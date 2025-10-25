Cum și-a gestionat Curtea de Conturi propriul buget: concluziile auditului extern
Noi.md, 25 octombrie 2025 20:30
La 24 octombrie 2025, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a găzduit ședința de prezentare a rezultatelor auditului extern al propriilor situații financiare pentru anul 2024. La eveniment au participat conducerea instituției și auditorii externi, care au discutat constatările și recomandările formulate în urma evaluării efectuate, transmte Noi.md.Auditul extern a vizat verificarea ver
De obicei, produsele alimentare se păstrează mai bine la temperatura redusă, în frigider. Dar, s-a dovedit că anumite alimente nu supraviețuiesc unei "cure reci", în unele cazuri frigiderul devenind factorul care grăbește alterarea produselor.Pîinea este unul dintre produsele care în nici un caz nu ar trebui păstrata în frigider. Aerul rece nu va face decat s-o usuce mai repede. Cea mai bună o
Mătreața este o adevărata durere de cap, nu de puține ori cei care se confruntă cu ea caută diferite soluții pentru a rezolva problema. Inainte de orice trebuie sa intelegi care sînt cauzele ei. Matreata poate fi generata de șampoanele nepotrivite și de tratamentele cosmetice de îngrijire a părului ca și de lipsa unur vitamine și minerale din dietș.Apa dură poate fi un alt vinovat pentru matre
Datorită faptului că ceapa ucraineană este mai ieftină decît ceapa moldovenească cu 0,08 euro/kg în vrac, ea s-a dovedit a fi produsul preferat pe piața legumelor din Romînia.În prezent, potrivit monitorizării prețurilor EastFruit, în ciuda faptului că în această săptămînă prețul cepei în Ucraina a crescut la 0,22 euro/kg, prețul său cu ridicata este încă semnificativ mai mic decît în Moldova
Mod de preparare:Crapul curăţat de solzi se taie din ambele părţi de-a lungul coloanei vertebrale, de la cap pînă la coadă. Se înlătură atent oasele şi măruntaiele, se taie capul şi se spală. Fileul se pune cu pielea în jos, se presară cu sare şi piper, se stropeşte cu zeama de lămîie, se adaugă foi de dafin şi se pune pentru o oră la rece, la marinat. Ardeiul gras se taie fidea, ciupercii – f
Milioane recuperate de Vamă: ce au descoperit inspectorii în urma controalelor din octombrie # Noi.md
În urma controalelor efectuate în perioada 13–24 octombrie 2025, Serviciul Vamal a stabilit obligații vamale suplimentare în valoare totală de 2,712 milioane de lei.Verificările au scos la iveală mai multe nereguli în aplicarea legislației vamale. Printre abaterile constatate se numără beneficierea neîntemeiată de tratament tarifar preferențial, încadrarea eronată a mărfurilor importate cu apl
Candidata stîngii radicale devine președinte al Irlandei. Catherine Connolly critică reînarmarea Europei # Noi.md
Catherine Connolly, parlamentar din zona stîngii radicale din Irlanda, a fost aleasă președinte cu o majoritate largă, iar partidele aflate la guvernare au recunoscut că au suferit o înfrîngere severă, scrie Reuters.Catherine Connolly (68 de ani) a candidat ca independentă, cu susținerea întregii opoziții de stînga. Estimările preliminare ale votului arată că au cîștiga cu un scor dublu față d
Un expert elen, în vizită la Poliția de Frontieră: schimb de bune practici în domeniul securității # Noi.md
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova marchează finalul unei săptămîni de cooperare intensă cu un expert al Poliției Republicii Elene, aflat la Chișinău în perioada 20–24 octombrie 2025, în cadrul Programului european de schimb CEPOL, informează Noi.md.Vizita s-a desfășurat sub egida proiectului „Training și Parteneriat Operațional de Combatere a Criminalității Organizate în regiunea Parte
Ministerul Educației din Republica Moldova poartă discuții cu autoritățile din România privind lansarea și extinderea programelor universitare duble, care le-ar permite tinerilor basarabeni să studieze simultan în ambele țări și să obțină două diplome.Potrivit ministrului în exercițiu al Educației, Dan Perciun, ideea vizează o „schimbare de paradigmă” în modul în care sînt sprijiniți studenții
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a anunțat noi modificări privind declararea concediilor paternale, în urma intrării în vigoare a Legii nr. 156 din 26 iunie 2025, care extinde perioada de concediu pentru tații cu copii gemeni sau multiple nașteri, transmite Noi.md.Potrivit noilor prevederi, începînd cu 1 iulie 2025, tatăl copilului nou-născut are dreptul la un concediu paternal de pî
