Sectorul rus al apărării arată primele semne de încetinire de la invadarea Ucrainei

21:20

La Slobozia Mare, Cahul, visul unei familii s-a transformat în realitate: soții Alina și Mihai Țiganiuc au pus bazele unei ferme de capre care numără astăzi peste 150 de animale. Povestea lor este una despre curaj, muncă asiduă și dragoste pentru natură. De la începuturile modeste, cu doar câteva capre, cei doi au învățat să gestioneze o afacere rurală și să aducă pe mesele consumatorilor produse de calitate, demonstrând că perseverența și respectul reciproc sunt cheia succesului în mediul rural.