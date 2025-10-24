Tu ce faci în ultimul weekend din octombrie? Câteva evenimente la care să mergi
#diez, 24 octombrie 2025 18:30
Ultimul weekend din octombrie aduce o mulțime de evenimente culturale: festivaluri de muzică, spectacole de teatru, comedii și petreceri tematice. Fie că ești pasionat(ă) de artă, muzică sau relaxare, sigur vei găsi ceva pe gustul tău. Сообщение Tu ce faci în ultimul weekend din octombrie? Câteva evenimente la care să mergi появились сначала на #diez.
• • •
Alte ştiri de #diez
Acum 15 minute
18:30
Ultimul weekend din octombrie aduce o mulțime de evenimente culturale: festivaluri de muzică, spectacole de teatru, comedii și petreceri tematice. Fie că ești pasionat(ă) de artă, muzică sau relaxare, sigur vei găsi ceva pe gustul tău. Сообщение Tu ce faci în ultimul weekend din octombrie? Câteva evenimente la care să mergi появились сначала на #diez.
18:30
În campania electorală pentru alegerile parlamentare din 2025, au fost identificate 2.281 de cazuri de discurs sexist în 33 de zile de monitorizare, conform raportului Asociației Gender-Centru, realizat sub egida Platformei pentru Egalitate de Gen. Analiza a vizat 11.711 postări online ale candidaților din 19 partide și independenți. Сообщение Discurs sexist în campania electorală: au fost identificate peste 2.200 de cazuri появились сначала на #diez.
18:30
(video) „Ne dorim tineri greu de manipulat.” Vlad Dumitrașcu, despre superputerea de a cultiva gândirea critică în rândul tinerilor # #diez
Oamenii nu zboară, nu citesc gânduri și nu fac timpul să se oprească. Dar au alte superputeri. Vlad Dumitrașcu, de exemplu, ajută tinerii să distingă adevărul de manipulare și să privească orice informație critic. Îi reușește fiind membru al Centrului Media pentru Tineri – organizație neguvernamentală, al cărei scop este inclusiv reducerea ratei de analfabetism digital și media în rândul tinerilor. Сообщение (video) „Ne dorim tineri greu de manipulat.” Vlad Dumitrașcu, despre superputerea de a cultiva gândirea critică în rândul tinerilor появились сначала на #diez.
Acum 2 ore
17:30
Cu câteva săptămâni în urmă, o elevă din satul Roșu i-a trimis un mesaj scriitorului român Cezar Paul-Bădescu în care îl invita să le viziteze școala. Astăzi, scriitorul a ajuns în sudul Moldovei și a împărtășit pe rețelele sociale prima sa impresie din centrul orașului Cahul. Сообщение Scriitorul român Cezar Paul-Bădescu s-a întâlnit cu elevii din satul Roșu появились сначала на #diez.
Acum 4 ore
16:30
Inna Cerga este fotografă și crede că munca ei poate spune povești pe care cuvintele uneori nu le pot exprima. Pentru ea, fotografia este un exercițiu de disciplină, atenție și sensibilitate, iar rezultatul se vede în imagini care transmit emoții sincere și pun în valoare chipurile și locurile Moldovei. Сообщение Inna Cerga: „Fotografia este un ambasador puternic al identității noastre” появились сначала на #diez.
16:30
Alexandru Munteanu: „Respectul, siguranța și oportunitățile pentru oameni nu mai sunt doar visuri îndepărtate, ci realități pe care le putem construi aici, acasă” # #diez
Alexandru Munteanu, administratorul companiei „ALPHATERM”, este unul dintre antreprenorii care au beneficiat de programele Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Cu sprijinul acestor inițiative, el a reușit să investească în idei noi și să dezvolte o afacere locală sustenabilă. Сообщение Alexandru Munteanu: „Respectul, siguranța și oportunitățile pentru oameni nu mai sunt doar visuri îndepărtate, ci realități pe care le putem construi aici, acasă” появились сначала на #diez.
