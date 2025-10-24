Decizia ciudată a unui tânăr prins cu 79 km/h prin localitate – 200 de euro mită
Astăzi dimineață, în jurul orei 8:20, pe traseul R6, în localitatea Prepelița, polițiștii Direcției Patrulare Nord ai INSP au oprit un Audi care a depășit limita de viteză. La volan era un tânăr de 24 de ani, originar din raionul Sîngerei. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că și permisul de conducere prezentat avea semne […] Articolul Decizia ciudată a unui tânăr prins cu 79 km/h prin localitate – 200 de euro mită apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Noua mașină a Driftbrothers este un BMW M2 cu 1100 CP. Vezi ce poate prin fabrica din München # Autoblog.md
Proiectul Red Bull Driftbrothers, care are în spate frații Elias & Johannes Hountondji, a transformat un BMW M2 într-o „Mașină Supremă de Drift” pentru competițiile de top, iar primul test al acesteia a fost o provocare fără precedent: un tur cronometrat prin zonele de producție ale fabricii principale BMW din München! Cu 1100 CP și […] Articolul (video) Noua mașină a Driftbrothers este un BMW M2 cu 1100 CP. Vezi ce poate prin fabrica din München apare prima dată în Autoblog.md.
12:30
Fendt a lansat în Republica Moldova seria 600 Vario, o gamă complet nouă de tractoare cu patru cilindri, destinată clasei de performanță 150-200 CP, una dintre cele mai populare în Europa. Cu modelele 614, 616, 618 și 620 Vario, oferind între 149 și 224 CP datorită conceptului inovator DynamicPerformance (DP), această serie combină manevrabilitate, putere […] Articolul (video) Fendt a lansat în Moldova noua serie de tractoare 600 Vario apare prima dată în Autoblog.md.
Maratonul scăderilor prețurilor la carburanți în Moldova, întrerupt de noile sancțiuni SUA împotriva Rusiei # Autoblog.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că trendul descendent al prețurilor la produsele petroliere principale, care a continuat aproape patru săptămâni consecutiv, a fost întrerupt de impunerea unor noi sancțiuni economice majore de către Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft, Lukoil și a subsidiarelor acestora. Cotațiile internaționale ale petrolului au înregistrat, în […] Articolul Maratonul scăderilor prețurilor la carburanți în Moldova, întrerupt de noile sancțiuni SUA împotriva Rusiei apare prima dată în Autoblog.md.
11:20
Rolls-Royce Motor Cars marchează centenarul legendarului Phantom cu o colecție de mașini limitată la 25 de exemplare – Phantom Centenary Private Collection – cea mai complexă și tehnologic avansată realizare a diviziei Bespoke! Această capodoperă artistică și inginerească, dezvoltată pe parcursul a trei ani și peste 40.000 de ore de lucru, celebrează un secol de […] Articolul (video) Rolls-Royce Phantom Centenary Private Collection este un spectacol pe roți apare prima dată în Autoblog.md.
Porsche lansează în curând noul Cayenne Electric, un SUV complet electric care redefinește performanța electrică prin tehnologia sa avansată de înaltă tensiune. Echipat cu o baterie integrată structural, sistem de răcire dublă, management termic predictiv și capacitate de încărcare rapidă, modelul promite o autonomie de peste 600 km (WLTP) și o experiență de condus tipică […] Articolul (video) Noul Porsche Cayenne Electric va oferi peste 600 km autonomie apare prima dată în Autoblog.md.
Este oficial! După ce am fost în 2024 martorii primului Ferrari Purosangue care circula prin Chișinău (cu numere de Slovacia), acum suntem martorii unui alt exemplar, însă deja înmatriculat în Republica Moldova. Automobilul a apărut la vedere publică într-un centru de schimb al anvelopelor. Amintim că în perioada startului vânzărilor și ulterior în primul an, […] Articolul (video) În sfârșit! Avem înmatriculat primul Ferrari Purosangue apare prima dată în Autoblog.md.
