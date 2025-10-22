Președinta Maia Sandu inițiază consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru
Cotidianul, 22 octombrie 2025 19:20
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova. Întâlnirile vor avea loc joi, 23 octombrie, și vineri, 24 octombrie, la Președinția Republicii Moldova, conform următorului program: Joi, 23 octombrie: 13:00 – Partidul Politic „Democrația Acasă” 14:00 – Partidul Politic „Partidul …
• • •
Alte ştiri de Cotidianul
Acum 15 minute
19:30
Ședința inaugurală a noului Parlament s-a desfășurat sub semnul unei oboseli cronice, parcă prelungind starea de comă post-electorală în care a fost aruncată societatea după o campanie cu o miză enormă dar fără suflu. Departe de energia specifică unui început de mandat, atmosfera din sală a fost una inertă, aproape funebră. Părea mai degrabă o …
Acum 30 minute
19:20
Președinta Maia Sandu inițiază consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru # Cotidianul
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova. Întâlnirile vor avea loc joi, 23 octombrie, și vineri, 24 octombrie, la Președinția Republicii Moldova, conform următorului program: Joi, 23 octombrie: 13:00 – Partidul Politic „Democrația Acasă” 14:00 – Partidul Politic „Partidul …
Acum o oră
19:10
VIDEO | Umor fin din partea lui Vladimir Voronin. Comunistul cochetează cu jurnalistele, arătându-le limba # Cotidianul
Vioi și pus pe șotii, liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a oferit un moment amuzant pe coridoarele Parlamentului. Oprit de o reporteră de la NewsMaker.md, fostul președinte al Republicii Moldova nu s-a sfiat să-i arate limba și să glumească pe seama instituției media la care aceasta activează. În stilul său ironic, Voronin i-a spus zâmbind …
19:00
VIDEO | Umor fin sau semne de demență? Vladimir Voronin cochetează cu jurnalistele, arătându-le limba # Cotidianul
Vioi și pus pe șotii, liderul comunist Vladimir Voronin, șugubăț de felul său, fiind oprit pe coridoarele parlamentului de către un reporter NewsMaker, nu s-a sfiat să-i arate limba. Se pare că bătrânul comunist nu și-a pierdut umorul la vârsta sa înaintată. Cochetând cu reporterul, Voronin a observat că aceasta este angajată la NewsMaker.md. Liderul …
Acum 2 ore
18:40
Familia Regală a României, în vizită oficială la Chișinău. Majestatea Sa Margareta și principele Radu, primiți de președinta Maia Sandu # Cotidianul
Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală Principele Radu se află într-o vizită oficială la Chișinău, în perioada 22-23 octombrie. Cu acest prilej, Familia Regală a României a fost primită la Președinție de către șefa statului, Maia Sandu, pentru un dialog axat pe aprofundarea cooperării bilaterale, sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii …
18:10
Valeriu Chiveri își încheie mandatul de ambasador al Republicii Moldova la Kiev: Am fost martor la tragedii profunde, dar și la bucuria sinceră a unor reușite care au dat speranță # Cotidianul
După aproape patru ani de mandat în fruntea Ambasadei Republicii Moldova la Kiev, Valeriu Chiveri a anunțat încheierea misiunii sale diplomatice într-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Diplomatul și-a exprimat recunoștința față de partenerii, colegii și prietenii care i-au fost alături în această perioadă marcată de evenimente dramatice, în special izbucnirea războiului în Ucraina. „Dragi …
18:10
În ședința plenară de astăzi, deputații noului Parlament l-au ales pe Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în funcția de președinte al Parlamentului Republicii Moldova. Candidatura lui Grosu a fost propusă de fracțiunea PAS și a fost susținută de 55 de deputați, corespunzător majorității simple deținută de partidul de guvernare. Deputații din opoziție …
Acum 4 ore
17:40
Serbia: Focuri de armă în fața parlamentului din Belgrad și incendiu în zona unde stau susținători pro-guvernanamentali. Vucic denunță un „act terorist” # Cotidianul
