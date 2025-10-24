DOC // Președinta Maia Sandu a semnat decretul de desemnare a lui Alexandru Munteanu candidat la funcția de premier
SafeNews, 24 octombrie 2025 11:00
În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul prin care îl desemnează pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru. Președinta a transmis felicitări și și-a exprimat speranța că Munteanu va reuși să formeze un Guvern capabil să obțină încrederea Parlamentului și să răspundă așteptărilor […] Articolul DOC // Președinta Maia Sandu a semnat decretul de desemnare a lui Alexandru Munteanu candidat la funcția de premier apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 15 minute
11:10
Un bărbat a suferit arsuri ușoare și intoxicație cu fum după ce mașina i-a luat foc în mers # SafeNews
Un Renault Kadjar a luat foc în timpul deplasării pe strada Alba Iulia 204 din municipiul Chișinău, iar proprietarul a suferit intoxicație cu fum și arsuri ușoare încercând să stingă incendiul. Evenimentul a avut loc în seara zilei de 23 octombrie, iar Serviciul 112 a fost alertat la ora 22:52. Pompierii au sosit la fața […] Articolul Un bărbat a suferit arsuri ușoare și intoxicație cu fum după ce mașina i-a luat foc în mers apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
11:00
DOC // Președinta Maia Sandu a semnat decretul de desemnare a lui Alexandru Munteanu candidat la funcția de premier # SafeNews
În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul prin care îl desemnează pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru. Președinta a transmis felicitări și și-a exprimat speranța că Munteanu va reuși să formeze un Guvern capabil să obțină încrederea Parlamentului și să răspundă așteptărilor […] Articolul DOC // Președinta Maia Sandu a semnat decretul de desemnare a lui Alexandru Munteanu candidat la funcția de premier apare prima dată în SafeNews.
11:00
LIVE // Conferință de presă de totalizare a activității ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi # SafeNews
Articolul LIVE // Conferință de presă de totalizare a activității ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
10:50
Igor Grosu: Alexandru Munteanu a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru, Maia Sandu urmează să semneze decretul „în scurt timp” # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că în scurt timp președintele Maia Sandu va semna decretul de numire a candidatului propus de PAS pentru funcția de prim-ministru. Grosu a confirmat că partidul l-a înaintat pe Alexandru Munteanu. „Am avut o discuție cu doamna președintă și am înaintat candidatura domnului Munteanu. Din ce ne-a comunicat dna […] Articolul Igor Grosu: Alexandru Munteanu a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru, Maia Sandu urmează să semneze decretul „în scurt timp” apare prima dată în SafeNews.
10:40
VIDEO // Doi bărbați, reținuți pentru trafic de droguri în sudul țării: au fost descoperite marijuana și plante de cannabis cultivate în seră # SafeNews
Doi bărbați, în vârstă de 30 și 41 de ani, au fost documentați și reținuți pentru distribuirea de substanțe narcotice și psihotrope în zona de sud a țării. Ofițerii Direcției investigații „Sud” a Inspectoratului Național de Investigații (INI), care au monitorizat activitatea acestora timp de trei luni, au efectuat percheziții la domiciliile bărbaților din Cahul […] Articolul VIDEO // Doi bărbați, reținuți pentru trafic de droguri în sudul țării: au fost descoperite marijuana și plante de cannabis cultivate în seră apare prima dată în SafeNews.
10:30
Sergiu Lazarencu își încheie mandatul de ministru al Mediului și se alătură Parlamentului # SafeNews
Sergiu Lazarencu a anunțat astăzi că părăsește funcția de ministru al Mediului, în cadrul unei conferințe de presă în care a făcut bilanțul activității sale din ultimii patru ani. Deși renunță la minister, Lazarencu a declarat că va continua să susțină proiectele de mediu din poziția de deputat în Parlament, unde va avea responsabilități în […] Articolul Sergiu Lazarencu își încheie mandatul de ministru al Mediului și se alătură Parlamentului apare prima dată în SafeNews.
