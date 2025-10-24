VIDEO // Moldova marchează progrese istorice în transformarea energetică, anunță ministrul Dorin Junghietu
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a prezentat joi, 23 octombrie 2025, realizările obținute în cadrul mandatului său în Guvernul condus de Dorin Recean, subliniind că anul 2025 reprezintă un moment de cotitură pentru Republica Moldova în domeniul energetic. „În doar câțiva ani, Moldova a reușit o transformare profundă a sectorului energetic — de la vulnerabilitate și
LIVE // CSP în ședință: examinarea demersurilor privind numirea adjuncților Procuraturii Anticorupție, pe ordinea de zi
VIDEO // Moldova marchează progrese istorice în transformarea energetică, anunță ministrul Dorin Junghietu
LIVE // Conferința de presă organizată de Ministerul Mediului al R. Moldova dedicată totalizării activităților desfășurate în ultimii patru ani
Compania care gestionează stațiunea de schi Poiana Brașov a început testarea tunurilor și a instalațiilor de zăpadă artificială, pentru a asigura pârtii acoperite în orice moment al sezonului. Se estimează că, similar sezonului precedent, aproximativ 80% din zăpadă va fi produsă artificial, în condițiile în care iernile devin tot mai imprevizibile. „Meteorologii ne promit o
Vladimir Putin le-a trasat rusoaicelor o „normă" de copii și le-a transmis să nu amâne momentul să devină mame: „Familiile de țărani aveau câte zece membri"
Tinerele rusoaice nu ar trebui să amâne momentul de a deveni mame, chiar dacă studiază sau sunt angajate, a declarat joi liderul de la Kremlin Vladimir Putin, care le presează de mai mulți ani pe femeile din Rusia să nască cât mai mulți copii. „Trebuie să le transmitem oamenilor că a fi părinte este o
Consiliul European laudă reformele Republicii Moldova și confirmă sprijinul pentru integrarea europeană
Vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat că este încurajată de concluziile adoptate la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, apreciind sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru parcursul european al Republicii Moldova. „Ne dau multă încredere concluziile reuniunii Consiliului European de ieri, de la Bruxelles. Este o apreciere și recunoaștere a muncii depuse de
Două avioane militare rusești au încălcat, joi, pentru aproximativ 18 secunde, spațiul aerian al Lituaniei, stat membru NATO, a anunțat armata lituaniană, potrivit Reuters. Incidentul a implicat un avion de vânătoare Sukhoi Su-30 și un avion-cisternă Iliushin Il-78, aflate probabil într-o misiune de antrenament pentru realimentare în zbor, care au intrat în spațiul aerian lituanian
Comisia Europeană (CE) a apărat joi desfiinţarea schimbării orei, o măsură susţinută printr-o consultare populară, în timp ce europenii se pregătesc să treacă – în acest weekend – la ora de iarnă, relatează AFP. Trecerea din şase în şase luni la ora de iarnă sau de vară a fost introdusă în Europa în anii '70,
Zelenski cere liderilor UE să folosească banii Moscovei pentru apărarea Ucrainei. Primul pas făcut
Liderii Uniunii Europene au convenit să analizeze posibilitatea finanțării Ucrainei prin utilizarea activelor rusești blocate, o decizie care ar putea deschide calea unui împrumut de până la 140 de miliarde de euro pentru Kiev, transmite AFP, citată de Agerpres. Propunerea, formulată în termeni generali pentru a acomoda rezervele exprimate de Belgia – țara unde se
LIVE // Conferință de presă susținută de ministra Justiției a R. Moldova, Veronica Mihailov-Moraru, privind principalele realizări obținute în perioada mandatului pe care l-a exercitat
Articolul LIVE // Conferință de presă susținută de ministra Justiției a R. Moldova, Veronica Mihailov-Moraru, privind principalele realizări obținute în perioada mandatului pe care l-a exercitat apare prima dată în SafeNews.