Un bărbat a fost rănit prin împușcare în fața Parlamentului Serbiei, în urma unui incident violent petrecut în zona taberei susținătorilor președintelui Aleksandar Vučić, supranumită „Ćaciland”. Incidentul a avut loc în timp ce Legislativul se afla în ședință, pe fondul tensiunilor crescânde generate de amplele proteste studențești împotriva corupției din țară. În ciuda focurilor de …
17:00
Ion Sturza despre noul Parlament: Aproape 70 dintre ei nici nu mai miros a „Răsărit”. Ceilalți mai sunt legați cu funia de parul de la Moscova # Cotidianul
Cu ocazia primei ședințe a noului Parlament constituit pe 22 octombrie, fostul premier al Republicii Moldova, Ion Sturza, a transmis un mesaj sarcastic, dar și obiectiv, cu privire la politicele tranșante și la compenența noului legislativ. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Sturza a comentat victoria pro-europeană, dar și prezența unei opoziții șubrede. „Îi felicit …
16:40
VIDEO | Usatîi explică de ce nu-l votează pe Grosu: „Mămunea ne-a spus să mă feresc de cei mărunței cu buze subțiri” # Cotidianul
Declarații amuzate în Parlament din partea lui Renato Usatîi, care s-a arătat revoltat de mai multe propuneri și decizii. Liderul fracțiunii „Partidului Nostru” s-a indignat de faptul că nu se permite de introdus opțiunea „împotrivă” sau „abținere” pe buletinul de vot la alegerea președintelui Legislativului. „Am văzut discursul domnului contra-candidat Grosu, am văzut și m-a …
16:00
VIDEO | Primul boicot în noul Parlament: Partidele lui Usatîi și Costiuc refuză să participe la alegerea președintelui Legislativului: Tot îi clar. Să ne vadă neamurile la televizor, nu văd niciun rost # Cotidianul
Supărări încă de la prima ședință a noului Parlament. Fracțiunile Partidul Nostru și Democrația Acasă au anunțat că nu vor participa la procedura de vot pentru alegerea președintelui Legislativului, marcând astfel primul boicot al noii legislaturi. „Ca să nu ne căutați pe coridoare, noi nu vom participa la alegerea președintelui Parlamentului”, a declarat Costiuc. Într-un …
Acum 6 ore
15:40
VIDEO | Replici acide între Grosu și Ceban: De la „furtul miliardului” și Aeroport, la „Ipocrit”, comsomolist și pionier născut din Partidul Comuniștilor # Cotidianul
Replici acide în ședința Parlamentului între liderul MAN, Ion Ceban, și președintele PAS, Igor Grosu. Cei doi au avut o confruntare verbală tensionată în plen, care a degenerat în acuzații reciproce. Totul a pornit după ce Ion Ceban i-a adresat o întrebare despre politizarea excesivă a instituțiilor de stat – CEC, Teleradio-Moldova, SIS – și …
14:50
Siegfried Mureșan: Parlamentul European este pregătit să reia colaborarea cu noul Legislativ de la Chișinău # Cotidianul
În contextul constituirii noului Parlament, europarlamentarul român Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Partidului Popular European și președinte al Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, a transmis un mesaj de sprijin și încurajare. „Mult succes, dragi colegi! Parlamentul Republicii Moldova a fost convocat astăzi în ședință inaugurală după victoria pro-europeană la alegerile parlamentare din luna …
14:50
Igor Grosu și Alexandr Stoianoglo, în cursă pentru funcția de președinte al Parlamentului # Cotidianul
După o pauză de consultări, fracțiunile parlamentare au înaintat oficial candidații pentru funcția de președinte al Legislativului. În competiție au rămas Igor Grosu, propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), și Alexandr Stoianoglo, candidatul înaintat de fracțiunea Alternativa. Decizia a fost anunțată de Victoria Roșca, președinta Comisiei speciale pentru organizarea alegerilor în conducerea Parlamentului. Votul …
14:30
Fiul fostului candidat la președinție din Belarus, Dmitri Uss, a murit pe frontul din Ucraina. Ivan Uss lupta de partea Rusiei # Cotidianul
Ivan Uss, fiul fostului candidat la alegerile prezidențiale din Belarus din 2010, Dmitri Uss, a murit pe frontul din Ucraina, unde lupta în cadrul forțelor armate ale Federației Ruse. Potrivit publicației „Nasha Niva”, tânărul de 28 de ani a fost ucis în lupte la câteva săptămâni după ce a semnat un contract militar cu armata …
