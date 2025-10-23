Ion Sturza avertizează: „Bomba atomică și peste noi”. Lukoil deține jumătate din piața de motorină și 100% din carburantul de aviație. Ce urmează?

10:20

Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat că nu va face parte din echipa de miniștri ai Guvernului Munteanu. Anunțul a fost făcut pe pagina sa de Facebook. Ieri, într-o conferință de presă, ministra în exercițiu a declarat că decizia aparține factorilor politici. „Aceasta nu este decizia miniștrilor, nici a unuia dintre noi, ci o decizie politică, …