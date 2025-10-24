VIDEO | Mihai Popșoi a prezentat bilanțul activității la MAE: Diplomația Republicii Moldova este mai puternică, mai prezentă și mai respectată ca niciodată
24 octombrie 2025
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a prezentat bilanțul activității Ministerului de Externe, subliniind extinderea rețelei diplomatice, semnarea a peste o sută de tratate internaționale și consolidarea relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și partenerii strategici. Oficialul a declarat că diplomația moldovenească traversează una dintre cele mai active și productive perioade din ultimii ani. …
• • •
Simion NU se mai satură să fie învins în instanță. După ce a fost umilit juridic de jurnalista Ioana Constantin, liderul AUR pierde din nou și în procesul intentat contra ex-ministrului Anatol Șalaru # Cotidianul
Liderul AUR George Simion a pierdut și apelul în procesul pe care l-a intentat împotriva unionistului Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării în Republica Moldova. Concret, Curtea de Apel Chișinău a respins pe 22 octombrie apelul intentat de Simion privind pretinsa defăimare și solicitarea de despăgubiri morale. Instanța a examinat în ședință publică apelul formulat …
Comandor român: “România va folosi toate mijloacele pentru a-și apăra cetățenii din R.Moldova, mai puțin intervenția militară directă” / Acesta avertizează că Rusia continuă ofensiva hibridă, inclusiv pentru a compromite idealul Unirii # Cotidianul
Comandorul român Sandu Valentin Mateiu, ofițer cu activitate de 20 de ani în sfera informațiilor militare, avertizează că Rusia a pierdut doar o bătălie pe 28 septembrie 2025, odată cu victoria PAS în alegerile parlamentare, dar nu și războiul, iar în acest sens va continua atacurile multidimensionale asupra Republicii Moldova, inclusiv din perspectiva compromiterii idealului …
George SImion pierde și la Curtea de Apel Chișinău. Dosarul împotriva lui Anatol Șalaru, respins definitiv # Cotidianul
Curtea de Apel Chișinău a respins apelul liderului AUR, George-Nicolae Simion, în procesul intentat împotriva lui Anatol Șalaru, privind pretinsa defăimare și solicitarea de despăgubiri morale. Decizia a fost pronunțată la 22 octombrie 2025 de către Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Centru. Instanța a examinat în ședință publică apelul …
Anca Dragu: Aderarea la SEPA marchează un pas decisiv al Moldovei spre integrarea economică europeană # Cotidianul
Progresele economice ale Republicii Moldova, consolidarea parteneriatului cu Banque de France și aderarea țării la Zona Unică de Plăți în Euro. Sunt câteva dintre subiectele discutate de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, cu ambasadoarea Franței la Chișinău, Dominique Waag. Guvernatoarea BNM a subliniat măsurile adoptate pentru consolidarea stabilității financiare, remarcând scăderea inflației și …
Adio ieftiniri! ANRE confirmă: prețurile la carburanți urcă după sancțiunile americane asupra Lukoil și Rosneft # Cotidianul
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că trendul descendent al prețurilor la produsele petroliere principale, care a continuat aproape patru săptămâni consecutiv, a fost întrerupt de impunerea unor noi sancțiuni economice majore de către Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft, Lukoil și a subsidiarelor acestora. Cotațiile internaționale ale petrolului au înregistrat, în …
Maia Sandu l-a desemnat oficial pe Alexandru Munteanu candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat astăzi, printr-o postare pe Facebook, că a semnat decretul de desemnare a lui Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru. Șefa statului a precizat că decizia vine în urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, subliniind că viitorul premier va avea misiunea de a forma un Guvern …
Rusia provoacă din nou NATO! Două avioane de luptă rusești au pătruns în spațiul aerian al Lituaniei # Cotidianul
În cursul zilei de joi, 23 octombrie, Rusia a violat spațiul aerian al Lituaniei. Două avioane de luptă rusești au intrat pentru scurt timp în spațiul aerian lituanian. Drept reacție, au fost ridicate de la sol două aeronave care fac parte dintr-o misiune NATO de poliție aeriană. Cele două aeronave rusești, un avion de luptă …
