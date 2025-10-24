„Cadou pentru Putin”: câți bani au strâns cehii pentru a cumpăra o rachetă ucraineană care poate lovi Moscova
SafeNews, 24 octombrie 2025 15:10
O campanie de strângere de fonduri din Cehia a strâns peste 500.000 de euro în două zile pentru a cumpăra o rachetă ucraineană Flamingo capabilă să lovească ținte aflate în adâncul Rusiei, inclusiv Moscova, relatează TVP World. Campania, lansată marți și intitulată „Cadou pentru Putin”, și-a atins obiectivul joi și, până vineri dimineață, a strâns […] Articolul „Cadou pentru Putin”: câți bani au strâns cehii pentru a cumpăra o rachetă ucraineană care poate lovi Moscova apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
15:30
Un tânăr de 19 ani, originar din regiunea transnistreană, este cercetat penal după ce ar fi comis cinci escrocherii cu date bancare în sectorul Rîșcani al capitalei. Potrivit anchetatorilor, în patru dintre cazuri, suspectul s-ar fi dat drept reprezentant al unor bănci comerciale și ar fi contactat telefonic victimele, convingându-le să divulge datele cardurilor bancare […] Articolul Tânăr din Transnistria, reținut pentru escrocherii bancare de peste 168 000 de lei apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
15:10
Decizie CtEDO: Federația Rusă găsită responsabilă pentru detenții ilegale, maltratări și restrângerea libertăților în patru cazuri din regiunea transnistreană # SafeNews
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a emis astăzi o hotărâre semnificativă în patru cauze care vizează cinci locuitori ai regiunii transnistrene, reclamanți asistați de avocații Asociației Promo-LEX. În decizia sa, CtEDO a constatat că Federația Rusă este responsabilă pentru detenții ilegale, maltratări și încălcări ale dreptului la un proces echitabil, precum și ale libertății […] Articolul Decizie CtEDO: Federația Rusă găsită responsabilă pentru detenții ilegale, maltratări și restrângerea libertăților în patru cazuri din regiunea transnistreană apare prima dată în SafeNews.
15:10
„Cadou pentru Putin”: câți bani au strâns cehii pentru a cumpăra o rachetă ucraineană care poate lovi Moscova # SafeNews
O campanie de strângere de fonduri din Cehia a strâns peste 500.000 de euro în două zile pentru a cumpăra o rachetă ucraineană Flamingo capabilă să lovească ținte aflate în adâncul Rusiei, inclusiv Moscova, relatează TVP World. Campania, lansată marți și intitulată „Cadou pentru Putin”, și-a atins obiectivul joi și, până vineri dimineață, a strâns […] Articolul „Cadou pentru Putin”: câți bani au strâns cehii pentru a cumpăra o rachetă ucraineană care poate lovi Moscova apare prima dată în SafeNews.
15:10
Fraudă de peste 48 de milioane de euro, descoperită de Parchetul European. Percheziții și arestări în mai multe state europene, inclusiv în România # SafeNews
Șapte persoane au fost arestate în Germania, Spania și Olanda, în timp ce procurorii au efectuat în 10 state europene, inclusiv România, într-un anchetă a Parchetului European privind suspiciuni de fraudă de TVA a unei rețele care comercializa dispoziții electronice, a transmis instituția condusă de Laura Codruța Kovesi, citată de Agerpres. Parchetul European suspectează că […] Articolul Fraudă de peste 48 de milioane de euro, descoperită de Parchetul European. Percheziții și arestări în mai multe state europene, inclusiv în România apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
14:50
Tânăr prins cu permis fals și încercare de mituire a polițiștilor cu 200 de euro în raionul Sîngerei # SafeNews
Un tânăr de 24 de ani din raionul Sîngerei a fost prins încercând să mituiască polițiștii cu 200 de euro după ce a prezentat un permis de conducere fals. Incidentul a avut loc astăzi dimineață, în jurul orei 08:20, pe traseul R-6, în localitatea Prepelița, atunci când polițiștii Direcției Patrulare Nord a au oprit Audi-ul […] Articolul Tânăr prins cu permis fals și încercare de mituire a polițiștilor cu 200 de euro în raionul Sîngerei apare prima dată în SafeNews.
