Zelenski merge la Londra pentru o reuniune a „Coaliției de voință”. Starmer: „Trebuie să intensificăm presiunea asupra Rusiei”
Radio Chisinau, 24 octombrie 2025 12:40
Vineri, Marea Britanie a cerut adoptarea unor măsuri împotriva Rusiei pentru a consolida poziția Ucrainei înaintea oricăror viitoare negocieri de pace, în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski merge la Londra pentru discuții cu aliații cheie, relatează Reuters.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 30 minute
12:40
Zelenski merge la Londra pentru o reuniune a „Coaliției de voință”. Starmer: „Trebuie să intensificăm presiunea asupra Rusiei” # Radio Chisinau
Vineri, Marea Britanie a cerut adoptarea unor măsuri împotriva Rusiei pentru a consolida poziția Ucrainei înaintea oricăror viitoare negocieri de pace, în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski merge la Londra pentru discuții cu aliații cheie, relatează Reuters.
Acum o oră
12:20
Peste 280 de judecători, procurori și membrii ai societății civile au fost supuși procesului de verificare a integrității, în cadrul reformei justiției, potrivit bilanțului prezentat de ministra în exercițiu, Veronica Mihailov-Moraru. Din totalul celor 287 de persoane evaluate, 103 au promovat testul de integritate, 93 nu l-au trecut, iar 91 s-au retras sau au demisionat înainte de încheierea procedurii, transmite IPN.
12:00
Scăderea prețurilor la carburanți, întrerupt de noile sancțiuni SUA împotriva Federației Ruse. Cât vor costa benzina și motorina în weekend # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că trendul descendent al prețurilor la produsele petroliere principale, care a continuat aproape patru săptămâni consecutiv, a fost întrerupt de impunerea unor noi sancțiuni economice majore de către Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft, Lukoil și a subsidiarelor acestora.
Acum 2 ore
11:45
Banca Națională a Moldovei (BNM), în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 74/2020 privind modul de calcul și de plată a contribuțiilor la fondul de rezoluție bancară, a calculat și a informat băncile licențiate care vor fi cuantumurile, tranșele, termenele-limită și forma de plată a contribuțiilor acestora la fondul de rezoluție bancară, ce urmează să fie plătite pe parcursul anului 2026.
11:30
Maia Sandu a decorat mai mulți scriitori și critici literari pentru contribuția la cultura națională # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 24 octombrie 2025, Decretul privind conferirea distincțiilor de stat mai multor personalități marcante din domeniul literaturii, în semn de recunoștință pentru contribuția lor la dezvoltarea culturii naționale.
11:10
Anca Dragu a discutat cu ambasadoarea Franței la Chișinău despre stabilitatea financiară, integrarea europeană și parteneriatul strategic cu banca franceză # Radio Chisinau
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a avut astăzi o întrevedere cu ambasadoarea Republicii Franceze în Republica Moldova, Dominique Waag, însoțită de Nicolas Sejour, șeful Serviciului Economic Regional pentru Europa de Sud-Est, și alți reprezentanți ai misiunii economice și financiare din cadrul reprezentanțelor diplomatice franceze în Republica Moldova, Grecia și România.
Acum 4 ore
10:50
Maia Sandu a semnat decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat la funcția de premier # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul privind desemnarea lui Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, în urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare.
10:30
Alexandrin Guțu a cucerit al treilea titlu mondial consecutiv la lupte greco-romane U-23 # Radio Chisinau
Sportivul moldovean Alexandrin Guțu a cucerit medalia de aur la Campionatul Mondial de lupte U-23, care se desfășoară la Novi Sad, Serbia.
10:15
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, a anunțat că își va continua activitatea în calitate de deputat # Radio Chisinau
Ministrul în exercițiu al Mediului, Sergiu Lazarencu, a anunțat astăzi că își va continua activitatea în calitate de deputat în Parlament, urmând ca din această postură să promoveze prioritățile în domeniul protecției mediului, informează MOLDPRES.
09:55
Lituania anunță că două avioane rusești i-au încălcat spațiul aerian: „Incidentul arată încă o dată că Rusia se comportă ca un stat terorist” # Radio Chisinau
Lituania a spus că două avioane militare rusești au intrat joi în spațiul său aerian timp de aproximativ 18 secunde, ceea ce a determinat o reacție a forțelor aeriene ale NATO din această țară baltică, care l-a convocat pe principalul diplomat de la Vilnius al Rusiei, care a negat incidentul, potrivit Reuters.
