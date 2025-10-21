(video) Audi Concept C a fost înmatriculat și scos pe drumuri publice
Autoblog.md, 21 octombrie 2025 11:00
Audi a dezvăluit recent viziunea sa asupra viitorului mobilității premium prin intermediul conceptului Concept C, un roadster electric care îmbină claritatea designului cu emoția condusului pur. Debutat în septembrie la Milano și prezentat ulterior pe un stand inovator la IAA 2025 din München, vehiculul cu omologare rutieră promite să devină un etalon pentru modelele viitoare […] Articolul (video) Audi Concept C a fost înmatriculat și scos pe drumuri publice apare prima dată în Autoblog.md.
• • •
Alte ştiri de Autoblog.md
Acum 30 minute
11:00
Acum 2 ore
10:00
Volvo Cars lansează o inițiativă de încărcare gratuită la domiciliu, începând cu Suedia # Autoblog.md
Volvo Cars anunță lansarea unei inițiative de încărcare gratuită, inițial pentru cumpărătorii suedezi de mașini noi complet electrice, oferind un an de electricitate gratuită pentru încărcarea la domiciliu. Parteneriatul cu compania suedeză de energie Vattenfall vizează să facă trecerea la vehicule complet electrice mai atractivă și accesibilă pentru mai mulți clienți. Oferta, valabilă începând cu […] Articolul Volvo Cars lansează o inițiativă de încărcare gratuită la domiciliu, începând cu Suedia apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 4 ore
09:20
Toyota Motor Corporation a prezentat în Japonia noul Land Cruiser FJ, un prototip de SUV care marchează o nouă eră pentru linia emblematică Land Cruiser, cu lansare planificată în Japonia pentru mijlocul anului 2026. Lansat inițial ca Toyota BJ în 1951 – primul vehicul care a urcat până la a șasea stație a Muntelui Fuji, […] Articolul (video) Premieră mondială: Noul Toyota Land Cruiser FJ – primele detalii apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 24 ore
21:00
Aplicarea TVA la importul autovehiculelor va fi amânată. De altfel se întâmplă pentru a doua oară! Anunțul a fost făcut public de economistul și deputatul Radu Marian în această seară. „Urmare a consultărilor cu conducerea Ministerului Finanțelor și a Serviciului Vamal, vom propune în Parlament amânarea intrării în vigoare a impozitării sub formă de TVA […] Articolul Ultima oră: TVA-ul la mașini va fi amânat în Republica Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
17:40
Un anunț interesant a apărut astăzi în mediul online, însă în scurt timp a fost ascuns ori eliminat de pe platforma pe care a fost publicat. În glumă sau în serios, un proprietar de BMW M5 F90, localizat în Bălți, a găsit o oportunitate de a-și recupera banii investiți în automobilul recent procurat. Pentru 500 […] Articolul Anunțul zilei: Cât costă să „apeși gazul” unui BMW M5 din Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
16:20
(video) Accident cu deces lângă Tiraspol. Momentul când unei mașini de patrulare i se pierde controlul # Autoblog.md
Un accident rutier soldat cu un deces a avut loc duminică dimineața, 19 octombrie, pe traseul Slobozia–Caragaș, la câțiva kilometri sud de Tiraspol. Implicată a fost o mașină de patrulare, care se deplasa cu viteză spre localitatea Caragaș. Conform autorităților locale, echipajul avea incluse semnalul luminos și cel sonor. La intrarea în localitate, o Dacia […] Articolul (video) Accident cu deces lângă Tiraspol. Momentul când unei mașini de patrulare i se pierde controlul apare prima dată în Autoblog.md.
15:10
Porsche AG l-a numit pe fostul șef McLaren, Dr. Michael Leiters, în calitate de nou CEO, într-un efort de a revitaliza producătorul german de mașini sport de lux și de a pune capăt rolului dublu al lui Oliver Blume, criticat de unii investitori. Blume, care a condus Porsche de un deceniu, va sta doar la […] Articolul Viitorul șef Porsche a fost CEO la McLaren și director tehnic la Ferrari apare prima dată în Autoblog.md.
