Zelenski merge la Londra pentru o reuniune a „Coaliției de voință”. Starmer: „Trebuie să intensificăm presiunea asupra Rusiei”

11:50

Un tânăr din Bălți a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru escrocherie, transmite un comunicat al Procuraturii Generale. Acesta a provocat un prejudiciu de peste 87 de mii de lei unei femei din Chișinău după ce a fost obținută în mod fraudulos parola de acces la cardul bancar al victimei.