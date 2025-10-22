Sistemele IT ale Serviciului Vamal vor fi modernizate: traficul la frontieră ar putea fi afectat temporar
BreakingNews, 22 octombrie 2025 15:10
Serviciul Vamal informează că în noaptea de 23 octombrie 2025, în intervalul 00:00–03:00, vor avea loc lucrări programate de modernizare și înlocuire a componentelor infrastructurii IT. Potrivit instituției, intervenția are drept scop creșterea performanței operaționale, îmbunătățirea stabilității și consolidarea securității sistemului informațional vamal. Pe durata lucrărilor, funcționalitatea sistemului ar putea fi temporar limitată
• • •
Acum 30 minute
15:10
Sistemele IT ale Serviciului Vamal vor fi modernizate: traficul la frontieră ar putea fi afectat temporar
Serviciul Vamal informează că în noaptea de 23 octombrie 2025, în intervalul 00:00–03:00, vor avea loc lucrări programate de modernizare și înlocuire a componentelor infrastructurii IT. Potrivit instituției, intervenția are drept scop creșterea performanței operaționale, îmbunătățirea stabilității și consolidarea securității sistemului informațional vamal. Pe durata lucrărilor, funcționalitatea sistemului ar putea fi temporar limitată
Acum o oră
14:40
Deputatul din noul Parlament a transmis un mesaj puternic colegilor săi, amintindu-le că votul cetățenilor a fost un act de încredere pentru a reprezenta interesele oamenilor, nu ale partidelor. În cadrul mesajului, acesta subliniază că problemele cu care se confruntă zi de zi cetățenii – salarii mici, prețuri în creștere, lipsa locurilor de muncă bine plătite, infrastructură
Acum 2 ore
14:10
Remorca unui camion care transporta metal a fost cuprinsă de flăcări. Incidentul a avut loc noaptea trecută, pe traseul Chișinău-Bender, în proximitatea localității Ruseni, din raionul Anenii Noi. Potrivit martorilor oculari, incendiul ar fi pornit după ce a explodat una dintre roțile remorcii. La fața locului au intervenit pompierii care au reușit să stingă focul
14:00
Fracțiunea Partidului Nostru, condusă de Renato Usatîi, promite activitate concretă în Parlament
Renato Usatîi, președintele fracțiuni parlamentare „Partidul Nostru": Îmi doresc un Parlament nou, în care să fie susținute inițiativele atât ale guvernării, cât și ale opoziției! Renato Usatîi, președintele fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru", a declarat de la tribuna Parlamentului că își dorește un legislativ nou, în care să fie susținute inițiativele atât ale guvernării, cât și
13:40
Țigări de milioane descoperite la frontieră: firmă din Tiraspol implicată în contrabandă
O companie din Tiraspol a fost sancționate după ce instanța de judecată a dispus confiscarea unui lot de țigări introdus ilegal în Republica Moldova, fără timbre de acciză, în valoare de peste 7,7 milioane de lei. Cazul a fost investigat de procurorii PCCOCS și trimis în judecată în anul 2022. Potrivit anchetei, la importarea țigărilor
13:40
Fracțiunea Blocului ALTERNATIVA a anunțat că va fi vocea poporului în Parlamentul Republicii Moldova și că va acționa exclusiv în interesele cetățenilor și ale statului. Reprezentanții formațiunii susțin că vor constitui o opoziție veritabilă, constructivă, care va promova transparența, corectitudinea și respectarea legii. Potrivit declarațiilor Blocului ALTERNATIVA, prioritatea echipei parlamentare este apărarea valorilor democratice și consolidarea statului
Acum 4 ore
12:40
Procuratura a comunicat că trei persoane au primit sentințe de închisoare pentru conducere în stare de ebrietate cu grad avansat, după ce s-au urcat la volan fără permis sau cu dreptul de a conduce anulat. Un bărbat din raionul Sângerei, recidivist, a fost condamnat la 2 ani de detenție într-un penitenciar de tip semi-închis pentru
12:40
Echipa lui Usatîi intră oficial în Legislativ: Fracțiunea Partidului Nostru, constituită
La ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a, din 22 octombrie, a fost anunțată formarea Fracțiunii Partidului Nostru, în fruntea căreia a fost ales liderul formațiunii politice, Renato Usatîi. De la tribuna Legislativului, el a prezentat componența nominală a Fracțiunii: 1. Renato Usatîi 2. Elena Grițco 3. Nina Cereteu 4. Alexandr Berlinschii 5.