12:30
Un șofer din Rîbnița a ocolit un limitator de viteză prin deplasarea pe trotuar, iar toată scena a fost surprins de o cameră de supraveghere. Imaginile au devenit atât de virale pe rețele de socializare încât le-a văzut și miliția locală, care astăzi a venit cu o reacție publică. Conducătorul acestui VW a fost identificat […] Articolul (video) Viral: Reacția unui șofer din Rîbnița la apropierea de un limitator de viteză apare prima dată în Autoblog.md.
11:40
Vă invităm să vizionați un reportaj special care include un test drive 4-în-1 cu un automobil Porsche. De ce l-am descris 4-în-1? Pentru că am avut deosebita ocazia să testăm: modelul 911 actualizat, în caroserie Cabriolet, într-o ediție specială limitată pe baza versiunii GTS și în prima motorizare hibridă pentru un 911 stradal! Pe drumurile […] Articolul (video) Test Drive: Noul Porsche 911 Spirit 70 apare prima dată în Autoblog.md.
Ieri
10:30
Max Verstappen a obținut o victorie dominantă la Marele Premiu al Statelor Unite, pilotul Red Bull convertind pole position-ul într-un succes autoritar, în timp ce Lando Norris l-a învins pe Charles Leclerc pentru locul doi într-o bătălie captivantă între cei doi. Verstappen a condus de la start, olandezul menținând conducerea în timp ce restul au […] Articolul (video) Max Verstappen a câștigat în America și păstrează șansele pentru un nou titlu apare prima dată în Autoblog.md.
09:40
Zeekr anunță startul perioadei de pre-sale pentru modelul actualizat 7X. Mașinile sunt acum disponibile în showroomurile din China, lansarea oficială fiind programată pentru 28 octombrie. Modelul a fost transferat pe o nouă platformă de 900V, deși are abia un an pe piață (lansat inițial în China pe 20 septembrie 2024). Variante de propulsie: De la […] Articolul (video) Zeekr transferă noul 7X pe platformă de 900V după un an de la premieră apare prima dată în Autoblog.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
(video) Un fotbalist din Moldova își impresionează fanii cu o viteză de peste 320 km/h # Autoblog.md
În spațiul online adună vizualizări o înregistrare video care arată atingerea unei viteze de peste 320 km/h pe un traseu din centrul țării, din cele care au un parapet din beton ce separă sensurile. ”Realizarea” ar fi avut loc noaptea trecută și a fost distribuită public pe pagini de social media ale fotbalistului Petru Popescu. […] Articolul (video) Un fotbalist din Moldova își impresionează fanii cu o viteză de peste 320 km/h apare prima dată în Autoblog.md.
12:30
Ferrari a ridicat vălul de pe un nou model One-Off din programul Special Projects: Ferrari SC40. Proiectat de Centrul de Stil Ferrari sub direcția lui Flavio Manzoni, SC40 este un supercar care preia arhitectura, șasiul și trenul de propulsie al lui 296 GTB, model care circulă și prin Chișinău. Astfel, Ferrari SC40 intră în segmentul […] Articolul (video) Un client Ferrari și-a reimaginat legendarul F40 apare prima dată în Autoblog.md.
17 octombrie 2025
17:50
Ford lansează un accesoriu unic pentru posesorii de pickup-uri: Truckle, o cataramă personalizată pentru centură, creată manual în stil western. Concepută să integreze cheia-breloc a modelelor din 2018 și mai noi, Truckle permite accesul hands-free și gestionarea cheii în cel mai stilat mod posibil. Cu un preț de 200 de dolari + alți 34 pentru […] Articolul (video) Accesoriu original Ford – husă pentru cheie în cataramă de curea apare prima dată în Autoblog.md.