10:30
Schimb de experiență între IGSU și Germania pentru consolidarea protecției civile în Moldova # SafeNews
În perioada 20–24 octombrie 2025, o delegație a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) al MAI, condusă de Alexandr Tatarov, șef adjunct al IGSU, efectuează o vizită de lucru în Republica Federală Germania, pentru un schimb de experiență și bune practici în domeniul protecției civile. Pe durata vizitei, specialiștii moldoveni au participat la sesiuni […] Articolul Schimb de experiență între IGSU și Germania pentru consolidarea protecției civile în Moldova apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
10:10
LIVE // Conferință de presă susținută de ministrul Vladimir Bolea, de prezentare a bilanțului activității Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în ultimii patru ani # SafeNews
Articolul LIVE // Conferință de presă susținută de ministrul Vladimir Bolea, de prezentare a bilanțului activității Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în ultimii patru ani apare prima dată în SafeNews.
10:10
Marea Britanie a cerut vineri o serie de măsuri împotriva Rusiei pentru a întări poziţia Ucrainei înaintea oricăror viitoare negocieri de pace, în timp ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este aşteptat la Londra pentru discuţii cu aliaţii-cheie ai Kievului în cadrul unei noi reuniuni a „Coaliţiei de voinţă”, relatează Reuters. Biroul prim-ministrului britanic Keir Starmer […] Articolul Zelenski este aşteptat la Londra, unde are loc o reuniune a „Coaliţiei de voinţă” apare prima dată în SafeNews.
10:10
LIVE // Consultări cu Partidul Acțiune și Solidaritate privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova # SafeNews
Articolul LIVE // Consultări cu Partidul Acțiune și Solidaritate privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.
10:00
Procuratura Anticorupție are trei noi adjuncți: CSP a aprobat numirea lui Ion Pripa, Ina Frunze-Bargan și Victor Muntean # SafeNews
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) i-a numit astăzi, la propunerea procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravă, pe Ion Pripa, Ina Frunze-Bargan și Victor Muntean în funcțiile de adjuncți ai procurorului-șef al instituției. Hotărârea a fost adoptată în cadrul ședinței CSP, după examinarea candidaturilor înaintate. Noii adjuncți urmează să-și preia atribuțiile în perioada următoare. Articolul Procuratura Anticorupție are trei noi adjuncți: CSP a aprobat numirea lui Ion Pripa, Ina Frunze-Bargan și Victor Muntean apare prima dată în SafeNews.
10:00
Articolul LIVE // Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 24 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
09:40
„Și-au bătut joc, l-au taiat, i-au rupt picioarele”. Bărbatul din Telenești, găsit mort de fiul său la o margine de sat, ar fi fost torturat de doi tineri: Unul are 15 ani # SafeNews
Bărbatul de 58 de ani găsit mort de fiul său la marginea satului Vasieni, din raionul Telenești, ar fi fost torturat ore în șir de doi tineri, dintre care unul minor, susțin rudele victimei. Declarațiile cutremurătoare au fost făcute pentru UNIMEDIA. Potrivit acestora, bărbatul ar fi fost supus unor chinuri groaznice înainte de a-și pierde […] Articolul „Și-au bătut joc, l-au taiat, i-au rupt picioarele”. Bărbatul din Telenești, găsit mort de fiul său la o margine de sat, ar fi fost torturat de doi tineri: Unul are 15 ani apare prima dată în SafeNews.
09:40
Eşec la summitul UE. Liderii nu au ajuns la o înţelegere şi amână planul de îngheţare a activelor ruseşti destinate finanţării Kievului # SafeNews
Liderii Uniunii Europene au convenit joi să răspundă „nevoilor financiare urgente” ale Ucrainei pentru următorii doi ani, dar nu au aprobat un plan de utilizare a activelor ruseşti îngheţate pentru a finanţa un împrumut uriaş pentru Kiev, din cauza preocupărilor exprimate de Belgia. Obiectivul este acum ca liderii UE să ajungă la un acord în […] Articolul Eşec la summitul UE. Liderii nu au ajuns la o înţelegere şi amână planul de îngheţare a activelor ruseşti destinate finanţării Kievului apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
09:10
LIVE // CSP în ședință: examinarea demersurilor privind numirea adjuncților Procuraturii Anticorupție, pe ordinea de zi # SafeNews
Ordinea de zi a ședinței : Articolul LIVE // CSP în ședință: examinarea demersurilor privind numirea adjuncților Procuraturii Anticorupție, pe ordinea de zi apare prima dată în SafeNews.
