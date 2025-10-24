Plîngău și Macari, între ciocan și nicovală! Rămân în PAS și în majoritatea parlamentară? Plîngău îl contrazice pe Grosu
Prezența pe lista electorală a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) este rezultatul parteneriatului politic semnat în luna iulie între PAS și Platforma DA, a declarat deputatul Dinu Plîngău pentru Cotidianul.md, menționând că are o obligație „atât politică, cât și morală” față de ambele formațiuni. Redacția Cotidianul a solicitat poziția lui deputatului, după ce ieri, președintele …
Acum 30 minute
21:50
Se și căsătoresc pentru a afla informații confidențiale din SUA. Misiunile în care Rusia și China își trimit spioanele. Silicon Valley, una din zonele-țintă. Despre spionajul tehnologic # Cotidianul
Conform unei investigații realizate și publicate recent de The Times, spioanele din China și Rusia sunt angrenate în ceea ce experții numesc a fi “războiul sexual” – o campanie de spionaj în care seducția și relațiile pe termen lung sunt folosite ca instrumente cu scopul infiltrării în industria tehnologică americană și în alte sfere strategice. În …
Acum o oră
21:40
Plîngău și Macari, între ciocan și nicovală! Rămân în PAS și în majoritatea parlamentară? Plîngău îl contrazice pe Grosu # Cotidianul
Acum 2 ore
21:10
Compania de stat Romgaz din România, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din țara vecină și totodată producător de energie electrică, și-a înființat o subsidiară de trading angro de gaze în Republica Moldova, scrie publicația Profit.ro, citată de IPN. Societatea cu răspundere limitată Romgaz Trading a fost înregistrată la Chișinău pe …
20:20
Mobilizare exemplară în Cehia! În doar 2 zile, cehii au strâns suma necesară achiziționării unei rachete cu care forțele ucrainene “pot lovi Moscova sau Sankt Petersburg” # Cotidianul
Peste 500 de mii de euro au fost colectați în doar 2 zile în cadrul unei campanii de strângere de fonduri, ce s-a desfășurat în Cehia cu scopul achiziționării unei rachete Flamingo pentru forțele ucrainene, capabilitate militară despre care se spune că are capacitatea de a lovi ținte în adâncul Rusiei, inclusiv Moscova. Campania, lansată …
Acum 6 ore
17:00
Maia Sandu a numit-o pe Veronica Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul privind numirea ministrei Justiției în exercițiu, Veronica Mihailov-Moraru, în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Ceea ce înseamnă că aceasta nu-și va mai continua activitatea în calitate de ministru în noul guvern. Potrivit unui comunicat al instituției prezidențiale, Veronica Mihailov-Moraru își va începe activitatea în cadrul …
16:20
Igor Grosu, în urma consultărilor publice: În mai puțin de 15 zile, Republica Moldova va avea un nou Guvern axat pe integrarea europeană # Cotidianul
În urma consultărilor desfășurate la Președinție, Igor Grosu a anunțat că în cel mult două săptămâni Republica Moldova va avea un nou Executiv, care va prioritiza integrarea europeană și stabilitatea economică. „Am avut o discuție cu doamna președinte și am înaintat candidatura din partea Fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate, Alexandru Munteanu. Am discutat despre calendarul …
Acum 8 ore
16:00
Igor Grosu, despre eventualitatea evaluării avocaților: Unii au ajutat la tergiversarea proceselor. Breasla are nevoie de curățare # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține necesitatea unei evaluări a integrității avocaților, argumentând că în interiorul breslei există cazuri care au contribuit la tergiversarea unor procese judiciare. Oficialul afirmă că profesia are nevoie de o „curățare” și de o analiză internă sinceră, subliniind că avocații trebuie să devină parte activă a reformei justiției și a reconstruirii …
15:10
VIDEO | Ancheta privind eliberarea din detenție a condamnaților pe viață s-a încheiat. Demiteri, sancțiuni și sesizări la Procuratură și CNA # Cotidianul