14:40
Ministrul Infrastructurii: patru ani de investiții record în infrastructură, cu drumuri, poduri și aeroport modernizat # SafeNews
Republica Moldova a traversat în ultimii patru ani cea mai amplă etapă de investiții în infrastructură, a declarat viceprim-ministrul Vladimir Bolea în cadrul conferinței de presă dedicate prezentării bilanțului activității Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru perioada 2021–2025. Viceprim-ministrul a subliniat că ministerul a gestionat cel mai mare portofoliu de investiții, iar prin programele „Satul […] Articolul Ministrul Infrastructurii: patru ani de investiții record în infrastructură, cu drumuri, poduri și aeroport modernizat apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
14:30
Agenția de Mediu clarifică reluarea activității Uzinei Metalurgice din Râbnița și prelungirea autorizației # SafeNews
Uzina Metalurgică Moldovenească (MMZ) din Râbnița va putea continua activitatea în conformitate cu legislația privind emisiile industriale, autorizațiile sale de mediu fiind prelungite până pe 20 octombrie 2026. Măsura vine ca urmare a aplicării Legii nr. 227/2022 privind emisiile industriale, care prevede extinderea automată a valabilității autorizațiilor existente pentru o perioadă de până la doi […] Articolul Agenția de Mediu clarifică reluarea activității Uzinei Metalurgice din Râbnița și prelungirea autorizației apare prima dată în SafeNews.
14:10
Propunerea Maiei Sandu privind vettingul avocaților: Igor Grosu o numește „o inițiativă interesantă”, iar Veronica Mihailov-Moraru o consideră „un mesaj politic” # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, califică drept „o inițiativă interesantă” propunerea președintei Maia Sandu ca și avocații să fie supuși unui proces de evaluare externă, similar celui aplicat judecătorilor și procurorilor. Declarația a fost făcută vineri, 24 octombrie, după consultările de la Președinție privind desemnarea premierului. Grosu a subliniat necesitatea unui dialog sincer în interiorul breslei […] Articolul Propunerea Maiei Sandu privind vettingul avocaților: Igor Grosu o numește „o inițiativă interesantă”, iar Veronica Mihailov-Moraru o consideră „un mesaj politic” apare prima dată în SafeNews.
14:00
FOTO // Trei africani, reținuți de polițiștii români de frontieră după ce au trecut înot râul Prut dinspre R. Moldova, aceștia vor fi returnați țării noastre # SafeNews
Trei cetățeni din Camerun, Congo și Nigeria, cu vârste între 24 și 42 de ani, au fost depistați de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Foltești, județul Galați, România, după ce au încercat să intre ilegal în România, traversând înot râul Prut din Republica Moldova. Incidentul a avut loc în data de […] Articolul FOTO // Trei africani, reținuți de polițiștii români de frontieră după ce au trecut înot râul Prut dinspre R. Moldova, aceștia vor fi returnați țării noastre apare prima dată în SafeNews.
13:40
Patru membri palestinieni ai familiilor unor cetățeni moldoveni aflați în Fâșia Gaza sunt evacuați în aceste momente, după ce până acum circumstanțele din teren împiedicau plecarea lor. Operațiunea este coordonată de Ministerul Afacerilor Externe și Ambasada Republicii Moldova la Tel Aviv, cu sprijinul partenerilor internaționali. Persoanele evacuate sunt soții ai cetățenilor moldoveni și urmează să […] Articolul Patru palestinieni membri ai familiei cetățenilor moldoveni evacuați din Fâșia Gaza apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
13:20
Un accident grav s-a produs marți, 21 octombrie, pe un șantier din suburbia Chișinăului, unde un muncitor a murit după ce a fost electrocutat. Incidentul a avut loc în timpul descărcării materialelor de construcție, când bena unei autobasculante s-a apropiat prea mult de o linie electrică aeriană de medie tensiune. Autoritățile investighează circumstanțele tragediei, iar […] Articolul Tragedie pe șantier în apropiere de Chișinău: muncitor electrocutat mortal apare prima dată în SafeNews.
13:00
Cine este omul misterios elegant și cu pălărie de fetru, fotografiat în fața Muzeului Luvru la câteva ore după jaful care a uimit lumea # SafeNews
O imagine surprinsă în fața Muzeului Luvru din Paris, la puțin timp după furtul unei colecții de bijuterii ale coroanei franceze, a făcut înconjurul lumii, scriu New York Times și Newsweek. O fotografie distribuită de Associated Press la câteva ore după faimosul jaf de la Paris a atras atenția întregii lumi, deși era la prima vedere cât […] Articolul Cine este omul misterios elegant și cu pălărie de fetru, fotografiat în fața Muzeului Luvru la câteva ore după jaful care a uimit lumea apare prima dată în SafeNews.
