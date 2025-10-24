Primăria Chișinău reabilitează curțile blocurilor: lucrări în plin progres pe str. Paris
BreakingNews, 24 octombrie 2025 13:40
În sectorul Buiucani, municipiul Chișinău, primul strat de asfalt a fost așternut pe drumul de acces din curtea blocului situat pe strada Paris 40. Urmează aplicarea celui de-al doilea strat de asfalt, care va constitui finisajul final al carosabilului. Tot în cadrul aceluiași proiect au fost reabilitate trotuarele și intrările în scările blocului, iar … Articolul Primăria Chișinău reabilitează curțile blocurilor: lucrări în plin progres pe str. Paris apare prima dată în BreakingNews.
• • •
Alte ştiri de BreakingNews
Acum 30 minute
13:40
Primăria Chișinău reabilitează curțile blocurilor: lucrări în plin progres pe str. Paris # BreakingNews
În sectorul Buiucani, municipiul Chișinău, primul strat de asfalt a fost așternut pe drumul de acces din curtea blocului situat pe strada Paris 40. Urmează aplicarea celui de-al doilea strat de asfalt, care va constitui finisajul final al carosabilului. Tot în cadrul aceluiași proiect au fost reabilitate trotuarele și intrările în scările blocului, iar … Articolul Primăria Chișinău reabilitează curțile blocurilor: lucrări în plin progres pe str. Paris apare prima dată în BreakingNews.
Acum o oră
13:10
Un pompier a fost transportat la spital cu coastele fracturate după ce a căzut într-o groapă de canalizare în timpul unei intervenții pe o stradă din comuna Bubuieci, pe 23 octombrie. Incidentul a avut loc în timpul desfășurării activităților de urgență, iar autoritățile au demarat cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte ale evenimentului. Oficialii … Articolul Un pompier și-a fracturat coastele în timpul unei intervenții la Bubuieci apare prima dată în BreakingNews.
Acum 2 ore
12:40
Droguri de 1,2 milioane de lei descoperite la un cuplu din Bălți: Reținuți pentru trafic pe Telegram # BreakingNews
Un cuplu din Bălți a fost reținut de autoritățile moldovenești sub acuzația de trafic de droguri, după ce poliția a descoperit în posesia lor substanțe narcotice în valoare de aproximativ 1.200.000 de lei. Bărbatul, în vârstă de 32 de ani, și soția sa de 35 de ani au fost opriți pe traseul Chișinău–Bălți, în … Articolul Droguri de 1,2 milioane de lei descoperite la un cuplu din Bălți: Reținuți pentru trafic pe Telegram apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Autorităţile din Republica Moldova au anunțat că peste 320 de persoane au fost puse oficial sub acuzaţie şi trimise în judecată în dosare ce vizează infracţiuni de trafic de persoane. Aceste cazuri reflectă angajamentul instituțiilor de combatere a criminalităţii organizate de a urmări penal fiecare formă de exploatare — fie muncă forțată, trafic sexual, sau … Articolul Autoritățile raportează peste 320 de inculpați în dosare de trafic de ființe umane apare prima dată în BreakingNews.
