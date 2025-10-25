Reuters: SUA pregătesc noi sancțiuni împotriva Rusiei, dar aplicarea lor rămâne incertă
Radio Moldova, 25 octombrie 2025 16:50
Administrația președintelui SUA, Donald Trump, a elaborat un nou pachet de sancțiuni care ar putea fi aplicat sectoarelor-cheie ale economiei ruse, în cazul în care președintele Vladimir Putin va continua să amâne încetarea războiului purtat de Moscova în Ucraina, scrie BBC News, cu referire la Reuters, care citează surse proprii.
• • •
Acum 30 minute
16:50
Acum o oră
16:30
Echipa națională de fotbal feminin a Spaniei, campioană mondială en-titre, atacă un nou trofeu. „La Roja” a învins reprezentativa Suediei cu 4-0 în prima manșă a semifinalelor Ligii Națiunilor UEFA.
16:10
Perdelele forestiere îmbătrânite nu mai protejează culturile - ce soluții propun specialiștii # Radio Moldova
Pentru a proteja terenurile agricole de secetă și degradare, Republica Moldova trebuie să tripleze suprafața perdelelor forestiere, susține directorul interimar al Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, Ion Talmaci. În prezent, fâșiile de protecție reprezintă doar 1.2% din suprafața terenurilor agricole, deși norma recomandată este de cel puțin 4%. În plus, o pătrime dintre perdelele existente sunt deja deteriorate și nu își mai îndeplinesc rolul.
16:10
Tenismena elvețiană Belinda Bencic a revenit în finala turneului WTA de la Tokyo după o pauză de 10 ani. Ea a învins-o în semifinale pe americanca Sofia Kenin cu 7-6, 3-6, 6-2. Partida a durat 2 ore și 15 minute. Bencic a reușit 10 ași și a câștigat 74 la sută din punctele jucate cu primul serviciu.
Acum 2 ore
15:20
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că, în timpul viitoarei sale întâlniri cu liderul Chinei, Xi Jinping, speră să discute modalitățile de a pune capăt războiului din Ucraina, transmite BBC News.
Acum 4 ore
14:40
Odată cu apropierea iernii, grădina are nevoie de o atenție suplimentară pentru a face față frigului și înghețului. Plantele sensibile trebuie protejate, iar solul curățat și tratat corespunzător, a menționat agronomul consultant Daniel Drăgan într-un interviu pentru emisiunea „Dimineața cu Radio Moldova”. Specialistul recomandă ca ultimele lucrări de toamnă să fie făcute cu grijă, pentru ca primăvara grădina să revină la viață în condiții optime.
14:40
Lionel Messi continuă să strălucească și în play-off-ul ligii profesioniste nord-americane de fotbal # Radio Moldova
Lionel Messi nu se dezminte. Superstarul echipei Inter Miami, cel mai bun marcator al sezonului regulat din Major League Soccer, a înscris 2 goluri în meciul cu Nashville Soccer Club din prima manșă a optimilor de finală ale ligii profesioniste nord-americane de fotbal. Inter Miami a câștigat partida cu 3-1.
13:50
Dinamo București e în scădere de formă. „Câinii roșii” au remizat în deplasare cu FC Argeș,scor 1-1, într-un meci din cadrul etapei a 14-a a Superligii românești de fotbal. La gazde, internaționalul moldovean Vadim Rață a jucat tot meciul.
13:50
Sancțiunile lui Trump lovesc piața rusă: acțiunile giganților petrolieri se prăbușesc # Radio Moldova
Valoarea bursieră a companiilor „Rosneft” și „Lukoil” s-a prăbușit cu 5,2 miliarde de dolari după ce Statele Unite, printr-o decizie a administrației Trump, au impus sancțiuni blocante celor mai mari doi giganți petrolieri ai Rusiei.
13:10
Încă de la cronicarul Grigore Ureche știm că numele râului Siret, care curge prin mijlocul Moldovei din România de azi, vine din maghiară și înseamnă „frumos”, „frumoasa”. Cronicarul intuise că în drumul lor din Asia centrală spre Pannonia ungurii au trebuit să se oprească o vreme în nordul Moldovei de azi.
