Republica Moldova susține Ucraina în asigurarea aprovizionării cu gaze naturale
Radio Chisinau, 24 octombrie 2025 15:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat optimizarea produsului de capacitate „Ruta 1” pe conducta Transbalcanică, ce semnifică o reducere cu 50% la tarifele de transport a gazelor, ca urmare a demersului comun înaintat de operatorii sistemelor de transport al gazelor naturale din Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 5 minute
16:05
Trei adjuncți noi la Procuratura Anticorupție. De cine va fi asistat Marcel Dumbrăvan # Radio Chisinau
Procurorii Ion Pripa, Ina Frunză-Bargan și Victor Muntean vor fi numiți în calitate de adjuncți ai șefului de la Procuratura Anticorupție, Marcel Dumbrăvan, ale căror candidaturi au fost aprobate astăzi, 24 octombrie, de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP).
Acum 15 minute
15:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat optimizarea produsului de capacitate „Ruta 1” pe conducta Transbalcanică, ce semnifică o reducere cu 50% la tarifele de transport a gazelor, ca urmare a demersului comun înaintat de operatorii sistemelor de transport al gazelor naturale din Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina.
Acum o oră
15:30
Curtea de Apel Chișinău i-a dat câștig de cauză lui Anatol Șalaru în procesul cu George Simion # Radio Chisinau
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, anunță că liderul AUR din România, George Simion, a pierdut un nou proces cu el, ce viza acuzațiile privind colaborarea cu Rusia.
Acum 2 ore
15:05
Șeful Senatului român, Mircea Abrudean, în discuții cu Igor Grosu: „Am transmis întreg sprijinul României pentru continuarea parcursului european al Republicii Moldova” # Radio Chisinau
România va continua să ofere întreg sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova. Asigurările au fost date de președintele Senatului României, Mircea Abrudean, într-o convorbire la telefon cu Igor Grosu, pe care l-a felicitat cu ocazia realegerii în funcția de președinte al Parlamentului de la Chișinău.
14:45
Uniunea Europeană ar putea renunța la schimbarea orei. Decizia depinde de acordul și consensul guvernelor # Radio Chisinau
Guvernul Spaniei propune Uniunii Europene să renunțe la schimbarea orei. Astfel este readusă în discuție problema abordată în anul 2018 în Parlamentul European. Negociatorul-șef din legislativul comunitar, social-democrat suedez Johan Danielsson, a aprobat subiectul, cu precizarea că astăzi nu mai au sens toate motivele istorice pentru schimbările sezoniere de oră, transmite IPN.
14:30
Scăderea prețurilor la carburanți, întreruptă de noile sancțiuni SUA împotriva Federației Ruse. Cât vor costa benzina și motorina în weekend # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că trendul descendent al prețurilor la produsele petroliere principale, care a continuat aproape patru săptămâni consecutiv, a fost întrerupt de impunerea unor noi sancțiuni economice majore de către Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft, Lukoil și a subsidiarelor acestora.
14:30
Experți: Viitorul Guvern trebuie să impulsioneze dezvoltarea economică și să aducă investiții în Republica Moldova # Radio Chisinau
Relansarea economică, atragerea investițiilor și continuarea reformelor, inclusiv celei a justiției și teritorial-administrative, trebuie să fie prioritățile viitorului prim-ministru, pentru a accelera parcursul Republicii Moldova către integrarea europeană, subliniază analiștii politici. Ei avertizează că aceste obiective vor fi dificil de realizat în contextul tensiunilor regionale și că politicile economice trebuie să se reflecte direct în creșterea nivelului de trai al cetățenilor, transmite Radio Chișinău.
14:10
34 de ani de când Ucraina a renunțat la armele nucleare pentru pace și garanții de securitate: ce s-ar întâmpla dacă s-ar reînarma # Radio Chisinau
Acum 34 de ani, Ucraina a făcut o alegere istorică — a renunțat la armele nucleare, deși avea al treilea arsenal ca putere din lume. Atunci, acest pas a fost perceput ca un simbol al păcii și al încrederii în garanțiile internaționale. Astăzi, după ani de agresiune din partea Rusiei, se pune din ce în ce mai des întrebarea: nu a fost această renunțare prea costisitoare? Publicația Focus a analizat dacă Ucraina este într-adevăr capabilă să-și refacă potențialul nuclear, ce este necesar pentru aceasta și ce consecințe ar putea avea pentru stat.