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) l-a desemnat oficial pe Alexandru Munteanu drept candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, după ședința Consiliului Politic Național al formațiunii. Decizia a fost adoptată în unanimitate, iar liderul PAS a precizat că, în cursul zilei de mâine, delegația partidului
Președintele Donald Trump se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping cu ocazia Summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din Coreea de Sud, la 30 octombrie, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, citată de POLITICO. Președintele va participa la o întâlnire bilaterală cu liderul chinez la sfârșitul unei călătorii prin trei țări
Flux intens la punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova. În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au înregistrat 57.655 de traversări de persoane, potrivit datelor comunicate de Poliția de Frontieră. Totodată, 24 de cetățeni străini au primit refuz de intrare pe teritoriul țării. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional
Datorită faptului că ceapa ucraineană este mai ieftină decât ceapa moldovenească cu 0,08 euro/kg în vrac, ea s-a dovedit a fi produsul preferat pe piața legumelor din România. În prezent, potrivit monitorizării prețurilor EastFruit, în ciuda faptului că în această săptămână prețul cepei în Ucraina a crescut la 0,22 euro/kg, prețul său cu ridicata este
Vremea se menține instabilă în Republica Moldova. Meteorologii anunță ploi pe arii extinse în toată țara pentru ziua de vineri, 24 octombrie 2025, iar temperaturile vor fi moderate pentru această perioadă a anului, cu maxime ce vor oscila între +15 și +20 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est,
Donald Trump îl grațiază pe fondatorul Binance, Zhao Changpeng: „Războiul administrației Biden împotriva criptomonedelor s-a încheiat"
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat decretul de grațiere a fondatorului bursei de criptomonede Binance, Zhao Changpeng, condamnat anterior pentru încălcarea legislației privind combaterea spălării banilor. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că decizia reprezintă o schimbare de direcție față de politica administrației anterioare. „Războiul administrației Biden împotriva criptomonedelor s-a
Orice acţiune a UE de confiscare a activelor ruseşti din conturile Euroclear va avea ca rezultat un „răspuns dureros" din partea Rusiei, a avertizat joi purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, relatează The Guardian. „UE nu are mijloace legale pentru a confisca activele ruseşti, astfel încât confiscarea acestora ar fi un
LIVE // Conferință de presă susținută de ministrul Energiei al R. Moldova, Dorin Junghietu, de prezentare a realizărilor obținute pe parcursul mandatului
Articolul LIVE // Conferință de presă susținută de ministrul Energiei al R. Moldova, Dorin Junghietu, de prezentare a realizărilor obținute pe parcursul mandatului apare prima dată în SafeNews.
Președintele Adunării Populare a Găgăuziei dezvăluie ce a discutat cu directorul SIS: „L-au interesat etapele următoare și organizarea alegerilor în Găgăuzia"
Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitrii Constantinov, a dezvăluit detalii privind vizita neașteptată a directorului Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață, la Comrat. Potrivit lui Constantinov, discuțiile s-au axat în special pe organizarea viitoarelor alegeri pentru Adunarea Populară și pe etapele de lucru care vor urma scrutinului parlamentar recent încheiat. „În primul rând, îi
Caz șocant: O fetiță de șapte ani, violată de un alt minor la un centru de plasament din nordul țării
Caz ieșit din comun în nordul R. Moldova. O fetiță de șapte ani a fost violată de un alt minor. Transmite SafeNews.md cu referire la surselor Nordinfo, incidentul a avut loc pe teritoriul unui centru de plasament. Cazul a fost confirmat de poliție. Oamenii legii au declarat pentru Nordinfo că au fost sesizați la 20
„Îmi pare rău, ordin". Soldații ruși au executat în stil sovietic două familii din regiunea Donețk
Armata lui Putin a executat în stil sovietic două familii din satul Zvanivka din districtul Bakhmut, regiunea Donețk, anunță procuratura locală. Pe 20 octombrie, un cuplu și fiul lor adult se adăposteau în subsolul casei lor, în timp ce fiul lor mai mic se dusese la casa unui vecin să aducă apă. La scurt timp,
Renato Usatîi propune formarea unui Guvern profesionist, cu participarea partidelor extraparlamentare
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a îndemnat la formarea unui Guvern profesionist, alcătuit din specialiști și reprezentanți ai mai multor partide, inclusiv extraparlamentare, în cadrul consultărilor desfășurate la Președinție pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. După întrevederea cu președinta Maia Sandu, Usatîi a precizat că formațiunea sa nu a înaintat un candidat propriu, întrucât
Doi tineri și-au luat copilul de 9 luni, au ignorat orice avertisment și au escaladat cel mai înalt munte din Polonia
Un incident revoltător a avut loc în Munții Tatra: doi soți, care au ignorat orice avertisment, și-au luat bebelușul de 9 luni și au escaladat cel mai înalt munte din Polonia, relatează Heute și NDTV World. În ciuda avertismentelor repetate din partea ghizilor montani și a salvatorilor cu privire la vizibilitatea redusă, vânt puternic și ninsoare,
Premie
Donald Trump ar trebui să permită Ucrainei să utilizeze rachetele de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune ale Americii pentru a lovi ținte aflate în interiorul Rusiei, a declarat prim-ministrul finlandez Petteri Orpo. Într-un interviu acordat Politico, Orpo a avertizat că Rusia reprezintă o „amenințare permanentă” la adresa securității europene și l-a îndemnat pe […] Articolul Premierul finlandez, mesaj către Donald Trump: „Lasă-l pe Zelenski să lovească Rusia cu rachete Tomahawk. Putin crede doar în putere” apare prima dată în SafeNews.
