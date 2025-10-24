Hotărârea privind alegerea Președintelui Parlamentului a fost publicată în Monitorul Oficial

14:25

Președinta Maia Sandu începe astăzi consultările privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru cu reprezentanții fracțiunilor de opoziție din Parlament, urmând ca mâine să aibă discuții și cu deputații majorității parlamentare. Analistul Watchdog, Ștefan Bejan subliniază că, deși aceste consultări sunt o formalitate prevăzută de Constituție, Partidul Acțiune și Solidaritate, care deține o majoritate de 55 de deputați, poate propune de unul singur un candidat, iar șefa statului are rol decisiv în acest proces de desemnare, relatează Radio Chișinău.