Acum 4 ore
11:40
Un autoturism parcat pe o stradă din municipiu a fost cuprins de flăcări într-un eveniment care a şocat vecinii. Pe moment, proprietarul maşinii a intervenit şi el, dar a suferit arsuri pe membre şi faţă şi a inhalat fum dens, fiind transportat de urgenţă la spital. Pompierii ajunşi la faţa locului au localizat rapid … Articolul Maşină în flăcări pe stradă — şoferul transportat la spital cu arsuri şi sufocare apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Capturi de droguri în valoare de peste un milion de lei: Patru persoane reținute în operațiuni la Cahul și Comrat # BreakingNews
Forțele de ordine din Republica Moldova au destructurat două rețele locale de trafic de droguri, operațiuni care au condus la reținerea a doi bărbați în raionul Cahul și doi bărbați în municipiul Comrat. În primul caz, la Cahul, au fost confiscate aproximativ 5 kg de marijuana și 15 ghiveciuri cu plante de canabis, valoarea … Articolul Capturi de droguri în valoare de peste un milion de lei: Patru persoane reținute în operațiuni la Cahul și Comrat apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Alexandr Petkov: „Un oraș devine cu adevărat Smart atunci când cetățenii sunt implicați în decizii” # BreakingNews
Primarul Alexandr Petkov (Partidul Nostru), la summitul internațional „SMART Technologies for Innovation”: Bălțiul va fi parte activă a rețelei de orașe inovative! Colaborarea transfrontalieră între orașele din Moldova, România, Polonia, Ucraina va contribui semnificativ la modernizarea infrastructurii din municipiul Bălți, dar și a altor orașe din zonă, promovând astfel un mediu în care inovația devine … Articolul Alexandr Petkov: „Un oraș devine cu adevărat Smart atunci când cetățenii sunt implicați în decizii” apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Un bărbat de 58 de ani, al cărui cadavru a fost descoperit de fiul său la marginea satului Văsieni, raionul Teleneşti, este subiectul unor acuzaţii şocante: potrivit rudelor, victima ar fi fost torturată ore întregi de doi tineri, dintre care unul minor. Inițial, poliţia locală a comunicat că expertiza preliminară nu indică semne de … Articolul Bărbatul găsit mort la Văsieni: rudele susţin că a fost torturat de doi tineri apare prima dată în BreakingNews.
Acum 6 ore
09:40
Sean „Diddy” Combs, cunoscutul rapper și producător american, ar fi fost implicat într-un incident violent în penitenciarul Metropolitan Detention Center din New York, unde își ispășește pedeapsa de patru ani și două luni de închisoare. Potrivit apropiaților săi, Diddy s-ar fi trezit într-o dimineață cu un cuțit la gât, într-un presupus atac al unui alt … Articolul P. Diddy ar fi fost victima unui atac în închisoare: s-a trezit cu un cuțit la gât apare prima dată în BreakingNews.
09:10
SUA distrug o navă suspectă în Oceanul Pacific — al optulea atac în campania anti-droguri # BreakingNews
O operațiune desfășurată de forțele americane în Oceanul Pacific s-a încheiat cu distrugerea unei nave suspectate de implicare în traficul internațional de droguri. Potrivit informațiilor oferite de autorități, ambarcațiunea a fost interceptată de unități navale americane, care au acționat în baza unor date de informații privind transportul unei cantități importante de substanțe interzise. În … Articolul SUA distrug o navă suspectă în Oceanul Pacific — al optulea atac în campania anti-droguri apare prima dată în BreakingNews.
Acum 24 ore
18:10
Renato Usatîi: „Guvernul trebuie format prin dialog cu toate partidele, inclusiv extraparlamentare” # BreakingNews
Renato Usatîi: Guvernul trebuie format nu pe criterii politice, ci din profesioniști, chiar și din partide extraparlamentare! Pentru ca Republica Moldova să înregistreze schimbări reale și durabile, noul Guvern trebuie să fie alcătuit din profesioniști și format printr-un dialog deschis cu toate partidele politice, inclusiv cele extraparlamentare. Despre aceasta a declarat președintele Fracțiunii parlamentare a … Articolul Renato Usatîi: „Guvernul trebuie format prin dialog cu toate partidele, inclusiv extraparlamentare” apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, împreună cu reprezentanții misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova și ai organizațiilor internaționale, au plantat peste 80 de arbori cu balot, de diferite specii, în Parcul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”. „Venim cu un mesaj de unitate, cooperare și solidaritate. Ne dorim ca orașul nostru să fie confortabil pentru toți … Articolul Arbori plantați în Parcul Catedralei Mitropolitane de Primăria Chișinău și diplomați apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Tragedie la Căușeni: un bărbat a murit subit în timp ce se deplasa cu mașina la spital # BreakingNews
Un bărbat de 64 de ani din raionul Căușeni a decedat subit în timp ce se deplasa cu mașina spre spital pentru o consultație la medicul de familie. Evenimentul s-a petrecut în cursul dimineții, în jurul orei 08:30, când șoferul a suferit o problemă medicală gravă la volan și a pierdut controlul asupra mașinii. … Articolul Tragedie la Căușeni: un bărbat a murit subit în timp ce se deplasa cu mașina la spital apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Floarea-soarelui și porumbul, compromise de secetă: Autoritățile caută soluții de compensare # BreakingNews
Seceta a afectat aproximativ 33.000 de hectare de culturi agricole în mai multe raioane ale Republicii Moldova, potrivit informațiilor oferite de ministra în exercițiu a Agriculturii, Ludmila Catlabuga. Dintre acestea, circa 16.000 de hectare de floarea-soarelui și 17.000 de hectare de porumb au fost compromise parțial sau total. Cele mai afectate zone sunt raioanele … Articolul Floarea-soarelui și porumbul, compromise de secetă: Autoritățile caută soluții de compensare apare prima dată în BreakingNews.