16:30
Comisia Europeană acuză Meta și TikTok că nu respectă regulile UE privind moderarea conținutului # #diez
Comisia Europeană a publicat o evaluare care arată că Facebook, Instagram și TikTok nu respectă cerințele legislației europene privind serviciile digitale (DSA). Potrivit raportului, platformele nu oferă mecanisme eficiente pentru raportarea conținutului ilegal și limitează accesul cercetătorilor la date publice. Сообщение Comisia Europeană acuză Meta și TikTok că nu respectă regulile UE privind moderarea conținutului появились сначала на #diez.
16:30
Recent, un grup de studenți ai Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), anul II la facultățile de Contabilitate și Economie Generală și Drept au vizitat Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Vizita a avut scopul de a-i familiariza pe tineri cu rolul, activitatea și procesele de bază ale Ministerului Finanțelor în gestionarea finanțelor publice ale țării. Сообщение Studenții ASEM au fost în vizită la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova появились сначала на #diez.
16:30
Studenții de la ASEM au fost într-o vizită de studiu la Jaguar Land Rover Moldova, DAAC-Hermes # #diez
În data data de 21 octombrie 2025, studenții Facultății Relații Economice Internaționale a Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), au participat în cadrul unei vizite de studiu desfășurată la Jaguar Land Rover Moldova, DAAC-Hermes. Сообщение Studenții de la ASEM au fost într-o vizită de studiu la Jaguar Land Rover Moldova, DAAC-Hermes появились сначала на #diez.
16:30
Reprezentanții ASEM promovează excelența academică la Forumul Formărilor și Angajabilității Francofone 2025 # #diez
Pe 8-9 octombrie 2025, Palatul Republicii a găzduit ediția IV a Forumului Formărilor și Angajabilității Francofone – un eveniment de referință pentru mediul universitar și rețeaua academică francofonă din Republica Moldova. Forumul a fost organizat de Biroul Național al Agenției Universitare a Francofoniei (AUF) din Republica Moldova și Direcția regională AUF pentru Europa Centrală și Orientală, în parteneriat cu Ambasada Franței, Ambasada Regatului Belgiei, Biroul de Cooperare al Elveției, Ministerul Educației și Cercetării, precum și Ministerul Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova. Сообщение Reprezentanții ASEM promovează excelența academică la Forumul Formărilor și Angajabilității Francofone 2025 появились сначала на #diez.
15:30
Curtea de Apel Chișinău i-a dat câștig de cauză lui Anatol Șalaru în procesul cu George Simion # #diez
Curtea de Apel Chișinău, sediul Centru, a respins apelul liderului AUR din România, George Simion, confirmând decizia primei instanțe în favoarea fostului ministru al apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru. Procesul a vizat declarațiile lui Șalaru potrivit cărora Simion ar colabora cu agenți ai Moscovei, acuzații pe care instanța le-a considerat întemeiate. Сообщение Curtea de Apel Chișinău i-a dat câștig de cauză lui Anatol Șalaru în procesul cu George Simion появились сначала на #diez.
15:30
În satul Suruceni, raionul Ialoveni, Galina Vremea a transformat o încăpere veche într-o afacere locală de succes – Vremealux SRL, o brutărie unde se coc zilnic plăcinte, pâine și produse de patiserie. Сообщение Vremealux SRL: povestea unei afaceri locale cu gust și sustenabilitate появились сначала на #diez.
Acum 8 ore
12:15
Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III # #diez
Din 23 octombrie 2025, maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III. Până la 11 noiembrie 2025, inclusiv, sunt disponibile pentru subscriere 7.500 de obligațiuni, în valoare totală de 150 de milioane de lei, cu valoarea nominală de 20.000 MDL fiecare. Rata dobânzii pentru primul an de circulație este de 6,56 %, formată din rata de referință (5,56 %) + marja fixă stabilită pentru clasa VI (1,0 %). Сообщение Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III появились сначала на #diez.
12:15
Alexandru Munteanu a fost desemnat oficial la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu a semnat decretul pe 24 octombrie, după consultările cu fracțiunile parlamentare. Сообщение Alexandru Munteanu, noul premier al Republicii Moldova появились сначала на #diez.
