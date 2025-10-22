A demisionat ministrul lituanian al Apărării, Dovile Sakaliene

Veridica.md, 22 octombrie 2025 16:50

Ea a acuzat un dezacord cu prim-ministrul Inga Ruginiene, colegă din Partidul Social Democrat.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Veridica.md

Acum 10 minute
17:00
UE propune creșterea sprijinului financiar pentru Republica Moldova și Vecinătatea Estică Veridica.md
Parlamentul European a votat în favoarea unei propuneri de majorare cu 25 de milioane de euro a fondurilor destinate regiunii de Vecinătate Estică, care include și Republica Moldova.
Acum 30 minute
16:50
A demisionat ministrul lituanian al Apărării, Dovile Sakaliene Veridica.md
Ea a acuzat un dezacord cu prim-ministrul Inga Ruginiene, colegă din Partidul Social Democrat.
Acum 4 ore
14:30
Familia Regală a României se află într-o vizită oficială la Chișinău Veridica.md
Majestatea Sa Margareta și Principele Radu au început astăzi o vizită de două zile în R. Moldova.
14:20
Jurnaliştii încarceraţi Andrzej Poczobut din Belarus şi Mzia Amaglobeli din Georgia sunt laureaţii din 2025 ai premiului Saharov, acordat de Parlamentul European Veridica.md
Premiul poartă numele savantului nuclear și dizidentului anticomunist rus Andrei Saharov.
13:30
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a decis decorarea Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova Veridica.md
Sunt 105 ani de la fondarea Societăţii scriitorilor români din Basarabia.
Acum 6 ore
12:30
Șase fracțiuni parlamentare oficializate în noul Parlament al Republicii Moldova Veridica.md
Urmează alegerea președintelui Parlamentului, a vicepreședinților și formarea Biroului Permanent.
11:40
Președinta Maia Sandu a cerut noului Parlament să apere pacea și să accelereze integrarea în UE Veridica.md
Șefa statului a afirmat că obiectivul este ca, în actuala legislatură, să fie semnat Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.
Acum 8 ore
11:00
Două linii electrice de 400 kV vor interconecta energetic România și Republica Moldova Veridica.md
Transelectrica a demarat lucrările la linia electrică Suceava–Bălți, parte dintr-un coridor strategic menit să integreze sistemul energetic al Republicii Moldova în rețeaua europeană ENTSO-E.
10:50
De ce a eșuat Rusia în alegerile din Republica Moldova Veridica.md
Săptămâna trecută, am observat pe peretele unui bloc de pe bulevardul Traian din Chișinău o inscripție ce șoca prin caracterul agresiv, absurd și nedrept:. „Санду - Гитлер” (Sandu e Hitler, în limba rusă).
10:10
Ziua Vinului: un impact economic de 20 milioane de euro Veridica.md
Între 15 și 20 de mii de turiști străini estimativ au vizitat anul acesta Chișinăul de Ziua Vinului. Toate locurile de cazare din Capitală au fost rezervate, iar dacă reieșim dintr-o medie de 500 euro pentru trei zile de cazare, vorbim de un aport economic de 10 milioane de euro. Prețurile au fost mari în weekendul 4-5 octombrie a.c.
Acum 12 ore
08:40
Veridica.ro: Moldovean păcălit să lupte de partea Rusiei, capturat de armata ucraineană Veridica.md
Doi frați din Republica Moldova, plecați la muncă în Rusia, au dispărut după ce ar fi fost păcăliți să se înroleze și trimiși pe front. Familia și surse Veridica spun că unul dintre ei s-a predat armatei ucrainene.
08:00
Noul Parlament se întrunește în prima ședință Veridica.md
Deputații aleși în urma alegerilor din 28 septembrie urmează să se întrunească astăzi, de la ora 10, în prima ședință plenară.
Acum 24 ore
21:30
TikTok a blocat mii de materiale și conturi false, în contextul electoral din R. Moldova. Experții spun că o parte semnificativă a conturilor care promovau dezinformarea rămân active Veridica.md
În perioada 1 iulie – 28 septembrie, TikTok a eliminat mii de materiale video care încălcau regulile electorale și sute de mii de conturi false.
21:20
Alegeri pentru primăria Bucureștiului pe 7 decembrie Veridica.md
Potrivit legii, trebuia ca acestea să aibă loc deja.
