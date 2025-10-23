Costiuc, după consultările cu șefa statului: O formalitate

Veridica.md, 23 octombrie 2025 14:10

Președinta R. Moldova a invitat joi și vineri fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova.

• • •

Acum 10 minute
14:20
Peste 570 de întâlniri între producători din Republica Moldova şi companii românești Veridica.md
Potrivit organizatorilor, „această misiune confirmă din nou că România este poarta strategică de intrare pentru produsele moldoveneşti în Uniunea Europeană.”
Acum 30 minute
14:10
Acum o oră
13:50
Alegeri locale parțiale în România Veridica.md
Pe 7 decembrie, se votează pentru primăriile din București și câteva comune, precum și pentru șefia Consiliului Judeţean Buzău.
Acum 2 ore
13:20
Doi jurnaliști ucraineni au fost uciși de o dronă rusească Veridica.md
Atacurile invadatorilor s-au mai soldat cu moartea unui salvator și rănirea altor cinci, au perturbat traficul feroviar și au avariat o sinagogă.
Acum 6 ore
10:30
Roberta Metsola vine la Chișinău și va susține un discurs în Parlament Veridica.md
UE caută soluții pentru începerea negocierilor de aderare pe capitole cu R. Moldova.
Acum 8 ore
08:00
Mai mulţi eurodeputaţi cer suspendarea comisarului european maghiar Veridica.md
O anchetă în derulare vitezează suspiciunile de spionaj al Ungariei în instituții europene.
Acum 24 ore
22:50
Cum n-o dai! (7)- Orgia continuă Veridica.md
Orgia continuă
21:50
Președinta Maia Sandu inițiază consultări pentru desemnarea unui nou prim-ministru Veridica.md
Printre formațiunile invitate se numără Partidul Politic „Democrația Acasă”, Partidul Politic „Partidul Nostru”, Blocul Politic „Alternativa”, Partidul Comuniștilor și Partidul Socialiștilor.
21:10
Igor Grosu, reales președinte al Parlamentului Republicii Moldova Veridica.md
Liderul PAS a fost susținut de 55 de deputați pentru un nou mandat în fruntea Legislativului.
17:00
UE propune creșterea sprijinului financiar pentru Republica Moldova și Vecinătatea Estică Veridica.md
Parlamentul European a votat în favoarea unei propuneri de majorare cu 25 de milioane de euro a fondurilor destinate regiunii de Vecinătate Estică, care include și Republica Moldova.
16:50
A demisionat ministrul lituanian al Apărării, Dovile Sakaliene Veridica.md
Ea a acuzat un dezacord cu prim-ministrul Inga Ruginiene, colegă din Partidul Social Democrat.
Ieri
14:30
Familia Regală a României se află într-o vizită oficială la Chișinău Veridica.md
Majestatea Sa Margareta și Principele Radu au început astăzi o vizită de două zile în R. Moldova.
14:20
Jurnaliştii încarceraţi Andrzej Poczobut din Belarus şi Mzia Amaglobeli din Georgia sunt laureaţii din 2025 ai premiului Saharov, acordat de Parlamentul European Veridica.md
Premiul poartă numele savantului nuclear și dizidentului anticomunist rus Andrei Saharov.
13:30
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a decis decorarea Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova Veridica.md
Sunt 105 ani de la fondarea Societăţii scriitorilor români din Basarabia.
12:30
Șase fracțiuni parlamentare oficializate în noul Parlament al Republicii Moldova Veridica.md
Urmează alegerea președintelui Parlamentului, a vicepreședinților și formarea Biroului Permanent.
11:40
Președinta Maia Sandu a cerut noului Parlament să apere pacea și să accelereze integrarea în UE Veridica.md
Șefa statului a afirmat că obiectivul este ca, în actuala legislatură, să fie semnat Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.
11:00
Două linii electrice de 400 kV vor interconecta energetic România și Republica Moldova Veridica.md
Transelectrica a demarat lucrările la linia electrică Suceava–Bălți, parte dintr-un coridor strategic menit să integreze sistemul energetic al Republicii Moldova în rețeaua europeană ENTSO-E.