11:15
Alexandru Țurcanu: „Europa nu este un vis îndepărtat, ci un drum care se vede tocmai clar aici, acasă, în Moldova” # #diez
Alexandru Țurcanu este fondatorul companiei „Kaizen Way” și beneficiar al programelor ODA, prin care a reușit să dezvolte proiecte locale și să aducă valoare în comunitățile din Moldova. El spune că a ales să investească și să construiască aici pentru că oportunitățile europene se transformă în rezultate concrete, vizibile în viața de zi cu zi a oamenilor. Сообщение Alexandru Țurcanu: „Europa nu este un vis îndepărtat, ci un drum care se vede tocmai clar aici, acasă, în Moldova” появились сначала на #diez.
11:15
Feoctist Cănățui: „Moldova este Europa – libertatea de a crea și de a împărtăși muzica noastră” # #diez
Feoctist Cănățui este interpret și artist din Republica Moldova, dedicat promovării muzicii autentice create acasă. Artistul subliniază că arta îi permite să construiască punți între Moldova și Europa, aducând cultura și emoțiile locale pe scene internaționale. Сообщение Feoctist Cănățui: „Moldova este Europa – libertatea de a crea și de a împărtăși muzica noastră” появились сначала на #diez.
11:15
Fondatorii, marketeri și creatori se pot înscrie la un networking asistat de o aplicație și AI # #diez
Kooperativa va organiza „Shift Happens”, o conferința despre marketing, AI și creație de conținut. Participanții vor avea posibilitate să facă networking asistat de aplicație, cu întâlniri 1:1. Acestea vor fi programate direct în agenda evenimentului, care va avea loc în data de 28 noiembrie la Digital Park. Сообщение Fondatorii, marketeri și creatori se pot înscrie la un networking asistat de o aplicație și AI появились сначала на #diez.
Acum 12 ore
10:15
Tot ce trebuie să știi dacă vrei să obții Bursa Guvernului. Care sunt criteriile de eligibilitate și ce acte trebuie să conțină dosarul # #diez
Încă de la 14 ani, Alina Ciorchin se implica activ în viața socială datorită școlilor de vară, taberelor sau proiectelor la care participa. Studenția i-a permis să amplifice contribuția la dezvoltarea personală prin intermediul activităților extracurriculare. Tot ele au ajutat-o pe Alina să obțină în acest an Bursa Guvernului. Dacă îți dorești să te regăsești în lista câștigătorilor la edițiile viitoare, în acest material găsești câteva sugestii din partea tinerei, care te vor ajuta să pregătești un dosar competitiv. Сообщение Tot ce trebuie să știi dacă vrei să obții Bursa Guvernului. Care sunt criteriile de eligibilitate și ce acte trebuie să conțină dosarul появились сначала на #diez.
10:15
Lupine Racing, concept britanic recunoscut pentru cursele sale neconvenționale de aventură și turism alternativ, în care participanții explorează orașe și regiuni folosind doar transportul public, a pornit din Viena și va ajunge în Chișinău în perioada 24-27 octombrie 2025. Сообщение De la Viena la Chișinău: Lupine Racing ajunge în Moldova появились сначала на #diez.
10:15
Europa ne inspiră prin respectul pentru calitate și prin puterea afacerilor de familie. În Moldova, Tatiana Motinga și echipa Granier demonstrează că și aici se poate construi un brand autentic, cu rădăcini locale și viziune europeană. Сообщение Tatiana Motinga: „Moldova este Europa – prin afaceri de familie și tradiție autentică” появились сначала на #diez.
10:15
De ce sunt produsele de pe Shein, Temu și AliExpress mult mai ieftine decât cele din magazine # #diez
Ai fost tentat(ă) măcar o dată de o haină care costă 100 de lei pe Shein, un gadget de 50 de lei pe Temu sau o husă de telefon la 15 lei de pe AliExpress? Într-o lume în care prețurile cresc, aceste platforme se bucură în continuare de succes, chiar dacă popularitatea lor a scăzut în ultimul an în Europa. Dar de ce un produs care ajunge din China costă mai puțin decât unul similar aflat deja pe raftul unui magazin din Moldova? În acest articol, îți explicăm care sunt principalii factori care determină prețurile atât de mici ale produselor de pe Shein, Temu și AliExpress. Сообщение De ce sunt produsele de pe Shein, Temu și AliExpress mult mai ieftine decât cele din magazine появились сначала на #diez.