21:00
Noul summit Trump-Putin nu se va desfășura în curând Veridica.md
Nici Rubio și Lavrov nu se vor întâlni în perioada următoare.
21:00
PSRM părăsește Blocul Patriotic și va constitui o fracțiune separată în noul Parlament Veridica.md
Anterior, Partidul Comuniștilor a anunțat că formează o fracțiune separată în Parlament.
20:30
Transelectrica lansează construcția liniei care va conecta Suceava de Bălți Veridica.md
Linia Suceava – Bălți va fi una dintre principalele conexiuni transfrontaliere România–Republica Moldova, prin zona de nord.
Ieri
14:30
Serviciul Român de Informaţii anunță că a dejucat o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Federaţia Rusă pe teritoriul național Veridica.md
Suspecți: doi cetățeni ucraineni.
13:50
21 de ani de închisoare pentru septuagenarul care a tras în premierul naționalist slovac Robert Fico Veridica.md
Victima susține că atentatorul e „un produs al urii, un criminal creat de mass-media și de opoziție”.
13:50
Alegerile din 28 septembrie au reconfirmat europenizarea societății din Republica Moldova Veridica.md
Curtea Constituțională a validat la 16 octombrie a.c. rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie a.c., punând astfel capăt speculațiilor venite pe filieră rusă, potrivit cărora scrutinul ar putea fi anulat.
13:10
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a ajuns după gratii Veridica.md
E un caz fără precedent în istoria republicii franceze și a Uniunii Europene, dar altminteri frecvent prin America Latină, Asia ori Africa.
12:30
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Ucrainenii îngheață de frig din cauza regimului de la Kiev, instalat în urma loviturii de stat din 2014 Veridica.md
După lovitura de stat din 2014, ucrainenii se confruntă cu frig în apartamente, iar autoritățile nu au grijă de propriii cetățeni, potrivit propagandei pro-Kremlin.
11:40
Valoarea coşului minim de consum pentru o familie formată din doi adulţi şi doi copii a crescut în România la echivalentul a circa 2275 de euro Veridica.md
O persoană singură are nevoie de cel puțin 4322 lei românești.
11:40
România: proiect de lege privind înscrierea voluntară într-un program de pregătire militară Veridica.md
Stagiul durează patru luni.
10:20
R. Moldova solicită sprijinul UE pentru deschiderea negocierilor de aderare Veridica.md
Ministrul de externe Mihai Popșoi, a cerut luni sprijinul statelor membre ale UE pentru deschiderea clusterelor de negocieri, în cadrul unei reuniuni privind securitatea și conectivitatea interregională desfășurată la Luxemburg.
09:40
Alexandru Munteanu anunță formarea noului Guvern până la sfârșitul săptămânii Veridica.md
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, a declarant că selecția miniștrilor se va baza exclusiv pe criterii de profesionalism și integritate.
05:40
Discuție telefonică Serghei Lavrov - Marco Rubio Veridica.md
Şefii diplomaţiilor rusă şi americană pregătesc summitul Putin-Trump de la Budapesta.
05:30
Trupul unui alt ostatic decedat în captivitatea Hamas a fost predat Israelului Veridica.md
Acesta s-a aflat în posesia Brigăzilor Abu Ali Mustafa, aripa armată a Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei.
20 octombrie 2025
20:30
Zelenski spune că întâlnirea cu Trump a fost un succes Veridica.md
Ucraina pregăteşte un contract pentru achiziţionarea a 25 de sisteme Patriot.
20:00
Comisia Europeană organizează prima ediție a Forumului privind Extinderea UE, pe 18 noiembrie 2025 la Bruxelles Veridica.md
Evenimentul va fi condus de comisara pentru extindere, Marta Kos, și va reuni oficiali de rang înalt din statele membre, țările candidate și instituțiile UE.
17:50
România: legea privind pensiile magistraţilor ar fi neconstituţională Veridica.md
Pleacă din sistem la 48 - 49 de ani şi iau, în medie, echivalentul a circa 4.800 de euro pe lună.
17:20
Miniștrii Energiei din UE au aprobat interzicerea importurilor de gaze rusești Veridica.md
Măsura ar putea deveni permanentă cel mai târziu în 2028.