Acum 4 ore
13:55
Agenția de Mediu a prelungit din oficiu autorizația de mediu pentru Uzina Metalurgică Moldovenească (MMZ) din Râbnița până pe 20 octombrie 2026, în baza prevederilor Legii privind emisiile industriale. Informația a fost confirmată într-un răspuns oficial oferit de Agenție pentru IPN.
13:35
VIDEO | Contrabandă cu aproape 1,9 milioane de țigarete, deconspirată la postul vamal Lipcani – Rădăuți-Prut. Sașe persoane au fost reținute (FOTO) # Radio Chisinau
Ofițerii Serviciului Vamal, sub coordonarea PCCOCS, au destructurat o schemă de contrabandă cu 1.890.000 de țigarete, descoperită la postul vamal Lipcani – Rădăuți-Prut.
13:15
Vladimir Bolea: CFM plătește salariile lunar, dar mai rămân restanțe pentru patru luni # Radio Chisinau
Angajații de la Calea Ferată din Moldova primesc în prezent salariile lunar, însă întreprinderea de stat mai are datorii pentru patru luni din cele nouă restante anterior. Vicepremierul în exercițiu și ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, a declarat că situația s-a ameliorat datorită creșterii încasărilor companiei, transmite IPN.
13:05
Mihai Popșoi a prezentat bilanțul activității la MAE: „R. Moldova are astăzi mai mulți prieteni ca niciodată. Este un stat respectat și ferm angajat pe calea integrării europene” # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a susținut astăzi o conferință de presă în care a prezentat principalele realizări și inițiative promovate de la preluarea mandatului. În cadrul conferinței, diplomatul a oferit o retrospectivă a activității diplomatice pe plan bilateral și multilateral, cu accent pe cooperarea cu Uniunea Europeană și partenerii strategici internaționali.
12:40
Zelenski merge la Londra pentru o reuniune a „Coaliției de voință”. Starmer: „Trebuie să intensificăm presiunea asupra Rusiei” # Radio Chisinau
Vineri, Marea Britanie a cerut adoptarea unor măsuri împotriva Rusiei pentru a consolida poziția Ucrainei înaintea oricăror viitoare negocieri de pace, în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski merge la Londra pentru discuții cu aliații cheie, relatează Reuters.
12:20
Peste 280 de judecători, procurori și membrii ai societății civile au fost supuși procesului de verificare a integrității, în cadrul reformei justiției, potrivit bilanțului prezentat de ministra în exercițiu, Veronica Mihailov-Moraru. Din totalul celor 287 de persoane evaluate, 103 au promovat testul de integritate, 93 nu l-au trecut, iar 91 s-au retras sau au demisionat înainte de încheierea procedurii, transmite IPN.
Acum 6 ore
12:00
Scăderea prețurilor la carburanți, întrerupt de noile sancțiuni SUA împotriva Federației Ruse. Cât vor costa benzina și motorina în weekend # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că trendul descendent al prețurilor la produsele petroliere principale, care a continuat aproape patru săptămâni consecutiv, a fost întrerupt de impunerea unor noi sancțiuni economice majore de către Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft, Lukoil și a subsidiarelor acestora.
11:45
Banca Națională a Moldovei (BNM), în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 74/2020 privind modul de calcul și de plată a contribuțiilor la fondul de rezoluție bancară, a calculat și a informat băncile licențiate care vor fi cuantumurile, tranșele, termenele-limită și forma de plată a contribuțiilor acestora la fondul de rezoluție bancară, ce urmează să fie plătite pe parcursul anului 2026.
11:30
Maia Sandu a decorat mai mulți scriitori și critici literari pentru contribuția la cultura națională # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 24 octombrie 2025, Decretul privind conferirea distincțiilor de stat mai multor personalități marcante din domeniul literaturii, în semn de recunoștință pentru contribuția lor la dezvoltarea culturii naționale.
11:10
Anca Dragu a discutat cu ambasadoarea Franței la Chișinău despre stabilitatea financiară, integrarea europeană și parteneriatul strategic cu banca franceză # Radio Chisinau
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a avut astăzi o întrevedere cu ambasadoarea Republicii Franceze în Republica Moldova, Dominique Waag, însoțită de Nicolas Sejour, șeful Serviciului Economic Regional pentru Europa de Sud-Est, și alți reprezentanți ai misiunii economice și financiare din cadrul reprezentanțelor diplomatice franceze în Republica Moldova, Grecia și România.
