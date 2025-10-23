40 de tineri din India au venit în Moldova pentru a-și face studiile la universitățile din Chișinău
#diez, 23 octombrie 2025 12:45
Un grup de 40 de tineri și tinere din India au la Chișinău pentru a urma studiile la universitățile din țara noastră. Aceștia vor învăța la specialități din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu", Universitatea Tehnică a Moldovei și Academia de Studii Economice din Moldova.
40 de tineri din India au venit în Moldova pentru a-și face studiile la universitățile din Chișinău
Un grup de 40 de tineri și tinere din India au la Chișinău pentru a urma studiile la universitățile din țara noastră. Aceștia vor învăța la specialități din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu", Universitatea Tehnică a Moldovei și Academia de Studii Economice din Moldova.
Elevii din Moldova vor putea accesa online la peste un milion de pagini de carte din programa școlară din Moldova și România
În capitală va fi deschis centrul de inovație educațională BiblioTech Chișinău. Potrivit Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, acesta va deveni un spațiu modern de învățare, de colaborare și de creativitate. Centrul va fi deschis pentru elevi și profesori.
Dezvoltă-ți o carieră internațională la Colegiul Europei. Tinerii moldoveni pot obține burse pentru masterat timp de un an
Tinerii din Republica Moldova pot obține o bursă pentru studii de masterat la Colegiul Europei pentru anul academic 2026/2027. Instituția este divizată în trei universități – cea din orașul Bruges din Belgia, alta în cartierul Natolin din Varșovia, Polonia și una în orașul Tirana din Albania. Pe lângă obținerea unor burse de studii, studenții moldoveni pot beneficia și de o bursă de separată oferită de Universitatea din Natolin pentru o serie de specialități în care și-ar dori să-și continue studiile.
Ești cadru didactic și vrei să evaluezi examenele de absolvire? Înscrie-te la un program de formare și
În perioada noiembrie 2025 – februarie 2026 va avea loc un program de formare profesională dedicată procesului de evaluare naționale. Astfel, dacă ești profesor sau profesoară și îți dorești să evaluezi examenele de absolvire a gimnaziului sau de bacalaureat, te poți înscrie la cursurile organizate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) în colaborare cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare.
Cartea Verde și asigurarea RCA se scumpesc cu până la 50 % pentru unele categorii de vehicule
Începând cu 25 noiembrie 2025, șoferii din Republica Moldova trebuie să se pregătească de modificări la tarifele RCA și Carte Verde. Scumpirile asigurării RCA vor fi resimțite în mod special de către tineri și posesorii automobilelor electrice.
Pentru prima data, în Moldova va avea loc un concurs internațional dedicat acordeonului. Programul include concerte live și masterclassuri
În Republica Moldova va fi organizat în premieră un festival – concurs internațional dedicat acordeonului. Este vorba despre Moldova Accordion Days, care va avea loc în perioada 23-28 octombrie. Vor avea loc concerte live cu artiști din țară și de peste hotare, masterclassuri, workshopuri și o competiție cu aproximativ 100 de participanți din mai multe țări europene.
Weekendul trecut, 18-19 octombrie, la Chișinău a avut loc Democracy Tech Hackathon 2025. La ediția din acest an au participat 22 de echipe, care au fost coordonate de 16 mentori din media, tech, antreprenoriat, educație civică, drepturi, politici publice. Vârsta participanților a fost între 13 și 45 de ani, iar o echipă formată dintr-un singur un participant.
Igor Grosu va continua să conducă Parlamentul. Acesta a fost reales în funcția de președinte al noului Legislativ.
Punctualitatea nu locuiește la Parlament! Câte minute au întârziat deputații la prima ședință din acest Legislativ
Astăzi are loc prima ședință a noului Parlament, începută la ora 10:05. Pe parcursul ei, au avut loc mai multe pauze, majoritatea dedicate activității comisiei speciale privind alegerea președintelui Parlamentului. Deputaților, însă, le-a fost greu să se încadreze în timpul acordat.