16:10
O familie originară din Republica Moldova, stabilită de aproape 20 de ani în Italia, a fost găsită fără viață în locuința sa din localitatea Paviole di Canaro, în provincia Rovigo. Victimele sunt un bărbat de 51 de ani, soția sa de 47 de ani și fiica lor de 28 de ani. Potrivit presei locale, descoperirea … Articolul Tragedie în Italia: O familie din Moldova, găsită moartă în propria casă apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) și ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), au desfășurat în această dimineață percheziții în mai multe locații din țară, în cadrul unei cauze penale ce vizează fapte de corupție activă și pasivă. Potrivit CNA, ancheta se referă la posibile acte de corupție comise … Articolul Legea amnistiei, sub lupa CNA: Percheziții în mai multe locații din țară apare prima dată în BreakingNews.
15:00
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit, joi, în județul Vaslui, România. Pilotul a fost găsit mort, după ce autoritățile au desfășurat căutări în zona localității Băcani. Firma care deține aeronava nu mai putea lua legătura cu acesta, iar manevra de aterizare nu a mai fost posibilă din cauza ceții. Pilotul avionului a fost găsit … Articolul Un avion s-a prăbușit în România: Pilotul a fost găsit mort apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Percheziții în raionul Strășeni: Descoperită o cultură ilegală de canabis cu 14 kg de droguri # BreakingNews
Un bărbat de 61 de ani din satul Romănești, raionul Strășeni, a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de cultivarea și comercializarea ilegală a substanțelor narcotice. Oamenii legii au descoperit la domiciliul acestuia două sere special amenajate pentru creșterea plantelor de canabis, precum și plante de canabis atât în formă verde, cât și … Articolul Percheziții în raionul Strășeni: Descoperită o cultură ilegală de canabis cu 14 kg de droguri apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Un bărbat din Chișinău a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii municipali, fiind suspectat de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit 2.000 de euro de la o persoană implicată într-o procedură de executare, susținând că poate influența un executor judecătoresc pentru a lua … Articolul Bărbat din Chișinău, reținut pentru trafic de influență: A primit 2.000 de euro mită apare prima dată în BreakingNews.
Ieri
13:40
Două persoane au fost reținute în Orhei sub acuzația de trafic ilegal de droguri. Autoritățile au descoperit aproximativ 500 de grame de mefedronă, 20 de grame de cocaină și echipamente destinate cântăririi precise a substanțelor. Investigațiile au relevat că suspecții utilizau aplicația Telegram pentru a achiziționa droguri, pe care le revindeau consumatorilor finali și intermediarilor … Articolul Doi bărbați din Orhei, reținuți pentru trafic de droguri prin Telegram apare prima dată în BreakingNews.