12:50
Peste 200 km de râuri și diguri reabilitate, gestionarea deșeurilor și acțiuni climatice: bilanțul Ministerului Mediului din ultimii patru ani # SafeNews
Ministerul Mediului și-a prezentat vineri, 24 octombrie, bilanțul activității din ultimii patru ani, evidențiind progresele în protecția resurselor de apă, gestionarea deșeurilor și adaptarea la schimbările climatice. Secretarul de stat Gheorghe Hajder a declarat că albiile râurilor din Republica Moldova au fost reabilitate pe o distanță de peste 70 km, investițiile totale ridicându-se la peste […] Articolul Peste 200 km de râuri și diguri reabilitate, gestionarea deșeurilor și acțiuni climatice: bilanțul Ministerului Mediului din ultimii patru ani apare prima dată în SafeNews.
12:50
Preşedintele din Ecuador afirmă că a fost vizat de o tentativă de otrăvire cu bomboane de ciocolată # SafeNews
Preşedintele Ecuadorului, Daniel Noboa, a declarat joi că s-a încercat otrăvirea sa cu ajutorul unor bomboane de ciocolată umplute cu un jeleu ce conţinea „trei substanţe chimice”, bomboane pe care le-a primit în cadrul unui eveniment public. Prezenţa acestor trei compuşi chimici în concentraţie mare „nu poate fi întâmplătoare”, a declarat Daniel Noboa într-un interviu […] Articolul Preşedintele din Ecuador afirmă că a fost vizat de o tentativă de otrăvire cu bomboane de ciocolată apare prima dată în SafeNews.
12:30
VIDEO // Trei bărbați reținuți la Bălți pentru escrocherie „Ruda implicată în accident”, după ce au obținut 5.000 de euro de la victimă # SafeNews
Trei bărbați, cu vârstele de 27, 29 și 40 de ani, au fost reținuți de poliția din Bălți după ce au înșelat o femeie, pretinzând că fiica sa ar fi provocat un accident rutier. Suspecții, originari din satul Cotiujeni, raionul Briceni, au folosit schema cunoscută drept „Ruda implicată în accident” și au convins victima să […] Articolul VIDEO // Trei bărbați reținuți la Bălți pentru escrocherie „Ruda implicată în accident”, după ce au obținut 5.000 de euro de la victimă apare prima dată în SafeNews.
12:20
VIDEO // Captură impresionantă la Lipcani: aproape 1.900.000 de țigarete, ascunse în autocamioane cu puieți decorativi, urmau să ajungă în București # SafeNews
La postul vamal de frontieră Lipcani – Rădăuți-Prut au descoperite 1.890.000 de țigarete nedeclarate, ascunse în două autocamioane oficial încărcate cu puieți decorativi, care urmau să fie transportate în București. Țigaretele erau ascunse în cutii: 59 și 130, fiecare cu câte 500 de pachete de marcă autohtonă. Acțiunea a fost realizată de ofițerii Serviciului Vamal, […] Articolul VIDEO // Captură impresionantă la Lipcani: aproape 1.900.000 de țigarete, ascunse în autocamioane cu puieți decorativi, urmau să ajungă în București apare prima dată în SafeNews.
12:10
India provoacă pentru prima dată o ploaie artificială deasupra capitalei New Delhi pentru a combate poluarea # SafeNews
Pentru prima dată, India a provocat, joi, o ploaie artificială deasupra capitalei New Delhi, prin „însămânţarea” norilor cu ajutorul unui avion, scopul fiind de a mai disipa ceaţa de poluare toxică ce învăluie oraşul de câteva zile, relatează AFP. Autorităţile metropolei, în colaborare cu Institutul Indian de Tehnologie din Kanpur, au efectuat joi după-amiază un […] Articolul India provoacă pentru prima dată o ploaie artificială deasupra capitalei New Delhi pentru a combate poluarea apare prima dată în SafeNews.
12:00
Bărbatul de 43 de ani din satul Mărinești, raionul Sîngerei, care fusese dat dispărut de familie, a fost găsit, anunță poliția. Potrivit autorităților, bărbatul a fost identificat în raionul Drochia și se află în afara oricărui pericol. Știrea inițială: Polițiștii din Sîngerei desfășoară căutări pentru un bărbat în vârstă de 43 de ani, originar din […] Articolul Bărbatul dispărut din Mărinești, Sîngerei, a fost găsit în siguranță apare prima dată în SafeNews.