Consultările pentru desemnarea premierului, între spectacol și responsabilitate. Andrei Curăraru: „Politica nu se face la poartă” # Cotidianul
Consultările organizate de președinta Maia Sandu pentru desemnarea noului prim-ministru au scos la iveală diferența dintre actorii politici care vin cu soluții și cei care preferă spectacolul mediatic. Într-o postare pe facebook, expertul WatchDog, Andrei Curăraru, a calificat modul în care o parte din opoziție a tratat procesul consultativ drept spectacol de imagine și scandal. …
Ziua Armatei Române a fost marcată la Chișinău. Anatolie Nosatîi: Istoria ne unește, iar parteneriatul cu Armata Română trebuie consolidat # Cotidianul
Cu prilejul Zilei Armatei României, marcată anual pe 25 octombrie, la Muzeul Militar din Chișinău a fost inaugurată expoziția fotografică „Personalități ale Armatei României în Basarabia”. Evenimentul a inclus și prezentarea volumului „Armata Română și Basarabia” și a reunit oficiali din cadrul Ministerului Apărării al Republicii Moldova, cercetători și diplomați români, printre care ambasadorul României …
Maria Zaharova: Rusia rămâne deschisă dialogului cu SUA, dar își menține obiectivele „operațiunii militare speciale” # Cotidianul
Ministerul de Externe al Federației Ruse a reacționat la declarațiile președintelui american Donald Trump din 22 octombrie, făcute în timpul discuției sale cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a subliniat că partea rusă rămâne deschisă pentru continuarea contactelor cu Washingtonul, dar a reamintit că …
VIDEO | PSRM, pregătit să conducă din umbră. Igor Dodon: De ce să înaintăm candidaturi, dacă nu credem în succesul guvernului? # Cotidianul
Membrii Partidului Socialiștilor au participat la consultările convocate de președinta Maia Sandu privind desemnarea noului premier, dar au lăsat să se înțeleagă că PSRM nu are de gând să susțină viitorul executiv. Totuși, fostul șef de stat a ținut să amintească tuturor că partidul său are „cei mai buni profesioniști” și că lucrează deja la …
VIDEO | Blocul „Alternativa” va decide dacă va susține viitorul Guvern doar după consultări directe cu premierul desemnat # Cotidianul
Blocul parlamentar „Alternativa” își va anunța poziția privind susținerea viitorului Guvern doar după o discuție directă cu premierul desemnat. Conducerea fracțiunii a făcut acest anunț după consultările cu președinta Maia Sandu, în cadrul rundelor de discuții privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. La întrevedere a fost prezent președintele Gaik Vartanean și vicepreședinta Olga Ursu. …
Igor Grosu: Reintegrarea Transnistriei nu se poate face peste noapte. Este un proces cu un cost mare # Cotidianul
Reintegrarea regiunii transnistrene și soluționarea conflictului de pe Nistru rămân obiective strategice pentru Parlamentul Republicii Moldova, însă acestea necesită o abordare realistă și etapizată. Declarații în acest sens a făcut președintele Legislativului, Igor Grosu, în cadrul emisiunii „În Context” de la postul public de televiziune. Oficialul a subliniat că demilitarizarea și democratizarea regiunii sunt condiții …
VIDEO | Dorin Junghietu: „Nu există riscul ca Republica Moldova să rămână fără combustibil” # Cotidianul
inistrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că sancțiunile impuse de SUA companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft nu vor afecta aprovizionarea Republicii Moldova cu produse petroliere. „Nu există premise și nu există riscul ca Republica Moldova să rămână fără combustibil. Piața noastră este competitivă, liberă și deschisă, iar ceilalți furnizori sunt capabili să compenseze volumele …
Guvernul României dă undă verde pentru noul pod peste Prut Leova-Bumbăta. Cele două maluri fac un nou pas spre interconectare # Cotidianul
Guvernul României a aprobat, printr-un memorandum, demararea negocierilor și semnarea Acordului cu Republica Moldova pentru construcția podului rutier peste Prut, între localitățile Bumbăta și Leova. Noul proiect are ca scop îmbunătățirea conectivității dintre cele două state și integrarea Republicii Moldova în rețeaua europeană de transport TEN-T. Obiectivul va contribui și la creșterea capacității de operare …
