Șeful cabinetului președintei demisionează. Aceasta va fi deputat în Parlament

12:20

47 de deputați din Parlamentul de legislatura a XII-a sunt la primul mandat, iar 43 de parlamentari – la al doilea sau al treilea mandat. Alți 11 au fost aleși de cel puțin patru ori. Astfel, potrivit unui comunicat al Legislativului, din numărul total de deputați aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”...