14:10
VIDEO | Dodon spune că are o colaborare “beton” cu Vladimir Voronin. Liderii pro-ruși s-au “împăcat”, urmând același obiectiv. Voronin: Să nu le pară la PAS că mierea-i prea dulce # Cotidianul
Socialistul Igor Dodon susține că în pofida replicilor acide lansate în adresa lui de către bătrânul Voronin, relațiile dintre acești doi sunt … „beton”. Cei doi lideri proruși nu au ezitat să se dea în spectacol în fața jurnaliștilor, susținând că vor forma un front comun împotriva dușmanului nr.1 – PAS. „Beton, beton. Domnule președinte, …
Acum 8 ore
13:20
VIDEO | Renato Usatîi anunță: România este astăzi principalul partener commercial, și acest lucru trebuie promovat # Cotidianul
Proaspăt ajuns în parlamentul Republicii Moldova, liderul formațiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, a anunțat că va susține orice proiect ce vizează susținerea Ucrainei. „Orice proiect pozitiv, dacă este vorba de sprijinul cetățenilor unei țări care se află în război, le voi susține, da’ ei ce, nu-s sunt oameni, eu vorbesc de cetățenii ucraineni”, a declarat Usatîi …
13:00
Igor Dodon, discurs cu mesaje homofobe și anti-europene în debutul noii legislaturi: „Europa promovează propaganda LGBT și cenzura”. Opoziția socialistă anunță o „luptă dură” împotriva guvernării PAS # Cotidianul
Prima ședință a noului Parlament al Republicii Moldova, desfășurată miercuri, 22 octombrie 2025, a fost marcată de un discurs tensionat și provocator al liderului socialiștilor, Igor Dodon. De la tribuna Legislativului, fostul președinte a lansat o serie de atacuri la adresa majorității proeuropene, a partenerilor occidentali și a Uniunii Europene, folosind un limbaj populist, anti-LGBT …
12:40
Vasile Costiuc, în cușmă de cârlan, la Parlament: Gata, a trecut campania, nu au venit rușii # Cotidianul
Noul Parlament promite să nu fie plictisitor. Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a anunțat că formațiunea sa va constitui o fracțiune parlamentară separată în viitorul Legislativ și nu va intra într-o coaliție. Referindu-se la activitatea noului Parlament, deputatul a comentat: „O să fie cel puțin vesel”. „Ce coaliție să poți face, coaliția o facem …
12:00
PAS, împotriva tuturor: Partidele lui Dodon, Voronin, Ceban și Costiuc – în opoziție. Majoritatea parlamentară este formată din 55 de deputați # Cotidianul
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) rămâne singura formațiune aflată la guvernare, după ce toate celelalte partide reprezentate în noul Legislativ – formațiunile conduse de Igor Dodon, Vladimir Voronin, Ion Ceban și Vasile Costiuc – au anunțat că trec în opoziție. Noua majoritate parlamentară proeuropeană este formată din 55 de deputați, suficient pentru a controla voturile …
11:50
Scrutinul din 28 septembrie, declarat legal și corect. Noua legislatură a Parlamentului începe oficial activitatea # Cotidianul
Curtea Constituțională a confirmat legalitatea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și a validat mandatele celor 101 deputați aleși. Odată cu prezentarea raportului în plenul Legislativului, Parlamentul de legislatura a XII-a este considerat oficial constituit. Adresând-se plenului, în prezența șefei statului, Maia Sandu, președinta Curții Constituționale a afirmat că „alegerile au fost organizate și desfășurate în …
Acum 12 ore
11:40
Ultima oră: Vasile Tarlev, „trădat” de Dodon și Voronin: „Mă declar deputat independent” # Cotidianul
Deputatul Vasile Tarlev, ales pe lista Blocului „Patriotic”, destrămat în Parlament în două fracțiuni, va fi deputat neafiliat. Tarlev este sigura persoană din partea Partidul Viitorul Moldovei, aleasă pe listele Blocului „Patriotic”. Partidul Socialiștilor și Partidul Comuniștilor au decis să își constituie fracțiuni parlamentare separate, iar Vasile Tarlev nu a fost inclus în niciuna dintre …
11:30
Deputatul Vasile Tarlev, ales pe lista Blocului „Patriotic”, destrămat în Parlament în două fracțiuni, va fi deputat neafiliat. Tarlev este sigura persoană din partea Partidul Viitorul Moldovei, aleasă pe listele Blocului „Patriotic”. Știrea se actualizează.