17:40
16:50
Moldova a raportat Comisiei Europene că în țară se comercializează doar combustibili de calitate # Autoblog.md
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) informează că primele rezultate ale procedurii de eșantionare a benzinei și motorinei, realizată conform Legii nr. 461/2001, Ordinului nr. 91/2025 și Planului Național de Monitorizare, arată că produsele prelevate respectă atât parametrii de mediu naționali, cât și standardele Uniunii Europene. Republica Moldova înregistrează un moment […] Articolul Moldova a raportat Comisiei Europene că în țară se comercializează doar combustibili de calitate apare prima dată în Autoblog.md.
16:20
În seara de 16 octombrie 2025, Leapmotor, producătorul chinez de vehicule electrice în ascensiune rapidă, a prezentat la Shanghai modelul D19, un SUV full-size care redefinește standardele în segmentul premium al mobilității verzi. I-au fost dezvăluite toate aspectele cheie, însă interiorul îi este încă ascuns pentru un moment. Construit pe platforma dedicată D a companiei, […] Articolul (video) Marele Leapmotor D19 – primele informații oficiale apare prima dată în Autoblog.md.
13:50
La invitația producătorului german Fendt am participat la Fendt Press Camp, un eveniment exclusiv unde am testat în premieră o nouă gamă de tractoare, în versiuni preserie, care vor fi lansate oficial la târgul Agritechnica din Hanovra (9-15 noiembrie). De la modele compacte pentru ferme mici la monștri de 550 CP cu deplasare autonomă prin […] Articolul (video) Test Drive: Noile modele FENDT! Cum e să conduci un tractor?! apare prima dată în Autoblog.md.
13:30
VW confirmă că producția modelului Touareg cu motor cu combustie se va încheia în 2026. Pentru a marca acest moment, Volkswagen lansează Touareg FINAL EDITION. Modelul de ediție specială și evident limitată poate fi comandat doar până la sfârșitul lunii martie 2026, la prețuri începând de la 75.025 de euro. SUV-ul de clasă lux a […] Articolul (foto) Ultima șansă: Generația actuală VW Touareg se încheie cu o ediție finală apare prima dată în Autoblog.md.
12:00
Maratonul scăderilor prețurilor la carburanți continuă pentru a treia săptămână consecutiv # Autoblog.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale se mențin pe un trend descendent pentru a treia săptămână consecutiv. Astfel, în perioada de referință, prețurile maxime stabilite pentru principalele produse petroliere comercializate în Republica Moldova s-au redus cu circa 3.3 % la benzina COR 95 […] Articolul Maratonul scăderilor prețurilor la carburanți continuă pentru a treia săptămână consecutiv apare prima dată în Autoblog.md.
11:40
(video) Noul Jetour G700 e primul SUV care traversează fluviul Yangtze, o premieră istorică în industria auto # Autoblog.md
Noul Jetour Zongheng G700 a devenit primul SUV din istorie care a traversat cu succes râul Yangtze (cel mai lung din China și din Asia, al treilea cel mai lung din lume). ”Experimentul” a avut loc pe 16 octombrie, cu pornire de la terminalul feribot Heisha Zhou din Wuhu, provincia Anhui. Wuhu este orașul în […] Articolul (video) Noul Jetour G700 e primul SUV care traversează fluviul Yangtze, o premieră istorică în industria auto apare prima dată în Autoblog.md.
10:20
Deși acum e realizată cu un partener chinez, Mazda6 își continuă parcursul exemplar la Euro NCAP. Noua interpretare electrică a obținut calificativul maxim de cinci stele în cadrul recentei serii de teste. În cele două categorii de protecție a ocupanților adulți și a ocupanților copii, cel mai recent model complet electric al Mazda a obținut […] Articolul (video) Noua generație Mazda 6 – cinci stele la testele Euro NCAP apare prima dată în Autoblog.md.
16 octombrie 2025
13:40
Geely Monjaro din gama anului 2025 a sosit în Republica Moldova de la mijlocul verii. Deși modificările-i par subtile, dar esențiale, acestea l-au transformat într-un hit instant. Asemănător la exterior cu modelul original pe care l-am testat în 2023, acum cu interior revizuit, suspensie adaptivă și prețul de puțin peste 30.000 € au dus stocurile […] Articolul (video) Test Drive: Geely Monjaro 2025 – mai ieftin și mai dotat apare prima dată în Autoblog.md.