09:35
Hotărârea privind alegerea Președintelui Parlamentului a fost publicată în Monitorul Oficial # Radio Chisinau
Hotărârea Parlamentului privind alegerea lui Igor Grosu în funcția de președinte al Parlamentului a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Documentul confirmă rezultatele votului din 22 octombrie 2025, prin care deputații au ales noua conducere a Legislativului, comunică MOLDPRES.
09:20
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 24 octombrie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 82 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și 11 bani.
09:05
Consiliul European felicită R. Moldova pentru progresele pe calea integrării europene. Cristina Gherasimov: „Un semn că ușile UE sunt larg deschise pentru țara noastră” # Radio Chisinau
Consiliul European a felicitat autoritățile Republicii Moldova pentru angajamentul ferm și pentru măsurile eficiente adoptate în vederea protejării integrității procesului electoral recent, subliniind faptul că alegerile s-au desfășurat liber și corect, în pofida activităților hibride desfășurate de Rusia pentru a submina instituțiile democratice ale țării.
Acum 6 ore
08:45
PAS a decis să-i propună președintei Maia Sandu candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru al R. Moldova (Video) # Radio Chisinau
Consiliul Politic al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), întrunit ieri în ședință, a decis să-i propună președintei Maia Sandu candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru al R. Moldova. Propunerea va fi înaintată la consultările cu șefa statului ale fracțiunii majoritare din Parlament, care vor avea loc astăzi, a menționat președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor GrosU.
08:40
PAS a decis să-i propună președintei Maia Sandu candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru al R. Moldova # Radio Chisinau
Consiliul Politic al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), întrunit ieri în ședință, a decis să-i propună președintei Maia Sandu candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru al R. Moldova. Propunerea va fi înaintată la consultările cu șefa statului ale fracțiunii majoritare din Parlament, care vor avea loc astăzi, a menționat președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu.
08:25
Casa Albă nu exclude un nou summit cu Putin, dar subliniază că Trump dorește „acțiuni, nu vorbe” # Radio Chisinau
Casa Albă a asigurat joi că un nou summit între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin nu este exclus, dar a atenționat că Trump „dorește să vadă acțiuni, nu doar vorbe” din partea lui Putin pentru o încetare a focului în Ucraina, relatează agențiile Reuters și EFE.
08:05
METEO | Temperaturi generoase de până la 20 de grade Celsius, prognozate pentru vineri # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pentru ziua de vineri, 24 octombrie, vreme fără precipitații și temperaturi în creștere, de până la 20 de grade Celsius, informează MOLDPRES.
Acum 24 ore
21:05
La Universitatea „Alecu Russo” din Bălți a fost inaugurată sala de conferințe „Regele Ferdinand I”, cu sprijinul financiar al DRRM # Radio Chisinau
La Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) a fost inaugurat ieri, 22 octombrie un proiect finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, Sala de conferințe „Regele Ferdinand I” – un spațiu educațional complet renovat și dotat, dedicat activităților academice și civice din nordul Republicii Moldova.
20:45
Cel de-al treilea contingent de carabinieri din Republica Moldova și-a încheiat misiunea în cadrul KFOR # Radio Chisinau
Cel de-al treilea contingent de carabinieri din Republica Moldova și-a încheiat misiunea sub egida Forței Multinaționale de Menținere a Păcii în Kosovo (KFOR), revenind acasă după șase luni de activitate.
20:25
Campanie electorală peste o lună în România: În decembrie va fi ales primarul orașului București # Radio Chisinau
Guvernul României a decis organizarea alegerilor în 14 localități pe 7 decembrie. Urmează să fie ales primarul capitalei București, președintele Consiliului Județean Buzău și primari în 12 localități, transmite IPN.
20:05
Kievul anunță că Rusia a predat Ucrainei 1.000 de cadavre ale militarilor ucraineni uciși în luptă # Radio Chisinau
Rusia a predat joi Ucrainei 1.000 de cadavre prezentate ca fiind ale unor militari ucraineni uciși în luptă, a anunțat administrația ucraineană responsabilă de prizonierii de război, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.