13:00
Incident la Ambasada Rusiei: Șofer drogat oprit în timp ce încerca să pătrundă cu mașina # BreakingNews
În noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 03:15, un bărbat de 53 de ani, aflat sub influența drogurilor, a încercat să pătrundă cu mașina în incinta Ambasadei Rusiei din București, situată pe Șoseaua Kiseleff. Jandarmul aflat în serviciul de pază a observat vehiculul care se îndrepta cu viteză spre poarta ambasadei și … Articolul Incident la Ambasada Rusiei: Șofer drogat oprit în timp ce încerca să pătrundă cu mașina apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Un bărbat originar din orașul Călărași, Eugen Tacu, a decedat la vârsta de 36 de ani într-un spital din Lyon, Franța, în urma unui stop cardiac survenit în timpul somnului. Eugen lucra în Franța de aproximativ doi ani, având ca scop asigurarea unui trai mai bun pentru familia sa rămasă în Republica Moldova. Pentru repatrierea … Articolul Un moldovean a murit în Franța: Familia solicită sprijin pentru a-l aduce acasă apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Studiu: Aproape 7 din 10 sportivi au probleme respiratorii care le afectează performanța # BreakingNews
Conform unui studiu recent publicat în Journal of Laryngology and Otolaryngology, aproximativ 70% dintre sportiviprezintă simptome nazale precum obstrucția nazală sau disfuncții ORL, comparativ cu 52% din populația sedentară. Pentru sportivii afectați, aceste probleme pot reduce capacitatea de oxigenare cu până la 20-30%, limitând semnificativ performanța fizică. Specialiștii semnalează că, în ciuda investițiilor în … Articolul Studiu: Aproape 7 din 10 sportivi au probleme respiratorii care le afectează performanța apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Sancțiunile americane lovesc și în Republica Moldova: o companie de carburanți, inclusă pe lista neagră # BreakingNews
Administrația Trump a anunțat sancțiuni asupra celor mai mari producători de petrol din Rusia, inclusiv Rosneft și Lukoil, din cauza „lipsei de angajament serios al Rusiei față de un proces de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina”. Acesta este primul său pachet major de sancțiuni financiare asupra economiei președintelui Vladimir Putin, ca … Articolul Sancțiunile americane lovesc și în Republica Moldova: o companie de carburanți, inclusă pe lista neagră apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Chișinăul continuă modernizarea infrastructurii: strada Maria Drăgan, renovată integral # BreakingNews
Ion Ceban: Strada Maria Drăgan, complet reabilitată – o arteră importantă pentru locuitorii sectorului Ciocana Pe strada Maria Drăgan din sectorul Ciocana al Capitalei s-au finalizat lucrările de reparație a carosabilului. Primarul general Ion Ceban a anunțat că a fost reabilitat tronsonul cuprins între strada Vadul lui Vodă și strada Ciocana, ceea ce va … Articolul Chișinăul continuă modernizarea infrastructurii: strada Maria Drăgan, renovată integral apare prima dată în BreakingNews.
10:30
În raionul Râșcani au fost depistate mai multe cazuri flagrante de tăiere ilegală a arborilor, indicând o rea gestionare a fondului forestier public. Autoritățile au constatat defrișări neautorizate, cu prejudicii semnificative aduse mediului, și au inițiat proceduri de sancționare conform legislației în vigoare. Aceste acțiuni vin în contextul în care datele recente arată că tăierile … Articolul Râșcani: Persoane surprinse în flagrant în timp ce tăiau copaci ilegal apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Nemulțumiri la Soroca: Locuitorii plătesc tarife ridicate pentru apă de calitate îndoielnică # BreakingNews
Locuitorii municipiului şi raionului Soroca reclamă că tarifele pentru apă potabilă sunt ridicate, în timp ce calitatea apeilasă mult de dorit. Mulți consumatori afirmă că apa de la robinet are gust, miros sau proprietăți ce nu corespund normelor sanitare și consideră că nu primesc valoarea pentru banii plătiți. Potrivit unor analize recente, mai multe probe … Articolul Nemulțumiri la Soroca: Locuitorii plătesc tarife ridicate pentru apă de calitate îndoielnică apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Trafic transfrontalier de cai de tracțiune: furt din Franța, recuperare în România și arestări în ambele țări # BreakingNews
O rețea internațională specializată în furtul și traficul de cai de tracțiune a fost destructurată, autoritățile franceze și române reținând șapte suspecți. Animalele — opt sau nouă cai — au fost sustrase în lunile mai și iunie 2025 din departamentele Doubs, Territoire de Belfort și Haute-Savoie, în estul Franței. Anchetatorii au identificat că patru … Articolul Trafic transfrontalier de cai de tracțiune: furt din Franța, recuperare în România și arestări în ambele țări apare prima dată în BreakingNews.