09:00
VIDEO // Moldova marchează progrese istorice în transformarea energetică, anunță ministrul Dorin Junghietu # SafeNews
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a prezentat joi, 23 octombrie 2025, realizările obținute în cadrul mandatului său în Guvernul condus de Dorin Recean, subliniind că anul 2025 reprezintă un moment de cotitură pentru Republica Moldova în domeniul energetic. „În doar câțiva ani, Moldova a reușit o transformare profundă a sectorului energetic — de la vulnerabilitate și […] Articolul VIDEO // Moldova marchează progrese istorice în transformarea energetică, anunță ministrul Dorin Junghietu apare prima dată în SafeNews.
09:00
LIVE // Conferința de presă organizată de Ministerul Mediului al R. Moldova dedicată totalizării activităților desfășurate în ultimii patru ani # SafeNews
Articolul LIVE // Conferința de presă organizată de Ministerul Mediului al R. Moldova dedicată totalizării activităților desfășurate în ultimii patru ani apare prima dată în SafeNews.
08:50
Compania care gestionează stațiunea de schi Poiana Brașov a început testarea tunurilor și a instalațiilor de zăpadă artificială, pentru a asigura pârtii acoperite în orice moment al sezonului. Se estimează că, similar sezonului precedent, aproximativ 80% din zăpadă va fi produsă artificial, în condițiile în care iernile devin tot mai imprevizibile. „Meteorologii ne promit o […] Articolul Tunurile de zăpadă din Poiana Brașov, pregătite pentru noul sezon de schi apare prima dată în SafeNews.
08:50
Vladimir Putin le-a trasat rusoaicelor o „normă” de copii și le-a transmis să nu amâne momentul să devină mame: „Familiile de țărani aveau câte zece membri” # SafeNews
Tinerele rusoaice nu ar trebui să amâne momentul de a deveni mame, chiar dacă studiază sau sunt angajate, a declarat joi liderul de la Kremlin Vladimir Putin, care le presează de mai mulți ani pe femeile din Rusia să nască cât mai mulți copii. „Trebuie să le transmitem oamenilor că a fi părinte este o […] Articolul Vladimir Putin le-a trasat rusoaicelor o „normă” de copii și le-a transmis să nu amâne momentul să devină mame: „Familiile de țărani aveau câte zece membri” apare prima dată în SafeNews.
08:40
Consiliul European laudă reformele Republicii Moldova și confirmă sprijinul pentru integrarea europeană # SafeNews
Vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat că este încurajată de concluziile adoptate la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, apreciind sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru parcursul european al Republicii Moldova. „Ne dau multă încredere concluziile reuniunii Consiliului European de ieri, de la Bruxelles. Este o apreciere și recunoaștere a muncii depuse de […] Articolul Consiliul European laudă reformele Republicii Moldova și confirmă sprijinul pentru integrarea europeană apare prima dată în SafeNews.
08:40
Două avioane militare rusești au încălcat, joi, pentru aproximativ 18 secunde, spațiul aerian al Lituaniei, stat membru NATO, a anunțat armata lituaniană, potrivit Reuters. Incidentul a implicat un avion de vânătoare Sukhoi Su-30 și un avion-cisternă Iliushin Il-78, aflate probabil într-o misiune de antrenament pentru realimentare în zbor, care au intrat în spațiul aerian lituanian […] Articolul Două avioane militare rusești au încălcat spațiul aerian al Lituaniei. NATO intervine apare prima dată în SafeNews.
08:30
Comisia Europeană (CE) a apărat joi desfiinţarea schimbării orei, o măsură susţinută printr-o consultare populară, în timp ce europenii se pregătesc să treacă – în acest weekend – la ora de iarnă, relatează AFP. Trecerea din şase în şase luni la ora de iarnă sau de vară a fost introdusă în Europa în anii ’70, […] Articolul Bruxellesul consideră că a venit timpul să se pună capăt schimbării orei apare prima dată în SafeNews.