10:50
De ce a eșuat Rusia în alegerile din Republica Moldova Veridica.md
Săptămâna trecută, am observat pe peretele unui bloc de pe bulevardul Traian din Chișinău o inscripție ce șoca prin caracterul agresiv, absurd și nedrept:. „Санду - Гитлер” (Sandu e Hitler, în limba rusă).
10:10
Ziua Vinului: un impact economic de 20 milioane de euro Veridica.md
Între 15 și 20 de mii de turiști străini estimativ au vizitat anul acesta Chișinăul de Ziua Vinului. Toate locurile de cazare din Capitală au fost rezervate, iar dacă reieșim dintr-o medie de 500 euro pentru trei zile de cazare, vorbim de un aport economic de 10 milioane de euro. Prețurile au fost mari în weekendul 4-5 octombrie a.c.
08:40
Veridica.ro: Moldovean păcălit să lupte de partea Rusiei, capturat de armata ucraineană Veridica.md
Doi frați din Republica Moldova, plecați la muncă în Rusia, au dispărut după ce ar fi fost păcăliți să se înroleze și trimiși pe front. Familia și surse Veridica spun că unul dintre ei s-a predat armatei ucrainene.
08:00
Noul Parlament se întrunește în prima ședință Veridica.md
Deputații aleși în urma alegerilor din 28 septembrie urmează să se întrunească astăzi, de la ora 10, în prima ședință plenară.
21 octombrie 2025
21:30
TikTok a blocat mii de materiale și conturi false, în contextul electoral din R. Moldova. Experții spun că o parte semnificativă a conturilor care promovau dezinformarea rămân active Veridica.md
În perioada 1 iulie – 28 septembrie, TikTok a eliminat mii de materiale video care încălcau regulile electorale și sute de mii de conturi false.
21:20
Alegeri pentru primăria Bucureștiului pe 7 decembrie Veridica.md
Potrivit legii, trebuia ca acestea să aibă loc deja.
21:00
Noul summit Trump-Putin nu se va desfășura în curând Veridica.md
Nici Rubio și Lavrov nu se vor întâlni în perioada următoare.
21:00
PSRM părăsește Blocul Patriotic și va constitui o fracțiune separată în noul Parlament Veridica.md
Anterior, Partidul Comuniștilor a anunțat că formează o fracțiune separată în Parlament.
20:30
Transelectrica lansează construcția liniei care va conecta Suceava de Bălți Veridica.md
Linia Suceava – Bălți va fi una dintre principalele conexiuni transfrontaliere România–Republica Moldova, prin zona de nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Serviciul Român de Informaţii anunță că a dejucat o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Federaţia Rusă pe teritoriul național Veridica.md
Suspecți: doi cetățeni ucraineni.
13:50
21 de ani de închisoare pentru septuagenarul care a tras în premierul naționalist slovac Robert Fico Veridica.md
Victima susține că atentatorul e „un produs al urii, un criminal creat de mass-media și de opoziție”.
13:50
Alegerile din 28 septembrie au reconfirmat europenizarea societății din Republica Moldova Veridica.md
Curtea Constituțională a validat la 16 octombrie a.c. rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie a.c., punând astfel capăt speculațiilor venite pe filieră rusă, potrivit cărora scrutinul ar putea fi anulat.
13:10
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a ajuns după gratii Veridica.md
E un caz fără precedent în istoria republicii franceze și a Uniunii Europene, dar altminteri frecvent prin America Latină, Asia ori Africa.
12:30
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Ucrainenii îngheață de frig din cauza regimului de la Kiev, instalat în urma loviturii de stat din 2014 Veridica.md
După lovitura de stat din 2014, ucrainenii se confruntă cu frig în apartamente, iar autoritățile nu au grijă de propriii cetățeni, potrivit propagandei pro-Kremlin.
11:40
Valoarea coşului minim de consum pentru o familie formată din doi adulţi şi doi copii a crescut în România la echivalentul a circa 2275 de euro Veridica.md
O persoană singură are nevoie de cel puțin 4322 lei românești.
11:40
România: proiect de lege privind înscrierea voluntară într-un program de pregătire militară Veridica.md
Stagiul durează patru luni.