Ministerul Justiției a finalizat ancheta internă privind lacunele legislative și abaterile care au permis eliberarea din detenție a mai multor persoane condamnate la închisoare pe viață. Potrivit ministrei Veronica Mihailov-Moraru, verificările au dus la inițierea unor proceduri disciplinare, demiteri și sesizări către Procuratura Anticorupție, CNA, Inspecția Judiciară și Autoritatea Națională de Integritate, pentru a stabili …
14:40
Orban anunță că e în căutarea unor modalități să FENTEZE noile sancțiuni ce au fost impuse Rusiei în domeniul energetic. Fico vine cu o abordare similară # Cotidianul
Budapesta caută modalități de a eluda decizia Uniunii Europene (UE) de interzicere a importurilor de petrol și gaze din Rusia, potrivit unei declarații făcute de premierul Viktor Orban pentru Radio Kossuth. Orban a declarat că Guvernul pe care îl conduce va continua să lupte împotriva sancțiunilor privitoare la combustibili, deoarece renunțarea la livrările din …
Acum 12 ore
14:10
Componența parlamentului de legislatura a XII-a. O vârstă medie de 48 de ani și tot mai mulți deputați tineri # Cotidianul
Noua componență a Parlamentului Republicii Moldova denotă un echilibru între experiență și spirit energic. Vârsta medie a deputaților este de 48 de ani, cel mai tânăr parlamentar având 26 de ani, iar cel mai în vârstă – 84. În total, 12 deputați au sub 35 de ani, cei mai mulți provenind din rândurile Partidului Acțiune …
14:00
CtEDO condamnă Federația Rusă pentru detenții ilegale și tortură în Transnistria. Cinci victime primesc peste 100.000 de euro despăgubiri # Cotidianul
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunțat, la 23 octombrie 2025, o hotărâre în 4 cauze privind cinci locuitori ai regiunii transnistrene – reclamanți asistați de avocații Asociației Promo-LEX. În toate cele patru cauze, CtEDO a constatat încălcări grave ale Convenției Europene a Drepturilor Omului de către Federația Rusă, printre care se numără detenții …
13:40
VIDEO | Mihai Popșoi a prezentat bilanțul activității la MAE: Diplomația Republicii Moldova este mai puternică, mai prezentă și mai respectată ca niciodată # Cotidianul
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a prezentat bilanțul activității Ministerului de Externe, subliniind extinderea rețelei diplomatice, semnarea a peste o sută de tratate internaționale și consolidarea relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și partenerii strategici. Oficialul a declarat că diplomația moldovenească traversează una dintre cele mai active și productive perioade din ultimii ani. …
12:50
Simion NU se mai satură să fie învins în instanță. După ce a fost umilit juridic de jurnalista Ioana Constantin, liderul AUR pierde din nou și în procesul intentat contra ex-ministrului Anatol Șalaru # Cotidianul
Liderul AUR George Simion a pierdut și apelul în procesul pe care l-a intentat împotriva unionistului Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării în Republica Moldova. Concret, Curtea de Apel Chișinău a respins pe 22 octombrie apelul intentat de Simion privind pretinsa defăimare și solicitarea de despăgubiri morale. Instanța a examinat în ședință publică apelul formulat …
12:30
Comandor român: “România va folosi toate mijloacele pentru a-și apăra cetățenii din R.Moldova, mai puțin intervenția militară directă” / Acesta avertizează că Rusia continuă ofensiva hibridă, inclusiv pentru a compromite idealul Unirii # Cotidianul
Comandorul român Sandu Valentin Mateiu, ofițer cu activitate de 20 de ani în sfera informațiilor militare, avertizează că Rusia a pierdut doar o bătălie pe 28 septembrie 2025, odată cu victoria PAS în alegerile parlamentare, dar nu și războiul, iar în acest sens va continua atacurile multidimensionale asupra Republicii Moldova, inclusiv din perspectiva compromiterii idealului …
12:30
George SImion pierde și la Curtea de Apel Chișinău. Dosarul împotriva lui Anatol Șalaru, respins definitiv # Cotidianul