La Chișinău va fi organizat în premieră Festivalul Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic"
Între 19 și 23 noiembrie 2025, la Teatrul „Alexie Mateevici" din Chișinău se va desfășura prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic" (FITC). Genericul ediției este „Umanitatea are rădăcini comune" – citat rostit de Andrei Vartic, fondatorul teatrului.
Școala de Formare Continuă ASEM lansează programul „Predarea disciplinelor economice în instituții preuniversitare"
În perioada octombrie – noiembrie 2025, Școala de Formare Continuă ASEM oferă cadrelor didactice oportunitatea de a participa la un program de perfecționare profesională, destinat celor care doresc să-și dezvolte competențele de predare a disciplinelor economice în învățământul preuniversitar.
Reprezentanții ASEM și INCE au fost prezenți la Conferința Internațională Heckscher-Ohlin din Suedia
În perioada 15-18 octombrie 2025, la invitația Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova, reprezentanții Academiei de Studii Economice din Moldova, Victoria Cociug, prorectoră pentru cercetare și parteneriate și Angela Timuș, directoare a Institutului Național de Cercetări Economice din cadrul ASEM, au efectuat o vizită în Stockholm, Regatul Suediei.
Absent la prima ședință! Cine este deputatul care nu a participat la constituirea Parlamentului
Astăzi are loc ședința de constituire a noului Parlament, prezidată temporar de deputata socialistă Zinaida Grecianîi. La ședință participă 100 dintre cei 101 deputați aleși în scrutinul din 28 septembrie.
USM și UB reiau tradiția studiului sociologic. Simpozion de diseminare a rezultatelor Studiului Cornova
Universitatea de Stat din Moldova (USM), în parteneriat cu Universitatea din București (UB) și Primăria satului Cornova, organizează, în perioada 22-23 octombrie, Simpozionul științifico-practic de diseminare a rezultatelor cercetării și de promovare a contribuției Școlii de la București în dezvoltarea domeniilor de sociologie și asistență socială. Evenimentul se desfășoară cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României.
Cine a ocupat funcția de președinte al Parlamentului de-a lungul istoriei Republicii Moldova
De-a lungul istoriei sale, Republica Moldova a avut 13 președinți aleși ai Parlamentului. Primul, Alexandru Moșanu, a fost ales în anul 1990, în perioada de tranziție către independență. Cel mai recent, Igor Grosu, și-a obținut primul mandat în anul 2021.
În noul Parlament al Republicii Moldova vor activa șase fracțiuni parlamentare și un deputat independent. Formațiunile și-au anunțat deja conducerea, iar toate, cu excepția fracțiunii majoritare PAS, s-au declarat în opoziție.
Maib a fost premiată la nivel regional de Mastercard pentru integrarea soluțiilor AI în banking
Maib a fost desemnată First Pioneering Partner of Operational AI Project in EEMEA region în cadrul Mastercard EDGE 2025 Awards, eveniment desfășurat recent la Dubai.
Directoarea unei grădinițe din Chișinău ar putea rămâne fără gradul managerial și cel didactic după ce ar fi luat mită de la părinți
Directoarea grădiniței nr. 32 din municipiul Chișinău ar putea rămâne fără gradul managerial I și gradul didactic II, pentru că ar fi luat mită de la părinți. Retragerea gradelor a fost propusă de Consiliul de etică al Ministerului Educației și Cercetării (MEC).
Șefa Direcției de învățământ din UTA Găgăuzia ar putea rămâne fără grad didactic după ce a participat la un miting de susținere a Evgheniei Guțul
Șefa Direcției Generale Învățământ din UTA Găgăuzia ar putea rămâne fără gradul didactic superior. Retragerea gradului a fost propusă de Consiliul de etică al Ministerului Educației și Cercetării (MEC).
Astăzi, la ora 10:23, în zona Vrancea din România s-a produs un cutremur mediu de 4.2 grade. Acesta s-a simțit și în Republica Moldova, inclusiv la Chișinău.
Pe 22 septembrie, la ora 10:00, va avea loc ședința de constituire a noului Parlament. În cadrul acesteia vor fi formate fracțiunile parlamentare și vor fi aleși președintele, vicepreședinții și membrii Biroului permanent al Legislativului.
