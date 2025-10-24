Ministra Justiției în exercițiu, Veronica Mihailov-Moraru, numită consilier prezidențial

18:30

Consultările inițiate de președinta Maia Sandu privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru au început joi, 23 octombrie, la amiază. La Președinție sunt așteptați astăzi reprezentanții celor cinci fracțiuni parlamentare care s-au declarat în opoziție la ședința de constituire a noului Parlament. Până la această oră, la discuții s-au prezentat două partide – „Democrația Acasă” și Partidul Nostru. În următoarele ore, la Președinție sunt așteptați reprezentanții Blocului „Alternativa” și ai Partidului Socialiștilor. Singurii care au refuzat să participe la consultări sunt comuniștii.