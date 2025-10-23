Custodele Coroanei României și Principele Consort efectuează o vizită la Chișinău

22:20

Nu există „niciun plan” ca președintele american Donald Trump să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin „în viitorul imediat”, a declarat un oficial de la Casa Albă, scrie BBC. Asta după ce, pe 16 octombrie, Trump a declarat că el și președintele rus vor purta discuții la Budapesta în termen de două săptămâni pentru a discuta despre războiul...