Proces penal pe numele unui ”șofer” din raionul Orhei. Scara pe care o transporta a lovit mortal un pieton # Autoblog.md
Luni, 20 octombrie, ziua-n amiaza mare (în jurul orei 11:30), pe o stradă din satul Vatici din municipiul Orhei s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unui pieton. Circumstanțele relevă un tip de accident cum foarte rar se poate întâmpla în țară. Conform datelor IP Orhei, cercetat acum este un bărbat de 35 de […] Articolul Proces penal pe numele unui ”șofer” din raionul Orhei. Scara pe care o transporta a lovit mortal un pieton apare prima dată în Autoblog.md.
Porsche, parte a concernului Volkswagen, a surprins presa auto prin brevetarea unui nou motor W18, cu variante posibile W15, W12 și W9, conform bazei de date a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (WIPO). Într-o perioadă dominată de electrificare, se pare că inginerii Porsche revin cu entuziasm la dezvoltarea motoarelor cu combustie internă, demonstrând că inovația […] Articolul (foto) Brevet proaspăt publicat! Porsche a înregistrat un motor W18 apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Depășire riscantă pe traseu lângă Chișinău: Șofer surprins în plină acțiune periculoasă # Autoblog.md
Indiscutabil, orice șofer din Republica Moldova are idee ce înseamnă o depășire, însă marea diferență este că nu toți știu și țin cont de regulile sau condițiile care sunt necesare de îndeplinit pentru realizarea acestei manevre. Un conducător filmat astăzi la ieșirea din Chișinău este clar din rândul acestora, generând o situație periculoasă de accident, […] Articolul (video) Depășire riscantă pe traseu lângă Chișinău: Șofer surprins în plină acțiune periculoasă apare prima dată în Autoblog.md.
Din al doilea sezon de Formula E, grupul PSA a desemnat participarea proaspetei mărci DS Automobiles în acest campionat. Ulterior, din sezonul 9 (2022), a intrat și Maserati. Acum aflați că Stellantis a decis înlocuirea Maserati cu o echipă de fabrică Citroën, în timp ce mașina DS va continua să fie utilizată de echipa-client DS […] Articolul (video) Citroën intră în Formula E cu o echipă de fabrică apare prima dată în Autoblog.md.
Škoda anunță despre un record de necrezut pentru mulți urmăritori de-ai săi. Miko Marczyk, campionul european de raliu din acest an, a stabilit un record mondial pentru cea mai lungă distanță parcursă cu un singur rezervor de combustibil. La volanul unei Škoda Superb, polonezul a parcurs 2831 de kilometri, consumând doar 2.61 litri de motorină […] Articolul (video) De necrezut! 2831 km parcurși cu o Škoda Superb 2.0 TDI cu un singur plin apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Yangwang U9 Xtreme – cea mai rapidă mașină electrică de tip hypercar de pe Nordschleife # Autoblog.md
Yangwang U9 Xtreme este deja cea mai rapidă mașină de pe planetă – iar acum, modelul de performanță al sub-brandului de lux BYD a stabilit un nou record. La doar o lună după ce a înregistrat un record mondial de viteză de 496,22 km/h la ATP Papenburg, Yangwang este mândră să anunțe că U9 Xtreme […] Articolul (video) Yangwang U9 Xtreme – cea mai rapidă mașină electrică de tip hypercar de pe Nordschleife apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Impact frontal lângă Sîngerei. Toți pasagerii dintr-un VAZ și-au pierdut viața pe loc # Autoblog.md
Poliția din Sîngerei a fost sesizată aseară, în jurul orei 22:00, despre producerea unui accident grav pe traseul R6, între localitățile Copăceni și Mihailovca. S-au ciocnit frontal un VW și un VAZ care se deplasau din direcții opuse. În urma coliziunii frontale, șoferul automobilului VAZ, un bărbat de 58 de ani, și pasagera acestuia, o […] Articolul (video) Impact frontal lângă Sîngerei. Toți pasagerii dintr-un VAZ și-au pierdut viața pe loc apare prima dată în Autoblog.md.