Acum 24 ore
18:45
Tatiana Luța este membră a Inspectoratului General de Carabinieri, dedicată siguranței comunităților din Republica Moldova. Сообщение Tatiana Luța: „Moldova este Europa. Siguranță, respect și încredere pentru comunități” появились сначала на #diez.
18:45
Serghei Plamadeala este fondatorul companiei ANDRONI-LEX și beneficiar al programelor ODA, implicat în dezvoltarea afacerilor locale și crearea locurilor de muncă în Moldova. Сообщение Serghei Plamadeala: „Moldova este Europa – oportunitate, siguranță și prosperitate acasă” появились сначала на #diez.
Ieri
17:45
110 elevi și studenți de etnie romă vor beneficia lunar de burse în valoare de 1.200 în anul de studii 2025/2026 # #diez
Pe parcursul anului de studii 2025/2026, 110 elevi și studenți de etnie romă vor primi lunar burse de merit în valoare de 1.200 de lei. Aceste vor fi oferite de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) pentru a încuraja tinerii romi să își continue studiile și să obțină performanțe academice. Сообщение 110 elevi și studenți de etnie romă vor beneficia lunar de burse în valoare de 1.200 în anul de studii 2025/2026 появились сначала на #diez.
17:45
10 instituții de învățământ profesional tehnic din Moldova devin ambasadoare ale tranziției verzi prin EcoImpact # #diez
În tot mai multe instituții de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova, educația ecologică nu se predă doar din manuale, ea se învață prin fapte. Concursul de granturi EcoImpact, organizat în cadrul proiectului Organizației Internaționale a Muncii „Competențe pentru tranziția verde și dezvoltarea durabilă a Moldovei”, a adus spiritul practic al sustenabilității în sălile de clasă, în ateliere în curțile școlilor și chiar în întreaga comunitate. Сообщение 10 instituții de învățământ profesional tehnic din Moldova devin ambasadoare ale tranziției verzi prin EcoImpact появились сначала на #diez.
16:45
Vadim Vidrilă: „Încredere, grijă și calitate. Cum aduce Europa standarde în medicina dentară din Moldova” # #diez
Pentru Vadim Vidrilă, fiecare zâmbet contează. Cofondator al Smile Dent, el își dedică fiecare zi pacienților săi, oferind nu doar tratamente corecte, ci și încrederea de a zâmbi fără teamă. Сообщение Vadim Vidrilă: „Încredere, grijă și calitate. Cum aduce Europa standarde în medicina dentară din Moldova” появились сначала на #diez.
16:45
De-a lungul anilor, Ion Luca a transformat pasiunea pentru vin într-un brand recunoscut – VINFOTECA, apreciat pentru rafinamentul și autenticitatea vinurilor sale, atât în Republica Moldova, cât și peste hotare. Distincțiile internaționale și exporturile constante confirmă calitatea muncii sale, dar și potențialul vinurilor moldovenești de a concura pe piețele europene. Сообщение Ion Luca: „Moldova este Europa, prin vinuri, tradiție și calitate” появились сначала на #diez.
15:45
Ivanka Costru: „Cred într-o Moldovă europeană care își spune povestea prin desen și își exprimă identitatea prin artă” # #diez
Ivanka Costru, ilustratoare din Republica Moldova, reușește să dea viață ideilor și să transforme emoțiile în imagini. Arta grafică este pentru ea un limbaj universal prin care spune povești, iar fiecare ilustrație poartă o parte din identitatea Moldovei. Сообщение Ivanka Costru: „Cred într-o Moldovă europeană care își spune povestea prin desen și își exprimă identitatea prin artă” появились сначала на #diez.
