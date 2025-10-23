110 burse de merit, oferite elevilor și studenților romi. Dan Perciun: „Atunci când oferim sprijin real și încredere, rezultatele nu întârzie să apară”
Ziarul de Garda, 23 octombrie 2025 18:50
110 elevi și studenți de etnie romă vor beneficia, în anul de studii 2025-2026, de burse de merit, fiecare, în valoare de 1 200 de lei pe lună. Bursele sunt oferite de Ministerul Educației și Cercetării pentru a încuraja tinerii romi să își continue studiile și să „obțină performanțe academice remarcabile”, se arată într-un comunicat...
• • •
Acum 30 minute
18:50
Acum 2 ore
18:10
UPDATE 18:03 Consultările privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, ținute joi, s-au încheiat. Ultimii care au venit la Președinție au fost reprezentanții fracțiunii Socialiștilor. După discuția cu șefa statului, Igor Dodon a afirmat că nu au venit „pentru a propune candidați”. „Avem opinia noastră de guvernele care au fost în acești patru ani, cele...
17:30
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat joi, 23 octombrie, că a finalizat procedurile de evaluare și reevaluare pentru doi magistrați. Olga Cojocaru, judecătoare la Curtea de Apel Centru, care prima dată a promovat evaluarea, dar Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a respins raportul, nu a promovat procedura de reevaluare. De cealaltă parte, Ion Pâcaleu,...
Acum 4 ore
17:00
UPDATE 16:50 Partidul Comuniștilor din R. Moldova (PCRM) care trebuia să aibă consultările la ora 17:00 a refuzat să participe la consultațiile inițiate de Maia Sandu pentru desemnarea candidaturii premierului. Într-un comunicat publicat joi, 23 octombrie, formațiunea a argumentat că „lipsa de respect față de Constituție, lege, deputați și alegători, precum și legitimitatea îndoielnică a...
16:50
UPDATE 16:30 Deschiderea grupurilor de negocieri, adoptarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei și participarea Ucrainei la programul SAFE s-au numărat printre subiectele cheie ale unei întâlniri dintre președintele Volodimir Zelenski și președintele Consiliului European, Antonio Costa, care a avut loc înaintea summitului UE de la Bruxelles, transmite presa ucraineană. „Înainte...
16:30
După ce SUA au impus sancțiuni companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că „analizează”, împreună cu alte autorități de stat responsabile, „modalitatea de aplicare și efectele sancțiunilor impuse, precum și potențialul impact al acestora asupra pieței produselor petroliere din R. Moldova”. Conform unui comunicat de presă,...
15:40
Adrian Băluțel a demisionat din funcția de șef al cabinetul președintei Maia Sandu, anunță aceasta joi, 23 octombrie. Din 1 noiembrie, Băluțel îți va continua activitatea în calitate de deputat în Parlament. Acesta i-a mulțumim Maiei Sandu „pentru încredere, pentru oportunitate și pentru toate lecțiile învățate”. „789 de zile în calitate de șef de cabinet...
15:40
Partidul Comuniștilor din R. Moldova (PCRM) a refuzat să participe la seria de consultări cu fracțiunile parlamentare, anunțate de președinție, pentu desemnarea prim-ministrului R. Moldova. Într-un comunicat publicat joi, 23 octombrie, formațiunea a argumentat că „lipsa de respect față de Constituție, lege, deputați și alegători, precum și legitimitatea îndoielnică a Maiei Sandu în calitate de...
Acum 6 ore
15:10
UPDATE 14:51 Șefa statului a discutat și cu reprezentanții Partidului Nostru. După discuții, liderul partidului Renato Usatîi a declarat pentru presă că deputații fracțiunii au un candidat, însă sunt „realiști”, înțelegând că „un candidat poate fi propus de o majoritate, pe care noi la moment nu o avem”. „Nu putem să propunem astăzi un candidat...
14:50
Trei bărbați de 45, 35 și 24 de ani, acuzați de comiterea infracțiunii de trafic de droguri, au fost trimiși pe banca acuzaților, anunță joi, 23 octombrie, Procuratura Generală (PG). UPDATE 14:30 Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, consultat de Ziarul de Gardă, unul dintre cei trei bărbați vizat în dosarul trimis în...
14:10
Președinta Maia Sandu a inițiat joi, 23 octombrie, seria de consultări cu fracțiunile parlamentare. Prima întrevedere a avut loc cu reprezentanții Partidului Politic „Democrația Acasă” (PPDA), anunță Președinția. Potrivit unui comunicat, consultările au drept scop desemnarea unui candidat la funcția de Prim-ministru, în vederea formării unui nou Guvern. Partidul „Democrația Acasă” a venit cu o...
