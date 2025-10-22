A demisionat ministrul lituanian al Apărării, Dovile Sakaliene
Veridica.md, 22 octombrie 2025 16:50
Ea a acuzat un dezacord cu prim-ministrul Inga Ruginiene, colegă din Partidul Social Democrat.
Acum 10 minute
17:00
UE propune creșterea sprijinului financiar pentru Republica Moldova și Vecinătatea Estică # Veridica.md
Parlamentul European a votat în favoarea unei propuneri de majorare cu 25 de milioane de euro a fondurilor destinate regiunii de Vecinătate Estică, care include și Republica Moldova.
Acum 30 minute
16:50
Acum 4 ore
14:30
Majestatea Sa Margareta și Principele Radu au început astăzi o vizită de două zile în R. Moldova.
14:20
Jurnaliştii încarceraţi Andrzej Poczobut din Belarus şi Mzia Amaglobeli din Georgia sunt laureaţii din 2025 ai premiului Saharov, acordat de Parlamentul European # Veridica.md
Premiul poartă numele savantului nuclear și dizidentului anticomunist rus Andrei Saharov.
13:30
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a decis decorarea Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova # Veridica.md
Sunt 105 ani de la fondarea Societăţii scriitorilor români din Basarabia.
Acum 6 ore
12:30
Urmează alegerea președintelui Parlamentului, a vicepreședinților și formarea Biroului Permanent.
11:40
Președinta Maia Sandu a cerut noului Parlament să apere pacea și să accelereze integrarea în UE # Veridica.md
Șefa statului a afirmat că obiectivul este ca, în actuala legislatură, să fie semnat Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.
Acum 8 ore
11:00
Două linii electrice de 400 kV vor interconecta energetic România și Republica Moldova # Veridica.md
Transelectrica a demarat lucrările la linia electrică Suceava–Bălți, parte dintr-un coridor strategic menit să integreze sistemul energetic al Republicii Moldova în rețeaua europeană ENTSO-E.
10:50
Săptămâna trecută, am observat pe peretele unui bloc de pe bulevardul Traian din Chișinău o inscripție ce șoca prin caracterul agresiv, absurd și nedrept:. „Санду - Гитлер” (Sandu e Hitler, în limba rusă).
10:10
Între 15 și 20 de mii de turiști străini estimativ au vizitat anul acesta Chișinăul de Ziua Vinului. Toate locurile de cazare din Capitală au fost rezervate, iar dacă reieșim dintr-o medie de 500 euro pentru trei zile de cazare, vorbim de un aport economic de 10 milioane de euro. Prețurile au fost mari în weekendul 4-5 octombrie a.c.
Acum 12 ore
08:40
Veridica.ro: Moldovean păcălit să lupte de partea Rusiei, capturat de armata ucraineană # Veridica.md
Doi frați din Republica Moldova, plecați la muncă în Rusia, au dispărut după ce ar fi fost păcăliți să se înroleze și trimiși pe front. Familia și surse Veridica spun că unul dintre ei s-a predat armatei ucrainene.
08:00
Deputații aleși în urma alegerilor din 28 septembrie urmează să se întrunească astăzi, de la ora 10, în prima ședință plenară.
Acum 24 ore
21:30
TikTok a blocat mii de materiale și conturi false, în contextul electoral din R. Moldova. Experții spun că o parte semnificativă a conturilor care promovau dezinformarea rămân active # Veridica.md
În perioada 1 iulie – 28 septembrie, TikTok a eliminat mii de materiale video care încălcau regulile electorale și sute de mii de conturi false.
21:20
Potrivit legii, trebuia ca acestea să aibă loc deja.
21:00
Nici Rubio și Lavrov nu se vor întâlni în perioada următoare.
21:00
PSRM părăsește Blocul Patriotic și va constitui o fracțiune separată în noul Parlament # Veridica.md
Anterior, Partidul Comuniștilor a anunțat că formează o fracțiune separată în Parlament.
20:30
Linia Suceava – Bălți va fi una dintre principalele conexiuni transfrontaliere România–Republica Moldova, prin zona de nord.
Ieri
14:30
13:50
21 de ani de închisoare pentru septuagenarul care a tras în premierul naționalist slovac Robert Fico # Veridica.md
Victima susține că atentatorul e „un produs al urii, un criminal creat de mass-media și de opoziție”.
13:50
Alegerile din 28 septembrie au reconfirmat europenizarea societății din Republica Moldova # Veridica.md
Curtea Constituțională a validat la 16 octombrie a.c. rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie a.c., punând astfel capăt speculațiilor venite pe filieră rusă, potrivit cărora scrutinul ar putea fi anulat.
13:10
E un caz fără precedent în istoria republicii franceze și a Uniunii Europene, dar altminteri frecvent prin America Latină, Asia ori Africa.
12:30
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Ucrainenii îngheață de frig din cauza regimului de la Kiev, instalat în urma loviturii de stat din 2014 # Veridica.md
După lovitura de stat din 2014, ucrainenii se confruntă cu frig în apartamente, iar autoritățile nu au grijă de propriii cetățeni, potrivit propagandei pro-Kremlin.