15:45
Elena Karafizi, artistă din Republica Moldova, a urcat pe scene din întreaga Europă alături de o trupă internațională, având ocazia să cânte în fața unui public divers, să împărtășească emoții și să crească artistic. În ultimii ani, s-a reîntors la Chișinău, descoperind că dorința de a cânta acasă este la fel de puternică. Сообщение Elena Karafizi – vocea Moldovei care aduce muzica țării noastre mai aproape de Europa появились сначала на #diez.
14:45
Cu ocazia ediției aniversare care marchează 10 ani de film documentar și schimbare socială în Moldova, echipa de la Moldox Festival a anunțat rezultatele selecției participanților la competiția națională pentru documentare moldovenești de mediu și lung metraj, Green Vine. Сообщение Șase documentare moldovenești vor concura pentru premiul Green Vine la Moldox Festival 2025 появились сначала на #diez.
13:45
(video) Cum a devenit „JustConsult” un exemplu de digitalizare inteligentă cu Paynet Business # #diez
De peste două decenii, JustConsult oferă asistență juridică cetățenilor din Moldova și din diaspora, ajutându-i să redobândească cetățenia română și să gestioneze probleme legate de documente oficiale românești. Cu peste 70.000 de tranzacții efectuate anual, echipa JustConsult se confrunta cu o provocare majoră: cum să încaseze plățile rapid, sigur, eficient și convenabil pentru toți. Problema era cu atât mai actuală pentru clienții de peste hotare, care se loveau de comisioane uriașe la transferurile internaționale sau care pur și simplu nu aveau modalități convenabile de plată. Сообщение (video) Cum a devenit „JustConsult” un exemplu de digitalizare inteligentă cu Paynet Business появились сначала на #diez.
12:45
40 de tineri din India au venit în Moldova pentru a-și face studiile la universitățile din Chișinău # #diez
Un grup de 40 de tineri și tinere din India au la Chișinău pentru a urma studiile la universitățile din țara noastră. Aceștia vor învăța la specialități din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Universitatea Tehnică a Moldovei și Academia de Studii Economice din Moldova. Сообщение 40 de tineri din India au venit în Moldova pentru a-și face studiile la universitățile din Chișinău появились сначала на #diez.
11:45
Elevii din Moldova vor putea accesa online la peste un milion de pagini de carte din programa școlară din Moldova și România # #diez
În capitală va fi deschis centrul de inovație educațională BiblioTech Chișinău. Potrivit Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, acesta va deveni un spațiu modern de învățare, de colaborare și de creativitate. Centrul va fi deschis pentru elevi și profesori. Сообщение Elevii din Moldova vor putea accesa online la peste un milion de pagini de carte din programa școlară din Moldova și România появились сначала на #diez.
11:45
Dezvoltă-ți o carieră internațională la Colegiul Europei. Tinerii moldoveni pot obține burse pentru masterat timp de un an # #diez
Tinerii din Republica Moldova pot obține o bursă pentru studii de masterat la Colegiul Europei pentru anul academic 2026/2027. Instituția este divizată în trei universități – cea din orașul Bruges din Belgia, alta în cartierul Natolin din Varșovia, Polonia și una în orașul Tirana din Albania. Pe lângă obținerea unor burse de studii, studenții moldoveni pot beneficia și de o bursă de separată oferită de Universitatea din Natolin pentru o serie de specialități în care și-ar dori să-și continue studiile. Сообщение Dezvoltă-ți o carieră internațională la Colegiul Europei. Tinerii moldoveni pot obține burse pentru masterat timp de un an появились сначала на #diez.
11:45
Ești cadru didactic și vrei să evaluezi examenele de absolvire? Înscrie-te la un program de formare și # #diez
În perioada noiembrie 2025 – februarie 2026 va avea loc un program de formare profesională dedicată procesului de evaluare naționale. Astfel, dacă ești profesor sau profesoară și îți dorești să evaluezi examenele de absolvire a gimnaziului sau de bacalaureat, te poți înscrie la cursurile organizate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) în colaborare cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Сообщение Ești cadru didactic și vrei să evaluezi examenele de absolvire? Înscrie-te la un program de formare și появились сначала на #diez.