11:20
VIDEO | Maia Sandu, mesaj în Parlament: „Pacea este bunul nostru cel mai de preț. Nu vom primi lecții de democrație de la cei care și-au luat indicațiile de la Moscova” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ținut miercuri, 22 octombrie 2025, un discurs amplu în fața noului Legislativ, în debutul primei ședințe a Parlamentului ales pe 28 septembrie. Într-o intervenție solemnă, șefa statului a chemat noii deputați la unitate, responsabilitate și devotament față de țară, subliniind că „misiunea principală a Parlamentului este de a păstra …
11:00
Parlamentul Republicii Moldova s-a întrunit miercuri, 22 octombrie 2025, în prima ședință a noii legislaturi, după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Ședința este prezidată provizoriu de Zinaida Greceanîi, decanul de vârstă al Legislativului. În plen participă și președinta Maia Sandu, care a semnat decretul de convocare a Parlamentului. Astăzi urmează să fie aleasă conducerea Parlamentului …
Acum 24 ore
23:30
Serghei Lavrov: Niciun fel de pace fără „denazificare” / Kremlinul respinge oprirea războiului pe linia frontului din Ucraina, invocând înțelegerile de la Alaska # Cotidianul
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a respins ideea unei încetări imediate a focului pe linia actuală a frontului din Ucraina, sugerând că astfel de propuneri „contrazic înțelegerile de la Alaska”, o formulare vagă, caracteristică ocupanților, invocată pentru a justifica continuarea agresiunii ruse, transmite Deutsche Welle. Potrivit lui Lavrov, oprirea în acest stadiu a conflictului …
Ieri
19:40
Mitropolia Basarabiei și Uniunea Europeană, împreună pentru valori comune. Dialog deschis cu ambasadoarea Iwona Piorko # Cotidianul
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a efectuat o vizită oficială la Reședința Mitropoliei Basarabiei, unde s-a întâlnit cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Petru. Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea cooperării dintre Biserică și instituțiile europene, promovarea valorilor creștine în contextul parcursului european al Republicii Moldova și combaterea propagandei care distorsionează sensul acestora. Înaltpreasfințitul Părinte …
19:10
TikTok dezvăluie rețele coordonate de manipulare online în Republica Moldova: mii de conturi false și conținut prorus eliminate înainte de alegeri # Cotidianul
TikTok anunță că a eliminat zeci de mii de conturi false și a destructurat cinci rețele coordonate de influență în Republica Moldova, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit platformei, rețelele vizau promovarea politicienilor proruși și discreditarea guvernării pro-europene, făcând parte dintr-un efort concertat de manipulare online și dezinformare. În același timp, platforma anunță că …
16:50
Serghei Lavrov: Nicio un fel de pace fără „denazificare”. Kremlinul respinge oprirea războiului pe linia frontului din Ucraina, invocând înțelegerile de la Alaska # Cotidianul
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a respins ideea unei încetări imediate a focului pe linia actuală a frontului din Ucraina, sugerând că astfel de propuneri „contrazic înțelegerile de la Alaska” o formulare vagă, caracteristică ocupanților, invocată pentru a justifica continuarea agresiunii ruse, trensmite Deutsche Welle. Potrivit lui Lavrov, oprirea conflictului ar însemna „menținerea unui …
16:40
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, susține că declarația Maiei Sandu privind un posibil vetting al avocaților trebuie înțeleasă ca un mesaj politic, nu ca un proiect legislativ în lucru. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Tănase avertizează că o asemenea măsură ar fi neconstituțională și ar submina independența unei profesii esențiale pentru statul …
16:10
VIDEO | De unde va lua Gheorghe Gonța 100.000 de lei pentru despăgubirea Maiei Sandu: Am să-i cer lui Plahotniuc să mă împrumute. Varianta B – Eu am să îl sun pe Ilan Șor la Moscova # Cotidianul
După ce președinta Maia Sandu a cerut în instanță despăgubiri morale de 100.000 de lei de la jurnalistul Gheorghe Gonța, acesta din urma spune că are două variante. Gonța a declarat că ar putea să se împrumute de la oligarhii Vladimir Plahotniu și Ilan Șor, mizând că șefa statului nu va lua acești bani. „Eu …
15:50
UE ar putea deschide în noiembrie toate cele șase clustere de negocieri cu Moldova și Ucraina, dacă se depășește veto-ul Ungariei # Cotidianul
