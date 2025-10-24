În dezacord cu fracțiunea: Singurul deputat PSRM care a refuzat să-l voteze pe Alexandr Stoianoglo la funcția de președinte al Parlamentului

13:50

Deși în ultimii patru ani au fost construiți peste 1100 de kilometri de rețele de apă și canalizare, aproape 40% din populația Republicii Moldova nu are acces la apă la robinet. O mare parte dintre locuitorii satelor continuă să consume apă din fântâni, care în proporție de 70% nu corespunde normelor sanitare. Autoritățile promit extinderea programului „Satul European”, pentru ca tot mai multe localități să beneficieze de infrastructură modernă de apă și sanitație.