10:30
(foto) 25 de ani de la primul titlu Ferrari al lui Michael Schumacher: Triumful de la Suzuka, un moment-legendă # Autoblog.md
Acum 25 de ani, în octombrie 2000, Michael Schumacher câștigase Marele Premiu al Japoniei. Însă nu a fost doar o victorie obișnuită, ci și al treilea său titlu mondial de Formula 1 – primul pentru Scuderia Ferrari după 21 de ani de așteptare. Germanul, la volanul Ferrari F1-2000, a traversat linia de finisare cu emoție […] Articolul (foto) 25 de ani de la primul titlu Ferrari al lui Michael Schumacher: Triumful de la Suzuka, un moment-legendă apare prima dată în Autoblog.md.
15 octombrie 2025
17:10
Proiectul polonez Carlex Himalaya „Diamond” a fost conceput ca o expresie a excelenței discrete – o creație singulară modelată cu răbdare, raritate și devotament față de meșteșug. Bazat pe un Mercedes-AMG G 63 din 2025, reflectă o căutare a frumuseții care trăiește dincolo de timp și trend. Corpul său poartă un finisaj Diamond Dust – […] Articolul (video) Unicul Carlex Himalaya Diamond costă practic 1.500.000 de euro apare prima dată în Autoblog.md.
16:10
(video) Euro NCAP a simulat accidente cu 19 mașini. VW T-Cross, retestat, a luat trei stele # Autoblog.md
Cererea pentru vehicule electrice crește și oferta de mașini electrice accesibile se extinde, însă un nou concurent pe piața auto europeană a obținut rezultate slabe la testele de siguranță Euro NCAP. Dongfeng BOX (cunoscut și drept Nammi Box/01), un hatchback electric mic și accesibil produs de compania de stat chineză Dongfeng Motor Corporation, a obținut […] Articolul (video) Euro NCAP a simulat accidente cu 19 mașini. VW T-Cross, retestat, a luat trei stele apare prima dată în Autoblog.md.
13:30
SAIC-GM-Wuling (SGMW), întreprinderea mixtă a celor trei branduri auto, anunță startul pre-vânzărilor pentru noul Wuling Xingguang (Starlight) 730, un MPV de clasă medie care promite să schimbe regulile jocului pe piața vehiculelor familiale din China. Cu o lungime de aproape cinci metri, acest model cu șapte locuri se poziționează ca un rival direct pentru giganți […] Articolul (video) În China a apărut MPV-ul de sub 10.000 de euro. Ce oferă pentru acești bani apare prima dată în Autoblog.md.
11:20
Călărași: Peste 50 de persoane au încercat să obțină fără efort un permis de conducere # Autoblog.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au desfășurat peste 50 de percheziții într-o amplă cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere la Călărași. În urma acțiunilor de urmărire penală, trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Potrivit materialelor cauzei, 53 de candidați […] Articolul Călărași: Peste 50 de persoane au încercat să obțină fără efort un permis de conducere apare prima dată în Autoblog.md.
11:00
Atenție! Sistări complete de circulație pe strada Nicolae Costin din sectorul Buiucani # Autoblog.md
Poliția Națională a informat abia astăzi la ora 10:20 că, în conformitate cu dispoziția Primăriei municipiului Chișinău din 13 octombrie, circulația rutieră va fi sistată complet pe strada Nicolae Costin. Traficul va fi suspendat pe porțiuni, în funcție de grafic, din cauza reparațiilor care se desfășoară pe ultima sută de metri. Astfel: Pe 15 octombrie: […] Articolul Atenție! Sistări complete de circulație pe strada Nicolae Costin din sectorul Buiucani apare prima dată în Autoblog.md.