10:20
R. Moldova solicită sprijinul UE pentru deschiderea negocierilor de aderare Veridica.md
Ministrul de externe Mihai Popșoi, a cerut luni sprijinul statelor membre ale UE pentru deschiderea clusterelor de negocieri, în cadrul unei reuniuni privind securitatea și conectivitatea interregională desfășurată la Luxemburg.
09:40
Alexandru Munteanu anunță formarea noului Guvern până la sfârșitul săptămânii Veridica.md
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, a declarant că selecția miniștrilor se va baza exclusiv pe criterii de profesionalism și integritate.
05:40
Discuție telefonică Serghei Lavrov - Marco Rubio Veridica.md
Şefii diplomaţiilor rusă şi americană pregătesc summitul Putin-Trump de la Budapesta.
05:30
Trupul unui alt ostatic decedat în captivitatea Hamas a fost predat Israelului Veridica.md
Acesta s-a aflat în posesia Brigăzilor Abu Ali Mustafa, aripa armată a Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei.
20 octombrie 2025
20:30
Zelenski spune că întâlnirea cu Trump a fost un succes Veridica.md
Ucraina pregăteşte un contract pentru achiziţionarea a 25 de sisteme Patriot.
20:00
Comisia Europeană organizează prima ediție a Forumului privind Extinderea UE, pe 18 noiembrie 2025 la Bruxelles Veridica.md
Evenimentul va fi condus de comisara pentru extindere, Marta Kos, și va reuni oficiali de rang înalt din statele membre, țările candidate și instituțiile UE.
17:50
România: legea privind pensiile magistraţilor ar fi neconstituţională Veridica.md
Pleacă din sistem la 48 - 49 de ani şi iau, în medie, echivalentul a circa 4.800 de euro pe lună.
17:20
Miniștrii Energiei din UE au aprobat interzicerea importurilor de gaze rusești Veridica.md
Măsura ar putea deveni permanentă cel mai târziu în 2028.
17:10
Ministrul ungar de externe va efectua, mâine, o vizită la Washington Veridica.md
Peter Szijjarto nu a precizat scopul și nici agenda vizitei.
16:30
București: protocol de colaborare AUR-PDA Veridica.md
„Colegii noştri au fost denigraţi, vopsiţi în culorile cele mai oribile, deşi sunt un partid care vine către Țara Mamă, vine către aceleaşi construcţii şi alianţe din care noi facem parte” – a afirmat liderul AUR, George Simion.
13:20
Plahotniuc boicotează prima ședință în procesul fraudei bancare Veridica.md
Judecătoria Chișinău a început luni examinarea de fond a dosarului „Frauda bancară”, episodul Vladimir Plahotniuc.
13:00
DEZINFORMARE: Mitropolia Basarabiei acționează agresiv, la indicația Bucureștiului, cumpărând preoți și acaparând parohii Veridica.md
Mitropolia Basarabiei (Patriarhia Română – n.a.) acționează agresiv, în urma indicațiiilor venite de la București, încercând în mod deschis să cumpere preoți și să acapareze parohii locale, adesea cu sprijinul autorităților de la Chișinău, a declarat ambasadorul Federației Ruse desemnat în Republica Moldova, Oleg Ozerov.
10:40
R. Moldova, prezentă la reuniunea miniștrilor de externe ai UE pe teme de securitate și conectivitate Veridica.md
Vicepremierul Mihai Popșoi se află la Luxemburg pentru discuții privind securitatea în regiunea Mării Negre.
10:30
Militari moldoveni și români participă la exercițiul JCET 2025 Veridica.md
Armata Națională a R. Moldova dă startul exercițiului destinat consolidării pregătirii comune și interoperabilității.
10:00
Noul Parlament al R. Moldova se întrunește săptămâna aceasta în prima ședință Veridica.md
Președinta Maia Sandu a convocat noul Legislativ pe 22 octombrie, după validarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
00:40
Echipele de tenis de masă ale României, medalii de argint la Campionatele Europene Veridica.md
Au pierdut finalele cu Franța și Germania.
19 octombrie 2025
10:10
Pakistan și Afganistan poartă discuții de pace la Doha / UPDATE Veridica.md
Cele două state au convenit astăzi asupra unei „încetări a focului imediate”.
