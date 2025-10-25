Surpriză în campionatul național de fotbal, furnizată de echipa Spartanii-Sportul Selemt

16:00

Elevii din R. Moldova intră în vacanța de toamnă, care va dura de pe 27 octombrie până pe 2 noiembrie curent. În această perioadă, copiii vor petrece mai mult timp acasă, adesea fără supraveghere din partea adulților. Din acest motiv, este important ca elevii să știe ce trebuie să facă în caz de pericol și, mai ales, cum să folosească în mod corect numărul de urgență 112.