14:10
Directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) Alexandru Musteață a sosit la Comrat, la sediul Comitetului Executiv și al Adunării Populare din Găgăuzia, scrie Radio Moldova Comrat. Ulterior, acesta s-a îndreptat către subdiviziunea SIS din Comrat, iar mai târziu către Direcția de Poliție din Găgăuzia. În jurul orei 10:15, un jurnalist al Radio Moldova Comrat...
14:00
Cu ocazia ediției aniversare care marchează 10 ani de film documentar și schimbare socială în Moldova, echipa Moldox Festival anunță rezultatele selecției participanților în competiția națională pentru documentare moldovenești de mediu și lung metraj, Green Vine.Concursul a fost lansat pe 4 august 2025, ca o secțiune în cadrul festivalului, dedicată recunoașterii și sprijinirii celor mai...
13:40
Oamenii legii au efectuat în dimineața zilei de 23 octombrie percheziții în mai multe locații din țară, în cadrul unei cauze penale ce vizează posibile fapte de corupere activă și pasivă ale unor persoane implicate în procesul de implementare și aplicare a amnistiei acordate cu ocazia aniversării a 30-a de la proclamarea independenței R. Moldova,...
Acum 8 ore
12:50
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei a denunțat joi, 23 octombrie, noile sancțiuni americane împotriva grupurilor petroliere Rosneft și Lukoil, afirmând că Rusia este „imună” împotriva acestor decizii economice, transmite G4Media. „Considerăm că această măsură este exclusiv contraproductivă. Țara noastră a dezvoltat o imunitate solidă împotriva restricțiilor occidentale și va continua să-și dezvolte cu încredere potențialul...
12:20
47 de deputați din Parlamentul de legislatura a XII-a sunt la primul mandat, iar 43 de parlamentari – la al doilea sau al treilea mandat. Alți 11 au fost aleși de cel puțin patru ori. Astfel, potrivit unui comunicat al Legislativului, din numărul total de deputați aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”...
11:50
Fostul deputat comunist și ideolog al comuniștilor, Mark Tkaciuk, a revenit în Parlament „același”, deși a obținut fotoliul de parlamentar pe lista Blocului „Alternativa”, formațiune declarată pro-europeană. Pe 22 octombrie a avut loc ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a, iar ZdG a discutat cu mai mulți aleși ai poporului, printre ei –...
11:40
Să începi o afacere nu înseamnă doar curaj și o idee bună — ai nevoie și de cunoștințe. Am pregătit în acest articol informații pentru tinerii la început de cale – despre cum pot învăța gratuit să-și transforme visul în business. De la talent la cunoștințe La doar 22 de ani, Nicoleta Surchici, care are...
11:30
O declarație a președintei Maia Sandu făcută într-o emisiune TV a declanșat o furtună în mediul juridic. Șefa statului a declarat că și avocații ar trebui să fie supuși unui proces de verificare a integrității etice și financiare, similar celui aplicat judecătorilor și procurorilor. Afirmația a fost calificată drept „ingerință”, „stigmatizare” și „atac la independența...
11:20
„Felicitări, Moldova!”, „Bravo, Moldova, ați reușit!”, „Sunteți excelenți, trebuie să învățăm de la Moldova!” – aceste mesaje și multe altele de acest gen mi-au fost spuse în față pe întreg parcursul zilelor de marți și miercuri. Și nu oriunde, nu de către oricine. Sunt în Londra, la „Trust Conference”, un eveniment internațional la care sunt...
Acum 12 ore
11:10
Deputatul socialist Vladimir Odnostalco a acuzat Ziarul de Gardă că „servește” Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Acesta a făcut declarația pe 22 octombrie, într-o discuție cu reportera ZdG, înainte de ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a. Deputatul fracțiunii Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), aflat la al treilea mandat de parlamentar, Vladimir...
10:50
Un bărbat din Chișinău a fost reținut în flagrant într-un dosar de trafic de influență, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA) într-un comunicat de presă. Acesta ar fi primit o mită de 2000 de euro, bani ridicați de oamenii legii. Potrivit datelor preliminare, bănuitul ar fi pretins și primit mijloace bănești de la o persoană aflată...
10:20
UPDATE 10:15 În noaptea de 23 octombrie, armata rusă a lansat un atac cu 130 de drone de atac de tip Shahed, Geran și alte tipuri de drone, din direcțiile: Kursk, Millerovo, Șatalovo, Oriol, Primorsko-Ahtarsk – Federația Rusă, și Ceauda, raportează Forțele Aeriene de Apărare. „Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete...
10:10
Trei bărbați de 45, 35 și 24 de ani, acuzați de comiterea infracțiunii de trafic de droguri, au fost trimiși pe banca acuzaților, anunță joi, 23 octombrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit probelor, primul învinuit, proprietarul unui local din capitală, acționând împreună şi de comun acord cu tânărul său de 24 de ani, dar şi cu...