Adrian Băluțel își încheie activitatea în funcția de șef de cabinet al Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, după 789 de zile petrecute în această poziție. Ultima sa zi în funcție va fi pe 31 octombrie, iar începând cu 1 noiembrie, el își va continua activitatea în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Într-un mesaj […] Articolul Adrian Băluțel pleacă din funcția de șef de cabinet al Președintei Maia Sandu apare prima dată în SafeNews.
Secretarul de stat Sergiu Mihov a avut o întrevedere cu ambasadorul agreat al Republicii India în Republica Moldova, Manoj Kumar Mohapatra, în cadrul căreia au fost discutate noi oportunități de colaborare între cele două state. Potrivit discuțiilor, autoritățile de la Chișinău și New Delhi își doresc să intensifice dialogul politic și să organizeze vizite reciproce […] Articolul Republica Moldova și India își propun să extindă cooperarea bilaterală apare prima dată în SafeNews.
După vizita șefului SIS la Comrat, Adunarea Populară anunță un grup de lucru cu Parlamentul # SafeNews
Directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața, a efectuată astăzi o vizită la Comrat. În urma acesteia, Adunarea Populară a Găgăuziei a anunțat crearea unui grup de lucru pentru asigurarea funcționalității regiunii. Deocamdată nu se știe dacă aceste evenimente sunt legate între ele, transmite corespondentul IPN din Găgăuzia, transmite SafeNews.md cu referire la IPN. […] Articolul După vizita șefului SIS la Comrat, Adunarea Populară anunță un grup de lucru cu Parlamentul apare prima dată în SafeNews.
Liderii europeni intenționează să își arate sprijinul pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski, joi, la Bruxelles, după câteva zile agitate la capătul cărora președintele american Donald Trump a anunțat că plănuiește să aibă o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, dar apoi s-a răzgândit, relatează Reuters. În cadrul Consiliului European, liderii Uniunii Europene sunt așteptați să […] Articolul UE a adoptat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei apare prima dată în SafeNews.
Seceta din acest an a provocat pagube în agricultura Moldovei: 33.000 de hectare compromise în mai multe raioane ale țării # SafeNews
Republica Moldova se confruntă cu pagube semnificative în sectorul agricol, cauzate de seceta din acest an, care a compromis aproximativ 33.000 de hectare de terenuri cultivate, a anunțat ministra Agriculturii în exercițiu, Ludmila Catlabuga. Cele mai afectate culturi sunt floarea-soarelui și porumbul, cu suprafețe de 16.000, respectiv 17.000 de hectare grav afectate. Raioanele Căușeni, Ștefan […] Articolul Seceta din acest an a provocat pagube în agricultura Moldovei: 33.000 de hectare compromise în mai multe raioane ale țării apare prima dată în SafeNews.
PCRM refuză să participe la consultările convocate de Maia Sandu pentru desemnarea prim-ministrului # SafeNews
Fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) a anunțat oficial că nu va participa la consultările organizate astăzi de președintele Maia Sandu cu formațiunile parlamentare. Scopul acestor discuții este desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Astăzi, președintele Maia Sandu a invitat la consultări principalele partide din opoziție, printre care PSRM, PCRM, Blocul „Alternativa”, Partidul […] Articolul PCRM refuză să participe la consultările convocate de Maia Sandu pentru desemnarea prim-ministrului apare prima dată în SafeNews.