Republica Moldova și Ucraina ar putea începe oficial, în luna noiembrie, negocierile pe toate cele șase clustere ale procesului de aderare la Uniunea Europeană, a anunțat comisarul european pentru extindere, Marta Kos. Blocajul cauzat de veto-ul Ungariei asupra dosarului ucrainean continuă însă să afecteze și parcursul european al Chișinăului, cele două țări fiind tratate împreună …
15:10
Fermierii cer consultări înainte de numirea noului ministru al Agriculturii. „Forța Fermierilor”: „numirile politice” din trecut au adus sectorul într-o stare „catastrofală” # Cotidianul
Asociația „Forța Fermierilor” solicită Partidului Acțiune și Solidaritate să organizeze consultări publice cu organizațiile agricole înainte de desemnarea viitorului ministru al Agriculturii, acuzând că „numirile politice” din trecut au adus sectorul într-o stare „catastrofală”. Fermierii spun că vor să participe activ la selecția candidatului și cer ca acesta să-și prezinte viziunea și angajamentele direct în …
15:10
Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a anunțat că nu va mai face parte din viitorul Guvern. Oficialul a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că intenționează să revină la activitatea sa artistică, pe care a pus-o pe pauză în ultimii ani. „Eu îmi doresc revenirea la munca de creație. V-am zis că am un film, …
15:00
Actuala dinamică internațională, fereastră de oportunitate pentru soluționarea dosarului transnistrean? Necesitatea ca R. Moldova să acopere mai mult decât dimensiunea retorică # Cotidianul
Summitul propus de Viktor Orbán, premierul Ungariei, pentru o posibilă întâlnire între Vladimir Putin și Donald Trump este perceput ca un potențial pas spre încheierea războiului de agresiune din Ucraina. Într-un astfel de context diplomatic, în care se pot redesena liniile de forță ale conflictului ruso-ucrainean, Republica Moldova poate beneficia de o oportunitate strategică rară: …
14:50
PAS ar putea rămâne fără Ceban: Voi merge o lună la ședințele de Parlament, apoi vreau să revin la universitate # Cotidianul
Rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Emil Ceban, ales deputat pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a declarat că intenționează să renunțe la mandatul parlamentar după o perioadă scurtă de activitate. Într-o declarație oferită pentru Agora, Ceban a spus că va participa la ședințele Parlamentului timp de aproximativ o lună, …
14:20
VIDEO | Rețea de sabotori sub coordonare rusească, destructurată în România și Polonia. Planul implica colete explozive și atacuri incendiare # Cotidianul
Serviciile de informații din România și Polonia au dejucat un plan de sabotaj orchestrat de Rusia, reținând opt persoane, inclusiv doi cetățeni ucraineni care intenționau să incendieze un sediu al companiei NOVA POST din București. Ancheta relevă existența unei rețele extinse de sabotori, folosită pentru a trimite colete explozive către Ucraina, în cadrul unui nou …
13:50
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy – condamnat la cinci ani de închisoare cu executare # Cotidianul
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost încarcerat marți la penitenciarul La Santé din Paris, după ce a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru finanțare ilegală a campaniei sale electorale din 2007, primită de la fostul lider libian Muammar Gaddafi. Decizia de încarcerare a fost pusă în aplicare imediat, în ciuda apelului …
12:30
Președinta Maia Sandu va convoca fracțiunile parlamentare la consultări „imediat” după constituirea oficială a noului legislativ, programată pentru 22 octombrie. Potrivit consilierului prezidențial Igor Zaharov, discuțiile vor avea loc până la sfârșitul săptămânii, în vederea desemnării candidatului pentru funcția de prim-ministru. „Vom invita fracțiunile imediat când acestea sunt formate și vom anunța ziua și ora …
12:10
Chișinăul cere sprijin european pentru deschiderea clusterelor de negocieri cu UE. Mihai Popșoi: Contăm pe sprijinul statelor membre # Cotidianul
Republica Moldova își intensifică demersurile diplomatice pentru deschiderea clusterelor de negocieri în parcursul său de aderare la Uniunea Europeană. Aflat la Luxemburg, la reuniunea miniștrilor de externe din cadrul Consiliului pentru Afaceri Externe al UE, șeful diplomației de la Chișinău, Mihai Popșoi, a cerut sprijinul statelor membre și a reafirmat angajamentul ferm al autorităților moldovene …
10:30
