Finanțare europeană record pentru sectorul de mediu din R. Moldova: peste 300 milioane de euro pentru reîmpădurire
Radio Moldova, 24 octombrie 2025 20:30
Rata de împădurire a Republicii Moldova este puțin peste 11%, una dintre cele mai scăzute din regiunea Mării Negre, arată datele Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură pentru acest an. Prin comparație Bulgaria are o rată de împădurire de aproximativ 35%, România 19 la sută, iar Ucraina puțin sub 16%. Potrivit autorităților moldovene, în ultimii ani au fost lansate campanii ample de împădurire și au fost alocat sume record pentru a extinde pădurile.
O directoare de grădiniță din Chișinău și o șefă de direcție din Autonomia Găgăuză riscă să le fie retrase gradele didactice pentru încălcarea normelor de conduită și de integritate profesională. Ministrul în exercițiu Dan Perciun a anunțat vineri, 24 octombrie, că propunerile Consiliului de Etică al Ministerului Educației și Cercetării vor fi transmise Consiliului Republican de Atestare.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va fi prezentă, duminică, la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, au declarat, pentru Agerpres, oficiali de la Chișinău.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost întâmpinat cu o ceremonie de bun venit de regele Charles al Marii Britanii și cu o promisiune de sprijin pentru țara sa din partea prim-ministrului Keir Starmer, înaintea discuțiilor cu aliații occidentali.
Medalia e în țară, acasă! Campionul mondial Alexandrin Guțu a revenit în Republica Moldova după performanța superbă din Serbia # Radio Moldova
Campionul mondial la lupte greco-romane, Alexandrin Guțu, a revenit în țară după ce a cucerit pentru al treilea an consecutiv medalia de aur la Campionatele Mondiale pentru tineret "Sub 23 de ani". La revenirea acasă luptătorul a fost întâmpinat frumos - cu flori și multă mândrie - de colegii de sală, persoane oficiale de stat și membri ai federației de profil.
MAE desfășoară o misiune de evacuare a patru palestinieni: vor ajunge la familiile lor din R. Moldova # Radio Moldova
Patru palestinieni, soți ai cetățenilor moldoveni, sunt evacuați din Fâșia Gaza și vor fi aduși în Republica Moldova. Informația a fost comunicată vineri, 24 octombrie, de vicepremierul în exercițiu Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, la evenimentul în care și-a prezentat raportul de activitate în Guvernul condus de Dorin Recean.
Poliția avertizează despre apariția unor e-mailuri false expediate în numele instituției # Radio Moldova
Inspectoratul General al Poliției avertizează cetățenii despre o nouă schemă de escrocherie online, prin care infractorii cibernetici trimit e-mailuri false folosind numele și logourile instituției pentru a induce în eroare destinatarii.
Expert: Sancțiunile SUA împotriva Rosneft și Lukoil nu vor afecta prețurile la carburanți în R. Moldova # Radio Moldova
Republica Moldova nu se va confrunta cu un deficit de carburanți și nici nu sunt așteptate majorări de prețuri la combustibil, așa cum pretinde propaganda prorusă de la Chișinău, afirmă expertul Comunității Watchdog.md, Eugen Muravschi. Potrivit lui, alarmele răspândite de propagandiști reprezintă o încercare de a crea panică, în contextul sancțiunilor recente anunțate de SUA împotriva celor două companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil.
Autoritățile electorale din Ucraina sunt interesate de experiența Republicii Moldova în combaterea dezinformării și a ingerințelor externe în timpul campaniilor electorale, precum și de soluțiile inovatoare aplicate în digitalizarea proceselor electorale. Subiectele au fost discutate în cadrul vizitei oficiale la Chișinău a unei delegații a Comisiei Electorale Centrale a Ucrainei, condusă de președintele Oleg Didenko, găzduită vineri de Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova.
Expertul Mihai Isac, despre desemnarea lui Alexandru Munteanu la funcția de premier: „Urmează un mandat cu provocări complexe” # Radio Moldova
Desemnarea economistului Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru reprezintă un test de maturitate politică pentru partidele din opoziție care se declară proeuropene, afirmă analistul în spațiul Mării Negre Mihai Isac. Într-un interviu oferit pentru Moldova 1, acesta a subliniat că viitorul Guvern va avea un mandat dificil, marcat de provocări complexe interne și geopolitice, și o misiune strategică – consolidarea parcursului european al țării.
