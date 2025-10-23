Un moldovean a murit în Franța: Familia solicită sprijin pentru a-l aduce acasă

12:40

Procuratura a comunicat că trei persoane au primit sentințe de închisoare pentru conducere în stare de ebrietate cu grad avansat, după ce s-au urcat la volan fără permis sau cu dreptul de a conduce anulat. Un bărbat din raionul Sângerei, recidivist, a fost condamnat la 2 ani de detenție într-un penitenciar de tip semi-închis pentru … Articolul Pedeapsă cu închisoarea pentru trei bărbați prinși conducând în stare de ebrietate apare prima dată în BreakingNews.