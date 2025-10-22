Fracțiunea ALTERNATIVA: Vom munci doar pentru cetățeni și stat

13:10

Un bărbat care a fost condamnat pentru o crimă pe care nu a comis-o a fost eliberat după ce a petrecut 43 de ani în închisoare. Decizia instanţei de a anula condamnarea sau de a revizui cazul a venit în urma unor probe noi, care au demonstrat că nu există dovezi convingătoare împotriva sa.