Încă 500 de familii își vor înlocui electrocasnicele vechi: nouă sesiune a Programului EcoVoucher # Radio Moldova
Aproximativ 550 de familii vor avea oportunitatea să-și înlocuiască electrocasnicele vechi cu modele noi, eficiente din punct de vedere energetic. O nouă rundă a Programului EcoVoucher, lansată începând cu 23 octombrie, oferă vouchere de câte 6.000 de lei pentru achiziționarea electrocasnicelor.
Reforma administrativă prinde contur: Primele două clustere teritoriale din R. Moldova finalizează procesul de amalgamare voluntară # Radio Moldova
Primele două clustere teritoriale din Republica Moldova au finalizat procesul de amalgamare voluntară, iar alte 68 se află în etape avansate de consultare și planificare. Informația este prezentată de Cancelaria de Stat în Raportul intermediar privind amalgamarea voluntară a autorităților publice locale, care include date pentru perioada decembrie 2023 – septembrie 2025. Autoritățile susțin că reforma administrativ-teritorială este esențială pentru a putea accesa fonduri europene destinate dezvoltării localităților.
Tragedie în regiunea Jîtomîr: patru morți și 12 răniți după detonarea unei grenade într-un tren # Radio Moldova
Patru persoane au murit și 12 au fost rănite, după ce un bărbat a detonat o grenadă în timp ce se afla într-un tren. Tragedia a avut loc în dimineața zilei de 24 octombrie, în orașul Ovruci, regiunea Jîtomîr din Ucraina.
Ministra Justiției în exercițiu, Veronica Mihailov-Moraru, numită consilier prezidențial # Radio Moldova
Ministra în exercițiu a Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, nu se va regăsi în componența noului Guvern. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 24 octombrie, decretul prin care a numit-o pe actuala ministră în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Veronica Mihailov-Moraru urmează să preia mandatul de consilier prezidențial începând cu data de 11 noiembrie 2025.
PCCOCS: Peste 320 de inculpați pentru trafic de persoane, trimiși în judecată pe parcursul anului trecut # Radio Moldova
Traficul de persoane continuă să afecteze atât adulți, cât și copii din R. Moldova. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) raportează că, pe parcursul anului trecut, au fost identificate 119 victime ale traficului de ființe umane, inclusiv 30 de copii, iar 320 de persoane au fost trimise pe banca acuzaților.
Corupere a alegătorilor și spălare de bani: Poliția l-a reținut pe liderul de la Bălți al Blocului „Pobeda”, afiliat organizației criminale „Șor” # Radio Moldova
Un bărbat de 56 de ani din Chișinău, care deținea funcția de președinte al oficiului teritorial Bălți al Blocului „Pobeda”, entitate afiliată organizației criminale „Șor”, a fost reținut vineri, 24 octombrie, de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), după ce s-ar fi ascuns o perioadă în regiunea transnistreană și coordona din stânga Nistrului activitățile ilegale.
ONU – 80 de ani de la fondare: cooperarea cu R. Moldova, tot mai strâns legată de drumul european # Radio Moldova
Organizația Națiunilor Unite marchează 80 de ani de la fondare, iar în Republica Moldova – unde este prezentă de peste 33 de ani – își reafirmă rolul de partener strategic în procesul de integrare europeană, susținerea reformelor, combaterea violenței și consolidarea rezilienței sociale. Integrarea europeană și Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030 au fost discutate cu invitații emisiunii „Spațiul Public”, de la Radio Moldova.
Noua rundă de sancțiuni americane împotriva giganților energetici ai Rusiei ar putea reconfigura piața europeană a petrolului # Radio Moldova
Noua rundă de sancțiuni anunțată de președintele american Donald Trump împotriva giganților petrolieri ruși Lukoil și Rosneft ar putea grăbi ruptura energetică dintre Rusia și Uniunea Europeană, chiar dacă nu va paraliza mașinăria de război a Kremlinului, notează POLITICO.
Vacanță de o săptămână pentru elevii din R. Moldova: Ce trebuie să știe copiii, în caz de urgență # Radio Moldova
Elevii din R. Moldova intră în vacanța de toamnă, care va dura de pe 27 octombrie până pe 2 noiembrie curent. În această perioadă, copiii vor petrece mai mult timp acasă, adesea fără supraveghere din partea adulților. Din acest motiv, este important ca elevii să știe ce trebuie să facă în caz de pericol și, mai ales, cum să folosească în mod corect numărul de urgență 112.