10:00
În zilele de 22 și 23 octombrie 2025, Majestatea Sa Custodele Coroanei române și Alteța Sa Regală Principele Radu al României se află la Chișinău, pentru o vizită dedicată cooperării dintre România și R. Moldova, educației superioare, precum și consolidării parcursului european al R. Moldova, potrivit unui comunicat al Familiei Regale a României. La Președinție,...
09:20
Un tânăr a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de escrocherie, anunță joi, 23 octombrie, Procuratura Generală (PG). Aceasta făcea parte dintr-un grup organizat, care avea scopul de a induce în eroare a victimelor și de a le sustragerea banii. Potrivit unui comunicat, tânărul a fost ghidat, prin intermediul rețelei de socializare „Telegram”,...
09:00
UPDATE 8:50 Șapte persoane au fost rănite în urma atacului nocturn asupra Kievului, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență. Toate incendiile au fost lichidate până acum. În cartierul Podil, pompierii au stins un incendiu izbucnit într-un apartament de la parterul unui bloc de locuințe cu cinci etaje și la automobilele aflate în curte. Salvatorii au...
08:30
SUA a impus miercuri, 22 octombrie, noi sancțiuni companiilor petroliere ruse ca urmare a lipsei unui angajament serios al Rusiei față de un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, anunță printr-un comunicat Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA. Astfel, sancțiunile vizează cele mai mari două companii...
Acum 24 ore
22:10
UPDATE 22:00 Unitățile trupelor de asalt ale Armatei Ucrainene au eliberat satul Kucierov Iar din direcția Dobropil. Comandamentul trupelor de asalt al Ucrainei a anunțat acest lucru pe rețelele sociale. Mai exact, satul a fost eliberat de Batalionul 132 de recunoaștere al Comandamentului trupelor de asalt. În cadrul operațiunii, au fost capturați peste 50 de...
21:10
Plenul Parlamentului European a votat miercuri, 22 octombrie, un amendament la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, prin care se solicită o creștere cu 25 de milioane de euro a alocărilor destinate Vecinătății Estice, inclusiv R. Moldova. Despre acest fapt a anunțat europarlamentarul Siegfried Mureșan. „Considerăm această majorare necesară pentru a compensa parțial decizia Statelor...
20:20
În noua ediție a Ziarului de Gardă găsiți, la rubrica „Reportaj ZdG” un reportaj din culisele primei ședințe a noului Legislativ, din 22 octombrie. La rubrica „Anchetă” vă povestim despre finanțatorii partidelor politice. Tot în această ediție aflați cum să vă adaptați mai ușor la trecerea la ora de iarnă. Din actualitate, vă așteaptă un...
20:00
Pentru unii – o revenire, pentru alții – un început. Pe 22 octombrie a avut loc ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a, rezultat al alegerilor din 28 septembrie. Cei 101 deputați aleși își încep mandatul într-un legislativ pe care majoritatea parlamentară, formată din deputații Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), îl numește Parlamentul...
19:30
Valeriu Chiveri își încheie mandatul de ambasador al R. Moldova în Ucraina. Acesta a anunțat despre acest fapt pe rețelele de socializare, menționând că pleacă cu „inima plină de recunoștință, cu prietenii valoroase și cu amintiri care mă vor însoți mereu” și mulțumind „pentru încredere, sprijin și pentru momente de apropiere care au dat sens...
Ieri
19:00
Dominique Wagg, ambasadoarea Franței în R. Moldova, reafirmă angajamentul Franței pentru promovarea egalității de gen și a drepturilor femeilor, prin diplomația feministă. Potrivit textului următor, semnat de ambasadoare, eforturile Franței și ale R. Moldova își vor uni eforturile în acest sens la cea de-a patra Conferință ministerială privind diplomația feministă, organizată la Paris în perioada...
18:20
Igor Grosu a fost ales președinte al Parlamentului de legislatura a XII-a. Candidatura acestuia a fost susținută de către 55 de deputați. La vot au participat 87 de deputați. Două fracțiuni au înaintat candidați la funcția de președinte al Parlamentului. Este vorba despre Partidul Acțiune de Solidaritate (PAS), care l-au propus pe Igor Grosu, și...
18:00
O nouă legislatură își începe activitatea astăzi, 22 octombrie, având loc ședința de constituire a Parlamentului. Ședința este prezidată de decanul supleant de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi. La ședință au participat președinta R. Moldova, deputații aleși, membrii Curții Constituționale, membrii Comisiei Electorale Centrale, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la...
17:50
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru al R. Moldova. Anterior, Igor Grosu, președintele PAS, a informat că omul de afaceri Alexandru Munteanu va fi înaintat pentru funcția de prim-ministru. Potrivit lui Igor Zaharov, comunicatorul președinției, întâlnirile vor avea loc joi, 23...
