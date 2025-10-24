Patru palestinieni membri ai familiei cetățenilor moldoveni evacuați din Fâșia Gaza

09:40

Bărbatul de 58 de ani găsit mort de fiul său la marginea satului Vasieni, din raionul Telenești, ar fi fost torturat ore în șir de doi tineri, dintre care unul minor, susțin rudele victimei. Declarațiile cutremurătoare au fost făcute pentru UNIMEDIA. Potrivit acestora, bărbatul ar fi fost supus unor chinuri groaznice înainte de a-și pierde […] Articolul „Și-au bătut joc, l-au taiat, i-au rupt picioarele”. Bărbatul din Telenești, găsit mort de fiul său la o margine de sat, ar fi fost torturat de doi tineri: Unul are 15 ani apare prima dată în SafeNews.