Curtea de Apel Chișinău a respins apelul liderului AUR, George-Nicolae Simion, în procesul intentat împotriva lui Anatol Șalaru, privind pretinsa defăimare și solicitarea de despăgubiri morale. Decizia a fost pronunțată la 22 octombrie 2025 de către Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Centru. Instanța a examinat în ședință publică apelul …
11:50
Anca Dragu: Aderarea la SEPA marchează un pas decisiv al Moldovei spre integrarea economică europeană # Cotidianul
Progresele economice ale Republicii Moldova, consolidarea parteneriatului cu Banque de France și aderarea țării la Zona Unică de Plăți în Euro. Sunt câteva dintre subiectele discutate de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, cu ambasadoarea Franței la Chișinău, Dominique Waag. Guvernatoarea BNM a subliniat măsurile adoptate pentru consolidarea stabilității financiare, remarcând scăderea inflației și …
11:30
Adio ieftiniri! ANRE confirmă: prețurile la carburanți urcă după sancțiunile americane asupra Lukoil și Rosneft # Cotidianul
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că trendul descendent al prețurilor la produsele petroliere principale, care a continuat aproape patru săptămâni consecutiv, a fost întrerupt de impunerea unor noi sancțiuni economice majore de către Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft, Lukoil și a subsidiarelor acestora. Cotațiile internaționale ale petrolului au înregistrat, în …
10:50
Maia Sandu l-a desemnat oficial pe Alexandru Munteanu candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat astăzi, printr-o postare pe Facebook, că a semnat decretul de desemnare a lui Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru. Șefa statului a precizat că decizia vine în urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, subliniind că viitorul premier va avea misiunea de a forma un Guvern …
Ieri
21:10
Rusia provoacă din nou NATO! Două avioane de luptă rusești au pătruns în spațiul aerian al Lituaniei # Cotidianul
În cursul zilei de joi, 23 octombrie, Rusia a violat spațiul aerian al Lituaniei. Două avioane de luptă rusești au intrat pentru scurt timp în spațiul aerian lituanian. Drept reacție, au fost ridicate de la sol două aeronave care fac parte dintr-o misiune NATO de poliție aeriană. Cele două aeronave rusești, un avion de luptă …
20:30
Consultările pentru desemnarea premierului, între spectacol și responsabilitate. Andrei Curăraru: „Politica nu se face la poartă” # Cotidianul
Consultările organizate de președinta Maia Sandu pentru desemnarea noului prim-ministru au scos la iveală diferența dintre actorii politici care vin cu soluții și cei care preferă spectacolul mediatic. Într-o postare pe facebook, expertul WatchDog, Andrei Curăraru, a calificat modul în care o parte din opoziție a tratat procesul consultativ drept spectacol de imagine și scandal. …
20:00
Ziua Armatei Române a fost marcată la Chișinău. Anatolie Nosatîi: Istoria ne unește, iar parteneriatul cu Armata Română trebuie consolidat # Cotidianul
Cu prilejul Zilei Armatei României, marcată anual pe 25 octombrie, la Muzeul Militar din Chișinău a fost inaugurată expoziția fotografică „Personalități ale Armatei României în Basarabia”. Evenimentul a inclus și prezentarea volumului „Armata Română și Basarabia” și a reunit oficiali din cadrul Ministerului Apărării al Republicii Moldova, cercetători și diplomați români, printre care ambasadorul României …
19:20
Maria Zaharova: Rusia rămâne deschisă dialogului cu SUA, dar își menține obiectivele „operațiunii militare speciale” # Cotidianul
Ministerul de Externe al Federației Ruse a reacționat la declarațiile președintelui american Donald Trump din 22 octombrie, făcute în timpul discuției sale cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a subliniat că partea rusă rămâne deschisă pentru continuarea contactelor cu Washingtonul, dar a reamintit că …
18:20
VIDEO | PSRM, pregătit să conducă din umbră. Igor Dodon: De ce să înaintăm candidaturi, dacă nu credem în succesul guvernului? # Cotidianul
Membrii Partidului Socialiștilor au participat la consultările convocate de președinta Maia Sandu privind desemnarea noului premier, dar au lăsat să se înțeleagă că PSRM nu are de gând să susțină viitorul executiv. Totuși, fostul șef de stat a ținut să amintească tuturor că partidul său are „cei mai buni profesioniști” și că lucrează deja la …