Concurs de eseuri pentru studenți. Câștigătorii vor merge într-o vizită gratuită la sediul NATO din Bruxelles
Ești student(ă) la licență sau masterat și te interesează relațiile internaționale, securitatea sau politica externă? Dacă răspunsul la ambele întrebări este „da", atunci oportunitatea despre care îți relatăm în continuare este pentru tine. Oficiul de legătură NATO în Republica Moldova te invită să vizitezi sediul NATO de la Bruxelles. Pentru a obține un loc, trebuie să te înscrii la un concurs de eseuri.
Ilustrează Crăciunul într-o felicitare pentru toată Europa. Lucrarea câștigătoare va fi expediată partenerilor din UE ai Moldovei
Deși au mai rămas două luni până la Crăciun, Biroul pentru Integrare Europeană te invită să participi la un concurs de ilustrații, cu titlul „Crăciunul mEU acasă". Felicitarea ar trebui să reflecte spiritul sărbătorilor de iarnă prin prisma parcursului european al Republicii Moldova.
Artiștii din Moldova pot realiza stagii de practică la instituții de artă din Viena. Aceștia vor primi o bursă lunară de 1.400 de euro
Ministerul Culturii din Austria lansează un program internațional pentru lucrătorii culturali din Republica Moldova. Șase artiști moldoveni vor avea oportunitatea să realizeze un stagiu de practică timp de două luni la o instituție de artă din Viena.
Universitatea Tehnică a Moldovei a găzduit, în perioada 16-17 octombrie 2025, cea de-a XV-a ediție a Conferinței Internaționale de Sisteme Electromecanice și Energetice – SIELMEN 2025
Maib continuă procesul de transformare digitală și lansează ami, primul asistent virtual inteligent integrat în aplicația maibank. Сообщение Maib lansează ami – primul asistent virtual inteligent al băncii появились сначала на #diez.
De ce este ilegal ca instituțiile de stat să blocheze cetățenii pe rețelele sociale și ce pedepse pot fi aplicate pentru asta # #diez
Recent, Primăria Municipiului Chișinău a fost implicată într-un scandal pe social media. Mai mulți internauți au fost blocați pe pagina de Facebook a instituției de stat, după ce în mediul online a apărut o postare „ciudată”. La scurt timp, internetul s-a umplut cu meme despre „Ghena și Nicoleta”, iar numărul persoanelor blocate pe pagina de Facebook a primăriei a ajuns la aproape 200. În continuare, îți explicăm de ce este ilegal ca cetățenii să fie blocați pe paginile instituțiilor de stat și ce pedepse riscă acestea dacă recurg la astfel de gesturi. Сообщение De ce este ilegal ca instituțiile de stat să blocheze cetățenii pe rețelele sociale și ce pedepse pot fi aplicate pentru asta появились сначала на #diez.
Tekwill și eGA desfășoară „Cyber Security Month” – o lună dedicată siguranței digitale pentru copii și profesori # #diez
În luna octombrie 2025, Tekwill și e-Governance Academy (eGA) din Estonia desfășoară inițiativa „Cyber Security Month”, o campanie educațională dedicată promovării siguranței online în rândul copiilor, adolescenților și cadrelor didactice din Republica Moldova. Сообщение Tekwill și eGA desfășoară „Cyber Security Month” – o lună dedicată siguranței digitale pentru copii și profesori появились сначала на #diez.
(video) Pregătește popcornul! Patru filme care vor fi difuzate în premieră săptămâna viitoare la cinematografele Cineplex # #diez
Săptămâna viitoare, la cinematografele Cineplex din Chișinău, patru filme vor fi difuzate în premieră, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. Hai să le vezi! În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una sau mai multe producții cinematografice. Premierele urmează să aibă loc marți, 28 octombrie și joi, 30 octombrie. Сообщение (video) Pregătește popcornul! Patru filme care vor fi difuzate în premieră săptămâna viitoare la cinematografele Cineplex появились сначала на #diez.