Acum 6 ore
13:00
Emisarul Kremlinului: negocierile dintre Rusia, SUA și Ucraina ar putea duce la o soluție diplomatică # Radio Moldova
Reprezentantul special al președintelui Federației Ruse și șeful Fondului Rus pentru Investiții Directe, Kirill Dmitriev, a declarat pentru CNN că „Rusia, SUA și Ucraina sunt, de fapt, destul de aproape de o soluție diplomatică” a conflictului.
12:40
Programul viitorului Guvern, construit în dialog cu sectorul privat - anunțul lui Alexandru Munteanu # Radio Moldova
Alexandru Munteanu, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, anunță despre lansarea consultărilor publice, primele discuții fiind purtate cu reprezentanții mediului de afaceri.
12:00
Misiune umanitară complexă finalizată cu succes: patru persoane evacuate din Gaza în Republica Moldova # Radio Moldova
Patru membri de familie ai cetățenilor Republicii Moldova, evacuați din Fâșia Gaza, au ajuns în siguranță pe teritoriul țării, anunță Ministerul Afacerilor Externe. Evacuarea a fost posibilă datorită eforturilor diplomatice ale echipei MAE și ale Ambasadelor Republicii Moldova la Tel Aviv și Ankara, în cooperare cu partenerii externi.
11:50
Explozie într-un bloc de apartamente din Florești: două persoane rănite și peste 50 de locatari evacuați # Radio Moldova
O explozie produsă sâmbătă dimineață într-un apartament din orașul Florești a rănit două persoane și a dus la evacuarea a peste 50 de locatari din blocul de locuințe afectat. Deflagrația s-a produs în jurul orei 09:30, pe strada Mihai Viteazul nr. 70, potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).
Acum 8 ore
10:50
Revista Presei | Igor Grosu: În viitoarea garnitură guvernamentală o să vedeți nume interesante # Radio Moldova
Concluziile Summitului Consiliului European cu privire la Republica Moldova; partidul de guvernare menține suspansul referitor la componența noului Guvern; scumpirea poliței de asigurare auto obligatorie – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
10:50
Economia Rusiei începe să piardă din avântul generat de război: pentru prima dată de la începutul invaziei, producția din industria militară – principalul motor al creșterii economice – dă semne de stagnare și scădere. Datele oficiale publicate de Rosstat arată că sectoarele legate de complexul militar-industrial au trecut în septembrie de la creșteri cu două cifre la declinuri neașteptate.
10:40
Atac simultan asupra Kievului și regiunii Dnipropetrovsk - printre victime, un salvator # Radio Moldova
Forțele armate ale Federației Ruse au lansat noaptea trecută un atac cu rachete balistice asupra Kievului. Potrivit șefului administrației militare a capitalei, Timur Tkacenko, un om a murit și cel puțin zece persoane au fost rănite, relatează Meduza Live.
09:50
Peste 600 de femei din Republica Moldova au aflat în acest an că suferă de cancer mamar. Aceasta este principala formă de tumoră malignă diagnosticată la femei și reprezintă aproximativ 16% din totalul cazurilor oncologice raportate anual. Medicii atrag atenția că adresarea la timp și controalele periodice pot face diferența între viață și moarte.
Acum 12 ore
08:40
Raport: numărul minorilor și al ucrainenilor declarați „extremiști” în Rusia crește rapid # Radio Moldova
Serviciul Federal de Monitorizare Financiară al Rusiei (Rosfinmonitoring) adaugă lunar între 250 și 350 de persoane în registrul „teroriștilor și extremiștilor”, a calculat publicația „Novaia Gazeta Europa”. În prezent, în listă se află în total 18.771 de persoane, relatează Meduza Live.
Acum 24 ore
22:00
Aniversare literară la Chișinău: 105 ani de la înființarea primei asociații a scriitorilor români din Basarabia # Radio Moldova
La Chișinău a fost marcată astăzi aniversarea a 105 ani de la fondarea primei asociații profesionale a scriitorilor români din Basarabia, organizație care a stat la baza actualei Uniuni a Scriitorilor din Republica Moldova. Evenimentul a reunit scriitori, critici literari și cercetători, care au evocat începuturile mișcării literare basarabene și rolul asociației în afirmarea identității culturale românești.