17:30
VIDEO | Blocul „Alternativa” va decide dacă va susține viitorul Guvern doar după consultări directe cu premierul desemnat # Cotidianul
Blocul parlamentar „Alternativa” își va anunța poziția privind susținerea viitorului Guvern doar după o discuție directă cu premierul desemnat. Conducerea fracțiunii a făcut acest anunț după consultările cu președinta Maia Sandu, în cadrul rundelor de discuții privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. La întrevedere a fost prezent președintele Gaik Vartanean și vicepreședinta Olga Ursu. …
17:20
Igor Grosu: Reintegrarea Transnistriei nu se poate face peste noapte. Este un proces cu un cost mare # Cotidianul
Reintegrarea regiunii transnistrene și soluționarea conflictului de pe Nistru rămân obiective strategice pentru Parlamentul Republicii Moldova, însă acestea necesită o abordare realistă și etapizată. Declarații în acest sens a făcut președintele Legislativului, Igor Grosu, în cadrul emisiunii „În Context” de la postul public de televiziune. Oficialul a subliniat că demilitarizarea și democratizarea regiunii sunt condiții …
17:00
VIDEO | Dorin Junghietu: „Nu există riscul ca Republica Moldova să rămână fără combustibil” # Cotidianul
inistrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că sancțiunile impuse de SUA companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft nu vor afecta aprovizionarea Republicii Moldova cu produse petroliere. „Nu există premise și nu există riscul ca Republica Moldova să rămână fără combustibil. Piața noastră este competitivă, liberă și deschisă, iar ceilalți furnizori sunt capabili să compenseze volumele …
16:50
Guvernul României dă undă verde pentru noul pod peste Prut Leova-Bumbăta. Cele două maluri fac un nou pas spre interconectare # Cotidianul
Guvernul României a aprobat, printr-un memorandum, demararea negocierilor și semnarea Acordului cu Republica Moldova pentru construcția podului rutier peste Prut, între localitățile Bumbăta și Leova. Noul proiect are ca scop îmbunătățirea conectivității dintre cele două state și integrarea Republicii Moldova în rețeaua europeană de transport TEN-T. Obiectivul va contribui și la creșterea capacității de operare …
16:20
Ședință de urgență la ANRE după ce SUA au impus sancțiuni companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil # Cotidianul
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) examinează, împreună cu alte instituții de stat, efectele sancțiunilor impuse de Departamentul Trezoreriei SUA împotriva companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, prin intermediul Biroului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC). Scopul analizei este de a evalua potențialul impact al acestor măsuri asupra pieței produselor petroliere din Republica Moldova. În …
15:20
PCRM acuză Președinția de „dispreț față de lege” și refuză consultările pentru desemnarea premierului # Cotidianul
Fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor a anunțat că refuză să participe la consultările convocate de președinta Maia Sandu privind desemnarea noului prim-ministru al Republicii Moldova, acuzând șefa statului că a transformat acest proces într-o „formalitate inutilă” și că nu respectă procedurile constituționale. Într-un comunicat de presă, PCRM precizează că aceste consultări au fost transformate de …
15:10
Renato Usatîi, după consultările privind desemnarea noului premier: „Guvernul trebuie format pe meritocrație, nu pe criterii politice” # Cotidianul
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat, după consultările cu președinta Republicii Moldova privind desemnarea noului prim-ministru, că formațiunea sa susține crearea unui guvern format din profesioniști și nu pe criterii politice. Usatîi a subliniat că Moldova are nevoie de un executiv care să unească societatea și să includă specialiști competenți, chiar și din partide …
14:30