10:50
Maia Sandu a semnat decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat la funcția de premier # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul privind desemnarea lui Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, în urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare.
10:30
Alexandrin Guțu a cucerit al treilea titlu mondial consecutiv la lupte greco-romane U-23 # Radio Chisinau
Sportivul moldovean Alexandrin Guțu a cucerit medalia de aur la Campionatul Mondial de lupte U-23, care se desfășoară la Novi Sad, Serbia.
10:15
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, a anunțat că își va continua activitatea în calitate de deputat # Radio Chisinau
Ministrul în exercițiu al Mediului, Sergiu Lazarencu, a anunțat astăzi că își va continua activitatea în calitate de deputat în Parlament, urmând ca din această postură să promoveze prioritățile în domeniul protecției mediului, informează MOLDPRES.
Acum 8 ore
09:55
Lituania anunță că două avioane rusești i-au încălcat spațiul aerian: „Incidentul arată încă o dată că Rusia se comportă ca un stat terorist” # Radio Chisinau
Lituania a spus că două avioane militare rusești au intrat joi în spațiul său aerian timp de aproximativ 18 secunde, ceea ce a determinat o reacție a forțelor aeriene ale NATO din această țară baltică, care l-a convocat pe principalul diplomat de la Vilnius al Rusiei, care a negat incidentul, potrivit Reuters.
09:35
Hotărârea privind alegerea Președintelui Parlamentului a fost publicată în Monitorul Oficial # Radio Chisinau
Hotărârea Parlamentului privind alegerea lui Igor Grosu în funcția de președinte al Parlamentului a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Documentul confirmă rezultatele votului din 22 octombrie 2025, prin care deputații au ales noua conducere a Legislativului, comunică MOLDPRES.
09:20
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 24 octombrie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 82 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și 11 bani.
09:05
Consiliul European felicită R. Moldova pentru progresele pe calea integrării europene. Cristina Gherasimov: „Un semn că ușile UE sunt larg deschise pentru țara noastră” # Radio Chisinau
Consiliul European a felicitat autoritățile Republicii Moldova pentru angajamentul ferm și pentru măsurile eficiente adoptate în vederea protejării integrității procesului electoral recent, subliniind faptul că alegerile s-au desfășurat liber și corect, în pofida activităților hibride desfășurate de Rusia pentru a submina instituțiile democratice ale țării.
08:45
PAS a decis să-i propună președintei Maia Sandu candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru al R. Moldova (Video) # Radio Chisinau
Consiliul Politic al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), întrunit ieri în ședință, a decis să-i propună președintei Maia Sandu candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru al R. Moldova. Propunerea va fi înaintată la consultările cu șefa statului ale fracțiunii majoritare din Parlament, care vor avea loc astăzi, a menționat președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor GrosU.
08:40
PAS a decis să-i propună președintei Maia Sandu candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru al R. Moldova # Radio Chisinau
Consiliul Politic al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), întrunit ieri în ședință, a decis să-i propună președintei Maia Sandu candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru al R. Moldova. Propunerea va fi înaintată la consultările cu șefa statului ale fracțiunii majoritare din Parlament, care vor avea loc astăzi, a menționat președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu.
08:25
Casa Albă nu exclude un nou summit cu Putin, dar subliniază că Trump dorește „acțiuni, nu vorbe” # Radio Chisinau
Casa Albă a asigurat joi că un nou summit între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin nu este exclus, dar a atenționat că Trump „dorește să vadă acțiuni, nu doar vorbe” din partea lui Putin pentru o încetare a focului în Ucraina, relatează agențiile Reuters și EFE.
Acum 12 ore
08:05
METEO | Temperaturi generoase de până la 20 de grade Celsius, prognozate pentru vineri # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pentru ziua de vineri, 24 octombrie, vreme fără precipitații și temperaturi în creștere, de până la 20 de grade Celsius, informează MOLDPRES.
Acum 24 ore
21:05
La Universitatea „Alecu Russo” din Bălți a fost inaugurată sala de conferințe „Regele Ferdinand I”, cu sprijinul financiar al DRRM # Radio Chisinau
La Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) a fost inaugurat ieri, 22 octombrie un proiect finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, Sala de conferințe „Regele Ferdinand I” – un spațiu educațional complet renovat și dotat, dedicat activităților academice și civice din nordul Republicii Moldova.