21:50
Elevii din R. Moldova învață cum să recunoască știrile false create cu inteligența artificială # Radio Moldova
Elevii învață să fie rezilienți în fața dezinformării, în contextul în care știrile false create cu inteligența artificială sunt tot mai greu de identificat. Tinerii studiază fenomenul alături de profesori, în cadrul orelor de educație media. Cursurile sunt extrem de importante mai ales că, potrivit studiilor, rețelele sociale au devenit principala sursă de informare a moldovenilor, în detrimentul presei.
21:20
Seceta din 2025, una dintre cele mai dure pentru agricultorii din sud-estul R. Moldova # Radio Moldova
Seceta din acest an a compromis aproximativ 33 de mii de hectare de floarea-soarelui și porumb. Datele au fost anunțate de ministra în exercițiu al Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Cei mai afectați au fost fermierii din raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Cahul și Anenii Noi. Asociațiile de profil susțin că nu toți agricultori au raportat despre suprafețele compromise, acestea fiind mai mari.
21:10
Ministra în exercițiu a Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, numită consilier prezidențial # Radio Moldova
Ministra în exercițiu a Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, nu se va regăsi în componența noului Guvern. Președinta Maia Sandu a semnat vineri, 24 octombrie, decretul prin care a numit-o pe actuala ministră în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Veronica Mihailov-Moraru urmează să preia mandatul de consilier prezidențial începând cu data de 11 noiembrie 2025.
20:50
O moldoveancă revenită din Franța, pasagera cu numărul cinci milioane pe Aeroportul „Eugen Doga” # Radio Moldova
Cinci milioane de pasageri au trecut prin Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, de la începutul anului. Recordul a fost sărbătorit odată cu aterizarea Monicăi Răcilă, care a fost pasagera cu numărul cinci milioane. Stabilită în Franța de două decenii, aceasta a revenit vineri acasă și a fost întâmpinată cu muzică și cadouri. Administrația aerogării spune că această creștere a numărului de călători scoate în evidență necesitatea unor lucrări de extindere a aeroportului.
20:40
20:30
Finanțare europeană record pentru sectorul de mediu din R. Moldova: peste 300 milioane de euro pentru reîmpădurire # Radio Moldova
Rata de împădurire a Republicii Moldova este puțin peste 11%, una dintre cele mai scăzute din regiunea Mării Negre, arată datele Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură pentru acest an. Prin comparație Bulgaria are o rată de împădurire de aproximativ 35%, România 19 la sută, iar Ucraina puțin sub 16%. Potrivit autorităților moldovene, în ultimii ani au fost lansate campanii ample de împădurire și au fost alocat sume record pentru a extinde pădurile.
20:00
Maia Sandu va participa la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București # Radio Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va fi prezentă, duminică, la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, au declarat, pentru Agerpres, oficiali de la Chișinău.
19:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost întâmpinat cu o ceremonie de bun venit de regele Charles al Marii Britanii și cu o promisiune de sprijin pentru țara sa din partea prim-ministrului Keir Starmer, înaintea discuțiilor cu aliații occidentali.
19:00
Medalia e în țară, acasă! Campionul mondial Alexandrin Guțu a revenit în Republica Moldova după performanța superbă din Serbia # Radio Moldova
Campionul mondial la lupte greco-romane, Alexandrin Guțu, a revenit în țară după ce a cucerit pentru al treilea an consecutiv medalia de aur la Campionatele Mondiale pentru tineret "Sub 23 de ani". La revenirea acasă luptătorul a fost întâmpinat frumos - cu flori și multă mândrie - de colegii de sală, persoane oficiale de stat și membri ai federației de profil.
18:40
MAE desfășoară o misiune de evacuare a patru palestinieni: vor ajunge la familiile lor din R. Moldova # Radio Moldova
Patru palestinieni, soți ai cetățenilor moldoveni, sunt evacuați din Fâșia Gaza și vor fi aduși în Republica Moldova. Informația a fost comunicată vineri, 24 octombrie, de vicepremierul în exercițiu Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, la evenimentul în care și-a prezentat raportul de activitate în Guvernul condus de Dorin Recean.