09:10
Un grav accident rutier a avut loc în raionul Sîngerei: un bărbat a decedat după ce a fost lovit de un autobuz pe un drum din zonă.Incidentul s-a produs în circumstanțe care urmează să fie stabilite de către autorități. Victima a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu au reușit să-i salveze … Articolul Accident mortal în Sîngerei – un pieton, spulberat de un autobuz în mers apare prima dată în BreakingNews.
22 octombrie 2025
21:40
Primarul capitalei acuză: „Puterea actuală controlează politic instituțiile statului” # BreakingNews
Ion Ceban: „Sare pe rană pentru Igor Grosu când întrebi despre capturarea politică a instituțiilor statului” Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a lansat critici dure la adresa președintelui Parlamentului, Igor Grosu, afirmând că reprezentanții guvernării nu tolerează întrebările despre controlul politic asupra instituțiilor statului. „Sare pe rană pentru Igor Grosu când am întrebat despre capturarea politică, … Articolul Primarul capitalei acuză: „Puterea actuală controlează politic instituțiile statului” apare prima dată în BreakingNews.
21:40
Regatul Unit își întărește parteneriatul cu Republica Moldova, oferind sprijin în domeniile apărării, reformei instituționale, rezilienței societale și combaterii dezinformării. Asistența britanică include susținerea Centrului StratCom, instituție esențială în prevenirea și contracararea campaniilor de manipulare informațională. Subiectele au fost discutate în cadrul unei întrevederi la Chișinău între viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihail Popșoi, și … Articolul Moldova consolidează cooperarea cu Regatul Unit în domeniul apărării apare prima dată în BreakingNews.
21:30
Ion Ceban: „La Chișinău nu avem restanțe la salarii și nu semnăm contracte secrete care pun povara pe cetățeni” Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că administrația capitalei gestionează transparent și eficient resursele publice, fără datorii la salarii și fără a implica orașul în scheme netransparente. „Noi, la Chișinău, nu avem restanțe la salarii, … Articolul Ceban: „Nu semnăm contracte secrete care pun povara facturilor pe oameni” apare prima dată în BreakingNews.
18:00
Primarul capitalei Republicii Moldova, Ion Ceban, a transmis un mesaj deputaților noului Parlament, subliniind responsabilitatea acestora față de cetățeni. „Sunt primarul capitalei Republicii Moldova, unde locuiesc aproximativ 1 milion de oameni, printre care și dvs., stimați deputați. Dar, la fel ca și în cazul meu, multor altor primari din țara noastră le-au fost aplicate presiuni economice … Articolul Primarul capitalei: Deputații trebuie să acționeze cu responsabilitate și viziune apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Fracțiunea Blocului ALTERNATIVA, condusă de Ion Ceban, a anunțat că va pleda în Parlament pentru depolitizarea instituțiilor statului și stoparea presiunilor politice. Deputații din Blocul ALTERNATIVA și-au exprimat angajamentul ferm pentru combaterea corupției reale, nu doar a mimării acesteia, și au subliniat că nu susțin controlul politic asupra sistemului de justiție și al organelor de … Articolul Ion Ceban: Republica Moldova trebuie să rămână democratică și cu legi aplicate egal apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Sistemele IT ale Serviciului Vamal vor fi modernizate: traficul la frontieră ar putea fi afectat temporar # BreakingNews
Serviciul Vamal informează că în noaptea de 23 octombrie 2025, în intervalul 00:00–03:00, vor avea loc lucrări programate de modernizare și înlocuire a componentelor infrastructurii IT. Potrivit instituției, intervenția are drept scop creșterea performanței operaționale, îmbunătățirea stabilității și consolidarea securității sistemului informațional vamal. Pe durata lucrărilor, funcționalitatea sistemului ar putea fi temporar limitată, motiv … Articolul Sistemele IT ale Serviciului Vamal vor fi modernizate: traficul la frontieră ar putea fi afectat temporar apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Deputatul din noul Parlament a transmis un mesaj puternic colegilor săi, amintindu-le că votul cetățenilor a fost un act de încredere pentru a reprezenta interesele oamenilor, nu ale partidelor. În cadrul mesajului, acesta subliniază că problemele cu care se confruntă zi de zi cetățenii – salarii mici, prețuri în creștere, lipsa locurilor de muncă bine plătite, infrastructură … Articolul Ion Ceban: Salariile mici și lipsa locurilor de muncă trebuie abordate urgent apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Remorca unui camion care transporta metal a fost cuprinsă de flăcări. Incidentul a avut loc noaptea trecută, pe traseul Chișinău-Bender, în proximitatea localității Ruseni, din raionul Anenii Noi. Potrivit martorilor oculari, incendiul ar fi pornit după ce a explodat una dintre roțile remorcii. La fața locului au intervenit pompierii care au reușit să stingă focul … Articolul Remorca unui camion încărcat cu metal a luat foc la Anenii Noi apare prima dată în BreakingNews.