Ziua Națională de Înverzire a Plaiului: Recomandările experților privind plantarea corectă a pădurilor # Radio Moldova
Plantarea copacilor pe terenuri pline cu deșeuri nu este recomandată, deoarece puieții riscă să se îmbolnăvească. Prin urmare, un pas esențial înainte de plantare este curățarea și salubrizarea terenului, susține expertul de mediu Ruslan Nercaș.
Bombardamente rusești în Herson și Harkov: printre victime, copii și jurnaliști ucraineni # Radio Moldova
Trei persoane au murit și alte 22 au fost rănite, printre care și copii, în urma unui bombardament masiv lansat de armata rusă asupra cartierului Korabelnîi din orașul Herson. Printre răniți se numără un bărbat de 83 de ani și două femei în vârstă de 61 și 62 de ani, care au suferit traumatisme craniene și leziuni provocate de explozie, potrivit Administrației Militare Regionale Herson.
Vehiculele plug-in hibrid: emisii de până la cinci ori mai mari decât indică producătorii # Radio Moldova
Majoritatea proprietarilor de vehicule plug-in nu le folosesc în mod optim. Mulți conduc aceste mașini ca pe hibride obișnuite, folosind motorul pe combustie. Astfel că datele colectate din sistemele electronice ale vehiculelor arată că, în funcție de sezon, emisiile reale ale acestora pot fi de la 3.5 până la 5 ori mai mari decât cele indicate de producători, a remarcat Ruslan Nercaș, expert invitat în platoul emisiunii „Bună dimineața”, de la Moldova 1.
Lionel Messi nu are de gând să-și agațe ghetele în cui. Super-starul argentinian și-a prelungit contractul cu Inter Miami pe încă 3 ani. Anunțul a fost făcut de clubul din Florida pe sursele oficiale din mediul online.
Rusia – responsabilă pentru detenții abuzive și tortură în regiunea transnistreană. Decizie CtEDO # Radio Moldova
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a confirmat, printr-o hotărâre pronunțată la 23 octombrie 2025, încălcări grave ale drepturilor omului comise în regiunea transnistreană. Cele patru cauze vizează cinci locuitori ai regiunii, asistați de avocații Asociației Promo-LEX. Moscova a fost obligată să plătească despăgubiri totale de peste 100.000 de euro.
Țigări ascunse printre puieți decorativi: Captură uriașă la frontiera R. Moldova cu România # Radio Moldova
Peste 1.8 milioane de țigări de contrabandă au fost depistate la postul vamal Lipcani – Rădăuți-Prut. Acestea erau ascunse în două autocamioane care urmau să ajungă la București și transportau, oficial, puieți decorativi. Șase cetățeni originari din raionul Briceni, cu vârste cuprinse între 21 și 53 de ani, au fost reținuți în acest caz.
„Datoriile și plățile în avans sunt transferate automat”: Facturile la gaze trec la Energocom cu toate datele deținute de Moldovagaz # Radio Moldova
Persoanele care au achitat în avans sau au acumulat datorii față de Moldovagaz vor regăsi aceste sume transferate automat către Energocom, compania care a preluat, din septembrie curent, responsabilitatea de furnizare a gazelor naturale și emitere a facturilor pentru consumatorii din Republica Moldova.
Trei morți timp de câteva săptămâni: Încă un muncitor, electrocutat mortal pe un șantier # Radio Moldova
Un bărbat și-a pierdut viața după ce s-a electrocutat pe un șantier privat dintr-o suburbie a municipiului Chișinău. Potrivit companiei „Premier Energy Distribution”, tragedia s-a produs la începutul săptămânii curente, în timpul descărcării materialelor de construcție, când bena unei autobasculante s-a ridicat prea aproape de firele unei linii electrice de 10 kV.
Primul zbor low cost ar putea decola de pe aeroportul de la Mărculești „într-un an”, anunță Vladimir Bolea # Radio Moldova
Primul zbor low cost ar putea decola de pe aeroportul din Mărculești, raionul Florești, peste un an, a anunțat vicepremierul în exercițiu Vladimir Bolea vineri, 24 octombrie, într-o conferință de presă în cadrul căreia a prezentat bilanțul activității Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) din ultimii patru ani. Totodată, oficialul a declarat că noua ruta de tren care urmează să lege centrul Chișinăului de Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău va fi lansată în primăvara anului 2026, aceasta fiind inclusă în Planul de Creștere Economică de 1.9 miliarde de euro, finanțat de Uniunea Europeană.