Circa 550 de familii vor beneficia de vouchere de pînă la 6 mii de lei pentru a-și procura electrocasnice noi. Sprijinul financiar este acordat în cadrul unei noi sesiuni a Programului Ecovoucher, desfășurată în perioada 23 octombrie- 9 noiembrie curent.Potrivit Ministerului Energiei, beneficiarii acestei sesiuni sînt familii cu doi copii minori și vîrstnici de peste 63 de ani. Selecția s-a re
Seceta din acest an a compromis aproximativ 33 de mii de hectare de culturi de floarea-soarelui și porumb în Republica Moldova, potrivit datelor prezentate de ministra în exercițiu a Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Cele mai afectate raioane sînt Căușeni, Ștefan Vodă, Cahul și Anenii Noi.Ministra a menționat că instituția lucrează la identificarea unor soluții pentru c
Atunci cînd vă angajați la un loc de lucru, trebuie să fiți atenți la ce fel de contract semnați cu angajatorul.Pentru a vă asigura că semnați un contract de muncă reglementat de codul muncii și nu un contract de prestări servicii, reglementat de dreptul civil, puteți căuta în contract prezența următoarelor elemente cheie specifice doar unui contract de muncă:-asigurați-vă că părțile contr
Discuții „foarte constructive” între China și SUA la Kuala Lumpur, privind tarifele comerciale # Noi.md
Negocierile comerciale dintre China și SUA, care urmăresc să pună capăt războiului comercial dintre cele două economii majore ale lumii, au început sîmbătă la Kuala Lumpur, Malaysia, și s-au dovedit „foarte constructive”, potrivit unui purtător de cuvînt al Trezoreriei americane.Reprezentanții celor două țări s-au reunit în capitala malaieziană pentru a încerca să găsească un compromis în cont
Andrei Spînu, despre relația cu foștii colegi din PAS: Sper că sîntem într-o prietenie îndepărtată # Noi.md
Fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, afirmă că nu are resentimente față de faptul că a fost nevoit să părăsească Guvernul și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), după ce i s-a reproșat o „imagine publică negativă”.Invitat la emisiunea de la OneTV, Spînu a declarat că încearcă să păstreze o atitudine echilibrată și o relație „corectă și prietenească” faț
O nouă structură în Parlament: Comisia pentru Integrarea Europeană ar putea fi condusă de Marcel Spătari # Noi.md
Președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a confirmat că în legislativ va fi creată o Comisie pentru Integrarea Europeană.Potrivit acestuia, comisia ar putea fi condusă de Marcel Spătari, fost ministru al Muncii și protecției sociale, informează Noi.md cu referire la PRO TV Chisinau.„Da, vom institui o nouă comisie, Comisia pentru Integrare
Ședința de judecată planificată pentru 24 octombrie, în dosarul fostului primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost din nou amînată. De această dată, motivul invocat a fost absența martorilor apărării, care nu s-au prezentat în instanță.Ciochină a declarat că aceștia ar fi fost „influențați să nu vină”, fără a oferi însă detalii. Printre martorii neprezentați s-ar număra și soția inculpat
O nouă alertă s-a declanșat sîmbătă în cartierul Rahova din București, în zona blocului distrus recent de o explozie devastatoare. Potrivit informațiilor preliminare, locuitorii au sesizat un miros puternic de gaz, iar echipele de intervenție ale Distrigaz au acționat de urgență pentru a identifica și resigila o conductă avariată.Incidentul s-a produs chiar în ziua în care compania urma să rep
Oficiul Medicilor de Familie din Holercani, raionul Dubăsari, a fost supus unor lucrări ample de eficientizare energetică, finanțate de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), prin fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale, transmite Noi.md.Proiectul, în valoare totală de aproximativ 422,5 mii de lei, a vizat izolarea termică a pereților exter
"Am avut o copilărie fericită, dar cu anumite responsabilități. Eu cred că fiecare copil le-a avut: cineva mai mult, cineva mai puțin. Pot să mă consider fericit, pentru că părinții mei au desoperit în mine atracția față de muzică". Declarația a fost făcută de către interpretul Adrian Ursu în cadrul podcastului realizat de Bandstage."Am mai povestit acest lucru, tata mi-a făcut cadou un instru
După ce Grosu a negat plecările, Plîngău spune altceva: „Vom decide după votarea Guvernului” # Noi.md