Învață să creezi un film de animație la atelierele Minimest. Copiii care au între opt și 13 ani sunt invitați să participe # #diez
Cel mai mare festival de film de animație din România, Animest, revine la Chișinău după o pauză de trei ani. Între 30 octombrie și 2 noiembrie, cinematograful Odeon va găzdui cea de-a 11-a ediție a evenimentului, iar cu această ocazie va fi organizată și o serie de ateliere Minimest pentru cei mai tineri spectatori. Сообщение Învață să creezi un film de animație la atelierele Minimest. Copiii care au între opt și 13 ani sunt invitați să participe появились сначала на #diez.
Din 1 noiembrie, Moldova devine parte a rețelei vamale unice europene. Tranzitul de mărfuri va fi gestionat în timp real # #diez
Din 1 noiembrie, Republica Moldova devine parte a rețelei vamale unice europene. Potrivit Serviciului Vamal, urmează să fie aplicat Noul Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS). Сообщение Din 1 noiembrie, Moldova devine parte a rețelei vamale unice europene. Tranzitul de mărfuri va fi gestionat în timp real появились сначала на #diez.
Vacanța perfectă de iarnă te așteaptă în Sri Lanka. Vizitează Perla Oceanului Indian cu Join UP! Moldova # #diez
Ești genul de persoană care urăște frigul și ar fugi cât mai departe cu prima ocazie? Atunci Sri Lanka este locul perfect pentru vacanța ta de iarnă. Ape turcoaz, jungle tropicale, plantații de ceai și o cultură bogată – insula te așteaptă cu tot ce-ți poți dori pentru finalul anului 2025. Iar partea cea mai bună e că operatorul de turism Join UP! Moldova îți poate organiza călătoria de la A la Z: bilete de avion, transferuri, cazare și excursii. Tu trebuie doar să te bucuri de vacanță. Сообщение Vacanța perfectă de iarnă te așteaptă în Sri Lanka. Vizitează Perla Oceanului Indian cu Join UP! Moldova появились сначала на #diez.
Înveți peste hotare și ai reușite academice care merită premiate? Concurează pentru titlul de „Studentul anului 2025” # #diez
Gala Studenților Originari din Republica Moldova (GSORM) revine cu o nouă ediție! Studenții moldoveni care își fac studiile peste hotare și au realizări remarcabile sunt încurajați să aplice pentru titlul de „Studentul anului 2025”. Сообщение Înveți peste hotare și ai reușite academice care merită premiate? Concurează pentru titlul de „Studentul anului 2025” появились сначала на #diez.
Cât de bine cunoști datele statistice despre Moldova? Participă la un quiz și verifică-ți cunoștințele despre țara noastră # #diez
În ce raion din Moldova s-a produs cea mai mare cantitate de lână în anul 2024? Câte ouă a consumat în medie un moldovean în anul 2024? În ce țară au călătorit cel mai des moldovenii în anul 2024? Dacă vrei să îți testezi cunoștințele despre țara noastră, participă la un quiz realizat de Biroul Național de Statistică (BNS). Сообщение Cât de bine cunoști datele statistice despre Moldova? Participă la un quiz și verifică-ți cunoștințele despre țara noastră появились сначала на #diez.
Dacă ești în clasa a IX-a sau cunoști pe cineva care studiază în ultimul an de gimnaziu, ai deschis materialul potrivit. Ministerul Educației și Cercetării a stabilit care va fi orarul de susținere a examenelor de absolvire a clasei a IX-a, iar noi l-am publicat în acest material. Сообщение Când vor avea loc examenele de absolvire a clasei a IX-a din anul de studii 2025/2026 появились сначала на #diez.
Prima ședință a Parlamentului va avea loc în data de 22 octombrie, ora 10:00. Aceasta va fi prezidată de Zinaida Greceanîi, membră a Blocului „Patriot”, după ce Vladimir Voronin a refuzat să deschidă prima ședință. Сообщение Zinaida Greceanîi va prezida prima ședință a noului Parlament появились сначала на #diez.