Moarte tragică în Italia: Trei membri ai unei familii din R. Moldova intoxicați cu monoxid de carbon # SafeNews
O familie de origine moldovenească, stabilită în Italia de aproximativ 20 de ani, a fost găsită fără viață în locuința lor de pe strada Cesare Battisti, în urma unei intoxicații cu monoxid de carbon. Descoperirea macabră a fost făcută în noaptea dintre 22 și 23 octombrie, după ce colegii tatălui, în vârstă de 51 de […] Articolul Moarte tragică în Italia: Trei membri ai unei familii din R. Moldova intoxicați cu monoxid de carbon apare prima dată în SafeNews.
Doi jurnaliști ucraineni au fost uciși în urma unui atac cu dronă lansat de armata lui Putin # SafeNews
Jurnalista Olena Hubanova și cameramanul Evhen Karmazin de la canalul de televiziune ucrainean Freedom TV au fost uciși în urma unui atac cu drone în orașul Kramatorsk. Vadym Filashkin, șeful administrației militare din regiunea Donețk, a relatat pe larg despre tragicul incident. „Încă din primele zile ale invaziei rusești pe scară largă, ei au relatat […] Articolul Doi jurnaliști ucraineni au fost uciși în urma unui atac cu dronă lansat de armata lui Putin apare prima dată în SafeNews.
Percheziții în mai multe locații din țară într-un dosar de corupție legat de amnistia acordată cu ocazia a 30 de ani de independență # SafeNews
Astăzi, ofițerii Procuraturii Anticorupție, în colaborare cu angajații Centrului Național Anticorupție și Inspectoratul Național de Investigații, au desfășurat o serie de percheziții în mai multe locații din Republica Moldova. Operațiunea face parte dintr-o anchetă penală privind suspiciuni de corupție în procesul de aplicare a amnistiei acordate cu ocazia marcării a 30 de ani de la […] Articolul Percheziții în mai multe locații din țară într-un dosar de corupție legat de amnistia acordată cu ocazia a 30 de ani de independență apare prima dată în SafeNews.
Un șofer beat criță a fost reținut pentru 72 de ore, după ce a fost prins conducând haotic pe bulevardul Dacia # SafeNews
Un tânăr de 26 de ani a fost reținut după ce a fost prins conducând haotic pe bulevardul Dacia din Chișinău, în stare avansată de ebrietate. Polițiștii Secției patrulare au oprit vehiculul de model Dacia și l-au testat alcoolscopic pe șofer, aparatul Drager indicând o concentrație de 1,23 mg/l vapori de alcool în aerul expirat. […] Articolul Un șofer beat criță a fost reținut pentru 72 de ore, după ce a fost prins conducând haotic pe bulevardul Dacia apare prima dată în SafeNews.
Consiliul Concurenței inițiază o investigație aprofundată din cauza riscurilor de coordonare între companiile din sectorul agricol, în special pe piața sfeclei de zahăr # SafeNews
Consiliul Concurenței a anunțat inițierea unei investigații aprofundate (Faza II) privind operațiunea prin care „Curtea Dacilor” SRL intenționează să preia integral „Agro Business Group” SRL. Operațiunea presupune achiziționarea întregului capital social al „Agro Business Group”, inclusiv activele companiei, terenuri agricole și echipamente de prelucrare. Decizia a fost luată după analiza preliminară a notificării, care a […] Articolul Consiliul Concurenței inițiază o investigație aprofundată din cauza riscurilor de coordonare între companiile din sectorul agricol, în special pe piața sfeclei de zahăr apare prima dată în SafeNews.
Preşedintele României, Nicuşor Dan a declarat, joi, la Bruxelles, că agenda Consiliului European, la care participă alături de liderii europeni, include discuții privind situația din Ucraina și sprijinul pentru Kiev, securitatea și apărarea europeană, dar și începerea procesului de aderare la UE al Republicii Moldova. Întrebat despre posibilitatea înghețării activelor rusești, președintele Nicușor Dan a […] Articolul Nicuşor Dan, la Bruxelles: discutăm despre aderarea la UE a Moldovei și zidul de drone apare prima dată în SafeNews.