18:40
Poliția avertizează despre apariția unor e-mailuri false expediate în numele instituției # Radio Moldova
Inspectoratul General al Poliției avertizează cetățenii despre o nouă schemă de escrocherie online, prin care infractorii cibernetici trimit e-mailuri false folosind numele și logourile instituției pentru a induce în eroare destinatarii.
18:10
Expert: Sancțiunile SUA împotriva Rosneft și Lukoil nu vor afecta prețurile la carburanți în R. Moldova # Radio Moldova
Republica Moldova nu se va confrunta cu un deficit de carburanți și nici nu sunt așteptate majorări de prețuri la combustibil, așa cum pretinde propaganda prorusă de la Chișinău, afirmă expertul Comunității Watchdog.md, Eugen Muravschi. Potrivit lui, alarmele răspândite de propagandiști reprezintă o încercare de a crea panică, în contextul sancțiunilor recente anunțate de SUA împotriva celor două companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil.
18:10
Autoritățile electorale din Ucraina sunt interesate de experiența Republicii Moldova în combaterea dezinformării și a ingerințelor externe în timpul campaniilor electorale, precum și de soluțiile inovatoare aplicate în digitalizarea proceselor electorale. Subiectele au fost discutate în cadrul vizitei oficiale la Chișinău a unei delegații a Comisiei Electorale Centrale a Ucrainei, condusă de președintele Oleg Didenko, găzduită vineri de Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova.
17:40
Expertul Mihai Isac, despre desemnarea lui Alexandru Munteanu la funcția de premier: „Urmează un mandat cu provocări complexe” # Radio Moldova
Desemnarea economistului Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru reprezintă un test de maturitate politică pentru partidele din opoziție care se declară proeuropene, afirmă analistul în spațiul Mării Negre Mihai Isac. Într-un interviu oferit pentru Moldova 1, acesta a subliniat că viitorul Guvern va avea un mandat dificil, marcat de provocări complexe interne și geopolitice, și o misiune strategică – consolidarea parcursului european al țării.
17:40
Încă 500 de familii își vor înlocui electrocasnicele vechi: nouă sesiune a Programului EcoVoucher # Radio Moldova
Aproximativ 550 de familii vor avea oportunitatea să-și înlocuiască electrocasnicele vechi cu modele noi, eficiente din punct de vedere energetic. O nouă rundă a Programului EcoVoucher, lansată începând cu 23 octombrie, oferă vouchere de câte 6.000 de lei pentru achiziționarea electrocasnicelor.
17:20
Reforma administrativă prinde contur: Primele două clustere teritoriale din R. Moldova finalizează procesul de amalgamare voluntară # Radio Moldova
Primele două clustere teritoriale din Republica Moldova au finalizat procesul de amalgamare voluntară, iar alte 68 se află în etape avansate de consultare și planificare. Informația este prezentată de Cancelaria de Stat în Raportul intermediar privind amalgamarea voluntară a autorităților publice locale, care include date pentru perioada decembrie 2023 – septembrie 2025. Autoritățile susțin că reforma administrativ-teritorială este esențială pentru a putea accesa fonduri europene destinate dezvoltării localităților.
17:10
17:10
Tragedie în regiunea Jîtomîr: patru morți și 12 răniți după detonarea unei grenade într-un tren # Radio Moldova
Patru persoane au murit și 12 au fost rănite, după ce un bărbat a detonat o grenadă în timp ce se afla într-un tren. Tragedia a avut loc în dimineața zilei de 24 octombrie, în orașul Ovruci, regiunea Jîtomîr din Ucraina.
Ieri
16:50
16:50
PCCOCS: Peste 320 de inculpați pentru trafic de persoane, trimiși în judecată pe parcursul anului trecut # Radio Moldova
Traficul de persoane continuă să afecteze atât adulți, cât și copii din R. Moldova. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) raportează că, pe parcursul anului trecut, au fost identificate 119 victime ale traficului de ființe umane, inclusiv 30 de copii, iar 320 de persoane au fost trimise pe banca acuzaților.
16:40
16:30
Corupere a alegătorilor și spălare de bani: Poliția l-a reținut pe liderul de la Bălți al Blocului „Pobeda”, afiliat organizației criminale „Șor” # Radio Moldova
Un bărbat de 56 de ani din Chișinău, care deținea funcția de președinte al oficiului teritorial Bălți al Blocului „Pobeda”, entitate afiliată organizației criminale „Șor”, a fost reținut vineri, 24 octombrie, de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), după ce s-ar fi ascuns o perioadă în regiunea transnistreană și coordona din stânga Nistrului activitățile ilegale.