Candidatul desemnat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a confirmat că deține cetățenia Republicii Moldova, a României și a Statelor Unite ale Americii. Invitat la emisiunea „Новая неделя” de la TV8, Munteanu a menționat că a refuzat o ofertă de a obține și cetățenia Franței, considerând că „ar fi …
10:20
Miniştrii Energiei din statele Uniunii Europene au sprijinit luni, 20 octombrie, propunerea de a interzice importurile de gaze ruseşti, impulsionând eforturile blocului comunitar de a reduce şi mai mult veniturile Rusiei de pe urma exporturilor de resurse energetice. Potrivit Consiliului Uniunii Europene este vorba de proiectul de regulament de eliminare treptată a importurilor de gaze …
10:20
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat că nu va face parte din echipa de miniștri ai Guvernului Munteanu. Anunțul a fost făcut pe pagina sa de Facebook. Ieri, într-o conferință de presă, ministra în exercițiu a declarat că decizia aparține factorilor politici. „Aceasta nu este decizia miniștrilor, nici a unuia dintre noi, ci o decizie politică, …
10:10
Candidatul PAS la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a anunțat că lista noilor membri ai Guvernului urmează să fie anunțată în cursul acestei săptămâni. El a precizat că o parte dintre actualii miniștri ar putea fi reconfirmați în funcții. Într-o emisiune la TV8, Munteanu a declarat că în procesul de formare a echipei guvernamentale contează …
10:10
„Am construit o armată modernă și interoperabilă. Investițiile vor continua”. Ministrul Nosatîi promite neutralizarea pericolelor aeriene străine # Cotidianul
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că Republica Moldova are astăzi o armată mai pregătită ca oricând, datorită investițiilor strategice din ultimii ani în infrastructură, echipamente și pregătire militară. Într-o conferință de presă susținută luni, oficialul a făcut un bilanț al reformelor implementate în domeniul apărării și a anunțat noi pași pentru consolidarea capacităților de …
20 octombrie 2025
20:00
Aplicarea TVA la importul autovehiculelor va fi amânată. Despre aceasta a anunțat deputatul PAS Radu Marian printr-o postare pe Facebook. Potrivit parlamentarului, măsura urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026, însă va fi propusă o modificare legislativă care să prevadă implementarea acestui regim abia la momentul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. „Urmare …
19:50
Vlah îl acuză indirect pe Voronin de trădare. PAS și-a asigurat o majoritate confortabilă — 83 de mandate. Unii politicieni s-au dovedit a fi „conserve” ale puterii, infiltrați din timp în tabăra opoziției # Cotidianul
Liderul partidului prorus „Inima Moldovei”, Irina Vlah, „rupe tăcerea” după alegerile parlamentare din 28 septembrie și aruncă acuzații directe către o parte a opoziției. Indirect, se subînțelege că aceste reproșuri, de fapt, sunt adresată către Vladimir Voronin și celor din Partidul Comuniștilor. Într-o postare pe rețelele sociale, Irina Vlah susține că victoria Partidului Acțiune și …
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
Mofturi, capricii și scârnăvii. Alexandru Tănase: Dodon și Voronin au distrus noțiunea de opoziție în Republica Moldova # Cotidianul
Comportamentul actualei opoziții parlamentare denotă lipsă de profesionalism, orgolii personale și teatrul politic de prost gudt, jucat în fața camerelor. Invitat la emisiunea „Info One Week” de la One TV, fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, i-a catalogat pe unii lideri „mofturoși” și lipsiți de respect față de lege și democrație, afirmând că în …
18:30
O comisie nouă în viitorul Parlament. Integrarea Europeană devine prioritate legislativă # Cotidianul
Parlamentul Republicii Moldova va avea, în premieră, o Comisie dedicată exclusiv integrării europene. Anunțul a fost făcut de deputatul PAS Marcel Spătari, care a precizat că noua structură parlamentară va fi responsabilă de accelerarea transpunerii directivelor UE în legislația națională. Inițiativa vine în contextul în care PAS deține o majoritate clar pro-europeană în noul legislativ. …
17:10
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, va rămâne în arest preventiv încă 30 de zile, după ce magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au admis demersul procurorilor anticorupție. Prelungirea vizează un episod din dosarul „Frauda bancară”, în care cercetarea judecătorească a început luni, 20 octombrie, fiind fixate 28 de ședințe de judecată. Potrivit Procuraturii Anticorupție, …
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.