Prețurile asigurării Carte Verde ”revin la normal”, după ce la începutul anului 2025 un deputat a declarat cu mare fast că „aceasta se ieftinește și în unele cazuri chiar de aproape două ori.” În același timp se scumpește și asigurarea RCA! Pe 8 octombrie 2025, BNM a aprobat noile prime de asigurare de bază și coeficienți […] Articolul În Moldova se scumpește, din nou, asigurarea RCA și Carte Verde apare prima dată în Autoblog.md.
DHL, partenerul logistic oficial al Formula 1 de peste două decenii, contribuie în continuare la livrarea evenimentelor FIA Formula One World Championship la nivel mondial în 2025. Compania transportă până la 1200 de tone de marfă de valoare înaltă per cursă, inclusiv monoposturi, motoare, combustibil, anvelope, piese de schimb, active de broadcast și de ospitalitate. […] Articolul (video) Știai asta? Cum se deplasează Formula 1 prin lume apare prima dată în Autoblog.md.
Porsche continuă să extindă portofoliul SUV-urilor electrice odată cu lansarea modelului Macan GTS, prima versiune complet electrică, cu acest acronim denumire. Automobilul este disponibil la comandă și în Republica Moldova. Performanță și Dinamică a Conducerii Suspensie și Manevrabilitate Autonomie și Încărcare Design Exterior Interior și Confort Modelul mai beneficiază de noutățile introduse pentru gama anului […] Articolul (video) Porsche introduce un Macan GTS electric apare prima dată în Autoblog.md.
Juriul independent format din aproximativ 40 de jurnaliști auto renumiți germani și internaționali a ales câștigătorii pe categorii pentru premiile GCOTY Awards 2026 (German Car of the Year). Cele cinci modele au fost selectate din toate mașinile noi lansate în ultimele 12 luni. Categoria nouă „Budget” (până la 25.000 de euro), creată pentru a evidenția […] Articolul O premieră istorică! Mașina Anului 2026 în Germania nu va fi germană apare prima dată în Autoblog.md.
Marea Britanie: A scăzut cu 98% furtul de catalizatoare, însă a crescut cu 400% alt interes al hoților # Autoblog.md
Epidemia de furturi de catalizatoare din Marea Britanie pare să fie pe cale de dispariție, conform datelor exclusive publicate de Auto Express. Numărul furturilor a scăzut în medie cu 98% în ultimii trei ani, bazat pe un răspuns de la toate cele 48 de inspectorate teritoriale de poliție. Această prăbușire dramatică ridică întrebări despre cauzele […] Articolul Marea Britanie: A scăzut cu 98% furtul de catalizatoare, însă a crescut cu 400% alt interes al hoților apare prima dată în Autoblog.md.
Great Wall Motor (GWM) anunță planuri strategice de creștere pentru Europa, oferind un preview concret al expansiunii regionale și portofoliului de produse pentru anii viitori. Anterior, incertitudinile din condițiile pieței europene au determinat GWM să reevalueze configurația sa regională și abordarea expansiunii ulterioare, menținând pe deplin operațiunile existente de vânzări și servicii prin distribuitori în […] Articolul (video) Great Wall Motor anunță planuri strategice de creștere în Europa apare prima dată în Autoblog.md.
Audi a dezvăluit recent viziunea sa asupra viitorului mobilității premium prin intermediul conceptului Concept C, un roadster electric care îmbină claritatea designului cu emoția condusului pur. Debutat în septembrie la Milano și prezentat ulterior pe un stand inovator la IAA 2025 din München, vehiculul cu omologare rutieră promite să devină un etalon pentru modelele viitoare […] Articolul (video) Audi Concept C a fost înmatriculat și scos pe drumuri publice apare prima dată în Autoblog.md.