16:30
ONU – 80 de ani de la fondare: cooperarea cu R. Moldova, tot mai strâns legată de drumul european # Radio Moldova
Organizația Națiunilor Unite marchează 80 de ani de la fondare, iar în Republica Moldova – unde este prezentă de peste 33 de ani – își reafirmă rolul de partener strategic în procesul de integrare europeană, susținerea reformelor, combaterea violenței și consolidarea rezilienței sociale. Integrarea europeană și Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030 au fost discutate cu invitații emisiunii „Spațiul Public”, de la Radio Moldova.
16:10
Noua rundă de sancțiuni americane împotriva giganților energetici ai Rusiei ar putea reconfigura piața europeană a petrolului # Radio Moldova
Noua rundă de sancțiuni anunțată de președintele american Donald Trump împotriva giganților petrolieri ruși Lukoil și Rosneft ar putea grăbi ruptura energetică dintre Rusia și Uniunea Europeană, chiar dacă nu va paraliza mașinăria de război a Kremlinului, notează POLITICO.
16:00
Vacanță de o săptămână pentru elevii din R. Moldova: Ce trebuie să știe copiii, în caz de urgență # Radio Moldova
Elevii din R. Moldova intră în vacanța de toamnă, care va dura de pe 27 octombrie până pe 2 noiembrie curent. În această perioadă, copiii vor petrece mai mult timp acasă, adesea fără supraveghere din partea adulților. Din acest motiv, este important ca elevii să știe ce trebuie să facă în caz de pericol și, mai ales, cum să folosească în mod corect numărul de urgență 112.
15:50
Ziua Națională de Înverzire a Plaiului: Recomandările experților privind plantarea corectă a pădurilor # Radio Moldova
Plantarea copacilor pe terenuri pline cu deșeuri nu este recomandată, deoarece puieții riscă să se îmbolnăvească. Prin urmare, un pas esențial înainte de plantare este curățarea și salubrizarea terenului, susține expertul de mediu Ruslan Nercaș.
15:20
Bombardamente rusești în Herson și Harkov: printre victime, copii și jurnaliști ucraineni # Radio Moldova
Trei persoane au murit și alte 22 au fost rănite, printre care și copii, în urma unui bombardament masiv lansat de armata rusă asupra cartierului Korabelnîi din orașul Herson. Printre răniți se numără un bărbat de 83 de ani și două femei în vârstă de 61 și 62 de ani, care au suferit traumatisme craniene și leziuni provocate de explozie, potrivit Administrației Militare Regionale Herson.
15:10
Vehiculele plug-in hibrid: emisii de până la cinci ori mai mari decât indică producătorii # Radio Moldova
Majoritatea proprietarilor de vehicule plug-in nu le folosesc în mod optim. Mulți conduc aceste mașini ca pe hibride obișnuite, folosind motorul pe combustie. Astfel că datele colectate din sistemele electronice ale vehiculelor arată că, în funcție de sezon, emisiile reale ale acestora pot fi de la 3.5 până la 5 ori mai mari decât cele indicate de producători, a remarcat Ruslan Nercaș, expert invitat în platoul emisiunii „Bună dimineața”, de la Moldova 1.
15:00
Lionel Messi nu are de gând să-și agațe ghetele în cui. Super-starul argentinian și-a prelungit contractul cu Inter Miami pe încă 3 ani. Anunțul a fost făcut de clubul din Florida pe sursele oficiale din mediul online.
14:30
Rusia – responsabilă pentru detenții abuzive și tortură în regiunea transnistreană. Decizie CtEDO # Radio Moldova
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a confirmat, printr-o hotărâre pronunțată la 23 octombrie 2025, încălcări grave ale drepturilor omului comise în regiunea transnistreană. Cele patru cauze vizează cinci locuitori ai regiunii, asistați de avocații Asociației Promo-LEX. Moscova a fost obligată să plătească despăgubiri totale de peste 100.000 de euro.