10:40
Surprinzător! Ferrari a înregistrat cea mai mare depreciere de acțiuni după anunțul modelului Elettrica # Autoblog.md
Pe 9 octombrie, sub lumina reflectoarelor din sediul istoric Ferrari din Maranello, compania a dezvăluit primele detalii tehnice despre Elettrica, primul său vehicul complet electric, un moment așteptat de câțiva ani. Cu un șasiu de producție gata de asamblare și o unitate de propulsie care promite peste 1000 de cai putere, Elettrica reprezintă vârful inovației […] Articolul Surprinzător! Ferrari a înregistrat cea mai mare depreciere de acțiuni după anunțul modelului Elettrica apare prima dată în Autoblog.md.
09:30
Jeep anunță lansarea modelului Grand Wagoneer facelift, un SUV emblematic care redefinește standardele în segmentul vehiculelor mari premium-lux. Cu un preț de pornire de sub 65.000 de dolari, acest vehicul integrează moștenirea americană a mărcii Jeep sub un nume unificat, oferind performanță superioară, design rafinat și tehnologii inovatoare, inclusiv prima aplicație range-extended electric vehicle (REEV) […] Articolul (video) Premieră: Jeep Grand Wagoneer facelift devine primul SUV REEV american apare prima dată în Autoblog.md.
14 octombrie 2025
17:50
(video) Un sudor din România a făcut o caroserie de Lamborghini Aventador din 10.000 de chei # Autoblog.md
Un sudor din România, specialist real în ceea ce face, a realizat o replică de Lamborghini Aventador. Creația se remarcă prin utilizarea a circa zece mii de chei pentru modelarea caroseriei. Lucrarea, de mărimea naturală a supercarului, a necesitat doi ani de muncă migăloasă (câte patru ore pe săptămână)! Daniel Dragne este omul care poate […] Articolul (video) Un sudor din România a făcut o caroserie de Lamborghini Aventador din 10.000 de chei apare prima dată în Autoblog.md.
16:20
Astăzi dimineață, în jurul orei 9:30, în intersecția străzilor Otovasca și Podul Înalt din Chișinău s-a produs un accident rutier. Un microbuz Renault Trafic s-a răsturnat după contactul cu un VW Passat. Din fericire, nimeni din cei doi șoferi în vârstă de 32 și 43 de ani nu a avut de suferit. Unii consideră această […] Articolul (video) Niciun motiv de sărbătoare în intersecția Otovasca – Podul Înalt din Chișinău apare prima dată în Autoblog.md.
14:30
În aprilie, la Salonul Auto de la Shanghai, Porsche lansase 911 Spirit 70, o ediție din seria limitată Heritage Design, inspirată de estetica anilor 70. Spirit 70 este al treilea dintr-un total de patru modele care au fost planificate din start, după 911 Targa 4S Heritage Design Edition și 911 Sport Classic. Cu o limită […] Articolul (video) Am condus Porsche 911 Spirit 70 pe o insulă, deși există și în Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
12:50
Mercedes-Benz anunță că a intrat într-o nouă eră a designului iconic. Reprezentând această evoluție, show car-ul Vision Iconic prezentat astăzi în cadrul unui eveniment exclusivist în Shanghai întruchipează libertatea de a gândi dincolo de tradițional – ca un impuls creativ care deschide noi perspective și construiește o punte între trecut și viitor. Pe lângă o […] Articolul (video) Premieră în Shanghai: Noul Mercedes-Benz Vision Iconic apare prima dată în Autoblog.md.
11:50
(video) Li Auto pornește spre Vest. Brandul și-a deschis primul centru autorizat de vânzări din afara Chinei # Autoblog.md
Li Auto, producătorul chinez de vehicule electrice inteligente, a inaugurat primul său centru de retail autorizat în străinătate – în capitala Uzbekistanului, Tașkent. Acest pas marchează intrarea oficială a companiei pe piața din Asia Centrală, un moment cheie în strategia sa de globalizare. Centrul va vinde în principal trei modele de vehicule electrice cu autonomie […] Articolul (video) Li Auto pornește spre Vest. Brandul și-a deschis primul centru autorizat de vânzări din afara Chinei apare prima dată în Autoblog.md.