17:50
O nouă legislatură își începe activitatea astăzi, 22 octombrie, având loc ședința de constituire a Parlamentului. Ședința este prezidată de decanul supleant de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi. La ședință au participat președinta R. Moldova, deputații aleși, membrii Curții Constituționale, membrii Comisiei Electorale Centrale, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la...
17:30
O nouă legislatură își începe activitatea astăzi, 22 octombrie, având loc ședința de constituire a Parlamentului. Ședința este prezidată de decanul supleant de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi. La ședință au participat președinta R. Moldova, deputații aleși, membrii Curții Constituționale, membrii Comisiei Electorale Centrale, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la...
17:00
UPDATE 17:00 Un atac la scară largă cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice din Ucraina a ucis șase persoane și a rănit cel puțin 44 în noaptea de 22 octombrie, potrivit autorităților, transmite The Kyiv Independent. La Kiev, două persoane au fost ucise și 29 rănite, în timp ce patru au fost ucise în...
16:40
Funcția de secretar general a fost introdusă în cadrul Comisiei Electorală Centrală (CEC). Noua hotărâre a fost votată în cadrul ședinței de miercuri, 22 octombrie. Potrivit secretarei CEC, Dana Munteanu, funcția va face parte din aparatul instituției și va fi responsabil de coordonarea activității. Conform CEC, această funcție este una publică și urmează să se...
16:20
Întreprinderea de Stat „Moldsilva” a venit cu precizări după perchezițiile Centrului Național Anticorupție (CNA), care au avut loc în dimineața zilei de miercuri, 22 octombrie, în mai multe localități din raioanele Hîncești, Ialoveni și Cimișlia și care vizează șapte persoane publice din cadrul unui ocol silvic subordonat Întreprinderii de Stat „Hîncești-Silva”. Pe 22 octombrie, CNA a efectuat...
16:00
O nouă legislatură își începe activitatea astăzi, 22 octombrie, având loc ședința de constituire a Parlamentului. Ședința este prezidată de decanul supleant de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi. La ședință au participat președinta R. Moldova, deputații aleși, membrii Curții Constituționale, membrii Comisiei Electorale Centrale, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la...
15:40
Două medalii într-o singură zi pentru R. Moldova la Campionatului Mondial de lupte, desfășurat în Serbia # Ziarul de Garda
Luptătorii de stil greco-roman au obținut două medalii la ediția din 2025 a Campionatului Mondial de lupte U-23, care se desfășoară în orașul Novi Sad, Serbia. O medalie de argint și una de bronz au fost obținute într-o singură zi de către Vitalie Eriomenco și Alexandru Solovei, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Vitalie Eriomenco...
15:30
O nouă legislatură își începe activitatea astăzi, 22 octombrie, având loc ședința de constituire a Parlamentului. Ședința este prezidată de decanul supleant de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi. La ședință au participat președinta R. Moldova, deputații aleși, membrii Curții Constituționale, membrii Comisiei Electorale Centrale, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la...
15:20
În noaptea de 22 octombrie 2025, pompierii din nordul țării au fost solicitați să intervină pentru lichidarea unui incendiu izbucnit în orașul Briceni, conform informațiilor Inspectoratului general pentru Situații de Urgență (IGSU). Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 02:16. La fața locului au fost direcționate cinci echipe de intervenție ale IGSU. „Ajunși...
15:20
O nouă legislatură își începe activitatea astăzi, 22 octombrie, având loc ședința de constituire a Parlamentului. Ședința este prezidată de decanul supleant de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi. La ședință au participat președinta R. Moldova, deputații aleși, membrii Curții Constituționale, membrii Comisiei Electorale Centrale, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la...
15:00
Doina Bordeianu a demisionat din funcția de directoare al Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) pe lângă Comisia Electorală Centrală (CEC). Cererea acesteia a fost acceptată în ședința de miercuri, 22 octombrie a CEC. Astfel, Natalia Țurcan a fost numită în funcția de directoare interimară al CICDE, începând cu 28 octombrie până la...
14:40
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri, 22 octombrie 2025, decretul de decorare Asociației Obștești „Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova”. Asociația împlinește în acest an 105 luni de la fondare. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat al Președinției din România. „Cu prilejul aniversării a 105 ani de la fondarea Societății scriitorilor români din Basarabia, predecesoare...
14:40
O nouă legislatură își începe activitatea astăzi, 22 octombrie, având loc ședința de constituire a Parlamentului. Ședința este prezidată de decanul supleant de vârstă din noua componență a Parlamentului, Zinaida Greceanîi. La ședință au participat președinta R. Moldova, deputații aleși, membrii Curții Constituționale, membrii Comisiei Electorale Centrale, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la...