10:30
Cartea Verde și asigurarea RCA se scumpesc cu până la 50 % pentru unele categorii de vehicule # #diez
Începând cu 25 noiembrie 2025, șoferii din Republica Moldova trebuie să se pregătească de modificări la tarifele RCA și Carte Verde. Scumpirile asigurării RCA vor fi resimțite în mod special de către tineri și posesorii automobilelor electrice. Сообщение Cartea Verde și asigurarea RCA se scumpesc cu până la 50 % pentru unele categorii de vehicule появились сначала на #diez.
10:30
Pentru prima data, în Moldova va avea loc un concurs internațional dedicat acordeonului. Programul include concerte live și masterclassuri # #diez
În Republica Moldova va fi organizat în premieră un festival – concurs internațional dedicat acordeonului. Este vorba despre Moldova Accordion Days, care va avea loc în perioada 23-28 octombrie. Vor avea loc concerte live cu artiști din țară și de peste hotare, masterclassuri, workshopuri și o competiție cu aproximativ 100 de participanți din mai multe țări europene. Сообщение Pentru prima data, în Moldova va avea loc un concurs internațional dedicat acordeonului. Programul include concerte live și masterclassuri появились сначала на #diez.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:15
Weekendul trecut, 18-19 octombrie, la Chișinău a avut loc Democracy Tech Hackathon 2025. La ediția din acest an au participat 22 de echipe, care au fost coordonate de 16 mentori din media, tech, antreprenoriat, educație civică, drepturi, politici publice. Vârsta participanților a fost între 13 și 45 de ani, iar o echipă formată dintr-un singur un participant. Сообщение Cine sunt câștigătorii „Democracy Tech Hackathon” din acest an și ce premii au luat появились сначала на #diez.
18:15
Igor Grosu va continua să conducă Parlamentul. Acesta a fost reales în funcția de președinte al noului Legislativ. Сообщение Noul Parlament și-a ales președintele. Cine este el și cum arată CV-ul său появились сначала на #diez.
17:15
Punctualitatea nu locuiește la Parlament! Câte minute au întârziat deputații la prima ședință din acest Legislativ # #diez
Astăzi are loc prima ședință a noului Parlament, începută la ora 10:05. Pe parcursul ei, au avut loc mai multe pauze, majoritatea dedicate activității comisiei speciale privind alegerea președintelui Parlamentului. Deputaților, însă, le-a fost greu să se încadreze în timpul acordat. Сообщение Punctualitatea nu locuiește la Parlament! Câte minute au întârziat deputații la prima ședință din acest Legislativ появились сначала на #diez.
17:15
La Chișinău va fi organizat în premieră Festivalul Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic” # #diez
Între 19 și 23 noiembrie 2025, la Teatrul „Alexie Mateevici” din Chișinău se va desfășura prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic” (FITC). Genericul ediției este „Umanitatea are rădăcini comune” – citat rostit de Andrei Vartic, fondatorul teatrului. Сообщение La Chișinău va fi organizat în premieră Festivalul Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic” появились сначала на #diez.
16:15
Școala de Formare Continuă ASEM lansează programul „Predarea disciplinelor economice în instituții preuniversitare” # #diez
În perioada octombrie – noiembrie 2025, Școala de Formare Continuă ASEM oferă cadrelor didactice oportunitatea de a participa la un program de perfecționare profesională, destinat celor care doresc să-și dezvolte competențele de predare a disciplinelor economice în învățământul preuniversitar. Сообщение Școala de Formare Continuă ASEM lansează programul „Predarea disciplinelor economice în instituții preuniversitare” появились сначала на #diez.