10:40
În Rusia a fost importat noul Duster și se caută cine să-l cumpere la un preț ce stârnește râsul # Autoblog.md
Un salon auto din Moscova a ajuns în gura târgului peste noapte după ce a scos la vânzare un Duster de ultimă generație. Mașina este în stoc împreună cu un pachet complet de documente deja perfectate. Pentru acesta se cer nu mai puțin de 4.253.000 de ruble, echivalentul a 45.280 de euro după cursul actual […] Articolul În Rusia a fost importat noul Duster și se caută cine să-l cumpere la un preț ce stârnește râsul apare prima dată în Autoblog.md.
09:50
Toyota stabilește un nou standard pentru tehnologia din mașină cu o versiune îmbunătățită a sistemului Toyota Audio Multimedia. Acesta va debuta în cel mai bine vândut compact SUV din America, noul RAV4, înainte de a fi extins la modele viitoare din gama Toyota. Cea mai recentă versiune a sistemului TAM include caracteristici noi concepute pentru […] Articolul (foto) Noul Toyota RAV4 introduce un sistem multimedia actualizat apare prima dată în Autoblog.md.
13 octombrie 2025
21:20
Autor: Constantin Mihalachi Fiind una dintre cele mai mari premiere ale Salonului Auto de la Shanghai din acest an, era de așteptat ca Zeekr 9X să fie așteptat cu nerăbdare de foarte mulți pasionați. Doar în China, peste 40.000 de clienți și-au rezervat un exemplar în primele ore de la deschiderea precomenzilor. Motivul este simplu: […] Articolul Test Drive: ZEEKR 9X apare prima dată în Autoblog.md.
18:10
(video) Premieră în China: Marele Chery Fulwin T11 – EREV cu șase locuri și 1400 km autonomie # Autoblog.md
Într-o perioadă curentă în care automobilele hibride devin standardul pentru mobilitatea sustenabilă, Chery intră în cursa SUV-urilor mari și își lansează propria ofertă sub marca Fulwin. Se numește T11 și are să ofere, corespunzător prețului, tot ce are mai bun brandul în palmares. Siguranță de Top: Oțel de Rezistență Militară și Protecție Integrală Fulwin T11 […] Articolul (video) Premieră în China: Marele Chery Fulwin T11 – EREV cu șase locuri și 1400 km autonomie apare prima dată în Autoblog.md.
18:00
15:50
(video) Brazilia: Cum un proprietar de Porsche 911 a încercat să iasă din datorii, în loc să-l vândă # Autoblog.md
Un locuitor al statului brazilian Paraná a declarat la poliție furtul Porsche-ului său 911. Mașina a fost găsită arsă până la temelie, însă foarte repede s-a dovedit că vinovat de toate este chiar proprietarul mașinii. Bărbatul, se pare, s-a pregătit temeinic. A declarat poliției că a fost victima unei ambuscade organizate de indivizi înarmați, mașina […] Articolul (video) Brazilia: Cum un proprietar de Porsche 911 a încercat să iasă din datorii, în loc să-l vândă apare prima dată în Autoblog.md.
14:00
(video) Premieră: Noul capricorn 01 Zagato nu se va învechi nici peste jumătate de secol # Autoblog.md
Capricorn Group (capricorn), un lider german în tehnologii ușoare pentru automotive și motorsport, și-a dezvăluit primul automobil, un hypercar limitat care poartă denumirea companiei. Cu un corp desenat de Zagato și construit manual în Germania, automobilul a fost proiectat pentru a oferi o experiență de condus pură, imersivă și analogică, chiar și peste mulți ani […] Articolul (video) Premieră: Noul capricorn 01 Zagato nu se va învechi nici peste jumătate de secol apare prima dată în Autoblog.md.
12:20
Toyota Motor Corporation se pregătește să ne surprindă. Pentru expoziția Japan Mobility Show 2025, în cadrul unui dialog între manageri cheie ai companiei, au fost arătate imagini teaser cu câteva mașini-spectacol. Din start este necesar de anunțat că astăzi nu are loc premiera supercarului mărcii. Posterul pe care l-am publicat pe canalul nostru de Telegram […] Articolul (video) Toyota Motor Corporation se pregătește să ne surprindă apare prima dată în Autoblog.md.