Volvo Cars lansează o inițiativă de încărcare gratuită la domiciliu, începând cu Suedia # Autoblog.md
Volvo Cars anunță lansarea unei inițiative de încărcare gratuită, inițial pentru cumpărătorii suedezi de mașini noi complet electrice, oferind un an de electricitate gratuită pentru încărcarea la domiciliu. Parteneriatul cu compania suedeză de energie Vattenfall vizează să facă trecerea la vehicule complet electrice mai atractivă și accesibilă pentru mai mulți clienți. Oferta, valabilă începând cu […] Articolul Volvo Cars lansează o inițiativă de încărcare gratuită la domiciliu, începând cu Suedia apare prima dată în Autoblog.md.
Toyota Motor Corporation a prezentat în Japonia noul Land Cruiser FJ, un prototip de SUV care marchează o nouă eră pentru linia emblematică Land Cruiser, cu lansare planificată în Japonia pentru mijlocul anului 2026. Lansat inițial ca Toyota BJ în 1951 – primul vehicul care a urcat până la a șasea stație a Muntelui Fuji, […] Articolul (video) Premieră mondială: Noul Toyota Land Cruiser FJ – primele detalii apare prima dată în Autoblog.md.
Aplicarea TVA la importul autovehiculelor va fi amânată. De altfel se întâmplă pentru a doua oară! Anunțul a fost făcut public de economistul și deputatul Radu Marian în această seară. „Urmare a consultărilor cu conducerea Ministerului Finanțelor și a Serviciului Vamal, vom propune în Parlament amânarea intrării în vigoare a impozitării sub formă de TVA […] Articolul Ultima oră: TVA-ul la mașini va fi amânat în Republica Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
Un anunț interesant a apărut astăzi în mediul online, însă în scurt timp a fost ascuns ori eliminat de pe platforma pe care a fost publicat. În glumă sau în serios, un proprietar de BMW M5 F90, localizat în Bălți, a găsit o oportunitate de a-și recupera banii investiți în automobilul recent procurat. Pentru 500 […] Articolul Anunțul zilei: Cât costă să „apeși gazul” unui BMW M5 din Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Accident cu deces lângă Tiraspol. Momentul când unei mașini de patrulare i se pierde controlul # Autoblog.md
Un accident rutier soldat cu un deces a avut loc duminică dimineața, 19 octombrie, pe traseul Slobozia–Caragaș, la câțiva kilometri sud de Tiraspol. Implicată a fost o mașină de patrulare, care se deplasa cu viteză spre localitatea Caragaș. Conform autorităților locale, echipajul avea incluse semnalul luminos și cel sonor. La intrarea în localitate, o Dacia […] Articolul (video) Accident cu deces lângă Tiraspol. Momentul când unei mașini de patrulare i se pierde controlul apare prima dată în Autoblog.md.
Porsche AG l-a numit pe fostul șef McLaren, Dr. Michael Leiters, în calitate de nou CEO, într-un efort de a revitaliza producătorul german de mașini sport de lux și de a pune capăt rolului dublu al lui Oliver Blume, criticat de unii investitori. Blume, care a condus Porsche de un deceniu, va sta doar la […] Articolul Viitorul șef Porsche a fost CEO la McLaren și director tehnic la Ferrari apare prima dată în Autoblog.md.
Un șofer din Rîbnița a ocolit un limitator de viteză prin deplasarea pe trotuar, iar toată scena a fost surprins de o cameră de supraveghere. Imaginile au devenit atât de virale pe rețele de socializare încât le-a văzut și miliția locală, care astăzi a venit cu o reacție publică. Conducătorul acestui VW a fost identificat […] Articolul (video) Viral: Reacția unui șofer din Rîbnița la apropierea de un limitator de viteză apare prima dată în Autoblog.md.