12:10
Angajații serviciului de securitate al Muzeului Luvru din Paris au refuzat să se prezinte la serviciu pe 20 octombrie 2025, în semn de protest față de jaful spectaculos comis în ziua precedentă. Potrivit Sarei Abdelhedi, purtătoare de cuvânt a sindicatului, angajații au fost profund șocați de incident și au solicitat măsuri imediate de întărire a
11:40
Instanța din Salonic condamnă un călugăr rus la închisoare și amendă pentru ședere ilegală pe Muntele Athos
Un călugăr rus care locuia ilegal pe Muntele Athos din Grecia a fost arestat la Aeroportul Internațional „Macedonia" din Salonic, în timp ce încerca să călătorească spre Moscova. Autoritățile au descoperit că acesta intrase în Grecia pe 15 ianuarie 2022, având un permis de ședere de trei zile pentru Muntele Athos, dar a rămas
Acum 6 ore
11:10
Teatrul Național „Vasile Alecsandri" din Bălți se confruntă cu o situație dificilă în pragul iernii: acoperișul clădirii este deteriorat, iar lucrările de reparație au fost întârziate. Deși au fost alocate fonduri de peste 16,5 milioane de lei pentru renovarea acoperișului, licitația pentru selectarea antreprenorului a fost lansată abia în mijlocul lunii octombrie, iar lucrările
10:40
Triplu omor urmat de incendierea casei în Bulgaria: mamă, sora şi mătuşa ucise de membru al familiei
O tragedie cumplită a avut loc în satul Lyulyakovo, regiunea Burgas, Bulgaria. Un tânăr de 25 de ani și-a ucis mama, sora minoră și mătușa, apoi a incendiat locuința familiei. Un alt frate, în vârstă de 7 ani, a reușit să scape din casa în flăcări și să anunțe autoritățile. La fața locului au
10:10
Boala Lyme ia amploare în Cehia: aproape 8.000 de îmbolnăviri raportate până în septembrie
Republica Cehă se confruntă cu un număr-record de îmbolnăviri de Boala Lyme. Specialiştii au raportat aproape 8.000 de cazuri de borrelioză în perioada ianuarie–septembrie 2025, cel mai mare nivel înregistrat de la demararea monitorizării în 1986. Totodată, au fost semnalate aproximativ 585 de cazuri de encefalită transmisă de căpușe.Factorii care contribuie la creșterea cazurilor
09:40
În apropierea localităţii Ivancea: circulaţie restricţionată pe traseul R-6 pentru acţiuni de urmărire penală
Atenție şoferi: traficul rutier va fi restricţionat pe o porţiune a traseului național R-6, în apropierea localităţii Ivancea din raionul Orhei. Restricţia este impusă pentru ambele sensuri şi vizează o perioadă estimată de aproximativ 30 de minute, începând cu ora 18:30. Măsura este luată ca urmare a efectuării unor acţiuni de urmărire penală aferente unui
Acum 8 ore
09:10
Utilizarea dronelor în Republica Moldova este supusă unor reguli stricte: operatorii trebuie să dețină autorizaţie și avize de la instituţiile abilitate. Fără aceste documente, pilotarea dronelor poate atrage amenzi şi, în funcţie de gravitatea faptei, chiar sancțiuni penale. Astfel, pentru utilizarea unei drone în scopuri private sau profesionale este obligatoriu să se obțină permisul de
Acum 24 ore
18:50
Astăzi, 21 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința unui avocat găsit vinovat de trafic de influență. Potrivit probatoriului, în perioada ianuarie 2021 – februarie 2023, avocatul a pretins și primit sume totale de 6.750 euro, de la mai multe persoane, sub pretextul că poate determina adoptarea unor soluții favorabile
17:40
După aproximativ 265 de ani de activitate continuă, Antico Caffè Greco din Roma s-a închis definitiv. Fondat în 1760 pe Via Condotti, acesta era considerat una dintre cele mai vechi cafenele din capitala italiană, devenind de-a lungul secolelor un veritabil salon literar frecventat de artiști, scriitori și filosofi, printre care se numără şi Nikolai Gogol. În