16:15
Reprezentanții ASEM și INCE au fost prezenți la Conferința Internațională Heckscher-Ohlin din Suedia # #diez
În perioada 15-18 octombrie 2025, la invitația Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova, reprezentanții Academiei de Studii Economice din Moldova, Victoria Cociug, prorectoră pentru cercetare și parteneriate și Angela Timuș, directoare a Institutului Național de Cercetări Economice din cadrul ASEM, au efectuat o vizită în Stockholm, Regatul Suediei. Сообщение Reprezentanții ASEM și INCE au fost prezenți la Conferința Internațională Heckscher-Ohlin din Suedia появились сначала на #diez.
14:00
Absent la prima ședință! Cine este deputatul care nu a participat la constituirea Parlamentului # #diez
Astăzi are loc ședința de constituire a noului Parlament, prezidată temporar de deputata socialistă Zinaida Grecianîi. La ședință participă 100 dintre cei 101 deputați aleși în scrutinul din 28 septembrie. Сообщение Absent la prima ședință! Cine este deputatul care nu a participat la constituirea Parlamentului появились сначала на #diez.
14:00
USM și UB reiau tradiția studiului sociologic. Simpozion de diseminare a rezultatelor Studiului Cornova # #diez
Universitatea de Stat din Moldova (USM), în parteneriat cu Universitatea din București (UB) și Primăria satului Cornova, organizează, în perioada 22-23 octombrie, Simpozionul științifico-practic de diseminare a rezultatelor cercetării și de promovare a contribuției Școlii de la București în dezvoltarea domeniilor de sociologie și asistență socială. Evenimentul se desfășoară cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. Сообщение USM și UB reiau tradiția studiului sociologic. Simpozion de diseminare a rezultatelor Studiului Cornova появились сначала на #diez.
14:00
Cine a ocupat funcția de președinte al Parlamentului de-a lungul istoriei Republicii Moldova # #diez
De-a lungul istoriei sale, Republica Moldova a avut 13 președinți aleși ai Parlamentului. Primul, Alexandru Moșanu, a fost ales în anul 1990, în perioada de tranziție către independență. Cel mai recent, Igor Grosu, și-a obținut primul mandat în anul 2021. Сообщение Cine a ocupat funcția de președinte al Parlamentului de-a lungul istoriei Republicii Moldova появились сначала на #diez.
13:00
În noul Parlament al Republicii Moldova vor activa șase fracțiuni parlamentare și un deputat independent. Formațiunile și-au anunțat deja conducerea, iar toate, cu excepția fracțiunii majoritare PAS, s-au declarat în opoziție. Сообщение Șase fracțiuni vor alcătui noul Parlament al Republicii Moldova. Cine le va conduce появились сначала на #diez.
12:00
Maib a fost premiată la nivel regional de Mastercard pentru integrarea soluțiilor AI în banking # #diez
Maib a fost desemnată First Pioneering Partner of Operational AI Project in EEMEA region în cadrul Mastercard EDGE 2025 Awards, eveniment desfășurat recent la Dubai. Сообщение Maib a fost premiată la nivel regional de Mastercard pentru integrarea soluțiilor AI în banking появились сначала на #diez.
11:00
Directoarea unei grădinițe din Chișinău ar putea rămâne fără gradul managerial și cel didactic după ce ar fi luat mită de la părinți # #diez
Directoarea grădiniței nr. 32 din municipiul Chișinău ar putea rămâne fără gradul managerial I și gradul didactic II, pentru că ar fi luat mită de la părinți. Retragerea gradelor a fost propusă de Consiliul de etică al Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Сообщение Directoarea unei grădinițe din Chișinău ar putea rămâne fără gradul managerial și cel didactic după ce ar fi luat mită de la părinți появились сначала на #diez.
11:00
Șefa Direcției de învățământ din UTA Găgăuzia ar putea rămâne fără grad didactic după ce a participat la un miting de susținere a Evgheniei Guțul # #diez
Șefa Direcției Generale Învățământ din UTA Găgăuzia ar putea rămâne fără gradul didactic superior. Retragerea gradului a fost propusă de Consiliul de etică al Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Сообщение Șefa Direcției de învățământ din UTA Găgăuzia ar putea rămâne fără grad didactic după ce a participat la un miting de susținere a Evgheniei Guțul появились сначала на #diez.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.