Consultările cu „Democrația Acasă” au durat doar câteva minute. Vasile Costiuc: „Da ce, avem de făcut plăcinte împreună?” # Cotidianul
Au început consultările pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Primii care au ajuns la Președinție au fost reprezentanții Partidului „Democrația Acasă”. Liderul formațiunii, Vasile Costiuc, și-a luat cu el Constituția. „Nu avem nicio așteptare, deciziile sunt luate, dar noi vrem să respectăm buchia legii și Constituția, care ne obligă să comunicăm cu președintele țării. …
14:00
Roberta Metsola va vizita Chișinăul în noiembrie pentru discuții despre aderarea Moldovei la UE. Igor Grosu: Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile # Cotidianul
Președintele Parlamentulu, Igor Grosu, a declarat că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și că autoritățile de la Chișinău susțin ideea ca procesul să fie sincronizat cu cel al Ucrainei. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „În Context” de la postul public de televiziune. Grosu a subliniat că …
13:20
13:00
Percheziții de amploare în dosarul amnistiei din 2021: Ofițerii CNA și ai Procuraturii Anticorupție vizează posibile cazuri de corupție în eliberarea unor deținuți condamnați pe viață # Cotidianul
Ofițerii Procuraturii Anticorupție, în comun cu cei ai Centrului Național Anticorupție (CNA) și ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), au efectuat în această dimineață percheziții în mai multe locații din țară. Potrivit unui comunicat al instituțiilor, acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează posibile fapte de corupere activă și pasivă ale …
12:50
VIDEO | Ion Chicu nu merge la consultările Maiei Sandu, dar laudă alegerea lui Munteanu: E un candidat bun, dar nu pot afirma că Guvernul va fi unul de succes # Cotidianul
Fostul prim-ministru Ion Chicu consideră că Alexandru Munteanu este o alegere potrivită pentru funcția de prim-ministru, însă avertizează că performanțele viitorului Guvern nu vor depinde doar de el, ci în special de echipa de miniștri și de majoritatea PAS. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Puterea a Patra”, difuzată de postul N4. „Personal consider …
12:50
Nicușor Dan, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles: Discutăm despre Moldova și procesul de aderare la UE # Cotidianul
Președintele României, Nicușor Dan, participă joi la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde liderii statelor membre discută despre începerea procesului formal de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, alături de teme privind securitatea europeană, noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și inițiativa „zidului de drone”. „Se va discuta despre Moldova și procesul de …
12:10
Schimbare la 180 de grade. Donald Trump a anulat întâlnirea cu președintele Putin la Budapesta # Cotidianul
Președintele american Donald Trump a anunțat că a decis să anuleze întâlnirea planificată la Budapesta cu liderul rus Vladimir Putin, motivând că momentul „nu era potrivit” pentru o astfel de discuție. Trump a precizat că întâlnirea ar putea fi reprogramată, însă a subliniat că „nu s-ar fi ajuns acolo unde trebuie” în acest stadiu al …
11:40
VIDEO | Plîngău și Macari totuși rămân în PAS. Grosu: „A fost o problemă de comunicare” # Cotidianul
După confuzia apărută în spațiul public privind statutul deputaților Dinu Plîngău și Stela Macari, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a clarificat că ambii rămân membri ai fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). „A fost o problemă de comunicare”, a declarat Grosu în cadrul unei emisiuni la Moldova 1, explicând că informațiile potrivit cărora cei doi ar …
11:30
Ion Sturza avertizează: „Bomba atomică și peste noi”. Lukoil deține jumătate din piața de motorină și 100% din carburantul de aviație. Ce urmează? # Cotidianul
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Sturza, avertizează că noile sancțiuni impuse de Statele Unite asupra giganților petroliști ruși Lukoil și Rosneft reprezintă o adevărată „bombă atomică” pentru piețele energetice din regiune și vor lovi direct în România și Republica Moldova, unde companiile ruse au o prezență masivă. „Bomba atomică și peste noi. SUA introduce …
