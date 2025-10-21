Alegeri pentru primăria Bucureștiului pe 7 decembrie
Veridica.md, 21 octombrie 2025 21:20
Potrivit legii, trebuia ca acestea să aibă loc deja.
• • •
Alte ştiri de Veridica.md
Acum 30 minute
21:30
TikTok a blocat mii de materiale și conturi false, în contextul electoral din R. Moldova. Experții spun că o parte semnificativă a conturilor care promovau dezinformarea rămân active # Veridica.md
În perioada 1 iulie – 28 septembrie, TikTok a eliminat mii de materiale video care încălcau regulile electorale și sute de mii de conturi false.
21:20
Potrivit legii, trebuia ca acestea să aibă loc deja.
Acum o oră
21:00
Nici Rubio și Lavrov nu se vor întâlni în perioada următoare.
21:00
PSRM părăsește Blocul Patriotic și va constitui o fracțiune separată în noul Parlament # Veridica.md
Anterior, Partidul Comuniștilor a anunțat că formează o fracțiune separată în Parlament.
Acum 2 ore
20:30
Linia Suceava – Bălți va fi una dintre principalele conexiuni transfrontaliere România–Republica Moldova, prin zona de nord.
Acum 8 ore
14:30
13:50
21 de ani de închisoare pentru septuagenarul care a tras în premierul naționalist slovac Robert Fico # Veridica.md
Victima susține că atentatorul e „un produs al urii, un criminal creat de mass-media și de opoziție”.
13:50
Alegerile din 28 septembrie au reconfirmat europenizarea societății din Republica Moldova # Veridica.md
Curtea Constituțională a validat la 16 octombrie a.c. rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie a.c., punând astfel capăt speculațiilor venite pe filieră rusă, potrivit cărora scrutinul ar putea fi anulat.
Acum 12 ore
13:10
E un caz fără precedent în istoria republicii franceze și a Uniunii Europene, dar altminteri frecvent prin America Latină, Asia ori Africa.
12:30
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Ucrainenii îngheață de frig din cauza regimului de la Kiev, instalat în urma loviturii de stat din 2014 # Veridica.md
După lovitura de stat din 2014, ucrainenii se confruntă cu frig în apartamente, iar autoritățile nu au grijă de propriii cetățeni, potrivit propagandei pro-Kremlin.
11:40
Valoarea coşului minim de consum pentru o familie formată din doi adulţi şi doi copii a crescut în România la echivalentul a circa 2275 de euro # Veridica.md
O persoană singură are nevoie de cel puțin 4322 lei românești.
11:40
România: proiect de lege privind înscrierea voluntară într-un program de pregătire militară # Veridica.md
Stagiul durează patru luni.
10:20
Ministrul de externe Mihai Popșoi, a cerut luni sprijinul statelor membre ale UE pentru deschiderea clusterelor de negocieri, în cadrul unei reuniuni privind securitatea și conectivitatea interregională desfășurată la Luxemburg.
09:40
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, a declarant că selecția miniștrilor se va baza exclusiv pe criterii de profesionalism și integritate.
Acum 24 ore
05:40
Şefii diplomaţiilor rusă şi americană pregătesc summitul Putin-Trump de la Budapesta.
05:30
Acesta s-a aflat în posesia Brigăzilor Abu Ali Mustafa, aripa armată a Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei.
Ieri
20:30
Ucraina pregăteşte un contract pentru achiziţionarea a 25 de sisteme Patriot.
20:00
Comisia Europeană organizează prima ediție a Forumului privind Extinderea UE, pe 18 noiembrie 2025 la Bruxelles # Veridica.md
Evenimentul va fi condus de comisara pentru extindere, Marta Kos, și va reuni oficiali de rang înalt din statele membre, țările candidate și instituțiile UE.
17:50
Pleacă din sistem la 48 - 49 de ani şi iau, în medie, echivalentul a circa 4.800 de euro pe lună.
17:20
Măsura ar putea deveni permanentă cel mai târziu în 2028.
17:10
Peter Szijjarto nu a precizat scopul și nici agenda vizitei.
16:30
„Colegii noştri au fost denigraţi, vopsiţi în culorile cele mai oribile, deşi sunt un partid care vine către Țara Mamă, vine către aceleaşi construcţii şi alianţe din care noi facem parte” – a afirmat liderul AUR, George Simion.
13:20
Judecătoria Chișinău a început luni examinarea de fond a dosarului „Frauda bancară”, episodul Vladimir Plahotniuc.
13:00
DEZINFORMARE: Mitropolia Basarabiei acționează agresiv, la indicația Bucureștiului, cumpărând preoți și acaparând parohii # Veridica.md
Mitropolia Basarabiei (Patriarhia Română – n.a.) acționează agresiv, în urma indicațiiilor venite de la București, încercând în mod deschis să cumpere preoți și să acapareze parohii locale, adesea cu sprijinul autorităților de la Chișinău, a declarat ambasadorul Federației Ruse desemnat în Republica Moldova, Oleg Ozerov.