Prezența pe lista electorală a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) este rezultatul parteneriatului politic semnat în luna iulie între PAS și Platforma DA, a declarat deputatul Dinu Plîngău, menționînd că are o obligație „atît politică, cît și morală” față de ambele formațiuni.După cum transmite Noi.md, explicațiile au foste oferite publicației Cotidianul după ce ieri, președintele Parlame
Cînd o țară rămîne mult timp într-o stare de modestie, începe să uite cum a fost. Dar din această țară au ieșit nouă laureați ai Premiului Nobel, douăzeci și patru de miliardari și sute de oameni care au format lumea modernă.Denis Roșca este omul care i-a găsit pe toți și i-a adunat într-o singură carte. Cine sînt acești oameni și de ce Moldova ar trebui să vorbească din nou despre ei, a poves
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a început primele consultări publice cu mediul de afaceri, în cadrul procesului de elaborare a viitorului program de guvernare. La discuții au participat aproximativ 100 de reprezentanți ai companiilor și organizațiilor economice din diverse sectoare, transmite Noi.md.Potrivit lui Munteanu, scopul acestor întrevederi este de a identifica principalele provo
Lionel Messi, dublă și pasă decisivă în victoria Inter Miami, după ce a primit „Golden Boot” în MLS # Noi.md
Premiat cu trofeul „Golden Boot”, de golgheter, pentru sezonul 2025 din Major League Soccer, argentinianul Lionel Messi a înscris de două ori și a oferit o pasă de gol, sîmbătă, în victoria lui Inter Miami CF, scor 3-1, contra formației Nashville SC, în primul meci din play-off.Succesul aduce echipei din Florida un avantaj important înaintea deplasării la Nashville, pe 1 noiembrie, unde ar put
O explozie puternică a zguduit în această dimineață orașul Florești. Incidentul s-a produs într-un apartament de la etajul 2 al unui bloc locativ. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:32, iar echipele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit imediat la fața locului, transmite Noi.md.Potrivit informațiilor preliminare, două persoane au fost rănite: propri
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a venit cu precizări după apariția în spațiul public a unor imagini video în care un tînăr, îmbrăcat în uniformă de polițist, conduce un autoturism încălcînd grav regulile de circulație, transmite Noi.md.Potrivit instituției, tînărul nu a fost niciodată angajat al Poliției. Acesta a urmat, pentru o perioadă scurtă, cursurile inițiale la Academia „Ștefan
Doar 11% din teritoriul Moldovei este acoperit de păduri: autoritățile promit o schimbare majoră # Noi.md
Rata de împădurire a Republicii Moldova este de puțin peste 11%, fiind una dintre cele mai scăzute din regiunea Mării Negre, potrivit datelor Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) pentru anul 2025. Prin comparație, Bulgaria are o rată de împădurire de aproximativ 35%, România – 19 la sută, iar Ucraina – puțin sub 16%.Pentru a schimba această situație, autorități
Fosta deputată și ministră a Justiției, Olesea Stamate, a venit cu o analiză amplă despre modificările aduse Codului penal în vara anului 2024, în urma recentelor informații privind perchezițiile efectuate de CNA și procurori în dosarul ce vizează eliberarea unor deținuți condamnați pe viață. Într-o postare pe rețelele sociale, ea a reluat tema așa-numitului „scandal al amnistiei”, izbucnit în pri
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că una dintre prioritățile noii legislaturi este reglementarea rețelelor sociale.După cum transmite Noi.md cu referire la Realitatea, declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Realitatea te privește”.„Trebuie să avem niște reglementări pentru acest spațiu informațional. Și cînd ai sta și te-ai gîndi, simplu, noi ne adresăm sau avem n
Guvernul lui Recean nu a lăsat populația cu mîinile goale: în patru ani, guvernarea și-a mărit nu numai salariile, dar și datoria publică, punînd-o pe umerii cetățenilor. Portalul Noi.md vă propune o privire asupra acestei situații prin prisma caricaturii autorului Alexandru Dimitrov, în cadrul unui nou proiect săptămînal lansat sub genericul Rîs cu plîns.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde duminică, 26 octombrie, o vizită în România.Șefa statului va participa la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, la invitația Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.În cadrul vizitei, Președinta Maia Sandu va avea o întrevedere cu Președintele României, Nicușor Dan.