„Sunt sigură că se va găsi un numitor comun” – ministra Veronica Mihailov-Moraru, despre disputa privind evaluarea avocaților # Radio Moldova
„O inițiativă interesantă”, astfel a calificat președintele Parlamentului, Igor Grosu, propunerea președintei Maia Sandu ca și avocații să fie supuși unui proces de evaluare externă, similar celui aplicat judecătorilor și procurorilor. Solicitat de jurnaliști după consultările de vineri, 24 octombrie, de la Președinție, privind desemnarea premierului, Igor Grosu a adăugat că este nevoie de un dialog sincer în interiorul breslei avocaților.
Vicepremierul Mihai Popșoi, la doi ani de mandat: „Consolidarea parcursului european a fost și rămâne un obiectiv central” # Radio Moldova
Republica Moldova este astăzi un stat respectat, cu o deschidere internațională fără precedent. De fiecare dată, în pofida resurselor modeste, autoritățile au venit în sprijinul cetățenilor aflați în nevoie, iar consolidarea parcursului european a fost și rămâne un obiectiv central. Declarațiile au fost făcute de vicepremierul în exercițiu Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, care și-a prezentat vineri, 24 octombrie, raportul de activitate în cadrul Guvernului condus de Dorin Recean.
Peste o sută de judecători și procurori tineri au fost angajați în ultimii doi ani, raportează ministra în exercițiu a Justiției # Radio Moldova
Mai mult de jumătate din acțiunile prevăzute în strategia de reformă a justiției au fost implementate, 103 magistrați și procurori au promovat procesul de evaluare externă, iar numărul instanțelor și procuraturilor a fost optimizat. Totodată, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) funcționează într-o componență redusă și mai diversă, iar peste o sută de judecători și procurori tineri au fost angajați în sistem, în ultimii doi ani, a raportat vineri, 24 octombrie, ministra în exercițiu a Justiției, Veronica Mihailov-Moraru.
Vitalie Damașcan a jucat un nou meci în cupele europene! Echipa sa de club Zrinjski Mostar a pierdut partida cu Mainz # Radio Moldova
Echipa moldoveanului Vitalie Damașcan, Zrinjski Mostar, a pierdut meciul cu formația germană FC Mainz din etapa a doua a grupei unice a Ligii Conferințelor, a treia competiție valorică inter-cluburi din Europa. Formația lui Damașcan a fost învinsă cu 0-1, iar atacantul a intrat în teren în repriza secundă.
Campioana României a fost învinsă pe Arena Națională din București de formația italiană Bologna Calcio, scor 1:2. FCSB a început meciul de pe teren propriu cu Bologna Calcio în mod dezastruos, fiind condusă încă din minutul 9, atunci când Adrian Șut a comis o gafă inexplicabilă.
În dezacord cu fracțiunea: Singurul deputat PSRM care a refuzat să-l voteze pe Alexandr Stoianoglo la funcția de președinte al Parlamentului # Radio Moldova
Deputatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Adrian Lebedinschi, este singurul din fracțiunea parlamentară a acestei formațiuni care nu a votat pentru candidatura lui Alexandr Stoianoglo, propus de Blocul „Alternativa”, la funcția de președinte al Parlamentului. Lebedinschi a explicat, la emisiunea „Bună seara” de la Moldova 1, că decizia de a nu-l susține pe Stoianoglo a fost una „personală”.
Digurile de protecție împotriva inundațiilor, reconstruite cu 350 de milioane de lei # Radio Moldova
Protecția resurselor de apă, gestionarea deșeurilor și adaptarea la schimbările climatice sunt principalele direcții de dezvoltare pe care s-a axat activitatea Ministerului Mediului în ultimii patru ani.
Revista presei internaționale // Sancțunile SUA reduc vânzările de petrol rusesc în Chinia și India; UE amână deblocarea activelor rusești în sprijinul Ucrainei # Radio Moldova
Presa internațională comentează sancțiunile economice americane impuse Rusiei. Majoritatea publicațiilor analizează în special efectele pe care le pot avea noile restricții asupra economiei ruse, dar și asupra pieței mondiale a petrolului. Mai multe agenții internaționale de presă remarcă, în paralel, consensul obținut de liderii europeni la Bruxelles asupra celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni adoptat împotriva Rusiei, dar și neînțelegerile persistente privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei.