08:30
Zelenski cere liderilor UE să folosească banii Moscovei pentru apărarea Ucrainei. Primul pas făcut # SafeNews
Liderii Uniunii Europene au convenit să analizeze posibilitatea finanțării Ucrainei prin utilizarea activelor rusești blocate, o decizie care ar putea deschide calea unui împrumut de până la 140 de miliarde de euro pentru Kiev, transmite AFP, citată de Agerpres. Propunerea, formulată în termeni generali pentru a acomoda rezervele exprimate de Belgia – țara unde se […] Articolul Zelenski cere liderilor UE să folosească banii Moscovei pentru apărarea Ucrainei. Primul pas făcut apare prima dată în SafeNews.
08:30
LIVE // Conferință de presă susținută de ministra Justiției a R. Moldova, Veronica Mihailov-Moraru, privind principalele realizări obținute în perioada mandatului pe care l-a exercitat # SafeNews
Articolul LIVE // Conferință de presă susținută de ministra Justiției a R. Moldova, Veronica Mihailov-Moraru, privind principalele realizări obținute în perioada mandatului pe care l-a exercitat apare prima dată în SafeNews.
08:30
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) l-a desemnat oficial pe Alexandru Munteanu drept candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, după ședința Consiliului Politic Național al formațiunii. Decizia a fost adoptată în unanimitate, iar liderul PAS a precizat că, în cursul zilei de mâine, delegația partidului […] Articolul Alexandru Munteanu, propus oficial de PAS pentru funcția de prim-ministru apare prima dată în SafeNews.
08:20
Președintele Donald Trump se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping cu ocazia Summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din Coreea de Sud, la 30 octombrie, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, citată de POLITICO. Președintele va participa la o întâlnire bilaterală cu liderul chinez la sfârșitul unei călătorii prin trei țări […] Articolul Donald Trump se va întâlni cu Xi Jinping joia viitoare, anunță Casa Albă apare prima dată în SafeNews.
08:20
Flux intens la punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova. În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au înregistrat 57.655 de traversări de persoane, potrivit datelor comunicate de Poliția de Frontieră. Totodată, 24 de cetățeni străini au primit refuz de intrare pe teritoriul țării. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional […] Articolul Peste 57.000 de traversări la frontiera Republicii Moldova în ultimele 24 de ore apare prima dată în SafeNews.
08:10
Datorită faptului că ceapa ucraineană este mai ieftină decât ceapa moldovenească cu 0,08 euro/kg în vrac, ea s-a dovedit a fi produsul preferat pe piața legumelor din România. În prezent, potrivit monitorizării prețurilor EastFruit, în ciuda faptului că în această săptămână prețul cepei în Ucraina a crescut la 0,22 euro/kg, prețul său cu ridicata este […] Articolul România preferă ceapa din Ucraina, mai ieftină decât cea moldovenească apare prima dată în SafeNews.
08:00
Vremea se menține instabilă în Republica Moldova. Meteorologii anunță ploi pe arii extinse în toată țara pentru ziua de vineri, 24 octombrie 2025, iar temperaturile vor fi moderate pentru această perioadă a anului, cu maxime ce vor oscila între +15 și +20 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est, […] Articolul Ploi pe întreg teritoriul Republicii Moldova: maxime de până la +20°C și vânt puternic apare prima dată în SafeNews.
08:00
Donald Trump îl grațiază pe fondatorul Binance, Zhao Changpeng: „Războiul administrației Biden împotriva criptomonedelor s-a încheiat” # SafeNews
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat decretul de grațiere a fondatorului bursei de criptomonede Binance, Zhao Changpeng, condamnat anterior pentru încălcarea legislației privind combaterea spălării banilor. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că decizia reprezintă o schimbare de direcție față de politica administrației anterioare. „Războiul administrației Biden împotriva criptomonedelor s-a […] Articolul Donald Trump îl grațiază pe fondatorul Binance, Zhao Changpeng: „Războiul administrației Biden împotriva criptomonedelor s-a încheiat” apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
17:00
Orice acţiune a UE de confiscare a activelor ruseşti din conturile Euroclear va avea ca rezultat un „răspuns dureros” din partea Rusiei, a avertizat joi purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, relatează The Guardian. „UE nu are mijloace legale pentru a confisca activele ruseşti, astfel încât confiscarea acestora ar fi un […] Articolul Rusia promite „un răspuns dureros” dacă UE îi confiscă active pentru a finanţa Ucraina apare prima dată în SafeNews.