11:50
VIDEO // Soți reținuți lângă Fălești, prinși transportând droguri de peste 1,2 milioane de lei, după ce le-ar fi preluat dintr-o pădurice din Ialoveni # SafeNews
Un bărbat și soția sa au fost prinși de polițiști în timp ce transportau droguri pe traseul Chișinău–Bălți, valoarea acestora fiind estimată la peste 1,2 milioane de lei. Cei doi sunt suspectați că vindeau substanțele narcotice printr-un magazin online pe Telegram. Ofițerii Direcției Investigații „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu polițiștii INSP și […] Articolul VIDEO // Soți reținuți lângă Fălești, prinși transportând droguri de peste 1,2 milioane de lei, după ce le-ar fi preluat dintr-o pădurice din Ialoveni apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
11:30
Maia Sandu a semnat decretul de reorganizare și redenumire a Serviciului Consiliului Suprem de Securitate # SafeNews
Președinta Maia Sandu a semnat la 21 octombrie 2025 Decretul nr. 410-X prin care „Serviciul Consiliului Suprem de Securitate” a fost redenumit și reorganizat sub denumirea de „Serviciul Consiliului Național de Securitate” (SCNS). Noua structură va funcționa ca secretariat permanent al Consiliului Național de Securitate, având atribuții de pregătire a ședințelor, coordonare instituțională și monitorizare […] Articolul Maia Sandu a semnat decretul de reorganizare și redenumire a Serviciului Consiliului Suprem de Securitate apare prima dată în SafeNews.
11:30
Cinci persoane, printre care și un copil, au fost rănite în urma unui atac cu drone asupra regiunii Moscova, a declarat vineri guvernatorul Andrei Vorobyov, citat de Reuters și Kyiv Independent. O dronă a zburat într-un apartament de la etajul 14 al clădirii în jurul orei 4 dimineața, ora locală, a afirmat Vorobyov pe Telegram. Patru […] Articolul Atac cu drone asupra regiunii Moscova, cinci persoane au fost rănite apare prima dată în SafeNews.
11:10
Un bărbat a suferit arsuri ușoare și intoxicație cu fum după ce mașina i-a luat foc în mers # SafeNews
Un Renault Kadjar a luat foc în timpul deplasării pe strada Alba Iulia 204 din municipiul Chișinău, iar proprietarul a suferit intoxicație cu fum și arsuri ușoare încercând să stingă incendiul. Evenimentul a avut loc în seara zilei de 23 octombrie, iar Serviciul 112 a fost alertat la ora 22:52. Pompierii au sosit la fața […] Articolul Un bărbat a suferit arsuri ușoare și intoxicație cu fum după ce mașina i-a luat foc în mers apare prima dată în SafeNews.
11:00
DOC // Președinta Maia Sandu a semnat decretul de desemnare a lui Alexandru Munteanu candidat la funcția de premier # SafeNews
În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul prin care îl desemnează pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru. Președinta a transmis felicitări și și-a exprimat speranța că Munteanu va reuși să formeze un Guvern capabil să obțină încrederea Parlamentului și să răspundă așteptărilor […] Articolul DOC // Președinta Maia Sandu a semnat decretul de desemnare a lui Alexandru Munteanu candidat la funcția de premier apare prima dată în SafeNews.
11:00
LIVE // Conferință de presă de totalizare a activității ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi # SafeNews
Articolul LIVE // Conferință de presă de totalizare a activității ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi apare prima dată în SafeNews.
10:50
Igor Grosu: Alexandru Munteanu a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru, Maia Sandu urmează să semneze decretul „în scurt timp” # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că în scurt timp președintele Maia Sandu va semna decretul de numire a candidatului propus de PAS pentru funcția de prim-ministru. Grosu a confirmat că partidul l-a înaintat pe Alexandru Munteanu. „Am avut o discuție cu doamna președintă și am înaintat candidatura domnului Munteanu. Din ce ne-a comunicat dna […] Articolul Igor Grosu: Alexandru Munteanu a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru, Maia Sandu urmează să semneze decretul „în scurt timp” apare prima dată în SafeNews.