14:00
Fracțiunea Partidului Nostru, condusă de Renato Usatîi, promite activitate concretă în Parlament # BreakingNews
Renato Usatîi, președintele fracțiuni parlamentare „Partidul Nostru”: Îmi doresc un Parlament nou, în care să fie susținute inițiativele atât ale guvernării, cât și ale opoziției! Renato Usatîi, președintele fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”, a declarat de la tribuna Parlamentului că își dorește un legislativ nou, în care să fie susținute inițiativele atât ale guvernării, cât și … Articolul Fracțiunea Partidului Nostru, condusă de Renato Usatîi, promite activitate concretă în Parlament apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Țigări de milioane descoperite la frontieră: firmă din Tiraspol implicată în contrabandă # BreakingNews
O companie din Tiraspol a fost sancționate după ce instanța de judecată a dispus confiscarea unui lot de țigări introdus ilegal în Republica Moldova, fără timbre de acciză, în valoare de peste 7,7 milioane de lei. Cazul a fost investigat de procurorii PCCOCS și trimis în judecată în anul 2022. Potrivit anchetei, la importarea țigărilor … Articolul Țigări de milioane descoperite la frontieră: firmă din Tiraspol implicată în contrabandă apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Fracțiunea Blocului ALTERNATIVA a anunțat că va fi vocea poporului în Parlamentul Republicii Moldova și că va acționa exclusiv în interesele cetățenilor și ale statului. Reprezentanții formațiunii susțin că vor constitui o opoziție veritabilă, constructivă, care va promova transparența, corectitudinea și respectarea legii. Potrivit declarațiilor Blocului ALTERNATIVA, prioritatea echipei parlamentare este apărarea valorilor democratice și consolidarea statului … Articolul Fracțiunea ALTERNATIVA: Vom munci doar pentru cetățeni și stat apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Procuratura a comunicat că trei persoane au primit sentințe de închisoare pentru conducere în stare de ebrietate cu grad avansat, după ce s-au urcat la volan fără permis sau cu dreptul de a conduce anulat. Un bărbat din raionul Sângerei, recidivist, a fost condamnat la 2 ani de detenție într-un penitenciar de tip semi-închis pentru … Articolul Pedeapsă cu închisoarea pentru trei bărbați prinși conducând în stare de ebrietate apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Echipa lui Usatîi intră oficial în Legislativ: Fracțiunea Partidului Nostru, constituită # BreakingNews
La ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a, din 22 octombrie, a fost anunțată formarea Fracțiunii Partidului Nostru, în fruntea căreia a fost ales liderul formațiunii politice, Renato Usatîi. De la tribuna Legislativului, el a prezentat componența nominală a Fracțiunii: 1. Renato Usatîi 2. Elena Grițco 3. Nina Cereteu 4. Alexandr Berlinschii 5. … Articolul Echipa lui Usatîi intră oficial în Legislativ: Fracțiunea Partidului Nostru, constituită apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Angajații serviciului de securitate al Muzeului Luvru din Paris au refuzat să se prezinte la serviciu pe 20 octombrie 2025, în semn de protest față de jaful spectaculos comis în ziua precedentă. Potrivit Sarei Abdelhedi, purtătoare de cuvânt a sindicatului, angajații au fost profund șocați de incident și au solicitat măsuri imediate de întărire a … Articolul Paza Muzeului Luvru a refuzat să se prezinte la serviciu după jaf apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Instanța din Salonic condamnă un călugăr rus la închisoare și amendă pentru ședere ilegală pe Muntele Athos # BreakingNews