10:40
R. Moldova, prezentă la reuniunea miniștrilor de externe ai UE pe teme de securitate și conectivitate # Veridica.md
Vicepremierul Mihai Popșoi se află la Luxemburg pentru discuții privind securitatea în regiunea Mării Negre.
10:30
Armata Națională a R. Moldova dă startul exercițiului destinat consolidării pregătirii comune și interoperabilității.
10:00
Președinta Maia Sandu a convocat noul Legislativ pe 22 octombrie, după validarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
00:40
Au pierdut finalele cu Franța și Germania.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Cele două state au convenit astăzi asupra unei „încetări a focului imediate”.
09:50
Drumurile sunt distruse de bombardamente, iar principalele rute de acces sunt închise.
18 octombrie 2025
22:50
Echipele de tenis de masă ale României s-au calificat în finalele Campionatului European # Veridica.md
Fetele vor juca împotriva Germaniei, iar băieții contra Franței.
18:50
Vor fi organizate cursuri deschise de limba română (nivel începător şi intermediar), precum şi un program de evenimente culturale dedicate promovării limbii şi culturii române în mediul universitar britanic.
17:40
Acesta include o interdicţie de import pentru gazul natural lichefiat rusesc, începând cu 1 ianuarie 2027.
16:10
Şoferul a fost arestat.
15:20
Media occidentale, care preiau informaţia, precizează că nu au putut-o verifica în mod independent.
14:40
A venit cu o cursă aeriană Atena – Bucureşti.
13:20
Trei persoane au fost ucise și cinci rănite într-o explozie produsă la o uzină chimică din republica rusă Bașkiria # Veridica.md
Fabrica „manipulează substanțe explozive” și „îndeplinește o misiune publică importantă” în contextul războiului din Ucraina.
12:50
Doi ucraineni şi un român au compărut în faţa justiţiei britanice, sub acuzaţia de implicare în incendierea unor proprietăţi având legătură cu premierul Keir Starmer # Veridica.md
Instanţa nu l-a întrebat, în actuala etapă, pe Stanislav Carpiuc, în vârstă de 27 de ani, cetăţean român născut în Ucraina, dacă pledează sau nu vinovat.
10:00
SUA nu va furniza, momentan, rachete de crozieră Tomahawk Ucrainei.
17 octombrie 2025
21:10
Zaiafet și Geminschi au aflat că Leon Dănăilă a decedat dar se simte bine, că un judecător ne-a inspirat pe toți deși nu există, iar vecinii noștri bulgari se tem că în bancnota de 50 de euro se ascunde diavolul.
20:50
Socialiștii europeni reproșează formațiunii slovace apropierea de Rusia și China.
16:10
Vladimir Voronin refuză să prezideze prima ședință a noului Parlament. Ședința ar putea fi condusă de Nicolae Botgros # Veridica.md
Noul Parlament al Republicii Moldova de Legislatura a XII-a a fost convocat pentru 22 octombrie.
15:50
Marcel Spatari: Obiectivul pentru anul 2030 este ca salariul minim să ajungă la 10 mii de lei # Veridica.md
Fostul ministru al muncii și protecției sociale, Marcel Spatari, anunță că va fi deputat, fiind ales pe listele PAS.
13:50
În martie 2022, el a afirmat că a devenit o ţintă pentru Rusia, după ce a recunoscut autocefalia bisericii ortodoxe din Ucraina.
12:50
Sigfrido Ranucci se afla sub protecția poliției, după ce a fost amenințat cu moartea de către mafie.
12:20
România își reiterează susţinerea pentru integrarea europeană a Republicii Moldova şi a Ucrainei # Veridica.md
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, salută progresele substanţiale realizate de acestea în procesele de reformă, în pofida provocărilor generate de agresiunea Federaţiei Ruse.
12:00
Tânărul din Republica Moldova care a venit cu ea a declarat că, la rugămintea unui conaţional, a preluat autoturismul dintr-o parcare şi că nu are cunoştinţă despre faptul că acesta este furat sau implicat în vreun litigiu.
10:30
Republica Moldova are un nou Parlament și, foarte probabil, un nou prim-ministru (O sinteză a săptămânii) # Veridica.md
Președinta Maia Sandu a semnat decretul de convocare a noului legislativ pe 22 octombrie a.c., în urma confirmării rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie a.c. și validării mandatelor noilor deputați de către Curtea Constituțională, pe 16 octombrie a.c.
09:40
Alexandru Munteanu, propus de PAS pentru funcția de premier: Încercăm să creăm cea mai bună echipă # Veridica.md
Structura noului Guvern este stabilită în proporție de 80-90 la sută, a declarat Alexandru Munteanu, propus de PAS pentru funcția de premier. El a spus la ProTV că jumătate din persoanele cu care discută nu sunt membri de partid.
09:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat Decretul privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.