10:40
VIDEO // Doi bărbați, reținuți pentru trafic de droguri în sudul țării: au fost descoperite marijuana și plante de cannabis cultivate în seră # SafeNews
Doi bărbați, în vârstă de 30 și 41 de ani, au fost documentați și reținuți pentru distribuirea de substanțe narcotice și psihotrope în zona de sud a țării. Ofițerii Direcției investigații „Sud” a Inspectoratului Național de Investigații (INI), care au monitorizat activitatea acestora timp de trei luni, au efectuat percheziții la domiciliile bărbaților din Cahul […] Articolul VIDEO // Doi bărbați, reținuți pentru trafic de droguri în sudul țării: au fost descoperite marijuana și plante de cannabis cultivate în seră apare prima dată în SafeNews.
10:30
Sergiu Lazarencu își încheie mandatul de ministru al Mediului și se alătură Parlamentului # SafeNews
Sergiu Lazarencu a anunțat astăzi că părăsește funcția de ministru al Mediului, în cadrul unei conferințe de presă în care a făcut bilanțul activității sale din ultimii patru ani. Deși renunță la minister, Lazarencu a declarat că va continua să susțină proiectele de mediu din poziția de deputat în Parlament, unde va avea responsabilități în […] Articolul Sergiu Lazarencu își încheie mandatul de ministru al Mediului și se alătură Parlamentului apare prima dată în SafeNews.
10:30
Schimb de experiență între IGSU și Germania pentru consolidarea protecției civile în Moldova # SafeNews
În perioada 20–24 octombrie 2025, o delegație a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) al MAI, condusă de Alexandr Tatarov, șef adjunct al IGSU, efectuează o vizită de lucru în Republica Federală Germania, pentru un schimb de experiență și bune practici în domeniul protecției civile. Pe durata vizitei, specialiștii moldoveni au participat la sesiuni […] Articolul Schimb de experiență între IGSU și Germania pentru consolidarea protecției civile în Moldova apare prima dată în SafeNews.
10:10
LIVE // Conferință de presă susținută de ministrul Vladimir Bolea, de prezentare a bilanțului activității Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în ultimii patru ani # SafeNews
Articolul LIVE // Conferință de presă susținută de ministrul Vladimir Bolea, de prezentare a bilanțului activității Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în ultimii patru ani apare prima dată în SafeNews.
10:10
Marea Britanie a cerut vineri o serie de măsuri împotriva Rusiei pentru a întări poziţia Ucrainei înaintea oricăror viitoare negocieri de pace, în timp ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este aşteptat la Londra pentru discuţii cu aliaţii-cheie ai Kievului în cadrul unei noi reuniuni a „Coaliţiei de voinţă”, relatează Reuters. Biroul prim-ministrului britanic Keir Starmer […] Articolul Zelenski este aşteptat la Londra, unde are loc o reuniune a „Coaliţiei de voinţă” apare prima dată în SafeNews.
10:10
LIVE // Consultări cu Partidul Acțiune și Solidaritate privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova # SafeNews
Articolul LIVE // Consultări cu Partidul Acțiune și Solidaritate privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.
10:00
Procuratura Anticorupție are trei noi adjuncți: CSP a aprobat numirea lui Ion Pripa, Ina Frunze-Bargan și Victor Muntean # SafeNews
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) i-a numit astăzi, la propunerea procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravă, pe Ion Pripa, Ina Frunze-Bargan și Victor Muntean în funcțiile de adjuncți ai procurorului-șef al instituției. Hotărârea a fost adoptată în cadrul ședinței CSP, după examinarea candidaturilor înaintate. Noii adjuncți urmează să-și preia atribuțiile în perioada următoare. Articolul Procuratura Anticorupție are trei noi adjuncți: CSP a aprobat numirea lui Ion Pripa, Ina Frunze-Bargan și Victor Muntean apare prima dată în SafeNews.
10:00
Articolul LIVE // Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 24 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
09:40
„Și-au bătut joc, l-au taiat, i-au rupt picioarele”. Bărbatul din Telenești, găsit mort de fiul său la o margine de sat, ar fi fost torturat de doi tineri: Unul are 15 ani # SafeNews
Bărbatul de 58 de ani găsit mort de fiul său la marginea satului Vasieni, din raionul Telenești, ar fi fost torturat ore în șir de doi tineri, dintre care unul minor, susțin rudele victimei. Declarațiile cutremurătoare au fost făcute pentru UNIMEDIA. Potrivit acestora, bărbatul ar fi fost supus unor chinuri groaznice înainte de a-și pierde […] Articolul „Și-au bătut joc, l-au taiat, i-au rupt picioarele”. Bărbatul din Telenești, găsit mort de fiul său la o margine de sat, ar fi fost torturat de doi tineri: Unul are 15 ani apare prima dată în SafeNews.