16:20
LIVE // Conferință de presă susținută de ministrul Energiei al R. Moldova, Dorin Junghietu, de prezentare a realizărilor obținute pe parcursul mandatului # SafeNews
Articolul LIVE // Conferință de presă susținută de ministrul Energiei al R. Moldova, Dorin Junghietu, de prezentare a realizărilor obținute pe parcursul mandatului apare prima dată în SafeNews.
16:10
Președintele Adunării Populare a Găgăuziei dezvăluie ce a discutat cu directorul SIS: „L-au interesat etapele următoare și organizarea alegerilor în Găgăuzia” # SafeNews
Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitrii Constantinov, a dezvăluit detalii privind vizita neașteptată a directorului Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața, la Comrat. Potrivit lui Constantinov, discuțiile s-au axat în special pe organizarea viitoarelor alegeri pentru Adunarea Populară și pe etapele de lucru care vor urma scrutinului parlamentar recent încheiat. „În primul rând, îi […] Articolul Președintele Adunării Populare a Găgăuziei dezvăluie ce a discutat cu directorul SIS: „L-au interesat etapele următoare și organizarea alegerilor în Găgăuzia” apare prima dată în SafeNews.
15:50
Caz șocant: O fetiță de șapte ani, violată de un alt minor la un centru de plasament din nordul țării # SafeNews
Caz ieșit din comun în nordul R. Moldova. O fetiță de șapte ani a fost violată de un alt minor. Transmite SafeNews.md cu referire la surselor Nordinfo, incidentul a avut loc pe teritoriul unui centru de plasament. Cazul a fost confirmat de poliție. Oamenii legii au declarat pentru Nordinfo că au fost sesizați la 20 […] Articolul Caz șocant: O fetiță de șapte ani, violată de un alt minor la un centru de plasament din nordul țării apare prima dată în SafeNews.
15:40
„Îmi pare rău, ordin”. Soldații ruși au executat în stil sovietic două familii din regiunea Donețk # SafeNews
Armata lui Putin a executat în stil sovietic două familii din satul Zvanivka din districtul Bakhmut, regiunea Donețk, anunță procuratura locală. Pe 20 octombrie, un cuplu și fiul lor adult se adăposteau în subsolul casei lor, în timp ce fiul lor mai mic se dusese la casa unui vecin să aducă apă. La scurt timp, […] Articolul „Îmi pare rău, ordin”. Soldații ruși au executat în stil sovietic două familii din regiunea Donețk apare prima dată în SafeNews.
15:30
Renato Usatîi propune formarea unui Guvern profesionist, cu participarea partidelor extraparlamentare # SafeNews
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a îndemnat la formarea unui Guvern profesionist, alcătuit din specialiști și reprezentanți ai mai multor partide, inclusiv extraparlamentare, în cadrul consultărilor desfășurate la Președinție pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. După întrevederea cu președinta Maia Sandu, Usatîi a precizat că formațiunea sa nu a înaintat un candidat propriu, întrucât […] Articolul Renato Usatîi propune formarea unui Guvern profesionist, cu participarea partidelor extraparlamentare apare prima dată în SafeNews.
15:20
Doi tineri și-au luat copilul de 9 luni, au ignorat orice avertisment și au escaladat cel mai înalt munte din Polonia # SafeNews
Un incident revoltător a avut loc în Munții Tatra: doi soți, care au ignorat orice avertisment, și-au luat bebelușul de 9 luni și au escaladat cel mai înalt munte din Polonia, relatează Heute și NDTV World. În ciuda avertismentelor repetate din partea ghizilor montani și a salvatorilor cu privire la vizibilitatea redusă, vânt puternic și ninsoare, […] Articolul Doi tineri și-au luat copilul de 9 luni, au ignorat orice avertisment și au escaladat cel mai înalt munte din Polonia apare prima dată în SafeNews.