Ședință de urgență la ANRE după ce SUA au impus sancțiuni companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil # Cotidianul
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) examinează, împreună cu alte instituții de stat, efectele sancțiunilor impuse de Departamentul Trezoreriei SUA împotriva companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, prin intermediul Biroului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC). Scopul analizei este de a evalua potențialul impact al acestor măsuri asupra pieței produselor petroliere din Republica Moldova. În …
PCRM acuză Președinția de „dispreț față de lege” și refuză consultările pentru desemnarea premierului # Cotidianul
Fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor a anunțat că refuză să participe la consultările convocate de președinta Maia Sandu privind desemnarea noului prim-ministru al Republicii Moldova, acuzând șefa statului că a transformat acest proces într-o „formalitate inutilă” și că nu respectă procedurile constituționale. Într-un comunicat de presă, PCRM precizează că aceste consultări au fost transformate de …
Renato Usatîi, după consultările privind desemnarea noului premier: „Guvernul trebuie format pe meritocrație, nu pe criterii politice” # Cotidianul
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat, după consultările cu președinta Republicii Moldova privind desemnarea noului prim-ministru, că formațiunea sa susține crearea unui guvern format din profesioniști și nu pe criterii politice. Usatîi a subliniat că Moldova are nevoie de un executiv care să unească societatea și să includă specialiști competenți, chiar și din partide …
Consultările cu „Democrația Acasă” au durat doar câteva minute. Vasile Costiuc: „Da ce, avem de făcut plăcinte împreună?” # Cotidianul
Au început consultările pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Primii care au ajuns la Președinție au fost reprezentanții Partidului „Democrația Acasă”. Liderul formațiunii, Vasile Costiuc, și-a luat cu el Constituția. „Nu avem nicio așteptare, deciziile sunt luate, dar noi vrem să respectăm buchia legii și Constituția, care ne obligă să comunicăm cu președintele țării. …
Roberta Metsola va vizita Chișinăul în noiembrie pentru discuții despre aderarea Moldovei la UE. Igor Grosu: Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile # Cotidianul
Președintele Parlamentulu, Igor Grosu, a declarat că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și că autoritățile de la Chișinău susțin ideea ca procesul să fie sincronizat cu cel al Ucrainei. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „În Context” de la postul public de televiziune. Grosu a subliniat că …
Prețurile internaționale ale petrolului au crescut brusc, cu aproape 3%, după ce administrația Trump a impus noi sancțiuni economice împotriva giganților energetici ruși Rosneft și Lukoil, acuzând Kremlinul de „lipsă de angajament real pentru pacea în Ucraina”, scrie The Economic Times. Potrivit datelor de la bursele internaționale, petrolul Brent a urcat miercuri seara cu 1,83 dolari …
Percheziții de amploare în dosarul amnistiei din 2021: Ofițerii CNA și ai Procuraturii Anticorupție vizează posibile cazuri de corupție în eliberarea unor deținuți condamnați pe viață # Cotidianul
Ofițerii Procuraturii Anticorupție, în comun cu cei ai Centrului Național Anticorupție (CNA) și ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), au efectuat în această dimineață percheziții în mai multe locații din țară. Potrivit unui comunicat al instituțiilor, acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează posibile fapte de corupere activă și pasivă ale …
VIDEO | Ion Chicu nu merge la consultările Maiei Sandu, dar laudă alegerea lui Munteanu: E un candidat bun, dar nu pot afirma că Guvernul va fi unul de succes # Cotidianul
Fostul prim-ministru Ion Chicu consideră că Alexandru Munteanu este o alegere potrivită pentru funcția de prim-ministru, însă avertizează că performanțele viitorului Guvern nu vor depinde doar de el, ci în special de echipa de miniștri și de majoritatea PAS. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Puterea a Patra”, difuzată de postul N4. „Personal consider …
