Vehiculele plug-in hibrid: emisii de până la cinci ori mai mari decât indică producătorii

17:10

Alegerea anvelopelor de iarnă nu ține doar de confort, ci mai ales de siguranță. O mașină echipată potrivit oferă o aderență mai bună și un control sporit pe carosabil. Temperaturile în continuă scădere ar trebui să-i grăbească pe șoferi în pregătirea mașinilor pentru sezonul rece. Invitat la emisiunea „Zi de Zi”, de la Radio Moldova, Igor Lisa, managerul unui service auto din capitală, a explicat ce trebuie să cunoască șoferii ca să facă o alegere corectă.