15:00
Premierul finlandez, mesaj către Donald Trump: „Lasă-l pe Zelenski să lovească Rusia cu rachete Tomahawk. Putin crede doar în putere” # SafeNews
Donald Trump ar trebui să permită Ucrainei să utilizeze rachetele de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune ale Americii pentru a lovi ținte aflate în interiorul Rusiei, a declarat prim-ministrul finlandez Petteri Orpo. Într-un interviu acordat Politico, Orpo a avertizat că Rusia reprezintă o „amenințare permanentă” la adresa securității europene și l-a îndemnat pe […] Articolul Premierul finlandez, mesaj către Donald Trump: „Lasă-l pe Zelenski să lovească Rusia cu rachete Tomahawk. Putin crede doar în putere” apare prima dată în SafeNews.
15:00
Adrian Băluțel își încheie activitatea în funcția de șef de cabinet al Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, după 789 de zile petrecute în această poziție. Ultima sa zi în funcție va fi pe 31 octombrie, iar începând cu 1 noiembrie, el își va continua activitatea în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Într-un mesaj […] Articolul Adrian Băluțel pleacă din funcția de șef de cabinet al Președintei Maia Sandu apare prima dată în SafeNews.
14:40
Secretarul de stat Sergiu Mihov a avut o întrevedere cu ambasadorul agreat al Republicii India în Republica Moldova, Manoj Kumar Mohapatra, în cadrul căreia au fost discutate noi oportunități de colaborare între cele două state. Potrivit discuțiilor, autoritățile de la Chișinău și New Delhi își doresc să intensifice dialogul politic și să organizeze vizite reciproce […] Articolul Republica Moldova și India își propun să extindă cooperarea bilaterală apare prima dată în SafeNews.
14:30
După vizita șefului SIS la Comrat, Adunarea Populară anunță un grup de lucru cu Parlamentul # SafeNews
Directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața, a efectuată astăzi o vizită la Comrat. În urma acesteia, Adunarea Populară a Găgăuziei a anunțat crearea unui grup de lucru pentru asigurarea funcționalității regiunii. Deocamdată nu se știe dacă aceste evenimente sunt legate între ele, transmite corespondentul IPN din Găgăuzia, transmite SafeNews.md cu referire la IPN. […] Articolul După vizita șefului SIS la Comrat, Adunarea Populară anunță un grup de lucru cu Parlamentul apare prima dată în SafeNews.
14:10
Liderii europeni intenționează să își arate sprijinul pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski, joi, la Bruxelles, după câteva zile agitate la capătul cărora președintele american Donald Trump a anunțat că plănuiește să aibă o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, dar apoi s-a răzgândit, relatează Reuters. În cadrul Consiliului European, liderii Uniunii Europene sunt așteptați să […] Articolul UE a adoptat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei apare prima dată în SafeNews.
14:00
Seceta din acest an a provocat pagube în agricultura Moldovei: 33.000 de hectare compromise în mai multe raioane ale țării # SafeNews
Republica Moldova se confruntă cu pagube semnificative în sectorul agricol, cauzate de seceta din acest an, care a compromis aproximativ 33.000 de hectare de terenuri cultivate, a anunțat ministra Agriculturii în exercițiu, Ludmila Catlabuga. Cele mai afectate culturi sunt floarea-soarelui și porumbul, cu suprafețe de 16.000, respectiv 17.000 de hectare grav afectate. Raioanele Căușeni, Ștefan […] Articolul Seceta din acest an a provocat pagube în agricultura Moldovei: 33.000 de hectare compromise în mai multe raioane ale țării apare prima dată în SafeNews.
13:50
PCRM refuză să participe la consultările convocate de Maia Sandu pentru desemnarea prim-ministrului # SafeNews
Fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) a anunțat oficial că nu va participa la consultările organizate astăzi de președintele Maia Sandu cu formațiunile parlamentare. Scopul acestor discuții este desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Astăzi, președintele Maia Sandu a invitat la consultări principalele partide din opoziție, printre care PSRM, PCRM, Blocul „Alternativa”, Partidul […] Articolul PCRM refuză să participe la consultările convocate de Maia Sandu pentru desemnarea prim-ministrului apare prima dată în SafeNews.