11:40
Valoarea coşului minim de consum pentru o familie formată din doi adulţi şi doi copii a crescut în România la echivalentul a circa 2275 de euro # Veridica.md
O persoană singură are nevoie de cel puțin 4322 lei românești.
11:40
România: proiect de lege privind înscrierea voluntară într-un program de pregătire militară # Veridica.md
Stagiul durează patru luni.
10:20
Ministrul de externe Mihai Popșoi, a cerut luni sprijinul statelor membre ale UE pentru deschiderea clusterelor de negocieri, în cadrul unei reuniuni privind securitatea și conectivitatea interregională desfășurată la Luxemburg.
09:40
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, a declarant că selecția miniștrilor se va baza exclusiv pe criterii de profesionalism și integritate.
05:40
Şefii diplomaţiilor rusă şi americană pregătesc summitul Putin-Trump de la Budapesta.
05:30
Acesta s-a aflat în posesia Brigăzilor Abu Ali Mustafa, aripa armată a Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei.
20 octombrie 2025
20:30
Ucraina pregăteşte un contract pentru achiziţionarea a 25 de sisteme Patriot.
20:00
Comisia Europeană organizează prima ediție a Forumului privind Extinderea UE, pe 18 noiembrie 2025 la Bruxelles # Veridica.md
Evenimentul va fi condus de comisara pentru extindere, Marta Kos, și va reuni oficiali de rang înalt din statele membre, țările candidate și instituțiile UE.
17:50
Pleacă din sistem la 48 - 49 de ani şi iau, în medie, echivalentul a circa 4.800 de euro pe lună.
17:20
Măsura ar putea deveni permanentă cel mai târziu în 2028.
17:10
Peter Szijjarto nu a precizat scopul și nici agenda vizitei.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
„Colegii noştri au fost denigraţi, vopsiţi în culorile cele mai oribile, deşi sunt un partid care vine către Țara Mamă, vine către aceleaşi construcţii şi alianţe din care noi facem parte” – a afirmat liderul AUR, George Simion.
13:20
Judecătoria Chișinău a început luni examinarea de fond a dosarului „Frauda bancară”, episodul Vladimir Plahotniuc.
13:00
DEZINFORMARE: Mitropolia Basarabiei acționează agresiv, la indicația Bucureștiului, cumpărând preoți și acaparând parohii # Veridica.md
Mitropolia Basarabiei (Patriarhia Română – n.a.) acționează agresiv, în urma indicațiiilor venite de la București, încercând în mod deschis să cumpere preoți și să acapareze parohii locale, adesea cu sprijinul autorităților de la Chișinău, a declarat ambasadorul Federației Ruse desemnat în Republica Moldova, Oleg Ozerov.
10:40
R. Moldova, prezentă la reuniunea miniștrilor de externe ai UE pe teme de securitate și conectivitate # Veridica.md
Vicepremierul Mihai Popșoi se află la Luxemburg pentru discuții privind securitatea în regiunea Mării Negre.
10:30
Armata Națională a R. Moldova dă startul exercițiului destinat consolidării pregătirii comune și interoperabilității.
10:00
Președinta Maia Sandu a convocat noul Legislativ pe 22 octombrie, după validarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
00:40
Au pierdut finalele cu Franța și Germania.
19 octombrie 2025
10:10
Cele două state au convenit astăzi asupra unei „încetări a focului imediate”.
09:50
Drumurile sunt distruse de bombardamente, iar principalele rute de acces sunt închise.
18 octombrie 2025
22:50
Echipele de tenis de masă ale României s-au calificat în finalele Campionatului European # Veridica.md
Fetele vor juca împotriva Germaniei, iar băieții contra Franței.
18:50
Vor fi organizate cursuri deschise de limba română (nivel începător şi intermediar), precum şi un program de evenimente culturale dedicate promovării limbii şi culturii române în mediul universitar britanic.
17:40
Acesta include o interdicţie de import pentru gazul natural lichefiat rusesc, începând cu 1 ianuarie 2027.
16:10
Şoferul a fost arestat.
15:20
Media occidentale, care preiau informaţia, precizează că nu au putut-o verifica în mod independent.
14:40
A venit cu o cursă aeriană Atena – Bucureşti.
13:20
Trei persoane au fost ucise și cinci rănite într-o explozie produsă la o uzină chimică din republica rusă Bașkiria # Veridica.md
Fabrica „manipulează substanțe explozive” și „îndeplinește o misiune publică importantă” în contextul războiului din Ucraina.
12:50
Doi ucraineni şi un român au compărut în faţa justiţiei britanice, sub acuzaţia de implicare în incendierea unor proprietăţi având legătură cu premierul Keir Starmer # Veridica.md
Instanţa nu l-a întrebat, în actuala etapă, pe Stanislav Carpiuc, în vârstă de 27 de ani, cetăţean român născut în Ucraina, dacă pledează sau nu vinovat.