19:40
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că 110 elevi și studenți de etnie romă vor beneficia, în acest an de studii, de burse de merit în valoare de de 1.200 de lei pe lună, pentru a-i încuraja să continue studiile și să obțină performanțe academice.
19:20
Deputați britanici din Comisia pentru Afaceri Externe, în vizită la Parlamentul Republicii Moldova # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit cu membrii Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Discuțiile s-au axat pe oportunitățile de intensificare a cooperării bilaterale.
19:05
Incendiu de proporții la rafinăria Riazan, una dintre cele mai mari din centrul Rusiei, după un atac cu drone ucrainene # Radio Chisinau
Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat un atac asupra rafinăriei petrol din Riazan, una dintre cele mai mari din centrul Rusiei.
18:45
Ziua Armatei Române, marcată la Chișinău. Ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu: „Aceste evenimente confirmă interesul cercetătorilor istorici de pe ambele maluri ale Prutului” # Radio Chisinau
În contextul Zilei Armatei României, marcată anual pe 25 octombrie, în incinta Muzeului Militar din Chișinău a fost vernisată astăzi expoziția fotografică „Personalități ale Armatei României în Basarabia”. La evenimentul care a inclus și prezentarea cărții „Armata Română și Basarabia” au participat oficiali din cadrul Ministerului Apărării, precum și ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, transmite Radio Chișinău.
18:30
Un grup de 40 de tineri din India au sosit la Chișinău pentru a-și continua studiile în universitățile din Republica Moldova # Radio Chisinau
Un grup de 40 de tineri și tinere din India au ajuns la Chișinău pentru a-și continua studiile la instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. Aceștia au optat pentru programele de studii oferite de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Universitatea Tehnică a Moldovei și Academia de Studii Economice din Moldova
18:05
„Republica Moldova nu mai poate fi șantajată cu închiderea robinetului de gaze”. Dorin Junghietu a prezentat bilanțul mandatului de ministru al Energiei # Radio Chisinau
Republica Moldova nu mai poate fi șantajată cu închiderea robinetului de gaze. În ultimii patru ani, s-a trecut de la dependența aproape totală de Gazprom la o piață diversificată, cu peste 10 furnizori europeni. Transformarea sectorului energetic, infrastructura modernizată și recordurile la energia verde - acestea sunt principalele realizări prezentate astăzi de Ministrul Energiei într-o conferință de presă de bilanț, transmite Radio Chișinău.
17:50
Guvernul României a aprobat Acordul cu Republica Moldova pentru construcția podului între Bumbăta și Leova # Radio Chisinau
Guvernul României a aprobat semnarea unui acord și înființarea unei comisii mixte cu Republica Moldova în vederea coordonării tuturor activităților legate de construcția noului pod rutier peste Prut, din zona Bumbăta – Leova.
17:35
Ședință de urgență la ANRE, în contextul sancțiunilor SUA împotriva companiilor rusești Rosneft și Lukoil # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) analizează, împreună cu alte autorități de stat responsabile, modalitatea de aplicare și efectele sancțiunilor americane impuse asupra companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, precum și potențialul impact al acestora asupra pieței produselor petroliere din Republica Moldova.
17:15
Majestatea Sa Margareta și Principele Radu, prezenți la evenimentele dedicate împlinirii a 80 de ani de la înființarea Universității de Medicină din Chișinău # Radio Chisinau
Custodele Coroanei române, Majestatea Sa Margareta, și Alteța Sa Regală Principele Radu au participat astăzi la ceremonia aniversară a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, organizată cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la înființarea instituției de învățământ superior, transmite AGERPRES.
17:10
Principesa Margareta și Principele Radu, prezenți la evenimentele dedicate împlinirii a 80 de ani de la înființarea Universității de Medicină din Chișinău # Radio Chisinau
Custodele Coroanei române, Majestatea Sa Margareta, și Alteța Sa Regală Principele Radu au participat astăzi la ceremonia aniversară a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, organizată cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la înființarea instituției de învățământ superior, transmite AGERPRES.
