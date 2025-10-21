(video) Audi Concept C a fost înmatriculat și scos pe drumuri publice

18:40

În China, odată cu încheierea celor opt zile de sărbători naționale combinate cu Mid-Autumn Festival, stația de taxare Wuzhuang din estul Chinei a devenit epicentrul unui haos rutier fără precedent. Acest uriaș ”ghișeu”, cu nu mai puțin de 36 de benzi de plată (12 pe un sens și restul pe altul), s-a transformat într-un râu […] Articolul (video) Aglomerație istorică la cea mai mare stație de taxare din China, după opt zile de sărbătoare națională apare prima dată în Autoblog.md.