Punctul de trecere a frontierei Leușeni, din nou blocat: Poliția recomandă rute alternative # Noi.md
La această oră, în punctul de trecere a frontierei Leușeni se înregistrează un flux intens de călători și mijloace de transport, în special pe sensul de ieșire din țară.Potrivit datelor oferite de Poliția de Frontieră, valorile de trafic sînt mai ridicate decît de obicei, ceea ce a determinat autoritățile să intervină pentru fluidizarea traversărilor.Reprezentanții instituției recomandă șo
În prezent nu există premise pentru a reduce tarifele la energia electrică. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei conferințe de presă.„A fost ieftinire în perioada verii, acum intrăm în perioada de consum. ANRE probabil trebuie să se expună, dar premise de ajustare a tarifului nu ar fi. La gaze, estimările vor fi făcute în decembrie, după ce va fi cuno
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:25 octombrie — a 298-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 67 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic. Sf. Cuv. CosmaCe se sărbătorește în lume:
Astăzi, în Moldova cerul se va menține variabil, în general fără precipitații.Cu toate acestea, în sudul țării sînt posibile ploi de scurtă durată.Vîntul va sufla moderat, din sud-est, izolat cu o viteză de pînă la 27 km/h.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +15...+17°C.În centru se așteaptă +13...+15°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +10...+12°C.
Două cutremure s-au produs astăzi dimineața în zona seismică Vrancea.Potrivit site-ului Institutului Național pentru Fizica Pămîntului, seismele s-au produs în mai puțin de o oră și au avut magnitudine 4,2, informează Noi.md cu referire la Digi24.Primul a avut loc în jurul orei 4:00, iar al doilea a fost puțin după ora 5:00. Ambele s-au produs la o adîncime de aproximativ 130 de km. Săptăm
Reformele în sistemul judiciar al Republicii Moldova au ajuns într-un punct critic, susține fostul viceministru al Justiției Nicolae Eșanu. Într-o postare recentă pe rețelele de socializare, expertul a subliniat că toate schimbările legislative și organizatorice posibile au fost deja realizate, iar etapa următoare trebuie să vizeze implementarea efectivă a legilor și eliminarea practicilor de „mim
Noul prim-ministru al Moldovei trebuie, în primul rînd, să facă ordine în sectorul energetic și să rezolve problema prețurilor la gazele naturale, asigurîndu-se că acestea sînt corecte pentru consumatorii finali.Această opinie a fost exprimată de expertul în politică economică al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) Viitorul, Veaceslav Ioniță, în cadrul emisiunii „Фёдоро
Economistul Veaceslav Ioniță a declarat la emisiunea „Фёдорова Show” că în cadrul partidului de guvernămînt PAS se intensifică concurența între propriii membri.Economistul a subliniat că concurența internă din cadrul partidului devine o problemă anume atunci cînd nu există presiune externă.„Nu există ură mai mare față de miniștri decît din partea deputaților. Chiar dacă ești în coaliție, t
Pe luna Titan a planetei Saturn, oamenii de știință au observat formarea unor cristale ciudate, din substanțe care, potrivit chimiei cunoscute, nu ar trebui să se combine.Rezultatul, obținut de cercetători de la NASA și Universitatea de Tehnologie Chalmers din Suedia, pune sub semnul întrebării o regulă de bază a chimiei și arată că, în condiții extreme, materia se poate comporta neașteptat. E