17:10
Fostul director al Spitalului Clinic Bălţi, reţinut şi plasat în arest preventiv într-un dosar de corupţie
Fostul director al Spitalul Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, se află în centrul unui dosar penal în care este suspectat de abuz în serviciu, trafic de influenţă şi corupere pasivă. În urma percheziţiilor şi reţinerii de către autorităţi, Judecătoria Bălţi a dispus plasarea sa în arest preventiv pentru 30 de zile. Conform anchetei, Brînza ar fi
16:40
Blocul ALTERNATIVA afirmă că proiectele de legi care vizează municipiul Chișinău nu mai pot fi amânate, subliniind necesitatea unei abordări responsabile și eficiente pentru dezvoltarea capitalei. Potrivit formațiunii, Chișinăul are nevoie urgentă de o poliție locală eficientă, de o lege clară privind parcările, de centura de ocolire a orașului, precum și de investiții consistente în infrastructură, pentru a răspunde nevoilor reale ale
16:10
Bărbat condamnat la 7 ani de închisoare pentru tâlhărie într-un fast-food din Chișinău
Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie, informează Procuratura Generală. În noaptea de 16 iunie 2025, inculpatul a pătruns într-un restaurant de tip fast-food din sectorul Ciocana, Chișinău, înarmat cu un cuțit și un pistol, și a atacat angajatul, cerând banii
15:40
Un bărbat de 57 de ani din localitatea Alava, raionul Ștefan Vodă, a fost reținut de Poliție după ce și-ar fi înjunghiat colegul de pahar în timpul unui conflict izbucnit în propria locuință. Incidentul s-a produs noaptea trecută, în jurul orei 22:20. Potrivit surselor, victima, un bărbat de 52 de ani, ar fi fost
Ieri
15:10
Un accident rutier tragic a avut loc în localitatea Glina, județul Călărași, soldându-se cu decesul unui motociclist. Conform informațiilor disponibile, motociclistul a pierdut controlul vehiculului și a fost proiectat pe carosabil, suferind leziuni incompatibile cu viața. Comunitatea motocicliștilor din Călărași și din împrejurimi este profund îndurerată de această pierdere. Prietenii și colegii săi au transmis
14:40
Peste 14.000 de solicitări la ambulanță într-o săptămână: accidente, intoxicații și arsuri în top
În perioada 5–11 mai 2025, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească din Republica Moldova a intervenit la 14.816 solicitări, dintre care 1.735 au fost pentru copii. Dintre acestea, 6.027 de persoane, inclusiv 1.036 de copii, au fost transportate la spitale pentru tratament de specialitate. Cele mai frecvente intervenții au fost cauzate de urgențe cardiovasculare (4.042
14:40
Reprezentanții Blocului ALTERNATIVA afirmă că în campania electorală au discutat direct cu cetățenii din toate regiunile Republicii Moldova – din raioane, municipii, orașe și sate, dar și cu conaționalii stabiliți peste hotare. În total, au fost organizate peste 300 de înt
14:30
Blocul ALTERNATIVA își începe activitatea parlamentară, promițând să fie o opoziție veritabilă și vocea cetățenilor în Legislativ. Formațiunea, care a obținut încrederea alegătorilor la scrutinul din 28 septembrie, va fi reprezentată în Parlament de opt deputați cu experiență în domenii precum economia, justiția, educația, domeniul social, administrația publică și reintegrarea. Reprezentanții Blocului ALTERNATIVA afirmă că vor lucra exclusiv în interesul statului … Articolul Blocul ALTERNATIVA: „Vom fi vocea poporului în Parlamentul Republicii Moldova” apare prima dată în BreakingNews.