11:10
Compania Zeekr a organizat sâmbătă prezentarea completă a modelului actualizat 001 și lista modificărilor este una semnificativă, suficientă pentru a putea fi numită mașină cu facelift sau chiar de nouă generație, deși înfățișarea nu i s-a schimbat. Dacă anterior am scos în evidență modernizarea trenului de propulsie, aflați acum că multe noutăți există și în […] Articolul (video) Zeekr 001 2026 introduce câteva premiere mondiale, în clasă și în industrie apare prima dată în Autoblog.md.
12 octombrie 2025
11:20
(video) Furt în Codru. Lecția: încuierea mașinii rămâne esențială, chiar și în curtea supravegheată # Autoblog.md
Un bărbat de 31 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de comiterea unui furt. Acesta ar fi pătruns în ograda unei gospodării din orașul Codru, unde, profitând de faptul că un BMW Z4 era descuiat, ar fi sustras bani și bunuri personale. Prejudiciul cauzat proprietarului este estimat la peste 149.000 […] Articolul (video) Furt în Codru. Lecția: încuierea mașinii rămâne esențială, chiar și în curtea supravegheată apare prima dată în Autoblog.md.
11 octombrie 2025
20:00
Astăzi dimineața, în jurul orei 7:00, pe traseul R1 în apropierea satului Bahmut, un cerb nobil a fost lovit frontal de o Dacia Duster. La fața locului au intervenit polițiștii de la Inspectoratul pentru Protecția Mediului și ulterior polițiștii de la IP Călărași. SUV-ul compact românesc era condus de un bărbat în vârstă de 66 […] Articolul (foto) Cerb nobil lovit de mașină lângă Bahmut. Amenda pe care o riscă șoferul apare prima dată în Autoblog.md.
10 octombrie 2025
18:40
(video) Aglomerație istorică la cea mai mare stație de taxare din China, după opt zile de sărbătoare națională # Autoblog.md
În China, odată cu încheierea celor opt zile de sărbători naționale combinate cu Mid-Autumn Festival, stația de taxare Wuzhuang din estul Chinei a devenit epicentrul unui haos rutier fără precedent. Acest uriaș ”ghișeu”, cu nu mai puțin de 36 de benzi de plată (12 pe un sens și restul pe altul), s-a transformat într-un râu […] Articolul (video) Aglomerație istorică la cea mai mare stație de taxare din China, după opt zile de sărbătoare națională apare prima dată în Autoblog.md.
17:10
(video) Imaginea zilei: Circa un milion de dolari, scoși dintr-un motor de Mercedes-AMG # Autoblog.md
Descoperire surprinzătoare în punctul ucrainean de trecere a frontierei Porubne. O șoferiță, care intenționa să ajungă în România, a încercat într-un mod mai neobișnuit să scoată circa un milion de dolari în numerar din patria sa. În sensul adevărat al cuvintelor, banii au fost ascunși în motorul mașinii! Serviciul de Grăniceri de Stat al Ucrainei […] Articolul (video) Imaginea zilei: Circa un milion de dolari, scoși dintr-un motor de Mercedes-AMG apare prima dată în Autoblog.md.
16:10
(foto) Știai asta? Singura mașină Škoda care e transportată din fabrică la client în husă # Autoblog.md
Škoda Elroq RS, cu finisaj mat unic, este singura mașină Škoda transportată din fabrică la client într-o husă specială de protecție. Această culoare se va aplica pe doar 800 de mașini. Suprafața caroseriei mate este completată cu detalii negre lucioase, pe mânerele ușilor, oglinzile laterale și spoilerul spate al plafonului. De la idee la producție: […] Articolul (foto) Știai asta? Singura mașină Škoda care e transportată din fabrică la client în husă apare prima dată în Autoblog.md.