Ciclistul francez reținut în Rusia a fost eliberat după 50 de zile de detenție și a plecat acasă # Radio Moldova
Ciclistul francez Sofiane Sehili, reținut la începutul lunii septembrie în regiunea Primorie și acuzat ulterior de trecere ilegală a frontierei de stat, a părăsit Rusia, a anunțat avocata sa, Alla Kușnir.
CSP a aprobat numirea a trei procurori în funcția de adjunct al procurorului-șef al PA # Radio Moldova
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat numirea a trei procurori în funcția de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție (PA). Funcțiile au revenit procurorilor Victor Muntean, Ina Frunză-Bargan și Ion Pripa, propuși de procurorul-șef al PA, Marcel Dumbravan.
Maia Sandu a semnat decretul privind desemnarea lui Alexandru Munteanu în funcția de prim-ministru # Radio Moldova
Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe economistul Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de premier. Decretul a fost semnat vineri, 24 octombrie, la puțin timp după consultările cu fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate.
Cei 80 de ani de la fondarea Organizației Națiunilor Unite, celebrați printr-o marcă poștală lansată de Poșta Moldovei # Radio Moldova
Poșta Moldovei lansează o marcă poștală dedicată împlinirii a 80 de ani de la fondarea Organizației Națiunilor Unite. Emisiunea filatelică este completată de plicul „Prima zi”.
Ministrul în exercițiu al Mediului, Sergiu Lazarencu, optează pentru funcția de deputat # Radio Moldova
Încă un membru al Guvernului Recean nu se va regăsi în viitorul Cabinet de miniștri. Ministrul în exercițiu al Mediului, Sergiu Lazarencu, a anunțat vineri, 24 octombrie, că renunță la portofoliul de ministru în favoarea celui deputat, după ce a fost ales pe lista electorală a Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Consiliul European va reveni la subiectul aderării R. Moldova și Ucrainei la UE „la următoarea reuniune” # Radio Moldova
Consiliul European felicită autoritățile Republicii Moldova pentru angajamentul lor ferm și pentru măsurile eficiente luate în vederea protejării integrității procesului electoral recent, se arată în concluziile Consiliul European a adoptate joi, 23 octombrie, privind Republica Moldova.
Experți: Într-o democrație parlamentară, cooperarea între partide este esențială pentru a asigura stabilitatea politică # Radio Moldova
Puterea și opoziția trebuie să coopereze pentru a asigura stabilitatea politică într-un moment-cheie pentru Republica Moldova, susțin analiștii politici. Viorica Țîcu a amintit, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că actuala guvernare are drept obiectiv semnarea Tratatului de Aderare la UE până în 2028, iar Nicolae Negru a subliniat că, într-o democrație parlamentară, partidele ar trebui să se concentreze pe dialog politic pentru atingerea obiectivelor naționale.
Cinci persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în orașul Krasnogorsk din regiunea Moscovei, după ce o dronă ucraineană a lovit, în dimineața zilei de 24 octombrie, un bloc de locuințe cu mai multe etaje, potrivit guvernatorului Andrei Vorobiov. Potrivit autorităților, drona a pătruns într-un apartament de la etajul 14 al unui imobil de pe bulevardul Cosmonauților.
„În orașe, oamenii aud mai rău decât cei care trăiesc la țară”: Poluarea fonică este un domeniu neglijat în R. Moldova, susțin specialiștii # Radio Moldova
Ecologiștii dau un semnal de alarmă și spun că poluarea fonică este un domeniu neglijat. Deși s-au făcut măsurători și se cunosc zonele unde persistă grade înalte de poluare fonică, măsurile de intervenție se lasă așteptate. Plantarea copacilor poate atenua efectele poluării fonice - un fenomen care nu se vede, dar se aude, susțin ecologiștii.
Sprijin pentru excelență: MEC oferă 110 burse de merit pentru elevii și studenții romi în noul an de studii # Radio Moldova
Un număr de 110 elevi și studenți de etnie romă vor beneficia, în anul de studii 2025–2026, de burse de merit în valoare de 1.200 de lei lunar. Sprijinul este oferit de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) pentru a încuraja tinerii romi să își continue studiile și să obțină performanțe academice remarcabile.