13:40
Moarte tragică în Italia: Trei membri ai unei familii din R. Moldova intoxicați cu monoxid de carbon # SafeNews
O familie de origine moldovenească, stabilită în Italia de aproximativ 20 de ani, a fost găsită fără viață în locuința lor de pe strada Cesare Battisti, în urma unei intoxicații cu monoxid de carbon. Descoperirea macabră a fost făcută în noaptea dintre 22 și 23 octombrie, după ce colegii tatălui, în vârstă de 51 de […] Articolul Moarte tragică în Italia: Trei membri ai unei familii din R. Moldova intoxicați cu monoxid de carbon apare prima dată în SafeNews.
13:30
Doi jurnaliști ucraineni au fost uciși în urma unui atac cu dronă lansat de armata lui Putin # SafeNews
Jurnalista Olena Hubanova și cameramanul Evhen Karmazin de la canalul de televiziune ucrainean Freedom TV au fost uciși în urma unui atac cu drone în orașul Kramatorsk. Vadym Filashkin, șeful administrației militare din regiunea Donețk, a relatat pe larg despre tragicul incident. „Încă din primele zile ale invaziei rusești pe scară largă, ei au relatat […] Articolul Doi jurnaliști ucraineni au fost uciși în urma unui atac cu dronă lansat de armata lui Putin apare prima dată în SafeNews.
12:50
Percheziții în mai multe locații din țară într-un dosar de corupție legat de amnistia acordată cu ocazia a 30 de ani de independență # SafeNews
Astăzi, ofițerii Procuraturii Anticorupție, în colaborare cu angajații Centrului Național Anticorupție și Inspectoratul Național de Investigații, au desfășurat o serie de percheziții în mai multe locații din Republica Moldova. Operațiunea face parte dintr-o anchetă penală privind suspiciuni de corupție în procesul de aplicare a amnistiei acordate cu ocazia marcării a 30 de ani de la […] Articolul Percheziții în mai multe locații din țară într-un dosar de corupție legat de amnistia acordată cu ocazia a 30 de ani de independență apare prima dată în SafeNews.
12:40
Un șofer beat criță a fost reținut pentru 72 de ore, după ce a fost prins conducând haotic pe bulevardul Dacia # SafeNews
Un tânăr de 26 de ani a fost reținut după ce a fost prins conducând haotic pe bulevardul Dacia din Chișinău, în stare avansată de ebrietate. Polițiștii Secției patrulare au oprit vehiculul de model Dacia și l-au testat alcoolscopic pe șofer, aparatul Drager indicând o concentrație de 1,23 mg/l vapori de alcool în aerul expirat. […] Articolul Un șofer beat criță a fost reținut pentru 72 de ore, după ce a fost prins conducând haotic pe bulevardul Dacia apare prima dată în SafeNews.
12:30
Consiliul Concurenței inițiază o investigație aprofundată din cauza riscurilor de coordonare între companiile din sectorul agricol, în special pe piața sfeclei de zahăr # SafeNews
Consiliul Concurenței a anunțat inițierea unei investigații aprofundate (Faza II) privind operațiunea prin care „Curtea Dacilor” SRL intenționează să preia integral „Agro Business Group” SRL. Operațiunea presupune achiziționarea întregului capital social al „Agro Business Group”, inclusiv activele companiei, terenuri agricole și echipamente de prelucrare. Decizia a fost luată după analiza preliminară a notificării, care a […] Articolul Consiliul Concurenței inițiază o investigație aprofundată din cauza riscurilor de coordonare între companiile din sectorul agricol, în special pe piața sfeclei de zahăr apare prima dată în SafeNews.
12:30
Preşedintele României, Nicuşor Dan a declarat, joi, la Bruxelles, că agenda Consiliului European, la care participă alături de liderii europeni, include discuții privind situația din Ucraina și sprijinul pentru Kiev, securitatea și apărarea europeană, dar și începerea procesului de aderare la UE al Republicii Moldova. Întrebat despre posibilitatea înghețării activelor rusești, președintele Nicușor Dan a […] Articolul Nicuşor Dan, la Bruxelles: discutăm despre aderarea la UE a Moldovei și zidul de drone apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.