Vă invităm să vizionați un reportaj special care include un test drive 4-în-1 cu un automobil Porsche. De ce l-am descris 4-în-1? Pentru că am avut deosebita ocazia să testăm: modelul 911 actualizat, în caroserie Cabriolet, într-o ediție specială limitată pe baza versiunii GTS și în prima motorizare hibridă pentru un 911 stradal! Pe drumurile […] Articolul (video) Test Drive: Noul Porsche 911 Spirit 70 apare prima dată în Autoblog.md.
Max Verstappen a obținut o victorie dominantă la Marele Premiu al Statelor Unite, pilotul Red Bull convertind pole position-ul într-un succes autoritar, în timp ce Lando Norris l-a învins pe Charles Leclerc pentru locul doi într-o bătălie captivantă între cei doi. Verstappen a condus de la start, olandezul menținând conducerea în timp ce restul au […] Articolul (video) Max Verstappen a câștigat în America și păstrează șansele pentru un nou titlu apare prima dată în Autoblog.md.
Zeekr anunță startul perioadei de pre-sale pentru modelul actualizat 7X. Mașinile sunt acum disponibile în showroomurile din China, lansarea oficială fiind programată pentru 28 octombrie. Modelul a fost transferat pe o nouă platformă de 900V, deși are abia un an pe piață (lansat inițial în China pe 20 septembrie 2024). Variante de propulsie: De la […] Articolul (video) Zeekr transferă noul 7X pe platformă de 900V după un an de la premieră apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Un fotbalist din Moldova își impresionează fanii cu o viteză de peste 320 km/h # Autoblog.md
În spațiul online adună vizualizări o înregistrare video care arată atingerea unei viteze de peste 320 km/h pe un traseu din centrul țării, din cele care au un parapet din beton ce separă sensurile. ”Realizarea” ar fi avut loc noaptea trecută și a fost distribuită public pe pagini de social media ale fotbalistului Petru Popescu. […] Articolul (video) Un fotbalist din Moldova își impresionează fanii cu o viteză de peste 320 km/h apare prima dată în Autoblog.md.
Ferrari a ridicat vălul de pe un nou model One-Off din programul Special Projects: Ferrari SC40. Proiectat de Centrul de Stil Ferrari sub direcția lui Flavio Manzoni, SC40 este un supercar care preia arhitectura, șasiul și trenul de propulsie al lui 296 GTB, model care circulă și prin Chișinău. Astfel, Ferrari SC40 intră în segmentul […] Articolul (video) Un client Ferrari și-a reimaginat legendarul F40 apare prima dată în Autoblog.md.
Ford lansează un accesoriu unic pentru posesorii de pickup-uri: Truckle, o cataramă personalizată pentru centură, creată manual în stil western. Concepută să integreze cheia-breloc a modelelor din 2018 și mai noi, Truckle permite accesul hands-free și gestionarea cheii în cel mai stilat mod posibil. Cu un preț de 200 de dolari + alți 34 pentru […] Articolul (video) Accesoriu original Ford – husă pentru cheie în cataramă de curea apare prima dată în Autoblog.md.
Moldova a raportat Comisiei Europene că în țară se comercializează doar combustibili de calitate # Autoblog.md
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) informează că primele rezultate ale procedurii de eșantionare a benzinei și motorinei, realizată conform Legii nr. 461/2001, Ordinului nr. 91/2025 și Planului Național de Monitorizare, arată că produsele prelevate respectă atât parametrii de mediu naționali, cât și standardele Uniunii Europene. Republica Moldova înregistrează un moment […] Articolul Moldova a raportat Comisiei Europene că în țară se comercializează doar combustibili de calitate apare prima dată în Autoblog.md.
