Rușii, bulgarii și găgăzii și Mișcarea legionară în Basarabia

Între 15 și 20 de mii de turiști străini estimativ au vizitat anul acesta Chișinăul de Ziua Vinului. Toate locurile de cazare din Capitală au fost rezervate, iar dacă reieșim dintr-o medie de 500 euro pentru trei zile de cazare, vorbim de un aport economic de 10 milioane de euro. Prețurile au fost mari în weekendul 4-5 octombrie a.c.