Nicușor Dan, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles: Discutăm despre Moldova și procesul de aderare la UE # Cotidianul
Președintele României, Nicușor Dan, participă joi la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde liderii statelor membre discută despre începerea procesului formal de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, alături de teme privind securitatea europeană, noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și inițiativa „zidului de drone”. „Se va discuta despre Moldova și procesul de …
Schimbare la 180 de grade. Donald Trump a anulat întâlnirea cu președintele Putin la Budapesta # Cotidianul
Președintele american Donald Trump a anunțat că a decis să anuleze întâlnirea planificată la Budapesta cu liderul rus Vladimir Putin, motivând că momentul „nu era potrivit” pentru o astfel de discuție. Trump a precizat că întâlnirea ar putea fi reprogramată, însă a subliniat că „nu s-ar fi ajuns acolo unde trebuie” în acest stadiu al …
VIDEO | Plîngău și Macari totuși rămân în PAS. Grosu: „A fost o problemă de comunicare” # Cotidianul
După confuzia apărută în spațiul public privind statutul deputaților Dinu Plîngău și Stela Macari, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a clarificat că ambii rămân membri ai fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). „A fost o problemă de comunicare”, a declarat Grosu în cadrul unei emisiuni la Moldova 1, explicând că informațiile potrivit cărora cei doi ar …
Ion Sturza avertizează: „Bomba atomică și peste noi”. Lukoil deține jumătate din piața de motorină și 100% din carburantul de aviație. Ce urmează? # Cotidianul
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Sturza, avertizează că noile sancțiuni impuse de Statele Unite asupra giganților petroliști ruși Lukoil și Rosneft reprezintă o adevărată „bombă atomică” pentru piețele energetice din regiune și vor lovi direct în România și Republica Moldova, unde companiile ruse au o prezență masivă. „Bomba atomică și peste noi. SUA introduce …
SUA sancționează companiile petroliere rusești Rosneft și Lukoil: „Acum este momentul să se oprească vărsarea de sânge și să fie instituit un armistițiu imediat” # Cotidianul
Statele Unite au anunțat noi sancțiuni împotriva a două dintre cele mai mari companii petroliere din Rusia – Rosneft și Lukoil – acuzând Kremlinul de lipsă de voință reală în a pune capăt războiului din Ucraina. Potrivit unui comunicat al Departamentului Trezoreriei SUA, sancțiunile au fost impuse prin intermediul Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), …
VIDEO | Usatîi se consideră „tătuca” deputaților: „A venit tata în Parlament și lui tata nimeni nu poate să-i reproșeze nimic” # Cotidianul
Liderul Partidului Nostru este de părere că unele procese, așa cum ar numirea președintelui Parlamnetului, ar fi decurs prea lent. Usatîi consideră că rezultatul era evident, și nu mai trebuia de tărăgănat atâta toată procedura. „Era clar că PAS are majoritate de 55 de deputați. Și le-am spus la ambii candidați. E urât că un …
Usatîi, despre alegerea președintelui Parlamentului: Pentru ce să tărăgănăm ceva ce era deja clar? # Cotidianul
Liderul Partidului Nostru este de părere că unele procese, așa cum ar numirea președintelui Parlamnetului, ar fi decurs prea lent. Usatîi consideră că rezultatul era evident, și nu mai trebuia de tărăgănat atâta toată procedura. „Era clar că PAS are majoritate de 55 de deputați. Și le-am spus la ambii candidați. E urât că un …
Ședința inaugurală a noului Parlament s-a desfășurat sub semnul unei oboseli cronice, parcă prelungind starea de comă post-electorală în care a fost aruncată societatea după o campanie cu o miză enormă dar fără suflu. Departe de energia specifică unui început de mandat, atmosfera din sală a fost una inertă, aproape funebră. Părea mai degrabă o …
Președinta Maia Sandu inițiază consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru # Cotidianul
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova. Întâlnirile vor avea loc joi, 23 octombrie, și vineri, 24 octombrie, la Președinția Republicii Moldova, conform următorului program: Joi, 23 octombrie: 13:00 – Partidul Politic „Democrația Acasă” 14:00 – Partidul Politic „Partidul …