17:10
Ministrul ungar de externe va efectua, mâine, o vizită la Washington Veridica.md
Peter Szijjarto nu a precizat scopul și nici agenda vizitei.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
București: protocol de colaborare AUR-PDA Veridica.md
„Colegii noştri au fost denigraţi, vopsiţi în culorile cele mai oribile, deşi sunt un partid care vine către Țara Mamă, vine către aceleaşi construcţii şi alianţe din care noi facem parte” – a afirmat liderul AUR, George Simion.
13:20
Plahotniuc boicotează prima ședință în procesul fraudei bancare Veridica.md
Judecătoria Chișinău a început luni examinarea de fond a dosarului „Frauda bancară”, episodul Vladimir Plahotniuc.
13:00
DEZINFORMARE: Mitropolia Basarabiei acționează agresiv, la indicația Bucureștiului, cumpărând preoți și acaparând parohii Veridica.md
Mitropolia Basarabiei (Patriarhia Română – n.a.) acționează agresiv, în urma indicațiiilor venite de la București, încercând în mod deschis să cumpere preoți și să acapareze parohii locale, adesea cu sprijinul autorităților de la Chișinău, a declarat ambasadorul Federației Ruse desemnat în Republica Moldova, Oleg Ozerov.
10:40
R. Moldova, prezentă la reuniunea miniștrilor de externe ai UE pe teme de securitate și conectivitate Veridica.md
Vicepremierul Mihai Popșoi se află la Luxemburg pentru discuții privind securitatea în regiunea Mării Negre.
10:30
Militari moldoveni și români participă la exercițiul JCET 2025 Veridica.md
Armata Națională a R. Moldova dă startul exercițiului destinat consolidării pregătirii comune și interoperabilității.
10:00
Noul Parlament al R. Moldova se întrunește săptămâna aceasta în prima ședință Veridica.md
Președinta Maia Sandu a convocat noul Legislativ pe 22 octombrie, după validarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
00:40
Echipele de tenis de masă ale României, medalii de argint la Campionatele Europene Veridica.md
Au pierdut finalele cu Franța și Germania.
19 octombrie 2025
10:10
Pakistan și Afganistan poartă discuții de pace la Doha / UPDATE Veridica.md
Cele două state au convenit astăzi asupra unei „încetări a focului imediate”.
09:50
ONU întâmpină obstacole majore în livrarea ajutoarelor către Gaza Veridica.md
Drumurile sunt distruse de bombardamente, iar principalele rute de acces sunt închise.
18 octombrie 2025
22:50
Echipele de tenis de masă ale României s-au calificat în finalele Campionatului European Veridica.md
Fetele vor juca împotriva Germaniei, iar băieții contra Franței.
18:50
Lectorat de limba română la celebra Universitate Cambridge Veridica.md
Vor fi organizate cursuri deschise de limba română (nivel începător şi intermediar), precum şi un program de evenimente culturale dedicate promovării limbii şi culturii române în mediul universitar britanic.
17:40
Austria sprijină un nou pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei Veridica.md
Acesta include o interdicţie de import pentru gazul natural lichefiat rusesc, începând cu 1 ianuarie 2027.
16:10
Trei morţi şi zeci de răniţi, după ce un autobuz s-a răsturnat în nord-vestul Serbiei Veridica.md
Şoferul a fost arestat.
15:20
Armata rusă susţine că a mai capturat un sat din estul Ucrainei Veridica.md
Media occidentale, care preiau informaţia, precizează că nu au putut-o verifica în mod independent.
14:40
Peste 20 kilograme de canabis, aduse în România de un albanez Veridica.md
A venit cu o cursă aeriană Atena – Bucureşti.
13:20
Trei persoane au fost ucise și cinci rănite într-o explozie produsă la o uzină chimică din republica rusă Bașkiria Veridica.md
Fabrica „manipulează substanțe explozive” și „îndeplinește o misiune publică importantă” în contextul războiului din Ucraina.
12:50
Doi ucraineni şi un român au compărut în faţa justiţiei britanice, sub acuzaţia de implicare în incendierea unor proprietăţi având legătură cu premierul Keir Starmer Veridica.md
Instanţa nu l-a întrebat, în actuala etapă, pe Stanislav Carpiuc, în vârstă de 27 de ani, cetăţean român născut în Ucraina, dacă pledează sau nu vinovat.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.