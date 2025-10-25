Reglementarea rețelelor sociale, una din prioritățile noului Parlament. Igor Grosu: Avem un vid legislativ

14:30

Au început consultările pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Primii care au ajuns la Președinție au fost reprezentanții Partidului „Democrația Acasă”. Liderul formațiunii, Vasile Costiuc, și-a luat cu el Constituția. „Nu avem nicio așteptare, deciziile sunt luate, dar noi vrem să respectăm buchia legii și Constituția, care ne obligă să comunicăm cu președintele țării. …