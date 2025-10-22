Cine sunt câștigătorii „Democracy Tech Hackathon” din acest an și ce premii au luat

10:45

Primul 2 pe care l-am primit la școală a fost în clasa a II-a la educația muzicală. Profesoara ne verifica conspectele din caiete o dată la două sau trei luni și în acea zi îl uitasem acasă. Amuzant e că, fix peste doi ani, tot pentru că îmi uitasem caietul de educație muzicală acasă, am primit al doilea 2. Se pare că această cifră m-a tot urmărit în primii ani de școală. Pentru mine, autoarea materialului pe care îl citești, ambele note au fost o rușine și o dezamăgire. M-am întrebat cum au trăit și alți tineri experiența de a primi 2, așa că am adunat povestirile lor în acest material. Totodată, câteva profesoare își spun părerea lor despre notarea cu note mici, iar psihologa Liliana Bostan lămurește cum acestea pot afecta starea psiho-emoțională a unui elev. Сообщение Ce au simțit tinerii când au primit primul 2 și cum afectează notele mici imaginea de sine a elevilor появились сначала на #diez.