Ministrul Agriculturii, Ludmila Catlabuga: „Este prematur să spun dacă rămân în noul Guvern” # SafeNews
Ministrul Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă de totalizare a mandatului său, că încă nu cunoaște dacă va face parte din noul Guvern condus de Alexandru Munteanu. „Cred că este prematur astăzi să pot zice despre plecarea mea din minister. Noi am lăsat să etapizăm, să trecem peste toate procedurile […] Articolul Ministrul Agriculturii, Ludmila Catlabuga: „Este prematur să spun dacă rămân în noul Guvern” apare prima dată în SafeNews.
Accident aviatic în judeţul Vaslui, România. Pilotul a fost găsit decedat. Cine este bărbatul # SafeNews
Forţele de intervenţie din Vaslui au fost sesizate, joi, cu privire la un posibil accident aviatic în zona Băcani. Firma care deţine un avion ultrauşor nu a mai putut lua legătura cu pilotul, iar acesta nu a putut ateriza din cauza ceţii. Ajunşi la faţa locului, pompierii au găsit pilotul decedat. El este proprietarul unei […] Articolul Accident aviatic în judeţul Vaslui, România. Pilotul a fost găsit decedat. Cine este bărbatul apare prima dată în SafeNews.
Douăzeci şi trei de persoane au fost arestate după o confruntare de câteva ore cu poliţia irlandeză, ai cărei membri au fost loviţi direct cu artificii, pietre şi alte obiecte în a treia noapte consecutivă de tulburări în Dublin, generate de furia împotriva imigranţilor. Doi agenţi ai poliţiei irlandeze au fost transportaţi la spital cu […] Articolul Proteste la Dublin: a treia noapte de manifestații împotriva imigranților apare prima dată în SafeNews.
Uzina Metalurgică din Râbnița (MMZ) și-a reluat activitatea, deși autorizația de gestionare a deșeurilor a expirat la 20 octombrie 2025, anunță fostul deputat Alexandr Slusari. Într-o postare pe Facebook, el afirmă că uzina operează fără acte valabile emise de Agenția de Mediu, ceea ce face activitatea acesteia ilegală. Slusari susține că, în aceste condiții, importurile […] Articolul Uzina Metalurgică din Râbnița funcționează ilegal, avertizează Alexandr Slusari apare prima dată în SafeNews.
În Legislatura a XII-a a Parlamentului Republicii Moldova, din totalul deputaților aleși, 47 sunt la primul mandat, în timp ce 43 de parlamentari au deja experiență de două sau trei mandate. De asemenea, 11 deputați au fost aleși pentru cel puțin patru mandate. Pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS), 22 de deputați […] Articolul De la novici la veterani: profilul celor mai experimentați deputați ai Legislativului apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Rețea de trafic de droguri destructurată: o tânără și un bărbat din Orhei reținuți pentru comercializarea substanțelor ilegale # SafeNews
Două persoane, o tânără de 19 ani și un bărbat de 31 de ani din Orhei, sunt suspectate de trafic ilicit de droguri, după ce au procurat și comercializat substanțe narcotice prin intermediul aplicației Telegram. Suspecții foloseau rețele de plăți electronice pentru tranzacții, iar banii erau transferați în conturi bancare deschise pe numele unor persoane […] Articolul VIDEO // Rețea de trafic de droguri destructurată: o tânără și un bărbat din Orhei reținuți pentru comercializarea substanțelor ilegale apare prima dată în SafeNews.
FOTO // Defrișări ilegale depistate în raionul Rîșcani: inspectorii de mediu au intervenit cu razii nocturne pentru a opri tăierile neautorizate # SafeNews
În noaptea recentă, pe un teren privat din apropierea Fondului forestier al Ocolului Silvic Rîșcani și a fâșiei forestiere gestionate de administrația locală Sturzeni, au fost depistate tăieri ilegale de arbori. Persoanele implicate în aceste acțiuni au fost identificate în urma unor razii nocturne organizate de inspectorii de mediu din Rîșcani. Acțiunile de control au […] Articolul FOTO // Defrișări ilegale depistate în raionul Rîșcani: inspectorii de mediu au intervenit cu razii nocturne pentru a opri tăierile neautorizate apare prima dată în SafeNews.