09:40
Eşec la summitul UE. Liderii nu au ajuns la o înţelegere şi amână planul de îngheţare a activelor ruseşti destinate finanţării Kievului # SafeNews
Liderii Uniunii Europene au convenit joi să răspundă „nevoilor financiare urgente” ale Ucrainei pentru următorii doi ani, dar nu au aprobat un plan de utilizare a activelor ruseşti îngheţate pentru a finanţa un împrumut uriaş pentru Kiev, din cauza preocupărilor exprimate de Belgia. Obiectivul este acum ca liderii UE să ajungă la un acord în […] Articolul Eşec la summitul UE. Liderii nu au ajuns la o înţelegere şi amână planul de îngheţare a activelor ruseşti destinate finanţării Kievului apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
09:10
LIVE // CSP în ședință: examinarea demersurilor privind numirea adjuncților Procuraturii Anticorupție, pe ordinea de zi # SafeNews
Ordinea de zi a ședinței : Articolul LIVE // CSP în ședință: examinarea demersurilor privind numirea adjuncților Procuraturii Anticorupție, pe ordinea de zi apare prima dată în SafeNews.
09:00
VIDEO // Moldova marchează progrese istorice în transformarea energetică, anunță ministrul Dorin Junghietu # SafeNews
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a prezentat joi, 23 octombrie 2025, realizările obținute în cadrul mandatului său în Guvernul condus de Dorin Recean, subliniind că anul 2025 reprezintă un moment de cotitură pentru Republica Moldova în domeniul energetic. „În doar câțiva ani, Moldova a reușit o transformare profundă a sectorului energetic — de la vulnerabilitate și […] Articolul VIDEO // Moldova marchează progrese istorice în transformarea energetică, anunță ministrul Dorin Junghietu apare prima dată în SafeNews.
09:00
LIVE // Conferința de presă organizată de Ministerul Mediului al R. Moldova dedicată totalizării activităților desfășurate în ultimii patru ani # SafeNews
Articolul LIVE // Conferința de presă organizată de Ministerul Mediului al R. Moldova dedicată totalizării activităților desfășurate în ultimii patru ani apare prima dată în SafeNews.
08:50
Compania care gestionează stațiunea de schi Poiana Brașov a început testarea tunurilor și a instalațiilor de zăpadă artificială, pentru a asigura pârtii acoperite în orice moment al sezonului. Se estimează că, similar sezonului precedent, aproximativ 80% din zăpadă va fi produsă artificial, în condițiile în care iernile devin tot mai imprevizibile. „Meteorologii ne promit o […] Articolul Tunurile de zăpadă din Poiana Brașov, pregătite pentru noul sezon de schi apare prima dată în SafeNews.
08:50
Vladimir Putin le-a trasat rusoaicelor o „normă” de copii și le-a transmis să nu amâne momentul să devină mame: „Familiile de țărani aveau câte zece membri” # SafeNews
Tinerele rusoaice nu ar trebui să amâne momentul de a deveni mame, chiar dacă studiază sau sunt angajate, a declarat joi liderul de la Kremlin Vladimir Putin, care le presează de mai mulți ani pe femeile din Rusia să nască cât mai mulți copii. „Trebuie să le transmitem oamenilor că a fi părinte este o […] Articolul Vladimir Putin le-a trasat rusoaicelor o „normă” de copii și le-a transmis să nu amâne momentul să devină mame: „Familiile de țărani aveau câte zece membri” apare prima dată în SafeNews.
08:40
Consiliul European laudă reformele Republicii Moldova și confirmă sprijinul pentru integrarea europeană # SafeNews
Vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat că este încurajată de concluziile adoptate la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, apreciind sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru parcursul european al Republicii Moldova. „Ne dau multă încredere concluziile reuniunii Consiliului European de ieri, de la Bruxelles. Este o apreciere și recunoaștere a muncii depuse de […] Articolul Consiliul European laudă reformele Republicii Moldova și confirmă sprijinul pentru integrarea europeană apare prima dată în SafeNews.