14:30
Blocul ALTERNATIVA anunță o agendă orientată spre soluții pentru oameni, nu conflicte politice # BreakingNews
Blocul ALTERNATIVA a anunțat că va fi vocea poporului în Parlamentul Republicii Moldova, asumându-și rolul de a reprezenta și apăra interesele cetățenilor și ale statului. Reprezentanții formațiunii au subliniat că vor munci în exclusivitate pentru binele public și vor promova o politică responsabilă, bazată pe soluții concrete și dialog. Potrivit declarației, agenda Blocului ALTERNATIVA va fi axată pe problemele … Articolul Blocul ALTERNATIVA anunță o agendă orientată spre soluții pentru oameni, nu conflicte politice apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Municipiul Chișinău a înregistrat în 2024 cea mai mare creștere a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din ultimii cinci ani, de 6,9% față de anul precedent. La finele anului trecut, în Capitală activau peste 41.000 de întreprinderi din acest sector, potrivit informațiilor prezentate de Roman Vitiuc, șeful Direcției Generale Economie, Comerț și Turism. IMM-urile reprezintă 99,1% din totalul întreprinderilor din … Articolul IMM-urile din Chișinău generează 75% din cifra de afaceri a orașului apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Un grav accident rutier a avut loc în raionul Edineț, în urma căruia şoferul unui automobil marca BMW a rămas blocat între fiare. Coliziunea a avut loc după ce vehiculul a derapat, și-a pierdut controlul sau a ieșit în afara carosabilului — circumstanţele exacte sunt încă investigate. La locul evenimentului au intervenit echipaje de descarcerare … Articolul Grav accident în raionul Edineț: un şofer de BMW a rămas blocat între fiare apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Primarul municipiului Chișinău a avut o întrevedere de curtoazie cu Ambasadorul Italiei în Republica Moldova, Excelența Sa Giuseppe Maria Perricone. Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor bilaterale și identificarea unor noi domenii de cooperare între Capitală și comunitățile italiene. Până în prezent, Chișinăul are deja parteneriate cu mai multe orașe și regiuni din Italia, dezvoltând proiecte … Articolul Parteneriate italiene pentru Chișinău: proiecte comune și bune practici extinse apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Situaţia la frontieră: Peste 54 000 de traversări în 24 de ore, mai multe încălcări depistate # BreakingNews
În ultimele 24 de ore, fluxul de persoane în punctele de trecere a frontierei a atins peste 54.000 de traversări. În acelaşi interval, autorităţile au depistat mai multe încălcări ale regimului frontierelor, inclusiv treceri ilegale, utilizarea de documente false şi nerespectarea regulilor de şedere şi intrare. Cele mai tranzitate puncte au fost aeroportul de la … Articolul Situaţia la frontieră: Peste 54 000 de traversări în 24 de ore, mai multe încălcări depistate apare prima dată în BreakingNews.
12:30
După zeci de ani în care a fost lăsat în paragină, Parcul „Dumitru Rîșcanu” de pe strada Braniștii a fost reamenajat și redeschis pentru vizitatori. Spațiul verde oferă acum locuri pentru recreere, terenuri pentru sport, zone de plimbare și locuri de joacă, fiind un loc sigur și modern pentru întreaga familie. În paralel, strada … Articolul Transformare completă: Parcul „Dumitru Rîșcanu” redeschis pentru vizitatori apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Atac cibernetic major: documente sensibile ale Ministerului Apărării britanic publicate pe dark web # BreakingNews
Un atac cibernetic major, atribuit grupului rus de hackeri Lynx, a compromis sistemele Ministerului Apărării al Regatului Unit (MoD), ducând la furtul și publicarea pe dark web a sute de documente militare sensibile. Printre informațiile expuse se numără date despre opt baze RAF și Royal Navy, inclusiv RAF Lakenheath, unde sunt staționate avioane F-35 … Articolul Atac cibernetic major: documente sensibile ale Ministerului Apărării britanic publicate pe dark web apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Un bărbat din Republica Moldova a fost reținut la granița cu România după ce a încercat să transporte freon ascuns în camionul său. Autoritățile române au descoperit substanța interzisă în timpul controlului de rutină efectuat la punctul de trecere a frontierei. Șoferul a declarat că nu avea intenția de a încălca legea, însă autoritățile au … Articolul Un moldovean prins la frontieră cu freon ascuns în camion apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Constantin Șușu, procuror în cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), a fost adus silit în fața instanței pentru a răspunde acuzațiilor de trafic de influență și abuz în serviciu. Potrivit procurorilor, Șușu ar fi solicitat și primit bani de la un inculpat pentru a interveni în favoarea acestuia în cadrul unui … Articolul Șușu susține că a traversat frontiera legal, în fața acuzațiilor de abuz în serviciu apare prima dată în BreakingNews.