16:55
O jurnalistă și un cameraman au fost uciși în estul Ucrainei, după ce mașina în care se aflau a fost lovită de o dronă rusească # Radio Chisinau
Jurnalista canalului de televiziune Freedom TV, Olena Gubanova, și cameramanul Evgheni Karmazin au fost uciși în urma unui atac rus cu o dronă Lancet asupra unei mașini civile în Kramatorsk, potrivit unei declarații pe Telegram a șefului administrației militare regionale, Vadim Filașkin.
16:40
Salvatori moldoveni, antrenați în Polonia pentru intervențiile de căutare și salvare a victimelor # Radio Chisinau
Echipa națională de căutare și salvare USAR Moldova continuă procesul de pregătire pentru calificarea internațională prin participarea la exerciții practice organizate conform standardelor europene și internaționale. În perioada 20–24 octombrie 2025, echipa USAR Moldova a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI participă la exercițiul internațional de clasificare externă INSARAG („INSARAG External Classification Exercise”), desfășurat în localitatea Nowy Sącz, Polonia, relatează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI.
16:40
Ședința de judecată cu privire la limitarea activității Partidului „Moldova Mare”, din nou amânată # Radio Chisinau
Ședința de judecată convocată la Curtea de Apel Centru cu privire la limitarea activității Partidului Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, a fost amânată pentru 30 octombrie. Purtătoarea de cuvânt a instanței, Adelina Roșca, a explicat pentru IPN că motivele amânării ședinței sunt demersurile prezentate adăugător de Ministerul Justiției.
16:15
MALURI DE PRUT | Igor Cobileanski, regizorul care nu trasează granițe: „Dacă m-aș alia conștient cu ceva, atunci acel ceva ar trebui să facă parte din detașamentul binelui pe lumea asta!” (Video) # Radio Chisinau
Din 6 noiembrie, în cinematografele din Republica Moldova va putea fi vizionată o nouă producție autohtonă, filmul „Comatogen”, care a avut recent premiera la Chișinău, în cadrul Zilelor Filmului Românesc. „Comatogen”, o producție româno-moldovenească, este un proiect al cărui scenariu a fost scris în urmă cu 11 ani, mărturisește regizorul Igor Cobileanski, invitat în cadrul emisiunii „Maluri de Prut” de la Radio Chișinău.
15:55
Adrian Băluțel pleacă de la Președinție și revine în Parlament în calitate de deputat # Radio Chisinau
Adrian Băluțel pleacă din funcția de șef al Cabinetului președintei Maia Sandu. Într-o postare pe Facebook, acesta a anunțat că va activa în calitate de deputat în Parlament, transmite IPN.
15:40
Un pontific și un monarh britanic se vor ruga împreună, prima dată în ultimii 500 de ani # Radio Chisinau
Papa Leon de la Roma și regele Charles al III-lea al Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord se vor ruga joi împreună la Capela Sixtină de la Vatican. Este pentru prima dată în 500 de ani când un pontific și un monarh britanic vor participa la o rugăciune ecumenică, transmite IPN.
15:25
Salvatori moldoveni, antrenați în Polonia pentru intervențiile de căutare și salvare a victimilor # Radio Chisinau
Echipa națională de căutare și salvare USAR Moldova continuă procesul de pregătire pentru calificarea internațională prin participarea la exerciții practice organizate conform standardelor europene și internaționale. În perioada 20–24 octombrie 2025, echipa USAR Moldova a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI participă la exercițiul internațional de clasificare externă INSARAG („INSARAG External Classification Exercise”), desfășurat în localitatea Nowy Sącz, Polonia, relatează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI.
15:00
Prințesa Margareta și Principele Radu, prezenți la evenimentele dedicate împlinirii a 80 de ani de la înființarea Universității de Medicină din Chișinău # Radio Chisinau
Custodele Coroanei române, Majestatea Sa Margareta, și Alteța Sa Regală Principele Radu au participat astăzi la ceremonia aniversară a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, organizată cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la înființarea instituției de învățământ superior, transmite AGERPRES.
14:45
Partidul Comuniștilor nu va participa la consultările cu Maia Sandu pentru desemnarea noului prim-ministru # Radio Chisinau
Fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor anunță că nu va participa la consultările care urmau să aibă loc astăzi, la ora 16:00, cu președinta Maia Sandu în vederea desemnării noului prim-ministru al Republicii Moldova.
