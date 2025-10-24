Ștefan cel Mare a cucerit Suedia - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi (38)

13:20

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nu știe ce să facă după sancțiunile aplicate de SUA companiei Lukoil, din cauza rolului acesteia pe piața produselor petroliere din Republica Moldova. Decizie istorică a unei instanțe judecătorești în cazul activității de contrabandă a companiei oligarhului transnistrean Victor Gușan. Alexandru Munteanu se pregătește să preia funcția de premier a Republicii Moldova. Acestea sunt subiectele care au marcat săptămâna curentă.