VIDEO | Umor fin din partea lui Vladimir Voronin. Comunistul cochetează cu jurnalistele, arătându-le limba # Cotidianul
Vioi și pus pe șotii, liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a oferit un moment amuzant pe coridoarele Parlamentului. Oprit de o reporteră de la NewsMaker.md, fostul președinte al Republicii Moldova nu s-a sfiat să-i arate limba și să glumească pe seama instituției media la care aceasta activează. În stilul său ironic, Voronin i-a spus zâmbind …
VIDEO | Umor fin sau semne de demență? Vladimir Voronin cochetează cu jurnalistele, arătându-le limba # Cotidianul
Vioi și pus pe șotii, liderul comunist Vladimir Voronin, șugubăț de felul său, fiind oprit pe coridoarele parlamentului de către un reporter NewsMaker, nu s-a sfiat să-i arate limba. Se pare că bătrânul comunist nu și-a pierdut umorul la vârsta sa înaintată. Cochetând cu reporterul, Voronin a observat că aceasta este angajată la NewsMaker.md. Liderul …
Familia Regală a României, în vizită oficială la Chișinău. Majestatea Sa Margareta și principele Radu, primiți de președinta Maia Sandu # Cotidianul
Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală Principele Radu se află într-o vizită oficială la Chișinău, în perioada 22-23 octombrie. Cu acest prilej, Familia Regală a României a fost primită la Președinție de către șefa statului, Maia Sandu, pentru un dialog axat pe aprofundarea cooperării bilaterale, sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii …
Valeriu Chiveri își încheie mandatul de ambasador al Republicii Moldova la Kiev: Am fost martor la tragedii profunde, dar și la bucuria sinceră a unor reușite care au dat speranță # Cotidianul
După aproape patru ani de mandat în fruntea Ambasadei Republicii Moldova la Kiev, Valeriu Chiveri a anunțat încheierea misiunii sale diplomatice într-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Diplomatul și-a exprimat recunoștința față de partenerii, colegii și prietenii care i-au fost alături în această perioadă marcată de evenimente dramatice, în special izbucnirea războiului în Ucraina. „Dragi …
În ședința plenară de astăzi, deputații noului Parlament l-au ales pe Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în funcția de președinte al Parlamentului Republicii Moldova. Candidatura lui Grosu a fost propusă de fracțiunea PAS și a fost susținută de 55 de deputați, corespunzător majorității simple deținută de partidul de guvernare. Deputații din opoziție …
Serbia: Focuri de armă în fața parlamentului din Belgrad și incendiu în zona unde stau susținători pro-guvernanamentali. Vucic denunță un „act terorist” # Cotidianul
Un bărbat a fost rănit prin împușcare în fața Parlamentului Serbiei, în urma unui incident violent petrecut în zona taberei susținătorilor președintelui Aleksandar Vučić, supranumită „Ćaciland”. Incidentul a avut loc în timp ce Legislativul se afla în ședință, pe fondul tensiunilor crescânde generate de amplele proteste studențești împotriva corupției din țară. În ciuda focurilor de …
Ion Sturza despre noul Parlament: Aproape 70 dintre ei nici nu mai miros a „Răsărit”. Ceilalți mai sunt legați cu funia de parul de la Moscova # Cotidianul
Cu ocazia primei ședințe a noului Parlament constituit pe 22 octombrie, fostul premier al Republicii Moldova, Ion Sturza, a transmis un mesaj sarcastic, dar și obiectiv, cu privire la politicele tranșante și la compenența noului legislativ. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Sturza a comentat victoria pro-europeană, dar și prezența unei opoziții șubrede. „Îi felicit …
VIDEO | Usatîi explică de ce nu-l votează pe Grosu: „Mămunea ne-a spus să mă feresc de cei mărunței cu buze subțiri” # Cotidianul
Declarații amuzate în Parlament din partea lui Renato Usatîi, care s-a arătat revoltat de mai multe propuneri și decizii. Liderul fracțiunii „Partidului Nostru” s-a indignat de faptul că nu se permite de introdus opțiunea „împotrivă” sau „abținere” pe buletinul de vot la alegerea președintelui Legislativului. „Am văzut discursul domnului contra-candidat Grosu, am văzut și m-a …