Știi prea bine că dacă copilul tău este în clasa a IV-a trebuie să susțină la final de an testări naționale. Acestea vor verifica cunoștințele și abilitățile pe care le-au dobândit elevii pe parcursul a patru ani de studii. Potrivit unui ordin al Ministerului Educației și Cercetării, tradițional, sesiune de testări se va desfășura pe parcursul lunii mai. Сообщение Când vor avea loc testările naționale pentru elevii din clasa a IV-a din acest an появились сначала на #diez.
Orarul examenelor de bacalaureat pentru anul de studii 2025/2026 a fost publicat. Potrivit unui ordin al Ministerului Educației și Cercetării, sesiunea de bază va începe în data 2 iunie și se va încheia în data de 19 iunie. Сообщение Când vor avea loc examenele de bacalaureat din anul de studii 2025/2026 появились сначала на #diez.
Serviciile Amazon au picat la nivel global. Utilizatorii mai multor aplicații întâmpină dificultăți # #diez
Mai multe aplicații, printre care Snapchat, Duolingo și Roblox, nu mai pot fi accesate din cauza unei defecțiuni ce afectează serviciile Amazon Web Services (AWS) la nivel global. Amazon gestionează o treime din serviciile de cloud la nivel mondial, ceea ce înseamnă că întreruperea temporară afectează afaceri de miliarde de dolari, scrie euronews.ro. Сообщение Serviciile Amazon au picat la nivel global. Utilizatorii mai multor aplicații întâmpină dificultăți появились сначала на #diez.
La Strășeni se va organiza un nou eveniment „RAM Impact”. Cine sunt creatorii de conținut din Moldova care vor fi prezenți # #diez
RAM Impact revine pe 24 octombrie cu un nou eveniment dedicat creatorilor de conținut, care va avea loc la Școala de Arte „Eugen Doga” din Strășeni. Evenimentul îi va aduce împreună pe Elisoa Cynthia, Ana Danilescu, Mihai Avram, Nina Maico și Artur Gurău pentru o seară de discuții practice, idei și inspirație despre autenticitate, storytelling și curajul de a crea. Сообщение La Strășeni se va organiza un nou eveniment „RAM Impact”. Cine sunt creatorii de conținut din Moldova care vor fi prezenți появились сначала на #diez.
Mai mulți profesori din Chișinău nu și-au primit banii din indemnizația pentru tineri specialiști. Pavaloi: „Problema este în neadoptarea bugetului municipal” # #diez
Un grup de profesori din Chișinău declară că de două luni nu își primesc banii din indemnizația pentru tineri specialiști. Aceștia au lansat o petiție online prin care solicită Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS) din Chișinău transferul tranșei. Сообщение Mai mulți profesori din Chișinău nu și-au primit banii din indemnizația pentru tineri specialiști. Pavaloi: „Problema este în neadoptarea bugetului municipal” появились сначала на #diez.
O tânără în etate din Moldova a devenit cunoscută pe TikTok după ce a prezentat cele 12 cărți pe care le-a citit în două luni # #diez
O tânără în etate din Republica Moldova, bunica Maria, a devenit virală pe platforma TikTok după ce a publicat două filmulețe în care prezintă 12 cărți pe care le-a citit timp de două luni. Printre autorii volumelor se regăsesc Paul Goma, Panait Istrati, Valentina Șcerbani și Emanuele Iurkin. Сообщение O tânără în etate din Moldova a devenit cunoscută pe TikTok după ce a prezentat cele 12 cărți pe care le-a citit în două luni появились сначала на #diez.
În perioada 16-18 octombrie 2025, Colegiul Medicilor Veterinari din Republica Moldova, în parteneriat cu Facultatea de Medicină Veterinară a Universității Tehnice a Moldovei, FMV Spiru Haret, RSVD și AMVCB, au organizat evenimentul profesional Vet Forum Moldova 2025. Сообщение Vet Forum Moldova 2025: „Conectăm medicina veterinară de azi cu provocările de mâine” появились сначала на #diez.
