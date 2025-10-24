VIDEO // Moldova marchează progrese istorice în transformarea energetică, anunță ministrul Dorin Junghietu

08:50

Tinerele rusoaice nu ar trebui să amâne momentul de a deveni mame, chiar dacă studiază sau sunt angajate, a declarat joi liderul de la Kremlin Vladimir Putin, care le presează de mai mulți ani pe femeile din Rusia să nască cât mai mulți copii. „Trebuie să le transmitem oamenilor că a fi părinte este o […] Articolul Vladimir Putin le-a trasat rusoaicelor o „normă” de copii și le-a transmis să nu amâne momentul să devină mame: „Familiile de țărani aveau câte zece membri” apare prima dată în SafeNews.