14:25
Ștefan Bejan, expert WatchDog: „Planul actualului Parlament de a finaliza procesul de negociere cu Uniunea Europeană în 2028 este unul foarte ambițios” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu începe astăzi consultările privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru cu reprezentanții fracțiunilor de opoziție din Parlament, urmând ca mâine să aibă discuții și cu deputații majorității parlamentare. Analistul Watchdog, Ștefan Bejan subliniază că, deși aceste consultări sunt o formalitate prevăzută de Constituție, Partidul Acțiune și Solidaritate, care deține o majoritate de 55 de deputați, poate propune de unul singur un candidat, iar șefa statului are rol decisiv în acest proces de desemnare, relatează Radio Chișinău.
14:10
UE vrea să dea Ucrainei 140 de miliarde de euro din activele rusești înghețate. Reacția Kremlinului # Radio Chisinau
Liderii Uniunii Europene se reunesc joi la Bruxelles pentru a-și demonstra sprijinul față de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în contextul tensiunilor recente generate de planurile fluctuante ale lui Donald Trump privind o întâlnire cu Vladimir Putin. Pe agenda summitului se află o propunere fără precedent: folosirea activelor rusești înghețate în Europa pentru un împrumut uriaș de 140 de miliarde de euro destinat Kievului, alături de adoptarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, informează Reuters.
13:50
Ministra Agriculturii, la final de mandat: „Îmi doresc ca agricultorul din Republica Moldova să ajungă la etapa când subvenția să fie găsită în planul de afaceri” # Radio Chisinau
Sectorul agricol a devenit mai competitiv și mai aproape de standardele europene în ultimii patru ani. Mai rămâne, însă, de lucrat la modernizarea infrastructurii și extinderea sistemelor de irigare. Sunt concluziile ministrei Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga prezentate astăzi într-o conferință de presă la final de mandat, transmite Radio Chișinău.
13:30
Percheziții în mai multe locații din R. Moldova într-un dosar de corupție în procesul de amnistie # Radio Chisinau
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) și ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), au descins în această dimineață cu percheziții în mai multe locații din țară. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează posibile fapte de corupere activă și pasivă ale unor persoane implicate în procesul de implementare și aplicare a amnistiei acordate cu ocazia aniversării a 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova.
13:15
Termoelectrica anunță că procesul de conectare a consumatorilor la rețeaua de alimentare cu energie termică pentru sezonul rece 2025–2026 este în desfășurare. Astfel că, până astăzi, 23 octombrie, la rețeaua de termoficare au fost conectate 2.238 de edificii din Chișinău.
13:00
Exportul de gaze către Republica Moldova a tot crescut, în ultima săptămână, și acoperă acum întreaga capacitate a interconectorului Iași – Ungheni precum și întregul consum de gaz din prezent al țării noastre.
Ieri
12:45
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 24 octombrie.
12:20
Nicușor Dan, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles: Discutăm despre începerea procesului formal de aderare al Republicii Moldova la UE # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan participă joi, la reuniunea Consiliului European, care are loc la Bruxelles. Unul dintre subiectele de pe agenda de lucru este demararea procesului de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
12:05
Atacurile hibride și dezinformarea în campania electorală, în vizorul Legislativului # Radio Chisinau
Pericolele cauzate de dezinformare și atacurile hibride, semnalate în campaniile electorale din 2024 și 2025 persistă, iar autoritățile trebuie să efectueze o analiză minuțioasă a situației, astfel încât să poată fi propuse soluții pentru contracararea acestora și sporirea rezilienței. Afirmația a fost făcută de președintele Legislativului, Igor Grosu, pentru postul public de televiziune Moldova1. Grosu a anunțat că va propune inițierea unor dezbateri în acest sens pe platforma parlamentară, cu participarea reprezentanților mai multor instituții, informează MOLDPRES.
11:50
Un tânăr din Bălți va sta ani buni la închisoare pentru escrocherie cu carduri bancare # Radio Chisinau
Un tânăr din Bălți a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru escrocherie, transmite un comunicat al Procuraturii Generale. Acesta a provocat un prejudiciu de peste 87 de mii de lei unei femei din Chișinău după ce a fost obținută în mod fraudulos parola de acces la cardul bancar al victimei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.