Festivalul „Moldo Crescendo” marchează 10 ani de muzică clasică. Mai multe concertele vor fi organizate la Chișinău și la Tirapol # #diez
Festivalul Internațional de Muzică Clasică „Moldo Crescendo” împlinește 10 ani, iar cu această ocazie, desfășoară în perioada 24 octombrie – 1 noiembrie o nouă ediție –„Metamorfoze”. Evenimentul va marca un deceniu de când tinerii muzicieni moldoveni au început să aducă muzica clasică mai aproape de public. Сообщение Festivalul „Moldo Crescendo” marchează 10 ani de muzică clasică. Mai multe concertele vor fi organizate la Chișinău și la Tirapol появились сначала на #diez.
Steve Wozniak, cofondatorul Apple, a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice din Moldova # #diez
Duminică, 19 octombrie, la Universitatea Tehnică a Moldovei, a avut loc un eveniment cu special. Rectorul UTM, Viorel Bostan, i-a conferit titlul onorific Doctor Honoris Causa lui Steve Wozniak, cofondatorul Apple Computer, unul dintre cei mai influenți inovatori ai secolului XX și o personalitate emblematică a Silicon Valley. Сообщение Steve Wozniak, cofondatorul Apple, a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice din Moldova появились сначала на #diez.
Vremea în Republica Moldova se va schimba semnificativ pe parcursul săptămânii. În sud sunt așteptate maxime de până la 20 °C, iar în nord vom avea parte de înghețuri. Vântul va sufla moderat, iar umiditatea se va menține ridicată în majoritatea regiunilor. Сообщение Minimele vor coborî până la -2 °C: cum va fi vremea săptămâna viitoare появились сначала на #diez.
Ai reușit să-ți planifici agenda pentru o nouă săptămână? Cinci evenimente care vor avea loc la Chișinău # #diez
Tu ce faci săptămâna viitoare? În acest articol am ales cinci evenimente care ar putea să-ți placă. Сообщение Ai reușit să-ți planifici agenda pentru o nouă săptămână? Cinci evenimente care vor avea loc la Chișinău появились сначала на #diez.
Milioane de americani au ieșit în stradă sub sloganul „No Kings”: proteste masive împotriva lui Donald Trump # #diez
Milioane de oameni au participat sâmbătă la manifestații în marile orașe ale Statelor Unite ale Americii, sub sloganul „No Kings” („Fără Regi”), un mesaj care face aluzie la Donald Trump, dar și la un discurs istoric al lui George Washington, rostit acum 250 de ani. În Washington D.C., zeci de mii de protestatari s-au adunat în fața Capitoliului, fluturând steaguri americane și afișând pancarte cu mesaje precum „Democrație, nu monarhie” și „Constituția nu este opțională”. Atmosfera a fost una de festival, iar organizatorii au subliniat caracterul pașnic al demonstrațiilor. Сообщение Milioane de americani au ieșit în stradă sub sloganul „No Kings”: proteste masive împotriva lui Donald Trump появились сначала на #diez.
Tinerii din Moldova au ocazia să devină ambasadori europeni. Aderă la o rețea de voluntari și contribuie la cooperarea cu UE # #diez
Inițiativa Tinerii Ambasadori Europeni recrutează noi membri dinamici și entuziaști, interesați de afacerile Uniunii Europene (UE) și de parteneriatul țării lor cu UE. Datorită acestei oportunități vei avea ocazia să participi la activități bazate pe dialog, să reprezinți comunitatea tinerilor din Moldova la nivel național, internațional și să faci schimb de experiență cu colegi din alte țări. Сообщение Tinerii din Moldova au ocazia să devină ambasadori europeni. Aderă la o rețea de voluntari și contribuie la cooperarea cu UE появились сначала на #diez.
Mergând la pas prin Chișinău, poți observa influențe culturale din întreaga lume: de la restaurante coreene la străzi cu denumiri în cinstea lui Gagarin sau a orașului Paris. Astfel, echipa #diez vrea să vadă cât dintre cele peste 195 de țări însemnate pe glob poate fi descoperit chiar aici, acasă. Mai exact, ne-am propus să explorăm locațiile care oferă o frântură din alte culturi, fie că e vorba despre gastronomie, arhitectură, toponimie, istorie, artă, fie despre cumpărături. Сообщение (foto) Oktoberfest, döner și handbal. Unde poți găsi Germania în Chișinău появились сначала на #diez.