10:50
SUA sancționează companiile petroliere rusești Rosneft și Lukoil: „Acum este momentul să se oprească vărsarea de sânge și să fie instituit un armistițiu imediat” # Cotidianul
Statele Unite au anunțat noi sancțiuni împotriva a două dintre cele mai mari companii petroliere din Rusia – Rosneft și Lukoil – acuzând Kremlinul de lipsă de voință reală în a pune capăt războiului din Ucraina. Potrivit unui comunicat al Departamentului Trezoreriei SUA, sancțiunile au fost impuse prin intermediul Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), …
10:40
22 octombrie 2025
23:40
VIDEO | Usatîi se consideră „tătuca” deputaților: „A venit tata în Parlament și lui tata nimeni nu poate să-i reproșeze nimic” # Cotidianul
Liderul Partidului Nostru este de părere că unele procese, așa cum ar numirea președintelui Parlamnetului, ar fi decurs prea lent. Usatîi consideră că rezultatul era evident, și nu mai trebuia de tărăgănat atâta toată procedura. „Era clar că PAS are majoritate de 55 de deputați. Și le-am spus la ambii candidați. E urât că un …
Mai mult de 2 zile în urmă
20:20
19:30
Ședința inaugurală a noului Parlament s-a desfășurat sub semnul unei oboseli cronice, parcă prelungind starea de comă post-electorală în care a fost aruncată societatea după o campanie cu o miză enormă dar fără suflu. Departe de energia specifică unui început de mandat, atmosfera din sală a fost una inertă, aproape funebră. Părea mai degrabă o …
19:20
Președinta Maia Sandu inițiază consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru # Cotidianul
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova. Întâlnirile vor avea loc joi, 23 octombrie, și vineri, 24 octombrie, la Președinția Republicii Moldova, conform următorului program: Joi, 23 octombrie: 13:00 – Partidul Politic „Democrația Acasă” 14:00 – Partidul Politic „Partidul …
19:10
VIDEO | Umor fin din partea lui Vladimir Voronin. Comunistul cochetează cu jurnalistele, arătându-le limba # Cotidianul
Vioi și pus pe șotii, liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a oferit un moment amuzant pe coridoarele Parlamentului. Oprit de o reporteră de la NewsMaker.md, fostul președinte al Republicii Moldova nu s-a sfiat să-i arate limba și să glumească pe seama instituției media la care aceasta activează. În stilul său ironic, Voronin i-a spus zâmbind …
19:00
18:40
Familia Regală a României, în vizită oficială la Chișinău. Majestatea Sa Margareta și principele Radu, primiți de președinta Maia Sandu # Cotidianul
Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală Principele Radu se află într-o vizită oficială la Chișinău, în perioada 22-23 octombrie. Cu acest prilej, Familia Regală a României a fost primită la Președinție de către șefa statului, Maia Sandu, pentru un dialog axat pe aprofundarea cooperării bilaterale, sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii …
18:10
Valeriu Chiveri își încheie mandatul de ambasador al Republicii Moldova la Kiev: Am fost martor la tragedii profunde, dar și la bucuria sinceră a unor reușite care au dat speranță # Cotidianul
După aproape patru ani de mandat în fruntea Ambasadei Republicii Moldova la Kiev, Valeriu Chiveri a anunțat încheierea misiunii sale diplomatice într-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Diplomatul și-a exprimat recunoștința față de partenerii, colegii și prietenii care i-au fost alături în această perioadă marcată de evenimente dramatice, în special izbucnirea războiului în Ucraina. „Dragi …
18:10
În ședința plenară de astăzi, deputații noului Parlament l-au ales pe Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în funcția de președinte al Parlamentului Republicii Moldova. Candidatura lui Grosu a fost propusă de fracțiunea PAS și a fost susținută de 55 de deputați, corespunzător majorității simple deținută de partidul de guvernare. Deputații din opoziție …
