Proces penal pe numele unui ”șofer” din raionul Orhei. Scara pe care o transporta a lovit mortal un pieton

10:40

Un salon auto din Moscova a ajuns în gura târgului peste noapte după ce a scos la vânzare un Duster de ultimă generație. Mașina este în stoc împreună cu un pachet complet de documente deja perfectate. Pentru acesta se cer nu mai puțin de 4.253.000 de ruble, echivalentul a 45.280 de euro după cursul actual […] Articolul În Rusia a fost importat noul Duster și se caută cine să-l cumpere la un preț ce stârnește râsul apare prima dată în Autoblog.md.