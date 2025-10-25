Moldova: Un tânăr care nu s-a realizat ca polițist a devenit TikToker care încalcă intenționat RCR

10:30

Acum 25 de ani, în octombrie 2000, Michael Schumacher câștigase Marele Premiu al Japoniei. Însă nu a fost doar o victorie obișnuită, ci și al treilea său titlu mondial de Formula 1 – primul pentru Scuderia Ferrari după 21 de ani de așteptare. Germanul, la volanul Ferrari F1-2000, a traversat linia de finisare cu emoție […] Articolul (foto) 25 de ani de la primul titlu Ferrari al lui Michael Schumacher: Triumful de la Suzuka, un moment-legendă apare prima dată în Autoblog.md.