20:45
Cel de-al treilea contingent de carabinieri din Republica Moldova și-a încheiat misiunea în cadrul KFOR # Radio Chisinau
Cel de-al treilea contingent de carabinieri din Republica Moldova și-a încheiat misiunea sub egida Forței Multinaționale de Menținere a Păcii în Kosovo (KFOR), revenind acasă după șase luni de activitate.
20:25
Campanie electorală peste o lună în România: În decembrie va fi ales primarul orașului București # Radio Chisinau
Guvernul României a decis organizarea alegerilor în 14 localități pe 7 decembrie. Urmează să fie ales primarul capitalei București, președintele Consiliului Județean Buzău și primari în 12 localități, transmite IPN.
20:05
Kievul anunță că Rusia a predat Ucrainei 1.000 de cadavre ale militarilor ucraineni uciși în luptă # Radio Chisinau
Rusia a predat joi Ucrainei 1.000 de cadavre prezentate ca fiind ale unor militari ucraineni uciși în luptă, a anunțat administrația ucraineană responsabilă de prizonierii de război, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.
19:40
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că 110 elevi și studenți de etnie romă vor beneficia, în acest an de studii, de burse de merit în valoare de de 1.200 de lei pe lună, pentru a-i încuraja să continue studiile și să obțină performanțe academice.
19:20
Deputați britanici din Comisia pentru Afaceri Externe, în vizită la Parlamentul Republicii Moldova # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit cu membrii Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Discuțiile s-au axat pe oportunitățile de intensificare a cooperării bilaterale.
19:05
Incendiu de proporții la rafinăria Riazan, una dintre cele mai mari din centrul Rusiei, după un atac cu drone ucrainene # Radio Chisinau
Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat un atac asupra rafinăriei petrol din Riazan, una dintre cele mai mari din centrul Rusiei.
18:45
Ziua Armatei Române, marcată la Chișinău. Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu: „Aceste evenimente confirmă interesul cercetătorilor istorici de pe ambele maluri ale Prutului” # Radio Chisinau
În contextul Zilei Armatei României, marcată anual pe 25 octombrie, în incinta Muzeului Militar din Chișinău a fost vernisată astăzi expoziția fotografică „Personalități ale Armatei României în Basarabia”. La evenimentul care a inclus și prezentarea cărții „Armata Română și Basarabia” au participat oficiali din cadrul Ministerului Apărării, precum și ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, transmite Radio Chișinău.
18:30
Un grup de 40 de tineri din India au sosit la Chișinău pentru a-și continua studiile în universitățile din Republica Moldova # Radio Chisinau
Un grup de 40 de tineri și tinere din India au ajuns la Chișinău pentru a-și continua studiile la instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. Aceștia au optat pentru programele de studii oferite de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Universitatea Tehnică a Moldovei și Academia de Studii Economice din Moldova
18:05
„Republica Moldova nu mai poate fi șantajată cu închiderea robinetului de gaze”. Dorin Junghietu a prezentat bilanțul mandatului de ministru al Energiei # Radio Chisinau
Republica Moldova nu mai poate fi șantajată cu închiderea robinetului de gaze. În ultimii patru ani, s-a trecut de la dependența aproape totală de Gazprom la o piață diversificată, cu peste 10 furnizori europeni. Transformarea sectorului energetic, infrastructura modernizată și recordurile la energia verde - acestea sunt principalele realizări prezentate astăzi de Ministrul Energiei într-o conferință de presă de bilanț, transmite Radio Chișinău.
17:50
Guvernul României a aprobat Acordul cu Republica Moldova pentru construcția podului între Bumbăta și Leova # Radio Chisinau
Guvernul României a aprobat semnarea unui acord și înființarea unei comisii mixte cu Republica Moldova în vederea coordonării tuturor activităților legate de construcția noului pod rutier peste Prut, din zona Bumbăta – Leova.
17:35
Ședință de urgență la ANRE, în contextul sancțiunilor SUA împotriva companiilor rusești Rosneft și Lukoil # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) analizează, împreună cu alte autorități de stat responsabile, modalitatea de aplicare și efectele sancțiunilor americane impuse asupra companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, precum și potențialul impact al acestora asupra pieței produselor petroliere din Republica Moldova.