Un călugăr rus care locuia ilegal pe Muntele Athos din Grecia a fost arestat la Aeroportul Internațional „Macedonia” din Salonic, în timp ce încerca să călătorească spre Moscova. Autoritățile au descoperit că acesta intrase în Grecia pe 15 ianuarie 2022, având un permis de ședere de trei zile pentru Muntele Athos, dar a rămas … Articolul Instanța din Salonic condamnă un călugăr rus la închisoare și amendă pentru ședere ilegală pe Muntele Athos apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți se confruntă cu o situație dificilă în pragul iernii: acoperișul clădirii este deteriorat, iar lucrările de reparație au fost întârziate. Deși au fost alocate fonduri de peste 16,5 milioane de lei pentru renovarea acoperișului, licitația pentru selectarea antreprenorului a fost lansată abia în mijlocul lunii octombrie, iar lucrările … Articolul Lucrările de reparație la acoperișul teatrului din Bălți vor dura cel puțin un an apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Triplu omor urmat de incendierea casei în Bulgaria: mamă, sora şi mătuşa ucise de membru al familiei # BreakingNews
O tragedie cumplită a avut loc în satul Lyulyakovo, regiunea Burgas, Bulgaria. Un tânăr de 25 de ani și-a ucis mama, sora minoră și mătușa, apoi a incendiat locuința familiei. Un alt frate, în vârstă de 7 ani, a reușit să scape din casa în flăcări și să anunțe autoritățile. La fața locului au … Articolul Triplu omor urmat de incendierea casei în Bulgaria: mamă, sora şi mătuşa ucise de membru al familiei apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Boala Lyme ia amploare în Cehia: aproape 8.000 de îmbolnăviri raportate până în septembrie # BreakingNews
Republica Cehă se confruntă cu un număr-record de îmbolnăviri de Boala Lyme. Specialiştii au raportat aproape 8.000 de cazuri de borrelioză în perioada ianuarie–septembrie 2025, cel mai mare nivel înregistrat de la demararea monitorizării în 1986. Totodată, au fost semnalate aproximativ 585 de cazuri de encefalită transmisă de căpușe.Factorii care contribuie la creșterea cazurilor … Articolul Boala Lyme ia amploare în Cehia: aproape 8.000 de îmbolnăviri raportate până în septembrie apare prima dată în BreakingNews.
09:40
În apropierea localităţii Ivancea: circulaţie restricţionată pe traseul R-6 pentru acţiuni de urmărire penală # BreakingNews
Atenție şoferi: traficul rutier va fi restricţionat pe o porţiune a traseului național R-6, în apropierea localităţii Ivancea din raionul Orhei. Restricţia este impusă pentru ambele sensuri şi vizează o perioadă estimată de aproximativ 30 de minute, începând cu ora 18:30. Măsura este luată ca urmare a efectuării unor acţiuni de urmărire penală aferente unui … Articolul În apropierea localităţii Ivancea: circulaţie restricţionată pe traseul R-6 pentru acţiuni de urmărire penală apare prima dată în BreakingNews.
09:10
Utilizarea dronelor în Republica Moldova este supusă unor reguli stricte: operatorii trebuie să dețină autorizaţie și avize de la instituţiile abilitate. Fără aceste documente, pilotarea dronelor poate atrage amenzi şi, în funcţie de gravitatea faptei, chiar sancțiuni penale. Astfel, pentru utilizarea unei drone în scopuri private sau profesionale este obligatoriu să se obțină permisul de … Articolul Folosirea neautorizată a dronelor: amenzi şi pedepse în legislaţia moldovenească apare prima dată în BreakingNews.
21 octombrie 2025
18:50
Astăzi, 21 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința unui avocat găsit vinovat de trafic de influență. Potrivit probatoriului, în perioada ianuarie 2021 – februarie 2023, avocatul a pretins și primit sume totale de 6.750 euro, de la mai multe persoane, sub pretextul că poate determina adoptarea unor soluții favorabile … Articolul Un avocat din Chișinău, trimis după gratii pentru trafic de influență apare prima dată în BreakingNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.