08:40
Două avioane militare rusești au încălcat, joi, pentru aproximativ 18 secunde, spațiul aerian al Lituaniei, stat membru NATO, a anunțat armata lituaniană, potrivit Reuters. Incidentul a implicat un avion de vânătoare Sukhoi Su-30 și un avion-cisternă Iliushin Il-78, aflate probabil într-o misiune de antrenament pentru realimentare în zbor, care au intrat în spațiul aerian lituanian […] Articolul Două avioane militare rusești au încălcat spațiul aerian al Lituaniei. NATO intervine apare prima dată în SafeNews.
08:30
Comisia Europeană (CE) a apărat joi desfiinţarea schimbării orei, o măsură susţinută printr-o consultare populară, în timp ce europenii se pregătesc să treacă – în acest weekend – la ora de iarnă, relatează AFP. Trecerea din şase în şase luni la ora de iarnă sau de vară a fost introdusă în Europa în anii ’70, […] Articolul Bruxellesul consideră că a venit timpul să se pună capăt schimbării orei apare prima dată în SafeNews.
08:30
Zelenski cere liderilor UE să folosească banii Moscovei pentru apărarea Ucrainei. Primul pas făcut # SafeNews
Liderii Uniunii Europene au convenit să analizeze posibilitatea finanțării Ucrainei prin utilizarea activelor rusești blocate, o decizie care ar putea deschide calea unui împrumut de până la 140 de miliarde de euro pentru Kiev, transmite AFP, citată de Agerpres. Propunerea, formulată în termeni generali pentru a acomoda rezervele exprimate de Belgia – țara unde se […] Articolul Zelenski cere liderilor UE să folosească banii Moscovei pentru apărarea Ucrainei. Primul pas făcut apare prima dată în SafeNews.
08:30
LIVE // Conferință de presă susținută de ministra Justiției a R. Moldova, Veronica Mihailov-Moraru, privind principalele realizări obținute în perioada mandatului pe care l-a exercitat # SafeNews
Articolul LIVE // Conferință de presă susținută de ministra Justiției a R. Moldova, Veronica Mihailov-Moraru, privind principalele realizări obținute în perioada mandatului pe care l-a exercitat apare prima dată în SafeNews.
08:30
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) l-a desemnat oficial pe Alexandru Munteanu drept candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, după ședința Consiliului Politic Național al formațiunii. Decizia a fost adoptată în unanimitate, iar liderul PAS a precizat că, în cursul zilei de mâine, delegația partidului […] Articolul Alexandru Munteanu, propus oficial de PAS pentru funcția de prim-ministru apare prima dată în SafeNews.
08:20
Președintele Donald Trump se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping cu ocazia Summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din Coreea de Sud, la 30 octombrie, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, citată de POLITICO. Președintele va participa la o întâlnire bilaterală cu liderul chinez la sfârșitul unei călătorii prin trei țări […] Articolul Donald Trump se va întâlni cu Xi Jinping joia viitoare, anunță Casa Albă apare prima dată în SafeNews.
08:20
Flux intens la punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova. În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au înregistrat 57.655 de traversări de persoane, potrivit datelor comunicate de Poliția de Frontieră. Totodată, 24 de cetățeni străini au primit refuz de intrare pe teritoriul țării. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional […] Articolul Peste 57.000 de traversări la frontiera Republicii Moldova în ultimele 24 de ore apare prima dată în SafeNews.
08:10
Datorită faptului că ceapa ucraineană este mai ieftină decât ceapa moldovenească cu 0,08 euro/kg în vrac, ea s-a dovedit a fi produsul preferat pe piața legumelor din România. În prezent, potrivit monitorizării prețurilor EastFruit, în ciuda faptului că în această săptămână prețul cepei în Ucraina a crescut la 0,22 euro/kg, prețul său cu ridicata este […] Articolul România preferă ceapa din Ucraina, mai ieftină decât cea moldovenească apare prima dată în SafeNews.
08:00
Vremea se menține instabilă în Republica Moldova. Meteorologii anunță ploi pe arii extinse în toată țara pentru ziua de vineri, 24 octombrie 2025, iar temperaturile vor fi moderate pentru această perioadă a anului, cu maxime ce vor oscila între +15 și +20 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est, […] Articolul Ploi pe întreg teritoriul Republicii Moldova: maxime de până la +20°C și vânt puternic apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.