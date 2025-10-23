Ivanka Costru: „Cred într-o Moldovă europeană care își spune povestea prin desen și își exprimă identitatea prin artă”

15:45

Recent, Primăria Municipiului Chișinău a fost implicată într-un scandal pe social media. Mai mulți internauți au fost blocați pe pagina de Facebook a instituției de stat, după ce în mediul online a apărut o postare „ciudată”. La scurt timp, internetul s-a umplut cu meme despre „Ghena și Nicoleta”, iar numărul persoanelor blocate pe pagina de Facebook a primăriei a ajuns la aproape 200. În continuare, îți explicăm de ce este ilegal ca cetățenii să fie blocați pe paginile instituțiilor de stat și ce pedepse riscă acestea dacă recurg la astfel de gesturi. Сообщение De ce este ilegal ca instituțiile de stat să blocheze cetățenii pe rețelele sociale și ce pedepse pot fi aplicate pentru asta появились сначала на #diez.