În seara de 16 octombrie 2025, Leapmotor, producătorul chinez de vehicule electrice în ascensiune rapidă, a prezentat la Shanghai modelul D19, un SUV full-size care redefinește standardele în segmentul premium al mobilității verzi. I-au fost dezvăluite toate aspectele cheie, însă interiorul îi este încă ascuns pentru un moment. Construit pe platforma dedicată D a companiei, […] Articolul (video) Marele Leapmotor D19 – primele informații oficiale apare prima dată în Autoblog.md.
La invitația producătorului german Fendt am participat la Fendt Press Camp, un eveniment exclusiv unde am testat în premieră o nouă gamă de tractoare, în versiuni preserie, care vor fi lansate oficial la târgul Agritechnica din Hanovra (9-15 noiembrie). De la modele compacte pentru ferme mici la monștri de 550 CP cu deplasare autonomă prin […] Articolul (video) Test Drive: Noile modele FENDT! Cum e să conduci un tractor?! apare prima dată în Autoblog.md.
VW confirmă că producția modelului Touareg cu motor cu combustie se va încheia în 2026. Pentru a marca acest moment, Volkswagen lansează Touareg FINAL EDITION. Modelul de ediție specială și evident limitată poate fi comandat doar până la sfârșitul lunii martie 2026, la prețuri începând de la 75.025 de euro. SUV-ul de clasă lux a […] Articolul (foto) Ultima șansă: Generația actuală VW Touareg se încheie cu o ediție finală apare prima dată în Autoblog.md.
Maratonul scăderilor prețurilor la carburanți continuă pentru a treia săptămână consecutiv # Autoblog.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale se mențin pe un trend descendent pentru a treia săptămână consecutiv. Astfel, în perioada de referință, prețurile maxime stabilite pentru principalele produse petroliere comercializate în Republica Moldova s-au redus cu circa 3.3 % la benzina COR 95 […] Articolul Maratonul scăderilor prețurilor la carburanți continuă pentru a treia săptămână consecutiv apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Noul Jetour G700 e primul SUV care traversează fluviul Yangtze, o premieră istorică în industria auto # Autoblog.md
Noul Jetour Zongheng G700 a devenit primul SUV din istorie care a traversat cu succes râul Yangtze (cel mai lung din China și din Asia, al treilea cel mai lung din lume). ”Experimentul” a avut loc pe 16 octombrie, cu pornire de la terminalul feribot Heisha Zhou din Wuhu, provincia Anhui. Wuhu este orașul în […] Articolul (video) Noul Jetour G700 e primul SUV care traversează fluviul Yangtze, o premieră istorică în industria auto apare prima dată în Autoblog.md.
Deși acum e realizată cu un partener chinez, Mazda6 își continuă parcursul exemplar la Euro NCAP. Noua interpretare electrică a obținut calificativul maxim de cinci stele în cadrul recentei serii de teste. În cele două categorii de protecție a ocupanților adulți și a ocupanților copii, cel mai recent model complet electric al Mazda a obținut […] Articolul (video) Noua generație Mazda 6 – cinci stele la testele Euro NCAP apare prima dată în Autoblog.md.
Geely Monjaro din gama anului 2025 a sosit în Republica Moldova de la mijlocul verii. Deși modificările-i par subtile, dar esențiale, acestea l-au transformat într-un hit instant. Asemănător la exterior cu modelul original pe care l-am testat în 2023, acum cu interior revizuit, suspensie adaptivă și prețul de puțin peste 30.000 € au dus stocurile […] Articolul (video) Test Drive: Geely Monjaro 2025 – mai ieftin și mai dotat apare prima dată în Autoblog.md.
(foto) 25 de ani de la primul titlu Ferrari al lui Michael Schumacher: Triumful de la Suzuka, un moment-legendă # Autoblog.md
Acum 25 de ani, în octombrie 2000, Michael Schumacher câștigase Marele Premiu al Japoniei. Însă nu a fost doar o victorie obișnuită, ci și al treilea său titlu mondial de Formula 1 – primul pentru Scuderia Ferrari după 21 de ani de așteptare. Germanul, la volanul Ferrari F1-2000, a traversat linia de finisare cu emoție […] Articolul (foto) 25 de ani de la primul titlu Ferrari al lui Michael Schumacher: Triumful de la Suzuka, un moment-legendă apare prima dată în Autoblog.md.