17:15
Majestatea Sa Margareta și Principele Radu, prezenți la evenimentele dedicate împlinirii a 80 de ani de la înființarea Universității de Medicină din Chișinău # Radio Chisinau
Custodele Coroanei române, Majestatea Sa Margareta, și Alteța Sa Regală Principele Radu au participat astăzi la ceremonia aniversară a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, organizată cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la înființarea instituției de învățământ superior, transmite AGERPRES.
17:10
Principesa Margareta și Principele Radu, prezenți la evenimentele dedicate împlinirii a 80 de ani de la înființarea Universității de Medicină din Chișinău # Radio Chisinau
Custodele Coroanei române, Majestatea Sa Margareta, și Alteța Sa Regală Principele Radu au participat astăzi la ceremonia aniversară a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, organizată cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la înființarea instituției de învățământ superior, transmite AGERPRES.
16:55
O jurnalistă și un cameraman au fost uciși în estul Ucrainei, după ce mașina în care se aflau a fost lovită de o dronă rusească # Radio Chisinau
Jurnalista canalului de televiziune Freedom TV, Olena Gubanova, și cameramanul Evgheni Karmazin au fost uciși în urma unui atac rus cu o dronă Lancet asupra unei mașini civile în Kramatorsk, potrivit unei declarații pe Telegram a șefului administrației militare regionale, Vadim Filașkin.
16:40
Salvatori moldoveni, antrenați în Polonia pentru intervențiile de căutare și salvare a victimelor # Radio Chisinau
Echipa națională de căutare și salvare USAR Moldova continuă procesul de pregătire pentru calificarea internațională prin participarea la exerciții practice organizate conform standardelor europene și internaționale. În perioada 20–24 octombrie 2025, echipa USAR Moldova a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI participă la exercițiul internațional de clasificare externă INSARAG („INSARAG External Classification Exercise”), desfășurat în localitatea Nowy Sącz, Polonia, relatează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI.
16:40
Ședința de judecată cu privire la limitarea activității Partidului „Moldova Mare”, din nou amânată # Radio Chisinau
Ședința de judecată convocată la Curtea de Apel Centru cu privire la limitarea activității Partidului Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, a fost amânată pentru 30 octombrie. Purtătoarea de cuvânt a instanței, Adelina Roșca, a explicat pentru IPN că motivele amânării ședinței sunt demersurile prezentate adăugător de Ministerul Justiției.
16:15
MALURI DE PRUT | Igor Cobileanski, regizorul care nu trasează granițe: „Dacă m-aș alia conștient cu ceva, atunci acel ceva ar trebui să facă parte din detașamentul binelui pe lumea asta!” (Video) # Radio Chisinau
Din 6 noiembrie, în cinematografele din Republica Moldova va putea fi vizionată o nouă producție autohtonă, filmul „Comatogen”, care a avut recent premiera la Chișinău, în cadrul Zilelor Filmului Românesc. „Comatogen”, o producție româno-moldovenească, este un proiect al cărui scenariu a fost scris în urmă cu 11 ani, mărturisește regizorul Igor Cobileanski, invitat în cadrul emisiunii „Maluri de Prut” de la Radio Chișinău.
Ieri
15:55
Adrian Băluțel pleacă de la Președinție și revine în Parlament în calitate de deputat # Radio Chisinau
Adrian Băluțel pleacă din funcția de șef al Cabinetului președintei Maia Sandu. Într-o postare pe Facebook, acesta a anunțat că va activa în calitate de deputat în Parlament, transmite IPN.
15:40
Un pontific și un monarh britanic se vor ruga împreună, prima dată în ultimii 500 de ani # Radio Chisinau
Papa Leon de la Roma și regele Charles al III-lea al Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord se vor ruga joi împreună la Capela Sixtină de la Vatican. Este pentru prima dată în 500 de ani când un pontific și un monarh britanic vor participa la o rugăciune ecumenică, transmite IPN.
15:25
Salvatori moldoveni, antrenați în Polonia pentru intervențiile de căutare și salvare a victimilor # Radio Chisinau
Echipa națională de căutare și salvare USAR Moldova continuă procesul de pregătire pentru calificarea internațională prin participarea la exerciții practice organizate conform standardelor europene și internaționale. În perioada 20–24 octombrie 2025, echipa USAR Moldova a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI participă la exercițiul internațional de clasificare externă INSARAG („INSARAG External Classification Exercise”), desfășurat în localitatea Nowy Sącz, Polonia, relatează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.