VIDEO | Primul boicot în noul Parlament: Partidele lui Usatîi și Costiuc refuză să participe la alegerea președintelui Legislativului: Tot îi clar. Să ne vadă neamurile la televizor, nu văd niciun rost # Cotidianul
Supărări încă de la prima ședință a noului Parlament. Fracțiunile Partidul Nostru și Democrația Acasă au anunțat că nu vor participa la procedura de vot pentru alegerea președintelui Legislativului, marcând astfel primul boicot al noii legislaturi. „Ca să nu ne căutați pe coridoare, noi nu vom participa la alegerea președintelui Parlamentului”, a declarat Costiuc. Într-un …
VIDEO | Replici acide între Grosu și Ceban: De la „furtul miliardului” și Aeroport, la „Ipocrit”, comsomolist și pionier născut din Partidul Comuniștilor # Cotidianul
Replici acide în ședința Parlamentului între liderul MAN, Ion Ceban, și președintele PAS, Igor Grosu. Cei doi au avut o confruntare verbală tensionată în plen, care a degenerat în acuzații reciproce. Totul a pornit după ce Ion Ceban i-a adresat o întrebare despre politizarea excesivă a instituțiilor de stat – CEC, Teleradio-Moldova, SIS – și …
Siegfried Mureșan: Parlamentul European este pregătit să reia colaborarea cu noul Legislativ de la Chișinău # Cotidianul
În contextul constituirii noului Parlament, europarlamentarul român Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Partidului Popular European și președinte al Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, a transmis un mesaj de sprijin și încurajare. „Mult succes, dragi colegi! Parlamentul Republicii Moldova a fost convocat astăzi în ședință inaugurală după victoria pro-europeană la alegerile parlamentare din luna …
Igor Grosu și Alexandr Stoianoglo, în cursă pentru funcția de președinte al Parlamentului # Cotidianul
După o pauză de consultări, fracțiunile parlamentare au înaintat oficial candidații pentru funcția de președinte al Legislativului. În competiție au rămas Igor Grosu, propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), și Alexandr Stoianoglo, candidatul înaintat de fracțiunea Alternativa. Decizia a fost anunțată de Victoria Roșca, președinta Comisiei speciale pentru organizarea alegerilor în conducerea Parlamentului. Votul …
Fiul fostului candidat la președinție din Belarus, Dmitri Uss, a murit pe frontul din Ucraina. Ivan Uss lupta de partea Rusiei # Cotidianul
Ivan Uss, fiul fostului candidat la alegerile prezidențiale din Belarus din 2010, Dmitri Uss, a murit pe frontul din Ucraina, unde lupta în cadrul forțelor armate ale Federației Ruse. Potrivit publicației „Nasha Niva”, tânărul de 28 de ani a fost ucis în lupte la câteva săptămâni după ce a semnat un contract militar cu armata …
VIDEO | Dodon spune că are o colaborare “beton” cu Vladimir Voronin. Liderii pro-ruși s-au “împăcat”, urmând același obiectiv. Voronin: Să nu le pară la PAS că mierea-i prea dulce # Cotidianul
Socialistul Igor Dodon susține că în pofida replicilor acide lansate în adresa lui de către bătrânul Voronin, relațiile dintre acești doi sunt … „beton”. Cei doi lideri proruși nu au ezitat să se dea în spectacol în fața jurnaliștilor, susținând că vor forma un front comun împotriva dușmanului nr.1 – PAS. „Beton, beton. Domnule președinte, …
VIDEO | Renato Usatîi anunță: România este astăzi principalul partener commercial, și acest lucru trebuie promovat # Cotidianul
Proaspăt ajuns în parlamentul Republicii Moldova, liderul formațiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, a anunțat că va susține orice proiect ce vizează susținerea Ucrainei. „Orice proiect pozitiv, dacă este vorba de sprijinul cetățenilor unei țări care se află în război, le voi susține, da’ ei ce, nu-s sunt oameni, eu vorbesc de cetățenii ucraineni”, a declarat Usatîi …
Igor Dodon, discurs cu mesaje homofobe și anti-europene în debutul noii legislaturi: „Europa promovează propaganda LGBT și cenzura”. Opoziția socialistă anunță o „luptă dură” împotriva guvernării PAS # Cotidianul
Prima ședință a noului Parlament al Republicii Moldova, desfășurată miercuri, 22 octombrie 2025, a fost marcată de un discurs tensionat și provocator al liderului socialiștilor, Igor Dodon. De la tribuna Legislativului, fostul președinte a lansat o serie de atacuri la adresa majorității proeuropene, a partenerilor occidentali și a Uniunii Europene, folosind un limbaj populist, anti-LGBT …