Proiectul polonez Carlex Himalaya „Diamond” a fost conceput ca o expresie a excelenței discrete – o creație singulară modelată cu răbdare, raritate și devotament față de meșteșug. Bazat pe un Mercedes-AMG G 63 din 2025, reflectă o căutare a frumuseții care trăiește dincolo de timp și trend. Corpul său poartă un finisaj Diamond Dust – […] Articolul (video) Unicul Carlex Himalaya Diamond costă practic 1.500.000 de euro apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Euro NCAP a simulat accidente cu 19 mașini. VW T-Cross, retestat, a luat trei stele # Autoblog.md
Cererea pentru vehicule electrice crește și oferta de mașini electrice accesibile se extinde, însă un nou concurent pe piața auto europeană a obținut rezultate slabe la testele de siguranță Euro NCAP. Dongfeng BOX (cunoscut și drept Nammi Box/01), un hatchback electric mic și accesibil produs de compania de stat chineză Dongfeng Motor Corporation, a obținut […] Articolul (video) Euro NCAP a simulat accidente cu 19 mașini. VW T-Cross, retestat, a luat trei stele apare prima dată în Autoblog.md.
SAIC-GM-Wuling (SGMW), întreprinderea mixtă a celor trei branduri auto, anunță startul pre-vânzărilor pentru noul Wuling Xingguang (Starlight) 730, un MPV de clasă medie care promite să schimbe regulile jocului pe piața vehiculelor familiale din China. Cu o lungime de aproape cinci metri, acest model cu șapte locuri se poziționează ca un rival direct pentru giganți […] Articolul (video) În China a apărut MPV-ul de sub 10.000 de euro. Ce oferă pentru acești bani apare prima dată în Autoblog.md.
Călărași: Peste 50 de persoane au încercat să obțină fără efort un permis de conducere # Autoblog.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au desfășurat peste 50 de percheziții într-o amplă cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere la Călărași. În urma acțiunilor de urmărire penală, trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Potrivit materialelor cauzei, 53 de candidați […] Articolul Călărași: Peste 50 de persoane au încercat să obțină fără efort un permis de conducere apare prima dată în Autoblog.md.
Atenție! Sistări complete de circulație pe strada Nicolae Costin din sectorul Buiucani # Autoblog.md
Poliția Națională a informat abia astăzi la ora 10:20 că, în conformitate cu dispoziția Primăriei municipiului Chișinău din 13 octombrie, circulația rutieră va fi sistată complet pe strada Nicolae Costin. Traficul va fi suspendat pe porțiuni, în funcție de grafic, din cauza reparațiilor care se desfășoară pe ultima sută de metri. Astfel: Pe 15 octombrie: […] Articolul Atenție! Sistări complete de circulație pe strada Nicolae Costin din sectorul Buiucani apare prima dată în Autoblog.md.
Surprinzător! Ferrari a înregistrat cea mai mare depreciere de acțiuni după anunțul modelului Elettrica # Autoblog.md
Pe 9 octombrie, sub lumina reflectoarelor din sediul istoric Ferrari din Maranello, compania a dezvăluit primele detalii tehnice despre Elettrica, primul său vehicul complet electric, un moment așteptat de câțiva ani. Cu un șasiu de producție gata de asamblare și o unitate de propulsie care promite peste 1000 de cai putere, Elettrica reprezintă vârful inovației […] Articolul Surprinzător! Ferrari a înregistrat cea mai mare depreciere de acțiuni după anunțul modelului Elettrica apare prima dată în Autoblog.md.