Scene de neînțeles la un exercițiu militar în Germania. Polițiștii au început să tragă asupra soldaților germani care simulau un atac împotriva NATO # SafeNews
Un exercițiu militar s-a încheiat cu rănirea unui soldat, după ce polițiștii au deschis focul, într-un moment de confuzie, asupra trupelor armate germane care se antrenau în apropiere de Munchen, relatează Deutsche Welle. Un exercițiu inofensiv al armatei germane, care ar fi trebuit să fie doar un antrenament pentru situații de urgență, a devenit brusc o […] Articolul Scene de neînțeles la un exercițiu militar în Germania. Polițiștii au început să tragă asupra soldaților germani care simulau un atac împotriva NATO apare prima dată în SafeNews.
FOTO // Un bărbat din Chișinău, reținut în flagrant pentru trafic de influență, ar fi pretins 2 000 de euro pentru a influența o decizie a executorului judecătoresc # SafeNews
Un bărbat din Chișinău a fost reținut în flagrant de CNA și procurori, fiind suspectat de trafic de influență după ce a pretins și primit 2 000 de euro pentru a influența o decizie a unui executor judecătoresc. Potrivit informațiilor preliminare, suspectul ar fi cerut și primit suma de bani de la o persoană aflată […] Articolul FOTO // Un bărbat din Chișinău, reținut în flagrant pentru trafic de influență, ar fi pretins 2 000 de euro pentru a influența o decizie a executorului judecătoresc apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Cultiva ilegal cannabis în sere special amenajate: bărbat din raionul Strășeni prins de poliție cu 14 kg de droguri # SafeNews
Un bărbat de 61 de ani din satul Romănești, raionul Strășeni, este suspectat de cultivarea și comercializarea ilegală a substanțelor narcotice. Ofițerii Direcției Investigații „Centru” și cei ai Direcției Urmărire Penală a INI, împreună cu Serviciul Vamal, procurorii PCCOCS și mascații Brigăzii „Fulger”, au descins la domiciliul acestuia, unde au descoperit două sere special amenajate […] Articolul VIDEO // Cultiva ilegal cannabis în sere special amenajate: bărbat din raionul Strășeni prins de poliție cu 14 kg de droguri apare prima dată în SafeNews.
LIVE // Conferință de presă privind bilanțul realizărilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în ultimii 4 ani # SafeNews
Articolul LIVE // Conferință de presă privind bilanțul realizărilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în ultimii 4 ani apare prima dată în SafeNews.
Republica Moldova ar putea avea un nou Guvern până la sfârșitul săptămânii viitoare. Declarația aparține șefei fracțiunii PAS din Parlament, Doina Gherman. Potrivit ei, și deputații Dinu Plîngău și Stela Macari, care fac parte în prezent din fracțiunea PAS, vor sprijini noul executiv. Parlamentara consideră că nu există motive pentru ca cei doi parlamentari să […] Articolul La sfârșitul săptămânii viitoare vom avea un Guvern învestit, Doina Gherman apare prima dată în SafeNews.
Comercializau cocaină în Chișinău: trei bărbați trimiși în judecată pentru trafic de substanțe interzise în proporții deosebit de mari # SafeNews
Trei bărbați cu vârste de 45, 35 și 24 de ani au fost trimiși în judecată, fiind acuzați de trafic de droguri. Potrivit procurorilor, aceștia au fost prinși în flagrant în timp ce comercializau cocaină, iar în urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat peste 270 de grame din substanța interzisă. Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Botanica, […] Articolul Comercializau cocaină în Chișinău: trei bărbați trimiși în judecată pentru trafic de substanțe interzise în proporții deosebit de mari apare prima dată în SafeNews.
Prețul petrolului a crescut cu 3% după ce SUA au impus sancțiuni împotriva companiilor ruse Rosneft și Lukoil # SafeNews
Cotațiile petrolului au crescut cu aproximativ 3% după ce Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite a anunțat primele sancțiuni din mandatul președintelui Donald Trump împotriva companiilor ruse Rosneft și Lukoil, scrie DW. Potrivit Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), măsura a fost luată din cauza „lipsei de angajament serios a Rusiei față de procesul de pace” în […] Articolul Prețul petrolului a crescut cu 3% după ce SUA au impus sancțiuni împotriva companiilor ruse Rosneft și Lukoil apare prima dată în SafeNews.
