinei, Xi Jinping, speră să discute modalitățile de a pune capăt războiului din Ucraina, transmite BBC News.
Odată cu apropierea iernii, grădina are nevoie de o atenție suplimentară pentru a face față frigului și înghețului. Plantele sensibile trebuie protejate, iar solul curățat și tratat corespunzător, a menționat agronomul consultant Daniel Drăgan într-un interviu pentru emisiunea „Dimineața cu Radio Moldova”. Specialistul recomandă ca ultimele lucrări de toamnă să fie făcute cu grijă, pentru ca primăvara grădina să revină la viață în condiții optime.
Lionel Messi continuă să strălucească și în play-off-ul ligii profesioniste nord-americane de fotbal # Radio Moldova
Lionel Messi nu se dezminte. Superstarul echipei Inter Miami, cel mai bun marcator al sezonului regulat din Major League Soccer, a înscris 2 goluri în meciul cu Nashville Soccer Club din prima manșă a optimilor de finală ale ligii profesioniste nord-americane de fotbal. Inter Miami a câștigat partida cu 3-1.
Dinamo București e în scădere de formă. „Câinii roșii” au remizat în deplasare cu FC Argeș,scor 1-1, într-un meci din cadrul etapei a 14-a a Superligii românești de fotbal. La gazde, internaționalul moldovean Vadim Rață a jucat tot meciul.
Sancțiunile lui Trump lovesc piața rusă: acțiunile giganților petrolieri se prăbușesc # Radio Moldova
Valoarea bursieră a companiilor „Rosneft” și „Lukoil” s-a prăbușit cu 5,2 miliarde de dolari după ce Statele Unite, printr-o decizie a administrației Trump, au impus sancțiuni blocante celor mai mari doi giganți petrolieri ai Rusiei.
Încă de la cronicarul Grigore Ureche știm că numele râului Siret, care curge prin mijlocul Moldovei din România de azi, vine din maghiară și înseamnă „frumos”, „frumoasa”. Cronicarul intuise că în drumul lor din Asia centrală spre Pannonia ungurii au trebuit să se oprească o vreme în nordul Moldovei de azi.
Emisarul Kremlinului: negocierile dintre Rusia, SUA și Ucraina ar putea duce la o soluție diplomatică # Radio Moldova
Reprezentantul special al președintelui Federației Ruse și șeful Fondului Rus pentru Investiții Directe, Kirill Dmitriev, a declarat pentru CNN că „Rusia, SUA și Ucraina sunt, de fapt, destul de aproape de o soluție diplomatică” a conflictului.
Programul viitorului Guvern, construit în dialog cu sectorul privat - anunțul lui Alexandru Munteanu # Radio Moldova
Alexandru Munteanu, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, anunță despre lansarea consultărilor publice, primele discuții fiind purtate cu reprezentanții mediului de afaceri.
Misiune umanitară complexă finalizată cu succes: patru persoane evacuate din Gaza în Republica Moldova # Radio Moldova
Patru membri de familie ai cetățenilor Republicii Moldova, evacuați din Fâșia Gaza, au ajuns în siguranță pe teritoriul țării, anunță Ministerul Afacerilor Externe. Evacuarea a fost posibilă datorită eforturilor diplomatice ale echipei MAE și ale Ambasadelor Republicii Moldova la Tel Aviv și Ankara, în cooperare cu partenerii externi.
Explozie într-un bloc de apartamente din Florești: două persoane rănite și peste 50 de locatari evacuați # Radio Moldova
O explozie produsă sâmbătă dimineață într-un apartament din orașul Florești a rănit două persoane și a dus la evacuarea a peste 50 de locatari din blocul de locuințe afectat. Deflagrația s-a produs în jurul orei 09:30, pe strada Mihai Viteazul nr. 70, potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).
Revista Presei | Igor Grosu: În viitoarea garnitură guvernamentală o să vedeți nume interesante # Radio Moldova
Concluziile Summitului Consiliului European cu privire la Republica Moldova; partidul de guvernare menține suspansul referitor la componența noului Guvern; scumpirea poliței de asigurare auto obligatorie – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Economia Rusiei începe să piardă din avântul generat de război: pentru prima dată de la începutul invaziei, producția din industria militară – principalul motor al creșterii economice – dă semne de stagnare și scădere. Datele oficiale publicate de Rosstat arată că sectoarele legate de complexul militar-industrial au trecut în septembrie de la creșteri cu două cifre la declinuri neașteptate.
Atac simultan asupra Kievului și regiunii Dnipropetrovsk - printre victime, un salvator # Radio Moldova
Forțele armate ale Federației Ruse au lansat noaptea trecută un atac cu rachete balistice asupra Kievului. Potrivit șefului administrației militare a capitalei, Timur Tkacenko, un om a murit și cel puțin zece persoane au fost rănite, relatează Meduza Live.
Peste 600 de femei din Republica Moldova au aflat în acest an că suferă de cancer mamar. Aceasta este principala formă de tumoră malignă diagnosticată la femei și reprezintă aproximativ 16% din totalul cazurilor oncologice raportate anual. Medicii atrag atenția că adresarea la timp și controalele periodice pot face diferența între viață și moarte.
Raport: numărul minorilor și al ucrainenilor declarați „extremiști” în Rusia crește rapid # Radio Moldova
Serviciul Federal de Monitorizare Financiară al Rusiei (Rosfinmonitoring) adaugă lunar între 250 și 350 de persoane în registrul „teroriștilor și extremiștilor”, a calculat publicația „Novaia Gazeta Europa”. În prezent, în listă se află în total 18.771 de persoane, relatează Meduza Live.
Aniversare literară la Chișinău: 105 ani de la înființarea primei asociații a scriitorilor români din Basarabia # Radio Moldova
La Chișinău a fost marcată astăzi aniversarea a 105 ani de la fondarea primei asociații profesionale a scriitorilor români din Basarabia, organizație care a stat la baza actualei Uniuni a Scriitorilor din Republica Moldova. Evenimentul a reunit scriitori, critici literari și cercetători, care au evocat începuturile mișcării literare basarabene și rolul asociației în afirmarea identității culturale românești.
Elevii din R. Moldova învață cum să recunoască știrile false create cu inteligența artificială # Radio Moldova
Elevii învață să fie rezilienți în fața dezinformării, în contextul în care știrile false create cu inteligența artificială sunt tot mai greu de identificat. Tinerii studiază fenomenul alături de profesori, în cadrul orelor de educație media. Cursurile sunt extrem de importante mai ales că, potrivit studiilor, rețelele sociale au devenit principala sursă de informare a moldovenilor, în detrimentul presei.
Seceta din 2025, una dintre cele mai dure pentru agricultorii din sud-estul R. Moldova # Radio Moldova
Seceta din acest an a compromis aproximativ 33 de mii de hectare de floarea-soarelui și porumb. Datele au fost anunțate de ministra în exercițiu al Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Cei mai afectați au fost fermierii din raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Cahul și Anenii Noi. Asociațiile de profil susțin că nu toți agricultori au raportat despre suprafețele compromise, acestea fiind mai mari.
Ministra în exercițiu a Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, numită consilier prezidențial # Radio Moldova
Ministra în exercițiu a Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, nu se va regăsi în componența noului Guvern. Președinta Maia Sandu a semnat vineri, 24 octombrie, decretul prin care a numit-o pe actuala ministră în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Veronica Mihailov-Moraru urmează să preia mandatul de consilier prezidențial începând cu data de 11 noiembrie 2025.