10:30
În după-amiaza zilei de 20 octombrie 2025, un bărbat moldovean în vârstă de 47 de ani a fost transportat de urgență de la Iași la Chișinău cu un elicopter SMURD, în urma unui accident rutier în care a suferit politraumatism. Echipa aero-medicală română a monitorizat constant starea pacientului pe parcursul zborului. La aterizarea pe … Articolul A doua misiune aeromedicală SMURD în 2025: un bărbat rănit în Iași adus la Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Aproape jumătate din companiile finlandeze au raportat incidente cibernetice grave în 2024 # BreakingNews
Potrivit unui raport recent care analizează incidentele de securitate IT în Europa, aproximativ 42% dintre companiile din Finlanda au raportat în 2024 că au fost afectate de atacuri cibernetice, cifra cea mai ridicată în blocul comunitar. Aceste incidente includ de la perturbări ale serviciilor IT și breșe de date, până la distrugeri de informații și … Articolul Aproape jumătate din companiile finlandeze au raportat incidente cibernetice grave în 2024 apare prima dată în BreakingNews.
09:10
Țuțu, acuzat de îmbogățire ilicită, surprins în sala de judecată purtând o haină de lux # BreakingNews
Constantin Țuțu, fost deputat democrat și actual inculpat pentru îmbogățire ilicită și trafic de influență, a fost adus în fața instanței la Judecătoria Buiucani, în baza unei decizii a magistratului Petru Păun. În timpul audierilor, Țuțu a purtat o geacă de brand italian Billionaire, evaluată la aproximativ 1.800 de euro. Această piesă vestimentară a … Articolul Țuțu, acuzat de îmbogățire ilicită, surprins în sala de judecată purtând o haină de lux apare prima dată în BreakingNews.
20 octombrie 2025
19:10
Circulația rutieră a fost închisă oficial, începând de luni, pe drumurile montane Transfăgărășan (DN7C) și Transalpina (DN67C), pentru sezonul rece. Decizia a fost luată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a riscurilor asociate, cum ar fi ninsori abundente, viscol, avalanșe, căderi de pietre, viituri, alunecări … Articolul CNAIR închide drumurile montane Transfăgărășan și Transalpina pentru sezonul rece apare prima dată în BreakingNews.
18:40
Accident mortal în pădurea din Sângerei-Soldănești: un bărbat răpus de o creangă căzută # BreakingNews
Într-o zonă împădurită din raionul Sângerei, localitatea Soldănești, a avut loc o tragedie: un bărbat și-a pierdut viața după ce o creangă s-a desprins de un arbore și l-a lovit mortal în timpul muncii sau efectuării unei activități în pădure. Incidentul a generat mobilizarea serviciilor de urgență, care au ajuns la fața locului, însă din … Articolul Accident mortal în pădurea din Sângerei-Soldănești: un bărbat răpus de o creangă căzută apare prima dată în BreakingNews.
18:10
Ion Ceban, de Ziua Internațională a Bucătarului: Mulțumim celor care zilnic asigură mese gustoase și sănătoase copiilor din Chișinău # BreakingNews
De Ziua Internațională a Bucătarului, marcată astăzi, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de apreciere și recunoștință celor peste 1.200 de angajați care muncesc zilnic în blocurile alimentare ale instituțiilor municipale din capitală. Edilul a subliniat importanța muncii acestora, menționând că datorită profesionalismului și dedicației lor, mai mult de 83.000 de … Articolul Ion Ceban, de Ziua Internațională a Bucătarului: Mulțumim celor care zilnic asigură mese gustoase și sănătoase copiilor din Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
17:50
În contextul apropierii iernii, primarul Ion Ceban a anunțat că autoritățile municipale au început pregătirile pentru sezonul rece. Ion Ceban a cerut responsabililor să verifice toate utilajele și echipamentele pentru deszăpezire și să se asigure că există suficiente materiale antiderapante pentru a interveni eficient în caz de ninsoare sau polei. „Chișinăul trebuie să fie pregătit din … Articolul Ion Ceban: Toate serviciile municipale trebuie să fie pregătite pentru sezonul rece apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Ion Ceban merge în Parlament: «Voi vorbi despre propunerile și nevoile reale ale cetățenilor»” # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că va participa miercuri la prima ședință a noului Parlament. Edilul a precizat că va lua cuvântul de la tribuna Legislativului pentru a transmite propunerile, solicitările și așteptările cetățenilor față de noul for legislativ. „Miercuri începe activitatea noului Parlament. Voi participa și voi vorbi de la tribună despre ceea ce își … Articolul Ion Ceban merge în Parlament: «Voi vorbi despre propunerile și nevoile reale ale cetățenilor»” apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Ion Ceban cere independența totală a justiției: deciziile nu trebuie să depindă de politic # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a venit cu un mesaj tranșant privind independența sistemului de justiție. Acesta susține că, după ani de presiuni și influențe politice, singura soluție reală pentru reformarea justiției este separarea totală a politicului de actul judecătoresc. „După ani de zile de dezbinare, subjugare și batjocură împotriva oamenilor din domeniul justiției, unica soluție este … Articolul Ion Ceban cere independența totală a justiției: deciziile nu trebuie să depindă de politic apare prima dată în BreakingNews.
