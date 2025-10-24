Primăria Chișinău reabilitează curțile blocurilor: lucrări în plin progres pe str. Paris

12:40

Un cuplu din Bălți a fost reținut de autoritățile moldovenești sub acuzația de trafic de droguri, după ce poliția a descoperit în posesia lor substanțe narcotice în valoare de aproximativ 1.200.000 de lei. Bărbatul, în vârstă de 32 de ani, și soția sa de 35 de ani au fost opriți pe traseul Chișinău–Bălți, în …