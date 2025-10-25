Tactica actuală a Kremlinului: “Nu obținem succese pe câmpul de luptă, atunci ne războim cu populația civilă ucraineană”. Schimbarea de strategie a Rusiei înaintea iernii, expusă de un înalt oficial eston

14:00

Președintele Parlamentulu, Igor Grosu, a declarat că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și că autoritățile de la Chișinău susțin ideea ca procesul să fie sincronizat cu cel al Ucrainei. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „În Context” de la postul public de televiziune. Grosu a subliniat că …