17:30
Ion Ceban cheamă viitorul Guvern la rațiune și conlucrare: «Cu toții muncim pentru oameni și locuim în Chișinău» # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat un apel public către viitorul prim-ministru și cabinetul de miniștri, îndemnându-i la rațiune, conlucrare și o abordare profesionistă în guvernare. Într-o declarație recentă, edilul a subliniat importanța cooperării între administrația locală și cea centrală pentru binele cetățenilor. „Chem viitorul premier și cabinetul de miniștri la rațiune, conlucrare și, tare … Articolul Ion Ceban cheamă viitorul Guvern la rațiune și conlucrare: «Cu toții muncim pentru oameni și locuim în Chișinău» apare prima dată în BreakingNews.
16:10
La Călărași, șapte șoferi au fost sancționați pentru transport ilicit de pasageri, în urma unei acțiuni comune desfășurate de Agenția Națională Transport Auto (ANTA) și Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP). Acțiunea a fost organizată ca răspuns la sesizările unui operator de taxi local, care a semnalat concurența neloială generată de transportul ilegal de călători. … Articolul Șapte șoferi amendați la Călărași pentru transport ilicit de pasageri apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Sâmbătă seară, în localitatea Ohrincea, doi frați gemeni s-au implicat într-un conflict violent care s-a soldat cu rănirea gravă a unuia dintre ei. În timpul altercației, unul dintre frați a folosit un cuțit, provocând leziuni severe în zona toracică a victimei. Tânărul rănit a fost transportat imediat la spital, unde medicii au intervenit de urgență, … Articolul Conflict mortal între frați geamăn-tă: intervenție de urgenţă după înjunghiere apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
O explozie puternică produsă într-un imobil din cartierul Rahova, sectorul 5 al Capitalei, a generat o situaţie alarmantă pentru locatarii afectaţi, care au fost evacuaţi de urgenţă din bloc. Imobilul prezintă avarii grave, ceea ce a impus restricţii de acces până la finalizarea expertizei tehnice şi punerea în siguranţă a clădirii. Pentru a permite totuşi … Articolul După explozia de pe Strada…: acces controlat pentru locatari în imobilul avariat apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Incident major la o locuință studențească din SUA: Balconul s-a desprins, fiind la un pas de dezastru # BreakingNews
O seară de distracție s-a transformat într-un moment de panică pentru un grup de studenți americani, după ce balconul pe care se aflau s-a prăbușit brusc, lăsându-i la un pas de o tragedie. Incidentul a avut loc într-un cartier studențesc din orașul Cincinnati, acolo unde tinerii sărbătoreau sfârșitul examenelor. Martorii povestesc că totul s-a … Articolul Incident major la o locuință studențească din SUA: Balconul s-a desprins, fiind la un pas de dezastru apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Alertă la Punctul de Trecere a Frontierei Otaci: o maşină ucraineană a pătruns forţat în R. Moldova # BreakingNews
În noaptea trecută, în jurul orei 03:10, autorităţile de frontieră din Republica Moldova au fost puse în stare de alertă după ce un automobil înmatriculat în Ucraina a forţat bariera la Punctul de Trecere a Frontierei Otaci şi a intrat pe teritoriul R. Moldova. Vehiculul, un model de marca Lexus, a pătruns cu viteză prin … Articolul Alertă la Punctul de Trecere a Frontierei Otaci: o maşină ucraineană a pătruns forţat în R. Moldova apare prima dată în BreakingNews.
13:40
În decursul ultimei săptămâni, forțele de frontieră din Republica Moldova au detectat 17 documente de călătorie cu semne evidente de falsificare.Cazurile au fost înregistrate atât la intrarea, cât și la ieșirea din țară, în mai multe puncte de trecere a frontierei. Detalii privind distribuția punctelor de control: PTF „Leușeni”: 5 cazuri PTF „Palanca”: 3 cazuri … Articolul Polițiștii de frontieră au depistat 17 documente false într-o săptămână apare prima dată în BreakingNews.