Un studiu revoluţionar realizat de cercetători de la Universitatea McGill din Canada a evaluat pentru prima dată vulnerabilitatea a 840 de milioane de clădiri din sudul globului la creşterea nivelului mării.Rezultatele arată că între 3 şi 130 de milioane de clădiri ar putea fi inundate pînă la sfîrşitul secolului, în funcţie de viteza încălzirii globale şi a topirea gheţii.Prima evaluare l
Milioane de clădiri ameninţate de creşterea nivelului mării în acest secol, avertizează un studiu # Noi.md
Rafa Benitez, în vîrstă de 65 de ani, a semnat cu Panathinaikos, formație de tradiție din Grecia și combatantă în UEA Conference League.Tehnicianul iberic devine cel mai bine plătit antrenor din istoria campionatului elen, transmite flashscore.ro”Panathinaikos l-a numit pe Rafa Benítez în funcția de antrenor principal al clubului.Începe o nouă eră”, au scris grecii pe rețelele de socia
Comisia Europeană a acuzat vineri Meta şi TikTok că au încălcat Legea privind serviciile digitale (DSA), principalul regulament european privind reţelele sociale.Facebook, Instagram şi TikTok nu au oferit cercetătorilor acces corespunzător la datele de pe platformele lor, iar Meta este acuzată şi de crearea unor interfeţe dificil de utilizat pentru raportarea conţinutului ilegal şi contestarea
Potrivit unui nou raport, NASA ar fi lansat unelte de apărare planetară din cauza obiectului interstelar 3I/ATLAS, care a avut un comportament neașteptat, pe care experții nu îl pot explica momentan.Cum 3I/ATLAS a dat dovadă de un comportament neobișnuit, NASA ar fi lansat unelte de apărare planetară din cauza obiectului interstelar., informează Noi.md cu referire la a1.ro.Încă de cînd a f
Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău s-a schimbat la față după ce au fost renovat și dotat cu echipamente de ultimă generație.Profesorii spun că aceste modernizări au dus la scăderea absenteismului în rîndul elevilor, aceștia fiind mai motivați să participe la lecții.{{843141}}„Am observat o schimbare la elevi. Primar este faptul că elevii mai des sînt în clasă. Deci noi avem mai puțin
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează despre modificările ce ţin de extinderea perioadei care poate fi declarată prin intermediul Informaţiei IRM 19 pentru salariaţii care cer concediu paternal, notează Noi.md.La cererea de către salariat a concediului paternal, conform cadrului normativ în vigoare, angajatorul este obligat în termen de pînă la 10 zile lucrătoare să prezinte In
Comitetul Permanent al celei de-a 14-a Adunări Naționale a Reprezentanților Poporului din China (ANRPC) a aprobat vineri stabilirea zilei de 25 Octombrie drept Ziua Retrocedării Taiwanului, scrie romanian.cgtn.comÎn decizia ANRPC se arată că, în anul 1945, poporul chinez inclusiv compatrioții din Taiwan, au luptat și au vărsat sînge obținînd victoria în Războiul de Rezistență împotriva Agresiu
Noi detalii despre jaful de la Luvru. Ce a povestit o agentă de pază care a asistat la atac # Noi.md
În imaginile de pe camerele de supraveghere, paznicii neputincioşi i-au filmat pe cei doi hoţi care părăsesc Luvrul. Aceştia fug pe două scutere, cu doar cîteva secunde înainte de sosirea poliţiei.În acelaşi timp, se dă alarma în muzeu. Este panică. La etaj, unde au pătruns hoţii, o agentă de pază tocmai îşi începuse tura, informează Noi.md cu referire la Stirile PRO TV.Contactată telefoni
